LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Nathan Chen implacabile, è campione di tutto! Hanyu abdica, fantastico Daniel Grassl, settimo!

6.32: L’appuntamento è fra due giorni per la Rhythm dance che apre la gara delle coppie di danza. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata!

6.30: Questa la classifica finale del singolo maschile:

1 USA CHEN Nathan 113.97 (1) 218.63 (1) 332.60

2 JPN KAGIYAMA Yuma 108.12 (2) 201.93 (2) 310.05

3 JPN UNO Shoma 105.90 (3) 187.10 (5) 293.00

4 JPN HANYU Yuzuru 95.15 (8) 188.06 (3) 283.21

5 KOR CHA Junhwan 99.51 (4) 182.87 (7) 282.38

6 USA BROWN Jason 97.24 (6) 184.00 (6) 281.24

7 ITA GRASSL Daniel 90.64 (12) 187.43 (4) 278.07

8 ROC SEMENENKO Evgeni 95.76 (7) 178.37 (9) 274.13

9 CHN JIN Boyang 90.98 (11) 179.45 (8) 270.43

10 GEO KVITELASHVILI Morisi 97.98 (5) 170.64 (11) 268.62

11 CAN MESSING Keegan 93.24 (9) 172.37 (10) 265.61

12 FRA AYMOZ Kevin 93.00 (10) 161.80 (15) 254.80

13 LAT VASILJEVS Deniss 85.30 (16) 167.41 (12) 252.71

14 FRA SIAO HIM FA Adam 86.74 (14) 163.41 (13) 250.15

15 ROC KONDRATIUK Mark 86.11 (15) 162.71 (14) 248.82

16 ITA RIZZO Matteo 88.63 (13) 158.90 (17) 247.53

17 AUS KERRY Brendan 84.79 (17) 160.01 (16) 244.80

18 AZE LITVINTSEV Vladimir 84.15 (18) 155.04 (19) 239.19

19 ROC MOZALEV Andrei 77.05 (23) 156.28 (18) 233.33

20 BLR MILYUKOV Konstantin 78.49 (21) 143.73 (20) 222.22

21 SWE MAJOROV Nikolaj 78.54 (20) 142.24 (21) 220.78

22 MEX CARRILLO Donovan 79.69 (19) 138.44 (22) 218.13

23 SUI BRITSCHGI Lukas 76.16 (24) 136.42 (23) 212.58

24 UKR SHMURATKO Ivan 78.11 (22) 127.65 (24) 205.76

6.27: Oro per gli Stati Uniti con Nathan Chen, argento per il Giappone con Yuma Kagiyama, bronzo per il Giappone con Shoma Uno, solo quarto il campione uscente Yazuru Hanyu, migliore degli europei l’azzurro Daniel Grassl che chiude con uno splendido settimo posto, l’altro italiano, Matteo Rizzo è 16mo

6.26: Dominio assoluto per lo statunitense Nathan Chen che nel libero ha totalizzato un punteggio di 218.63 (121.41+97.22), per un totale di 332.60, è oro per lo statunitense

6.24: E’ campione di tutto lo statunitense Nathan Chen! Spettacolare prestazione che gli permetterà di stravincere il titolo olimpico che ancora mancava al suo palmares

6.23: Bene il Quadruplo Lutz, prima sbavatura nella combinazione Quadruplo Toeloop+Euler+solo semplice il Flip, bene il Triplo Axel, bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop

6.21: Bene la combinazione Quadruplo Flip+Triplo Toeloop, bene il Quadruplo Flip, Quadruplo Salchow con atterraggio problematico ma c’è

6.19: E’ il momento della verità, sul ghiaccio il dominatore dello short program, Nathan Chen, statunitense, 22 anni. E’ nato e vive a Salt Lake City, dove è allenato da Rafael Arutiunian. E’ stato tre volte campione del mondo, l’ultima edizione vinta lo scorso anno a Stoccolma, a PyeongChang è stato quinto. Si esibisce su un mix tratto dalla colonna sonora del film Rocketman: Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, Bernie Taupin interpretato da Taron Egerton & Jamie Bell, Rocket Man di Elton John, Bernie Taupin interpretato da Taron Egerton, Bennie and the Jets di Elton John, Bernie Taupin intepretato da Elton John, Pink & Logic

6.17: Il giapponese Yuma Kagiyama totalizza nel libero un punteggio di 201.93 (107.99+93.94), per un totale di 310.05 che gli permette di andare nettamente al comando

6.15: Sapeva cosa voleva il giapponese Yuma Kagiyama, che probabilmente non ha attaccato l’oro ma voleva assicurarsi l’argento. Buon programma, comunque, il migliore visto finora

