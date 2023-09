LIVE Sanremo 2022 4 febbraio in DIRETTA: Jovanotti e Morandi trionfano nella serata delle Cover! Mahmood e Blanco sempre in testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LE PAGELLE E I LOOK ARTISTA PER ARTISTA LIVE

1.42: Anche per questa sera è tutto. Grazie per averci seguito, buonanotte e appuntamento a domani sera per la serata che assegnerà il titolo 2022.

1.41: E’ stata una serata di buona qualità, soprattutto nella prima parte. Alcune esibizioni sono state molto belle, il livello è un po’ calato nel finale ma non si può volere tutto…

1.40: Continua dunque la risalita di Gianni Morandi che ha usufruito del “booster” Jovanotti per attestarsi al secondo posto alle spalle di Mahmood e Blanco che dunque si presentano in testa alla serata finale. Scende al terzo posto Elisa. Le tre posizioni del podio sembrano assegnate. Dietro è cambiato poco o nulla

1.37: 25. Tananai, 24. Ana Mena, 23. Giusy Ferreri, 22. Highsbnob e Hu, 21. Yuman, 20. Le Vibrazioni, 19. Rkomi, 18. Giovanni Truppi, 17. Iva Zanicchi, 16. Ditonellapiaga e Rettore, 15. Noemi, 14. Aka 7even, 13. Dargen D’Amico, 12. Matteo romano, 11. Achille Lauro, 10. Michele Bravi, 9. Fabrizio Moro, 8. Massimo Ranieri, 7. La rappresentante di Lista, 6. Emma, 5. Sangiovanni, 4. Irama, 3. Elisa, 2. Gianni Morandi, 1. Mahmood e Blanco

1.36: Vediamo la classifica, partendo come sempre dal 25mo posto

1.29: A grande richiesta il bis del Medley di Jovanotti e Gianni Morandi

1.27: VINCE LA SERATA GIANNI MORANDI! Dominatore indiscusso della serata!

1.26: 3. Elisa, 2. Mahmood e Blanco

1.25: E’ il momento della classifica di questa serata

1.24: Si raggiungono i 90 con Pump the jam dei Technotronik, poi Corona The Rhythm of the night

1.23: Can’t take my eyes off of you dei BoysTownGang, poi Video Killed the radio star di The Buggles, ripresa da una pubblicità recentemente

1.22. Si parte con Le Freak , poi September degli Earth Wind and Fire

1.21: prima verrà comunicato il podio della serata di questa sera. E’ il momento di Massimo Alberti, dj che fa ballare l’Ariston

1.18: Tra pochi istanti si conoscerà la nuova classifica

1.15: Occasione persa anche da Tananai che sta bene dov’è in classifica

1.14: Versione rap di A far l’amore comincia tu. Ne avremmo fatto volentieri a meno

1.13: Tananai – A far l’amore comincia tu (di Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Tananai prova a convincere dopo due prestazioni vocalmente difficili tributando la mitica Raffaella Carrà con “A far l’amore comincia tu“, brano che ha avuto un successo a più riprese prima con il remix di Bob Sinclair e venendo inserita successivamente nell’opening de “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Con lui Rosa Chemical, personalità influente nella nuova trap italiana.

1.12: Si chiude la gara con Tananai che omaggia Raffaella Carrà

1.10: In effetti una piccola avventura nella parte centrale con una base elettronica c’è stata ma non ha tolto nè aggiunto granchè all’esibizione di un Moro assolutamente sufficiente senza particolari guizzi

1.08: Una cover piuttosto fedele all’originale quella di Fabrizio Moro che non cerca avventure

1.05: Fabrizio Moro – Uomini soli (dei Pooh)

Anche Giusy Ferreri renderà omaggio a Lucio Battisti, nello specifico con “Io vivrò senza te“, brano del 1963 a questo giro proposto sicuramente in una chiave sintetica grazie all’apporto di Andy.

