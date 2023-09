LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Luca Marini chiude in vetta la giornata davanti a Marquez e Vinales, 10° Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.12 Proseguono le difficoltà, invece, per Morbidelli 12° a 560 millesimi e Dovizioso, 19° a 1.014. Buona risposta, invece, da Bastianini, che è settimo a 310 da Marini

10.09 Pecco Bagnaia anche oggi non ha pensato troppo al tempo, ma ha badato al sodo. Il ducatista chiude decimo a 436 millesimi da Marini, ma con la bellezza di 83 giri all’attivo. Jack Miller, 20° ne ha messi a segno 84

10.06 Giornata davvero interessante quella che abbiamo appena chiuso a Mandalika. Luca Marini conferma come la Ducati sia in grande spolvero chiudendo al comando con un ottimo 1:31.289. Alle sue spalle cinque moto differenti una dietro l’altra. Marquez con Honda, Vinales con Aprilia, Quartararo con Yamaha, Mir con Suzuki e Zarco di nuovo Ducati

10.02 Anche l’ultimo giro dei piloti rimasti in pista non sortisce effetti. Luca Marini chiude al comando il day-2 davanti a Marc Marquez e Maverick Vinales.

10.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CONCLUDE IL DAY-2 DEI TEST DI MANDALIKA! Proprio sotto la bandiera a scacchi Enea Bastianini migliora e si porta in settima posizione a 310 millesimi da Luca Marini che chiude in vetta!

9.58 Sembra che i piloti abbiano deciso di concludere il turno in anticipo. I big sono tornati ai box, rimangono in pista pochi protagonisti e tutti su tempi interlocutori

9.56 Joan Mir migliora a sua volta ed è quinto a 297 millesimi a pari merito con Zarco, mentre cade Brad Binder nel T1

9.55 Vinales inizia con il record nel T1 per 116 millesimi, quindi ne mantiene 16 al T2 e 44 al T3. Chiude in 1:31.516 ed è terzo a 227 millesimi

9.53 Di nuovo pista pienissima! Ultime battute del day.2

9.51 Dopo la sfuriata precedente, ora tutti procedono su tempi alti. Vedremo se ci sarà un ulteriore time attack prima della bandiera a scacchi

9.49 Di nuovo record nel T1 per Marquez che lascia 3 decimi nel T2, chiude migliorando ancora! Secondo a 192 millesimi!

9.47 Ed ora record nel T1 per Marquez e Bagnaia! Risponde Espargarò con il primato nel T2! Siamo al time attack finale per tutti! Il Cabroncito sale al terzo posto a 291, Pol quinto a 316! Bagnaia settimo a 436

9.46 Migliorano tutti! Jorge Martin fa segnare il terzo tempo a 376 millesimi, ma subito Zarco lo scalza e si porta a 297! Quinto Pol Espargarò a 384

9.45 E ora dà segni importanti anche Bagnaia! Si porta al nono posto a 662 millesimi da Marini! Vedremo i fuochi d’artificio in questi ultimi 15 minuti!?

9.44 Luca Marini fa segnare il record nel T1 per 114 millesimi, si conferma nel T2 per 139 quindi arriva al T3 con 78 e chiude il giro in prima posizione!!!!! 1:31.289!!!!!! 275 millesimi su Quartararo!!!!!!!

9.42 Luca Marini balza al quinto posto a 333 millesimi da Quartararo! Mir, nono, piazza il record nel T1 per 83 millesimi poi cede qualcosa ma sale in settima posizione a 353

9.39 Ancora Quartararo on fire!! Record di nuovo nel T1 e T2, ma questa volta non arriva il record!

9.36 Vola Quartararo! Record in tutti i settori! 227 millesimi di vantaggio al T3, chiude in 1:31564 ed è primo!!!!!!! 250 millesimi su Binder!!!!!

9.33 Ottimo primo settore (record per Miller) ma l’australiano lascia 3 secondi nel finale e rimane fermo in 18a posizione.