6.15: combinazione Quadruplo Toeloop+Eurler+solo Doppio il Salchow, bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Loop, bene il Triplo Axel

6.13: Bene il quadruplo Salchow, quadruplo Rittberger con step out, Triple Toeloop bene, Triplo Axel, doppio Toeloop, mancano tanti elementi

6.11: E’ il momento di Yuma Kagiyama, 18 anni, in rappresentanza del Giappone, secondo dopo lo short program. Nato a Yokohama, è allenato a Yokohama da Masakazu Kagiyama. Secondo al Mondiale 2021, si esibisce su un medley tratto dalla colonna sonora de Il Gladiatore. Gladiator Rhapsody di Hans Zimmer, Not Yet di Hans Zimmer, interpretato da Lisa Gerrard, ll Gladiatore di Hans Zimmer e Nelle Tue Mani (Now We are Free) di Hans Zimmer, interpretato da Andrea Bocelli

6.10: Il giapponese Shoma Uno totalizza un punteggio nel libero di 187.10 (96.24+91.86), per un totale di 293.00, che gli permette di andare al comando provvisorio

6.08: Qualche sbavatura per il giapponese Shoma uno che ha messo a repentaglio la medaglia con alcuni errori e con l’ultima combinazione problematica

6.07: Quadruplo toeloop salvato in extremis, bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Doppio Toeloop, combinazione problematica Triple Axel+Euler+Flip semplice

6.05: Bene Quadruplo Rittberger, da rivedere Quadruplo Salchow, Quad Flip con caduta, niente combinazione, bene il Triple Axel

6.03: Tocca ora al terzo del programma corto, il giapponese Shoma Uno, 24 anni, di Nagoya, Aichi dove vive. E’ allenato tra Aichi e Champery in Svizzera da stephane Lambiel. E’ stato argento a Pyeongchang, tre volte argento Mondiale dal 2016 al 2018, quarto nell’ultima edizione della rasegna iridata. Ha vinto il Four Continents nel 2019. Si esibisce su Bolero (Boléro IV New Breath) di Maurice Ravel, interpretato da Tomotaka Okamoto

6.01: Il coreano Junhwan Cha totalizza nel libero un punteggio di 182.87 (93.59+90.28), per un totale di 282.83, che gli permette di inserirsi in seconda piazza provvisoria, vicinissimo ad Hanyu

5.59: Che carattere per il coreano Junhwan Cha! Ha iniziato con una caduta rovinosa ma poi è riuscito a portare a termine un programma tutto sommato pulito, Andrà rivisto il primo elemento di salto dove sono in ballo tanti punti

5.58: Bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop, da rivedere il Triplo Axel, macchinosa la combinazione Triplo Lutz+Euler+Triplo Salchow, bene il Triplo Flip

5.57: Caduta rovinosa sul Quadruplo Toeloop, bene il Quadruplo Salchow, bene la combinazione Triplo Lutz+Triple Rittberger

5.55: Sul ghiaccio ora il quarto dello short program, il coreano Junhwan Cha, 20 anni, di Seul, dove è allenato da Brian Orser. E’ il vincitore dell’ultima edizione dei Four Continents, è stato 15mo a PyeongChang e decimo agli ultimi Mondiali. Si esibisce su un mix: Popoli de Pekino di Giacomo Puccini, Violin Fantasy on Puccini’s Turandot di Vanessa Mae, Turandot, Act 3: Nessun Dorma (Turandot, Act 3) di Giacomo Puccini, interpretato da Jose Carreras

5.53: Il georgiano Morisi Kvitelashvili totalizza un punteggio nel libero di 170.64 (85.92+84.72), per un totale di 268.62, che gli vale il sesto posto provvisorio

5.50: Qualche sbavatura ma ha saputo riprendersi bene dagli errori il georgiano Morisi Kvitelashvili che non dovrebbe insidiare Daniel Grassl che potrebbe essere il migliore europeo ai Giochi olimpici

5.48: Bene Quadruplo Toeloop+Triplo Toeloop, combinazione solo doppio Flip+Euler+Triple Salchow, bene il Triplo Flip

5.47: Combinazione Quadruplo Salchow+solo doppio Toeloop, bene il Triple Axel, Quadruplo Salchow con step out senza combinazione

5.46: Si prosegue con il quinto del programma corto, Morisi Kvitelashvili, georgiano nato a Mosca 26 anni fa. E’ allenato a Mosca da Eteri Tutberidze e Sergei Dudakov. E’ stato terzo all’Europeo 2020, 14mo ai Mondiali dello scorso anno, sesto agli Europei di Tallinn. Si esibisce su un medley di Frank Sinatra: Fly Me to the Moon, My Way, I’m Gonna Live Till I Die