1.03: Torna sul palco Maria Chiara Giannetta in rosso. Pronto ad entrare da Fabrizio Moro

1.02: Bello il finale con il sax di Andy. La sufficienza c’è

1.01: In una serata dove nono sono mancate le sbavature, la performance di Giusy Ferreri è sicuramente precisa ed efficace, soprattutto quando spinge e tira fuori la potenza

0.58: Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (di Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Anche Giusy Ferreri renderà omaggio a Lucio Battisti, nello specifico con “Io vivrò senza te“, brano del 1963 a questo giro proposto sicuramente in una chiave sintetica grazie all’apporto di Andy.

0.57: Tocca a Giusy Ferreri, terz’ultima artista in gara

0.54: Campionature, ritmo incalzante, qualcosa fuori posto ma alla fine la pillola si ingoia

0.52: Non ha esagerato Dargen nella modernità a tutti i costi, prima di piazzare un rap di cui si poteva fare a meno

0.51: Dargen D’Amico vestito stile Palio di Siena, contrada della Tortuca

0.50: Dargen D’Amico – La bambola (di Patty Pravo)

Il poeta Dargen D’Amico ha invece scelto “La bambola“, pezzo di Patty Pravo contenuto nell’album omonimo pubblicato nel 1970. Siamo sicuri di una cosa: ci metterà qualcosa di suo

0.50: Riparte la gara con Dargen D’Amico

0.43: Sul palco dell’Ariston c’è l’attore Lino Guanciale

0.36: Servono delle scuse a Luigi Tenco. Forse la cosa peggiore che abbiamo sentito questa sera

0.35: Stonature assortite, occasione persa….

0.33: Difficile il confronto con uno dei capisaldi della musica italiana

0.31: Highsnob e hu – Mi sono innamorato di Te (di Luigi Tenco) con Mr Rain

Rap, pop e musica d’autore nel tributo di Highsnob e Hu a Luigi Tenco: il duo performerà infatti su “Mi sono innamorato di te”, brano del 1962 che non ha certo bisogno di presentazioni

0.31: E’ il momento di Highsnob e Hu

0.30: Arrangiamento molto scolastico, un po’ aggressiva l’entrata dell’orchestra. L’amalgama delle voci ha funzionato, si può sempre fare meglio ma la sufficienza c’è

0.28: Funziona il duetto Aka7even e Arisa. Sicuramente tonalità abbassata rispetto alla versione di Baroni. Arisa fa quello che vuole con la voce

0.27: Aka7even – Cambiare (di Alex Baroni) con Arisa

Anche Aka7even osa scomodando un vero e proprio culto della musica soul nostrana, ovvero “Cambiare” di Alex Baroni, traccia cardine dell’album dal titolo omonimo pubblicato nel 1997. Ad aiutarlo la meravigliosa voce di Arisa

0.25: E’ il momento di Aka7even con Arisa. Il pezzo è un omaggio all’indimenticato Alex Baroni

0.15: Il momento di Maria Chiara Giannetta che racconta storie di persone non vedenti, presenti sul palco

0.06: Si chiude con Cosa succede in città. Interpretazione da dimenticare. Piatta, nemmeno il compitino…

0.05: Si prosegue con Deviazioni

0.04: Non particolarmente credibile la voce di Rkomi a cantare Vasco. Peccato perchè base ed arrangiamento sono di qualità

0.03: Petto nudo per Rkomi che inizia con Fegato spappolato

0.02: Rkomi – Medley Vasco Rossi con Calibro 35

Potrebbe essere una delle sorprese più liete del lotto. Rkomi, oramai in svolta rock, si lancerà in una selezione tratta dalla discografia di Vasco Rossi accompagnato dai Calibro 35, forse la miglior band italiana in circolazione

0.01: Si prosegue con la gara. Sul palco c’è Rkomi

0.00: L’esercizio di qualità tecniche ha portato un risultato sicuramente positivo, ci si poteva aspettare un po’ più di verve ma il risultato è buono

23.59: Minimal ma emozionante la versione di Mahmood e Blanco del capolavoro di Gino Paoli

23.57: Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (di Gino Paoli)

Il duo delle meraviglie si cimenterà ne “Il cielo in una stanza“, dolcissimo capolavoro di Gino Paoli del 1961.