5.45: Lo statunitense Jason Brown totalizza nel libero 184.00 (87.66+96.34), per un totale di 281.24, sfruttando le componenti del programma sopravanza Grassl e si inserisce al secondo posto

5.43: Mancano diversi elementi all’appello per lo statunitense Jason Brown che rischia di retrocedere in classifica. L’espressività non manca, mancano proprio i punti

5.42: Triplo Rittberger, bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Toeloop, combinazione macchinosa Triple Lutz+Euler+solo doppio Salchow, Doppio Axel

5.40: Triplo Filp in apertura, niente quadruplo, bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop, bene il Triplo Axel

5.38: Si apre l’ultimo gruppo con il sesto del programma corto, Jason Brown, statunitense, 27 anni, di Los Angeles. Vive e si allena a Toronto (Canada) sotto la guida di Tracy Wilson, Brian Orser, Karen Preston. E’ stato settimo agli ultimi Mondiali di Stoccolma. Si esibisce su un medley tratto dalla colonna sonora di Schindler’s List: Auschwitz-Birkenau di John Williams, Theme from “Schindler’s List” di John Williams, I Could Have Done More (from “Schindler’s List”) di John Williams

5.29: Il russo Evgeni Semenenko totalizza un punteggio nel libero di 178.37 (94.81+83.56), per un totale di 274.13 che vale il terzo posto provvisorio

5.27: Buona prova del russo Evgeni Semenenko che aveva iniziato molto male ma è riuscito a rimettersi in carreggiata con alcuni elementi di salto di qualità. Non sarà davanti a Grassl

5.27: Bene la combinazione Triplo Axel+Euler+Triplo Salchow, bene Triplo Axel, bene il Triple Rittberger

5.25: Caduta sul Quadruplo Toeloop, non c’è combinazione, bene il Quadruplo Salchow, bene la combinazione Quadruplo Toeloop+triplo Toeloop, Triplo Toeloop non perfetto

5.23: Si chiude il terzo gruppo con il russo Evgeni Semenenko, settimo dopo il corto, 18 anni di San Pietroburgo, dove si allena sotto la guida di Tatiana Mishina e Alexei Mishin. E’ stato ottavo lo scorso anno ai Mondiali, quinto agli europei di Tallinn. Si esibisce su The Master and Margarita (soundtrack) di Igor Korneliuk

5.21: Il giapponese Yuzuru Hanyu totalizza un punteggio nel libero di 188.06 (99.62+90.44), totale di 283.21 che significa primo posto provvisorio ma non con un grande vantaggio su Grassl. Difficile la rimonta da podio

5.19: Il quadruplo Axel non entra ad Hanyu che poi commette anche un altro paio di errori. Ha rischiato ed è andata male, la grande rimonta non ci sarà

5.17: Bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Triplo Toeloop, bene la combinazione quadruplo Toeloop+Euler+Triplo Salchow, bene il Triplo Axel

5.16: Caduta sul Quadruplo Axel, caduta sul Quadruplo Salchow, nella combinazione solo doppio Axel+Triple Loop, bene triplo Flip

5.14: Sul ghiaccio c’è il più atteso, a caccia di una rimonta epocale, ottavo dopo lo short program, campione olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu, 27 anni, di Sendai. Si allena tra Toronto e Sendai sotto la guida di Brian Orser, Ghislain Briand, Tracy Wilson. E’ campione olimpico in carica, è stato campione del mondo nel 2017, argento iridato nel 2019 e bronzo nel 2021. Si esibisce su Ten to Chi to (“Heaven and Earth”) di Isao Tomita

5.13: Il canadese Keegan Messing totalizza un punteggio nel libero di 172.37 (84.13+88.24) per un totale di 265.61 che significa terzo posto

5.11: Non tutto è andato bene nel programma del canadese Keegan Messing che ha combattuto ed ha centrato buona parte degli obiettivi fissati

5.09: bene il Triplo Axel, bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, Triple Flip con step out

5.08: Bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Doppio Toeloop, solo triplo il secondo Toeloop che doveva essere quadruplo, combinazione macchinosa Triplo Axel+Euler+solo doppio Salchow, bene il Triple Rittberger

5.06: Tocca ora al nono dello short program, il canadese Keegan Messing, 20 anni da poco compiuti nato a Girdwood negli Usa. Vicve ad Anchorage (Usa) dove si allena sotto la guida di Ralph Burghart. E’ stato 12mo a PyeongChang e sesto agli ultimi Mondiali. Si esibisce su un mix: Lullaby for an Angel di Karl Hugo e Home di Phillip Phillips