23.56: Altro momento clou della serata: Mahmood e Blanco. Ci si gioca la vittoria del Festival

23.55: Michele Bravi ha un grande talento, l’arrangiamento è assolutamente ampio e orchestrale. Manca davvero solo la voce che non è poco

23.53: Non sarà certo ricordata per la voce di Michele Bravi questa serata

23.51: Michele Bravi – Io vorrei, non vorrei ma se vuoi (di Lucio Battisti)

Non sceglie alcun ospite Michele Bravi, pronto a emozionare con “Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi“, meraviglioso brano di Lucio Battisti del 1972 contenuto ne “Il mio canto libero”

23.50: Riprende la gara. Entra sul palco Michele Bravi

23.48: E’ stato un lungo viaggio quello dei Pinguini Tattici Nucleari, da band di nicchia ad uno dei gruppi più acclamati del panorama italiano

23.42: Sono i Pinguini Tattici Nucleari gli ospiti della Costa Toscana. Cantano “Ringo Starr”, il pezzo che li ha lanciati un anno fa

23.38: Saluta Jovanotti e si apre il collegamento con la Costa Toscana con Orietta Berti e Fabio Rovazzi

23.33: Toccante la recitazione di Lorenzo Jovanotti che poi canta “Che sarà”, canzone portata a a Sanremo da Josè Feliciano e dai Ricchi e Poveri

23.29: Jovanotti recita una poesia di Mariangela Gualtieri, “Bello mondo”

23.27: Jovanotti che rivela la passione per la pittura di Amadeus, fa arrivare un banchetto e Amadeus si esibisce con i pennarelli

23.24: Jovanotti racconta la storia di Radio Deejay che ha visti coinvolti lui e Amadeus

23.21: Risale sul palco Lorenzo Jovanotti

23.18: Arrangiamento spostato sul pianoforte, si sogna… le due voci di Nek e Ranieri si inseguono regalando emozioni. Applausi. Standing ovation, l’ennesimo di questa serata

23.16: Emozione forte… Uno dei più bei pezzi della storia della musica italiana… Dedicato ad Anna Magnani

23.15: Massimo Ranieri – Anna verrà (di Pino Daniele) con Nek

Altro omaggio ad altissima carica emozionale. Massimo Ranieri tributerà Pino Daniele con la splendida “Anna verrà”, uno dei pezzi più importanti di Pino Daniele presente in “Mascalzone latino”. Sul palco ci sarà anche Nek, vedremo se solo in qualità di voce o anche di accompagnamento con il basso

23.15: Massimo Ranieri e Nek salgono sul palco per l’omaggio a Pino Daniele

23.12: Un’operazione tutto sommato ben riuscita, non per tutti. Particolarmente efficace l’armonizzazione delle voci

23.11: Base elettronica, ritmo downtempo…. ricerca e coraggio

23.09: La rappresentante di lista – Be my baby (di The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Aspettative altissime per questa canzone del trio al femminile The Ronettes, “Be my baby”, pietra miliare del soul. Curiosi gli ospiti, lontani da questo mondo: Ginevra e Cosmo.

23.07: Si balla ora con La Rappresentante di Lista con Cosmo

23.05: L’Ariston sembra aver gradito, noi un po’ meno. Si poteva fare meglio

23.04: Si prosegue con Se mi lasci non vale di Julio Iglesias

23.02: Entra Rocco Hunt con Figli delle Stelle di Alan Sorrenti

23.01: Si apre con Il Mondo di Jimmy Fontana

23.00: Ana Mena – Medley con Rocco Hunt

Ana Mena scaglia l’artiglieria pesante invitando all’Ariston l’amico e collaboratore Rocco Hunt. Non precisate ancora le canzoni che comporranno il medley.

23.00: E’ il momento di Ana Mena

22.59: Standing ovation dell’Ariston che Iva Zanicchi dedica a Milva

22.59: Graffiante ed emozionante, a 82 anni Iva Zanicchi. Ottimo anche l’arrangiamento! Voto altissimo

22.56: L’ologramma di Milva attacca “Canzone”, poi entra la voce di Iva Zanicchi. Due delle voci migliori della storia della musica italiana

22.56: Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva)

Altro tributo degno di nota, che non ha bisogno di presentazioni: “Canzone”, terzo classificato al Festival di Sanremo 1968.

22.55: Riparte la gara con un momento toccante. Iva Zanicchi che ricorda Milva con un pezzo di Don Backy

22.46: Gli arrangiatori hanno portato tutto sommato rispetto al pezzo di Caterina Caselli. Bene Ditonellapiaga, meno bene Rettore che non può essere giudicata per la tecnica vocale…

22.44: Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (di Caterina Caselli)

Un bellissimo omaggio da parte di Rettore e Ditonellapiaga all’ormai iconico brano di Caterina Caselli che, proprio quest’anno, compie mezzo secolo: “Nessuno mi può giudicare“, perla incastonata nel repertorio della musica italiana.

22.43: Tocca ora a Donatella Rettore con Ditonellapiaga

22.41: Irama e Grignani in mezzo al pubblico, trascinatori. Ne perde un po’ l’interpretazione ma la gente sembra aver gradito

22.38: Arrangiamento funky per La mia storia fra le dita. Irama conferma la crescita nell’interpretazione. Grignani a proprio agio con il suo cavallo di battaglia anche in versione remake

22.37: Irama – La mia storia tra le dita (di Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

Torna a Sanremo il rocker Gianluca Grignani, e lo fa accompagnando Irama proprio in una sua canzone. Stiamo parlando della celebre “La mia storia tra le dita“, contenuto in “Destinazione paradiso“, album del 1995.

22.36: E’ il momento di Gianluca Grignani che si affianca a Irama

22.35: Non è un’interpretazione sconvolgente, forse non rimarrà nella storia ma è tutto sommato gradevole e tecnicamente non ci sono state sbavature di sorta. Brava Malika Ayane

22.33: Arrangiamento molto simile a quello del remake di Ellie Goulding

22.31: Matteo Romano – Your song (di Elton John) con Malika Ayane

Il giovane Matteo Romano verrà guidato dall’ormai veterana Malika Ayane in “Your song“, monumento musicale di Elthon John datato 1970.

22.30: Si riparte con Matteo Romano e Malika Ayane

22.21: Molto bravi i due attori, gag veloce e molto divertente

22.18: La gag con Marcia Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico utilizzando i titoli delle canzoni

22.16: Le scuse in lettera e con 50 rose di Achille Lauro che aveva criticato tempo fa Loredana Bertè. E’ una richiesta di perdono a tutte le donne

22.14: Ariston in piedi per Loredana Bertè e anche per un Achille Lauro sorprendente

22.12: Funziona il duetto Achille Lauro e Loredana Bertè. Lui intonato e espressivo, lei immensa…

22.11: Credibile Achille Lauro

22.10: Achille Lauro – Sei bellissima con Loredana Bertè

Attesa e trepidante curiosità per uno dei duetti sulla carta più entusiasmanti di tutta la sera. L’eccentrico Achille Lauro infatti eseguirà “Sei bellissima“, brano tratto da “Normale o super“, proprio con Loredana Bertè. Potrebbe essere memorabile

22.09: Non ci si ferma. E’ il momento di Achille Lauro e Loredana Bertè

22.08: Il saluto di un maestro della dance Giorgio Moroder da Los Angeles

22.07: Bello spettacolo sul palco dell’Ariston. Standing ovation del pubblico dell’Ariston

22.06: Pezzo difficilissimo da cantare quello di Irene Cara ma Elisa lo interpreta con una naturalezza incredibile