5.05: Il francese Kevin Aymoz totalizza un punteggio nel libero di 161.80 (76.60+86.20), per un totale di 254.80 che significa terzo posto provvisorio

5.03: Prestazione al di sotto delle aspettative per il francese Kevin Aymoz, caduto in apertura. manca una combinazione e ci sono tante sbavature. Lascerà il posto nella top 10 a Grassl

5.02: Bene il Triplo Axel, Bene il Triplo Lutz, macchinosa la combinazione triplo Flip+Euler+Triplo Salchow

5.00. Caduta sul Quadruplo Toeloop, solo triplo Toeloop invece che quadruplo, bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop, discreto il Triplo Ritberger

4.59: E’ il momento del decimo dello short program, il francese Kevin Aymoz, 24 anni, di Echirolles. Si allena tra Grenoble e Tampa negli States sotto la guida di Françoise Bonnard e dell’ex azzurra Silvia Fontana. E’ stato quarto agli Europei 2009, 26mo alla rassegna continentale 2020, nono ai Mondiali dello scorso anno, settimo agli Europei di Tallinn. Si esibisce su Outro di M 83

4.58: Il cinese Boyang Jin totalizza un punteggio nel libero di 179.45 (97.23+82.22), totale di 270.43 e secondo posto provvisorio dietro a Grassl che recupera una posizione!

4.56: La zampata di Boyang Jin, che ha lottato duramente, limitando al minimo gli errori. Da tempo non si vedeva a questo livello il cinese che se la giocherà per il primo posto con Grassl

4.55: bene il Quadruplo Toeloop, Combinazione Triplo Lutz+solo doppio Toeloop, discreto Triplo Axel, step out sul Triplo Flip

4.53: Bene il Quadruplo Lutz, bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Doppio Toeloop, bene la combinazione Triplo Axel+Euler+Triplo Salchow

4.51: Si procede con l’11mo dello short program, il padrone di casa Boyang Jin. Nato a Harbin 24 anni fa, vive a Pechino dove è allenato da Zhaoxiao Xu, Caishu Fu. E’ stato due volte, nel 2016 e 2017 sul terzo gradino del podio mondiale. Nell’ultima edizione della rassegna iridata è stato 22mo, quarto ai Four Continents 2020 e quarto a PyeongChang. Si esibisce su Invocacion y Danza di Joaquin Rodrigo, interpretato da Milos Karadaglic, Bolero di Maurice Ravel

4.49: Daniel Grassl va in testa con margine! Punteggio nel libero di 187.43 (103.35+84.08), per un totale di 278.07 primo posto provvisorio, primato personale e italiano. Fantastico!

4.47: Che prestazione dell’azzurro! Ha fatto tutto benissimo, l’azzurro può puntare alla top 10 ma ha ancora grandi margini di miglioramento e il prossimo quadriennio può essere il suo!

4.46: Bene Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene Triplo Flip+Triplo Toeloop, bene Triplo Lutz. programma pulito, si profila un grande punteggio!

4.44: Bene Quadruplo Lutz, bene il Quadruplo Flip, bene quadruplo Rittberger+Eurler+triplo Salchow

4.42: Si riparte con la gara con il secondo azzurro al via, Daniel Grassl, 12mo dopo il corto, L’azzurro, 19 anni, di Merano, allenato tra Egna, Fondo e Pralognon da Lorenzo Magri, Angelina Turenko, Alisa Mikonsaari e Eva Martinek. Prima del bronzo continentale era stato quarto all’Europeo 2020, 12mo al Mondiale dello scorso anno, argento agli europei di gennaio a Tallinn. Si esibisce su un mix: colonna sonora di Interstellar di Hans Zimmer arrangiata Cedric Tour e Armageddon

4.22: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio. Questa la classifica provvisoria a metà gara:

1 9 LAT VASILJEVS Deniss 85.30 (16) 167.41 (1) 252.71

2 11 FRA SIAO HIM FA Adam 86.74 (14) 163.41 (2) 250.15

3 10 ROC KONDRATIUK Mark 86.11 (15) 162.71 (3) 248.82

4 12 ITA RIZZO Matteo 88.63 (13) 158.90 (5) 247.53

5 8 AUS KERRY Brendan 84.79 (17) 160.01 (4) 244.80

6 7 AZE LITVINTSEV Vladimir 84.15 (18) 155.04 (7) 239.19

7 2 ROC MOZALEV Andrei 77.05 (23) 156.28 (6) 233.33

8 4 BLR MILYUKOV Konstantin 78.49 (21) 143.73 (8) 222.22

9 5 SWE MAJOROV Nikolaj 78.54 (20) 142.24 (9) 220.78

10 6 MEX CARRILLO Donovan 79.69 (19) 138.44 (10) 218.13

11 1 SUI BRITSCHGI Lukas 76.16 (24) 136.42 (11) 212.58

12 3 UKR SHMURATKO Ivan 78.11 (22) 127.65 (12) 205.76

4.20: L’azzurro Matteo Rizzo totalizza un punteggio nel libero di 158.90 (76.92+82.98) per un totale di 297.43 che gli vale il quarto posto provvisorio. Male che vada sarà 16mo