22.04: Elisa potrebbe cantare qualsiasi cosa, è credibile anche come star anni ’80

22.03: Sul palco con Elisa la ballerina di Amici Elena D’Amario

22.03: Elisa – What a feeling (di Irene Cara)

Prepariamo a spellarci le mani perché Elisa, la migliore cantante del lotto, affronterà l’iconicissima “What a feeling” di Irene Cara, tratta dal famosissimo Flashdance. Sarà un piacere ascoltarla

22.02: Altro momento clou della serata. Arriva sul palco dell’Ariston Elisa

22.01: Fuori categoria Gianni Morandi e Jovanotti. Superlativi! Se Gianni era a caccia di voti ne arriveranno una pioggia! Come si sta sul palco e come si trascina il pubblico. Due fuoriclasse!

22.00: Penso positivo! Chiudete tutto!!!!

21.58: Ragazzo fortunato, l’Ariston si scatena

21.58: Si procede con Un mondo d’amore

21.56. Jovanotti apre con Occhi di ragazza

21.55: Gianni Morandi – Medley con Mousse T e Jovanotti

Il Gianni Nazionale salirà sul palco il mitico Mousse T, musicista noto per le sue collaborazioni con Tom Jones che ha peraltro prodotto il brano in gara. Non note le canzoni del medley scelte.

21.54: Riparte la gara ed è uno dei momenti più attesi della serata. C’è Jovanotti a supporto di Gianni Morandi

21.47: Una cover quasi sconcertante. Già la scelta era discutibile, francamente bla realizzazione non ha convinto anche nel momento in cui è partita la parte ritmata

21.45: Un intimista e orchestrale Baby One More Time

21.44: Emma – Baby one more time (di Britney Spears)

La salentina, accompagnata dalla sua direttrice d’orchestra, performerà sul mitico brano degli anni 90 di Britney Spears, “Baby one more time“, caposaldo dell’album omonimo datato 1999.

21.43: E’ il momento di Emma con Francesca Michielin

21.40: Tolto il primo minuto con Sangiovanni solo sul palco, il pezzo funziona ma per grande merito di Fiorella Mannoia. Sangiovanni ma soprattutto Santa Fiorella

21.38: Sangiovanni porta la sua freschezza in un pezzo che ha fatto la storia della musica italiana. L’autotune anche no, però… Su Fiorella Mannoia non c’è niente da dire. Questo è un pezzo che canta a occhi a chiusi

21.36: Quinto cantante in gara, è Sangiovanni accompagnato da Fiorella Mannoia

21.34: L’energia non manca di certo, bravissima Sophie. Qualche sbavatura tecnica ma il pezzo c’è

21.32: L’inizio è molto promettente, si respira aria rock anni ’70

21.30: Le vibrazioni – Live and let die (di Paul McCartney) con Sofia and The Giants

Accoppiata sui generis quella del gruppo capitanato da Francesco Sarcina, accompagnato da Sophie and the Giants, duo electro proveniente da Sheffield, Gran Bretagna. Eseguiranno un capolavoro di Paul Mc Cartney, “Live and let die“, datato 1987.

21.30: Riparte la gara con Le Vibrazioni, scelta molto coraggiosa la loro. E’ un all in

21.22: La voce c’è ma non emozione fino in fondo il My Way di Yuman. Brava Rita Marcotulli, grande arrangiamento, il cantante un po’ scolastico

21.20: Un po’ sincopata la versione di Yuman del capolavoro di Frank Sinatra, attendiamo la seconda parte

21.18: Yuman – My way (di Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Yuman affronterà il classico per eccellenza, decisamente sulle sue corde: stiamo naturalmente parlando di “My way”. Sarà il momento jazz della serata, complice la presenza della bravissima pianista Rita Marcotulli.

21.17: Marica Chiara Giannetta presenta Yuman

21.14: E’ il momento della compagna di avventura di Amadeus: Maria Chiara Giannetta, nota per i ruoli di Anna Olivieri nella serie Don Matteo e di Blanca Ferrando nella serie Blanca.