4.18: Prova al di sotto delle aspettative per l’azzurro Matteo Rizzo che è partito malissimo, con due errori gravi che gli toglieranno tanti punti e poi ha combattuto cambiando totalmente il programma. Perderà tante posizioni, peccato

4.17: Combinazione non perfetta Triplo Axel+Euler+Triplo Salchow, solo doppio l’Axel, triplo Axel bene

4.16: Combinazione solo triplo Toeloop+doppio Toeloop, colpisce la balaustra nella transizione, bene triplo Flip, altra combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, sta un po’ inventando per rimettersi in carreggiata

4.14: Si chiude anche il secondo gruppo con il primo azzurro in gara, Matteo Rizzo, 13mo dopo lo short program, nato a Roma 21 anni fa. Si allena a Bergamo sotto la guida di Franca Bianconi, Valter Rizzo, Ondrej Hotarek. E’ stato bronzo europeo nel 2019, 21mo a PyeongChang, undicesimo ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su Two Men In Love di The Irrepressibles

4.12: Il francese Adam Siao Him Fa con un libero ambizioso totalizza un punteggio nel libero di 163.41 (81.69+82.72), per un totale di 250.15, che lo inserisce al secondo posto provvisorio

4.10: Tanti errori per il francese Adam Siao Him Fa che era partito benissimo, poi ha pagato a caro prezzo la caduta sulla combinazione con quadruplo che gli costerà tanti punti. Qualche sbavatura anche nella seconda parte

4.09: Bene la combinazione Triplo Lutz+Euler+Triplo Salchow, bene la combinazione Triplo Lutz+Doppio Toeloop, non bene l’atterraggio del Triplo Flip

4.07: Bene il Quadruplo Toeloop, bene il Triplo Axel, Quadruplo Salchow con step out, Quadruplo Toeloop che diventa triplo con caduta, niente combinazione e ripetizione

4.05: E’ il momento del francese Adam Siao Him Fa, 14mo dopo lo short program, 21 anni da poco compiuti, nato a Bordeaux, vive a Courbevoie dove si allena in alternanza con La-Roche-sur-Yon, sotto la guida di Laurent Depouilly, Nathalie Depouilly. E’ stato 12mo agli Europei 2019 e 11mo agli Europei 2020. Si esibisce su un medley dei Daft Punk arrangiato da Cedric Tour

4.04: Il russo Mark Kondratiuk totalizza nel libero un punteggio di 162.71 (80.15+83.56), per un totale di 248.82 che significa secondo posto provvisorio. Prova deludente del russo

4.02: Tante sbavature per il campione europeo Mark Kondratiuk che ha sbagliato un paio di combinazioni e poi ha improvvisato, andando incontro a una caduta

4.01: Bene la combinazione Quadruplo Salchow+Doppio Toeloop, Quad Salchow con combinazione improvvisata con Euler e Triple Salchow che gli causa una caduta

3.59: Bene Quadruplo Toeloop, male il Triple Axel con step out, Axel solo semplice, salta la combinazione con Triplo Toeloop,

3.57: Tocca ora al russo Mark Kondratiuk, 20 anni, di Podolsk, 15mo dopo il corto. E’ allenato tra Mosca e Kislovodosk da Svetlana Sokolovskaia e Lilia Biktagirova. Campione d’Europa in carica, è al debutto olimpico. Si esibisce su un medley sulla colonna sonora del musical Jesus Christ Superstar: Overture di Andrew Lloyd Webber e The Temple di Andrew Lloyd Webber

3.56: Il lettone Deniss Vasiljevs totalizza il punteggio nel libero di 167.41 (84.75+83.66), per un totale di 252.71, che significa primo posto provvisorio

3.54: Prestazione di spessore e carattere per il lettone Deniss Vasiljevs che assorbe senza troppi problemi la caduta in apertura sul quadruplo ed esegue tutti gli altri elementi di salto con grande qualità