21.13: Cinque minuti di condensato di grande musica d’autore italiana interpretata in modo magistrale. Anche questa cover convince

21.11: La fisarmonica a bocca di Mauro Pagani, un pezzo di storia della musica italiana

21.10: Credibili Capossela e Truppi che cantano le storie di vita e di galera di De Andrè

21.09: Vinicio Capossela sembra Garibaldi

21.08: Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (di Fabrizio De André) con Vinicio Capossela

Non sarà il più scontato dei tributi a Faber quello di Giovanni Truppi, il quale eseguirà con Vinicio Capossela “Nella mia ora di libertà”, importantissimo episodio tratto da “Storia di un impiegato”, uno dei tanti dischi-capolavoro di Fabrizio De Andrè.

21.07: Amadeus presenta Giovanni Truppi che canta con Vinicio Capossela

21.06: Ha recuperato le radici Noemi, appalusi convinti per lei. Veramente brava, voce splendida, grande arrangiamento, voto altissimo!

21.05: Salgono i fiati e Noemi regge il confronto. Ha scelto la tonalità giusta, la serata inizia con il piede giusto

21.03: Noemi è al piano e la sua voce graffiante è adattissima per il pezzo scelto, una pietra miliare del soul

21.02: Noemi – You Make Me Feel Like a Woman (di Aretha Franklin)

Curiosità per questa scelta azzardata di Noemi che si cimenterà con una delle pagine più importanti di Aretha Franklin, “You Make Me Feel A Natural Woman“. Non ci saranno ospiti sul palco con lei.

21.01: Inizia la serata con il primo cantante: Noemi

21.00: Vengono letti i codici per il televoto, tra poco l’avvio della gara delle cover

20.57: Amadeus spiega la serata delle cover e il sistema di votazione

20.57: Amadeus con giacca color bronzo è già sul palco dell’Ariston

20.55: Inizia la sigla

20.52: Tra pochi istanti prenderà il via la quarta serata del Festival di Sanremo

20.49: Questa sera scarno il menu degli ospiti, vista la concentrazione di musica e star sul palco dell’Ariston. Dalla Nave Costa Toscana canteranno i Pinguini Tattici Nucleari, gruppo rivelazione della edizione dello scorso anno del Festival

20.47: A condurre il Festival è Amadeus, affiancato questa sera da Maria Grazia Giannetta, nota per i ruoli di Anna Olivieri nella serie Don Matteo e di Blanca Ferrando nella serie Blanca.

20.44: Questo l’ordine di uscita dei cantanti in gara questa sera:

Noemi – You Make Me Feel Like a Woman (di Aretha Frankylin)

Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (di Fabrizio De André) con Vinicio Capossela

Yuman – My way (di Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Le vibrazioni – Live and let die (di Paul McCartney) con Sofia and The Giants

Sangiovanni – A muso duro (di Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

Emma – Baby one more time (di Britney Spears)

Gianni Morandi – Medley con Mousse T

Elisa – What a feeling (di Irene Cara)

Achille Lauro – Sei bellissima con Loredana Bertè

Matteo Romano – Your songs (di Elton John) con Malika Ayane

Irama – La mia storia tra le dita (di Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (di Caterina Caselli)

Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva)

Ana Mena – Medley con Rocco Hunt

La rappresentante di lista – Be my baby (di The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Massimo Ranieri – Anna verrà (di Pino Daniele) con Nek

Michele Bravi – Io vorrei, non vorrei ma se vuoi (di Lucio Battisti)

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (di Gino Paoli)

Rkomi – Medley Vasco Rossi con Calibro 35

Aka7even – Cambiare (di Alex Baroni) con Arisa

Highsnob e hu – Mi sono innamorato di Te (di Luigi Tenco) con Mr Rain

Dargen D’Amico – La bambola (di Patty Pravo)

Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (di Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Fabrizio Moro – Uomini soli (dei Pooh)

Tananai – A far l’amore comincia tu (di Raffaella Carrà) con Rose Chemical

20.41: La media delle percentuali complessive di voto ottenute dalle esibizioni degli artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale che verrà letta a fine serata.