3.53: Bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Toeloop, bene la combinazione Triplo Lutz+Euler+Triplo Salchow, bene il Triplo Lutz

3.51: Caduta sul Quadruplo Salchow, bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop, bene il Triplo Axel, bene il Triplo Rittberger

3.49: Sul ghiaccio ora il lettone Deniss Vasiljevs, 22 anni, di Daugavpils, 16mo dopo il corto. E’ allenato da Stephane Lambiel, Yoann Deslot, Angelo Dolfini a Champery. E’ bronzo europeo a Tallinn, 19mo a PyeongChang, 18mo agli ultimi Mondiali. Si esibisce su Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev

3.48: Per l’australiano Brendan Kerry arriva un punteggio nel libero di 160.01 (83.51+76.50), per un totale di 244.80, che significa primo posto provvisorio!

3.46: Programma un po’ stravolto per l’australiano Brendan Kerry ma di grande qualità, manca il quadruplo Salchow, che è uscito solo triplo. Arriverà un buon punteggio

3.45: Bene combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene Triplo Axel, combinazione Triplo Lutz+doppio Axel

3.42: Bene Quadruplo Toeloop, bene Triplo Salchow, bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop

3.41: Si prosegue con l’australiano Brendan Kerry, 27 anni, di Sydney, 17mo dopo il corto. E’ allenato a Mosca da Elena Buianova, Maxim Zavozin, Alexander Uspenski. E’ stato ventesimo a Pyeonghang e anche all’ultimo Mondiale a cui ha partecipato nel 2019. Si è piuazzato sesto all’ultimo Four Continents. Si esibisce su un mix: Sevenlere Dair (To the Lovers) OP 12/3 di Fazil Say, 85 di Travis Lake, Emergence di 2WEI, Butterflies and Hurricanes dei Muse

3.40: L’azero Vladimir Litvintsev totalizza un punteggio nel libero di 155.04 (80.76+74.28), per un totale di 239.19 che significa primo posto provvisorio

3.38: Ottimo programma per l’azero Vladimir Litvintsev che inizia benissimo, poi commette qualche sbavatura nel finale ma la prova è tutto sommato positiva

3.36: Problema in atterraggio sul Triplo Axel, Triplo Flip con problemi in atterraggio e senza la combinazione, combinazione che arriva conTriplo Lutz+Euler+triplo Salchow

3.35: Bene combinazione Quadruplo Toeloop+Triplo Toeloop, bene il Quadruplo Toeloop, bene combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop, bene Triplo Rittberger

3.33: Si apre il secondo gruppo con, 18mo dopo il corto, 20 anni, di Ukhta Komi Republic. Si allena a Mosca sotto la guida di Alexei Chetverukhin e Sergei Rozanov a Mosca. E’ stato nono agli europei 2020, 27mo ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su su un mix, legato alla colonna sonora del film The Joker: Smile di Jimmy Durante, Bathroom Dance di Hildur Gudnadottir, Rock and Roll, Part 2 di Gary Glitter, Mike Linder

3.26: Questa la classifica dopo gli atleti del primo gruppo:

1 2 ROC MOZALEV Andrei 77.05 (23) 156.28 (1) 233.33

2 4 BLR MILYUKOV Konstantin 78.49 (21) 143.73 (2) 222.22

3 5 SWE MAJOROV Nikolaj 78.54 (20) 142.24 (3) 220.78

4 6 MEX CARRILLO Donovan 79.69 (19) 138.44 (4) 218.13

5 1 SUI BRITSCHGI Lukas 76.16 (24) 136.42 (5) 212.58

6 3 UKR SHMURATKO Ivan 78.11 (22) 127.65 (6) 205.76

3.25: Il messicano Donovan Carrillo totalizza un punteggio nel libero di 138.44 (66.56+72.88), per un totale di 218.13, che significa quarto posto provvisorio

3.23: Tanti errori per il messicano Donovan Carrillo che è apparso poco brillante fisicamente ed ha faticato sia sugli elementi di salto che negli altri elementi (trottole e connessioni)

3.21: Bene combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, step out sul Triplo Flip e niente combinazione, caduta sul Triplo Lutz e niente combinazione con con doppio Axel

3.19: Quadruplo toeloop con mano sul ghiaccio, bene triplo Axel, problemi in atterraggio sul triplo Rittberger

3.17: Si chiude il primo gruppo con il messicano Donovan Carrillo, 19mo dopo il programma corto, di Zapopan e abitante a Leon dove è allenato da Gregorio Nuñez. Agli ultimi Mondiali è stato 20mo. Si esibisce su un mix: Perhaps, Perhaps, Perhaps (feat. Carlos Rivera) di Daniel Boaventura, Sway di Dean Martin, Maria (Spanglish Radio Edit) di Ricky Martin, Bailar (Radio Edit) di Deorro feat. Elvis Crespo

3.16: Lo svedese Nikolaj Majorov totalizza un punteggio nel libero di 142.24 (67.60+74.64) , per un totale di 220.78 che significa terzo posto provvisorio

3.14: Manca una combinazione all’appello e potrebbe costare cara in termini di punti. per il resto qualche sbavatura ma non errori gravi. manca il quadruplo Salchow

3.13: Solo discreto Doppio Axel+Euler+Triplo Salchow, bene Triplo Flip, bene Triplo Lutz ma non piazza la combinazione che mancava nella prima parte

3.12: Triplo Axel-doppio Toeloop bene, problemi in atterraggio per il triplo Axel, bene triplo Axel, bene triplo Rittberger, manca una combinazione

3.10: Tocca ora allo svedese Nikolaj Majorov, 20mo dopo lo short program; 21 anni, nato a Lulea di stanza a Norkopping dove è allenato dal padre Alexander Majorov. E’ stato 15mo agli europei del 2020 e 23mo ai Mondiali in casa del 2021. Si esibisce sulla colonna sonora di The Man In The Iron Mask di Nick Glennie-Smith

3.09: Il bielorusso Konstantin Milyukov totalizza un punteggio nel libero di 143.73 (71.35+57.17), per un totale di 222.22 che significa personal best e secondo posto

3.07: Poca brillantezza nella seconda parte del programma, dopo una prima parte tutto sommato positiva per il bielorusso Konstantin Milyukov

3.06: Combinazione pasticciata Triplo Axel+solo doppio Toeloop, combinazione macchinosa solo doppio Lutz+Euler+Triplo Salchow, bene Triplo Rittberger

3.04: Bene quadruplo Salchow, bene quadruplo Salchow-doppio Toeloop, bene triplo Axel, bene triplo Flip

3.02: E’ il momento del bielorusso Konstantin Milyukov, 21mo dopo il corto, nato a Kazan in Russia 27 anni fa. E’ allenato tra Raubichi, Minsk e Mosca da Oleg Vasiliev. E’ stato 17mo lo scorso anno ai Mondiali, 21mo agli Europei di Tallinn. Si esibisce su un mix: A Journey di Eric Radford e Experience di Ludovico Einaudi

3.01: L’ucraino Ivan Shmuratko totalizza un punteggio nel libero di 127.65 (57.17+71.48), per un totale di 205.76 che significa terzo posto e due posizioni perse

2.58: Avvio di gara problematico per Ivan Shmuratko che cade al primo salto e non riesce a piazzare la combinazione. Non aveva quadrupli e ha commesso anche qualche errore. Non sarà un punteggio altissimo

2.57: bene Triplo Flip, bene 8 Triplo Lutz+Euler+Triplo Salchow, bene doppio Axel

2.56: Caduta sul triplo Axel, triplo Axel non seguito dal Toeloop, discreta la combinazione triplo Lutz-triplo Toeloop

2.54: Sul ghiaccio ora l’ucraino Ivan Shmuratko, 20 anni di Kiev, 22mo dopo il corto. E’ allenato a Kiev da Marina Amirkhanova. E’ stato 22mo all’Europeo 2019, 21mo lo scorso anno al Mondiale e 12mo quest’anno all’Europeo di Tallinn. Si esibisce su Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi

2.52. Va al comando della classifica provvisoria il russo Andrei Mozalev che nel libero totalizza un punteggio di 156.28 (79.48+78.80), per un totale di 233.33

2.50: Non una edizione dei Giochi Olimpici per Andrei Mozalev che ha commesso diversi errori, cadendo due volte. Andrà nettamente in testa ma non è certo la sua migliore versione

2.50: Caduta sul quadruplo Toeloop, bene triplo Axel, bene triplo Rittberger

2.48: Caduta sul quadruplo Salchow, bene quadruplo Toeloop+triplo Toeloop, Triplo Axel-doppio Toeloop con sbavature

2.46: Si prosegue con il 23mo dello short program, il russo Andrei Mozalev, 18 anni, di San Pietroburgo dove è allenato da Kirill Davydenko. Quarto agli Europei di Tallinn dove ha debuttato a livello internazionale. Si esibisce sulla colonna sonora di 1492: la conquista del Paradiso dei Vangelis

2.45: Lo svizzero Lukas Britschgi totalizza un libero da 136.42 (64.72+71.70), punteggio totale di 212.58