20.38: A votare saranno: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato complessivo delle votazioni in Serata. La Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, senza la divisione nelle tre componenti di voto e sarà considerata nel suo insieme una sola componente di voto, con peso del 33% sul risultato complessivo delle votazioni in Serata. La giuria Demoscopica 1000, con peso del 33% sul risultato complessivo delle votazioni in serata.

20.35: Nella serata Cover in programma questa sera, 4 febbraio ognuno dei 25 artisti in gara, proporrà, da solo o in duetto con uno o più ospiti, una canzone del repertorio italiano ed internazionale degli Anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

20.32: Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 al termine della serata finale di domani, sabato 5 febbraio.

20.28: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta e penultima serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo.

Il programma di Sanremo 2022 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l’albo d’oro del Festival – Il regolamento di Sanremo 2022: come funziona la gara – Sanremo 2022, i cachet e quanto guadagnano Amadeus, cantanti, ospiti e conduttrici – Sanremo 2022, i cantanti in gara: testi e titoli delle canzoni – Sanremo 2022, i favoriti e le scommesse – Il programma di venerdì 4 febbraio: big in gara, presentatori, ospiti – Sanremo 2022: come funziona il televoto, quanto costa e quanto conta nel designare il vincitore – Gli ascolti della prima serata – La presentazione della serata delle Cover a Sanremo 2022

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport seguirà minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi aiuteranno nell’ascolto delle canzoni in gara, nell’individuare le qualità sonore e nel giudicare i look dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 al termine della serata finale di domani, sabato 5 febbraio.

Nella serata Cover in programma questa sera, 4 febbraio ognuno dei 25 artisti in gara, proporrà, da solo o in duetto con uno o più ospiti, una canzone del repertorio italiano ed internazionale degli Anni ’60, ’70, ’80 e ’90. A votare saranno: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato complessivo delle votazioni in Serata. La Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, senza la divisione nelle tre componenti di voto e sarà considerata nel suo insieme una sola componente di voto, con peso del 33% sul risultato complessivo delle votazioni in Serata. La giuria Demoscopica 1000, con peso del 33% sul risultato complessivo delle votazioni in serata. La media delle percentuali complessive di voto ottenute dalle esibizioni degli artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale che verrà letta a fine serata.

A condurre il Festival è Amadeus, affiancato questa sera da Maria Grazia Giannetta, nota per i ruoli di Anna Olivieri nella serie Don Matteo e di Blanca Ferrando nella serie Blanca. Questa sera scarno il menu degli ospiti, vista la concentrazione di musica e star sul palco dell’Ariston. Dalla Nave Costa Toscana canteranno i Pinguini Tattici Nucleari, gruppo rivelazione della edizione dello scorso anno del Festival

Queste le cover che verranno realizzate oggi: Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè. Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni. Ana Mena con Rocco Hunt – “Medley”. Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo. Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”. Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears. Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh. Gianni Morandi con Mousse T – “Medley”. Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè. Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti. Highsnob e Hu con Mr.Rain – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Irama con Gianluca Grignani – “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. Iva Zanicchi – “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva. La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – “Be my baby” delle The Ronettes. Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – “Live and let die” di Paul McCartney. Mahmood e Blanco – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. Massimo Ranieri con Nek – “Anna verrà” di Pino Daniele. Matteo Romano con Malika Ayane – “Your song” di Elton John. Michele Bravi – “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti. Noemi – “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin. Rkomi con Calibro 35 – “Medley Vasco Rossi”. Sangiovanni con Fiorella Mannoia – “A muso duro” di Pierangelo Bertoli. Tananai con Rose Chemical – “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà. Yuman con Rita Marcotulli – “My way” di Frank Sinatra

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo spettacolo. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento!

Foto Shutterstock