2.43: Tanti errori per lo svizzero Britschgi che non otterrà un punteggio alto

2.42: Triplo Axel con step out, Solo doppio Flip+Euler+Triplo Salchow, Triplo Lutz con step out

2.40: Quadruplo Toeloop-solo doppio Toeloop, non bene il quadruplo Salchow, solo doppio Toeloop che non sarà valido, bene triplo Rittberger

2.37: Ad aprire la gara è svizzero Lukas Britschgi, 23 anni di Schaffhausen, 24mo dopo lo short program. E’ allenato tra Oberstdorf e Frauenfeld da Michael Huth e Alexei Pospelov. E’ stato 19mo all’Europeo 2020, 15mo al Mondiale dello scorso anno, undicesimo all’Europeo di Tallinn. Si esibisce su Si esibisce su un medley di Labirinth: Mount Everest, Forever e Still Don’t Know My Name (Aura Remix)

2.35: Tanta voglia di ben figurare anche per Matteo Rizzo, medaglia di bronzo europea nel 2019, assente a Tallinn, autore di un buon corto, e pronto, dal 13mo posto, ad affrontare la sfida per entrare nella top 10 olimpica.

2.33: L’Italia si affida a due protagonisti annunciati della gara che possono puntare molto in alto: il vice campione europeo in carica Daniel Grassl che ha confermato anche nel corto di attraversare un grande momento di forma e vuole stupire, inserendosi nella lotta per le posizioni che contano: magari dando l’assalto all’ottavo posto, dopo aver chiuso 12mo il corto.

2.29: Shoma Uno invece, dopo un quadriennio altalenante sembra aver trovato la giusta quadra, diventando nuovamente tra i più pericolosi del lotto.

2.25: Chen dovrà comunque essere bravo a non sbagliare nulla tenendo a bada gli altri due atleti nipponici, apparsi in forma più che smagliante: Yuma “piuma” Kagiyama ad esempio nel team event ha già sfoggiato un libero importantissimo, mettendo a referto ben quattro quadrupli (un salchow, un loop e due toeloop).

2.21: L’avversario più temuto di Chen è sempre il nipponico detentore del titolo olimpico Yuzuru Hanyu (al momento distante 18 punti), il quale scenderà addirittura nel penultimo gruppo di lavoro dopo aver ottenuto solo l’ottava piazza a causa di un passaggio a vuoto nel salchow, primo elemento dello short.

2.18: Nathan Chen è pronto ad archiviare la pratica. Forte del suo vantaggio di cinque punti sul secondo classificato maturato grazie a uno short program monstre che è valso il nuovo record del mondo, lo statunitense si è avvicinato sempre di più all’obiettivo tanto agognato: la prima medaglia d’oro nel singolo maschile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

2.15: Tra i protagonisti anche due azzurri: il vice-campione europeo in carica Daniel Grassl, che ha chiuso al 12mo posto il programma corto, e l’ex bronzo continentale Matteo Rizzo, 13mo dopo la prima parte di gara.

2.12: Va in scena al Capital Indoor Stadium una delle gare più attese e interessanti dell’intera edizione numero 24 dei Giochi Olimpici, il segmento decisivo dell’individuale maschile che vede al via due delle star mondiali di questa disciplina: il giapponese Yuzuru Hanyu, deludente nel programma corto e costretto ad inseguire e lo statunitense Nathan Chen, fresco autore del record del mondo del programma corto e primo in classifica.

2.08: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del programma libero del singolo maschile di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Pechino 2022

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero del singolo maschile di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Pechino 2022.

Nathan Chen è pronto ad archiviare la pratica. Forte del suo vantaggio di cinque punti sul secondo classificato maturato grazie a uno short program monstre che è valso il nuovo record del mondo, lo statunitense si è avvicinato sempre di più all’obiettivo tanto agognato: la prima medaglia d’oro nel singolo maschile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Per l’allievo di Rafael Arutunian sarà fondamentalmente tutto in discesa, in quanto avrà modo di ragionare anche su quale strategia di gara utilizzare osservando che cosa faranno tutti i principali contendenti, primo tra tutti il nipponico detentore del titolo olimpico Yuzuru Hanyu (al momento distante 18 punti), il quale scenderà addirittura nel penultimo gruppo di lavoro dopo aver ottenuto solo l’ottava piazza a causa di un passaggio a vuoto nel salchow, primo elemento dello short. L’alieno quindi in questa occasione sarà chiamato alla rincorsa verso le medaglie, lontane circa dieci punti, distanza facilmente aggirabile se sfodererà uno dei tanti capolavori a cui ci ha abituato nel corso del tempo, come ci ha insegnato ad esempio la rassegna iridata di Helsinki 2017.