9.30 Spingono Martin, Marquez e Zarco, ma non riescono a migliorare i loro riferimenti

9.27 Fabio Quartararo inizia il suo 63° giro con il record nel T1 per 9 millesimi, arriva al T2 con 37, quindi va sopra di 48 al terzo. Chiude a 162 millesimi dal tempo di Binder. Costanza notevole per il campione del mondo

9.24 Grande traffico ora in pista, tutti in azione per il rush finale del day-2!

9.21 Ora i piloti iniziano a spingere davvero. Oliveira e Morbidelli fanno segnare parziali interessanti. Anche Quartararo chiude un giro vicino al suo crono

9.18 Raul Fernandez visto (per un soffio) davvero da vicino!



9.15 Uno sguardo all’interno del box Repsol Honda con Espargarò ottavo e Marquez 12°

???? @marcmarquez93 y @polespargaro continuan trabajando durante la segunda jornada de test en Mandalika???? ????#MM93 and #POL44 are back to work during the second day of the #MandalikaTest???????? pic.twitter.com/mhfnX4o6fF — Box_Repsol (@box_repsol) February 12, 2022



9.12 Al comando rimane sempre Brad Binder in 1:31.814 con 45 giri completati

Binder Airlines still sitting pretty in the top spot ???? South Africa ⇒ Indonesia #MandalikaTest ???????? pic.twitter.com/lqEXpBxF7K — KTM Factory Racing (@KTM_Racing) February 12, 2022

9.09 Vinales si rilancia e fa sul serio! Record nel T1 e T2 con 116 millesimi di vantaggio. Nel terzo settore perde due decimi, quindi conclude a 377 millesimi

9.06 Vinales stampa il record nel T2 per 94 millesimi, quindi arriva al T3 in ritardo di 197, e non migliora la sua prestazione

9.03 Di nuovo in pista Fabio Quartararo che al momento è secondo a 6 millesimi da Binder, di nuovo in pista anche Bagnaia e Bezzecchi

8.57 Joan Mir fa segnare il suo migliore T1, ma lascia 3 secondi nel solo T3 e lascia perdere il giro. Lo spagnolo rimane 19° a 1.016.

8.54 Di nuovo tracciato con molti piloti in pista ma nessuno sta facendo segnare tempi interessanti. Si rivede Aleix Espargarò.

8.51 Si rivede in pista Joan Mir, seguito da Franco Morbidelli. Ancora in azione Luca Marini, Alex Rins e Johann Zarco

8.48 Per una visuale ideale…

Is there a more perfect place to take a break? ???? Apakah ada tempat yang lebih sempurna dari ini untuk rehat? ????#MandalikaTest pic.twitter.com/fRfcnFC17z — MotoGP™???? (@MotoGP) February 12, 2022



8.45 Uno sguardo ravvicinato a Marc Marquez! Vi va?



8.42 Di colpo pista che si svuota. Rimangono a girare Binder, Rins, Martin e Zarco.

8.39 Bezzecchi migliora il suo crono e si porta in 20a posizione a 1.126 dalla vetta, Bagnaia sfiora nuovamente il suo tempo, mentre si rivedono in azione Vinales, Bastianini e Nakagami.

8.36 Davanti a tutti rimane Brad Binder che torna in pista per il suo 41° giro

The end of Day 2 is approaching! ???? Don’t forget we’re live with all the analysis on After The Flag in exactly one hour! ⏰#MandalikaTest — MotoGP™???? (@MotoGP) February 12, 2022



8.33 Bagnaia torna a spingere, fa segnare il suo migliore T2 ma perde 7 decimi nel T3 e non migliora. Il ducatista prosegue nel suo lavoro su tempi costanti. Siamo già al giro numero 63 per lui.

8.30 Di nuovo pista affollata con Pol Espargarò, Alex Marquez, Miguel Oliveira e Luca Marini che si aggiungono ai già presenti. Tutti, comunque, su tempi alti

8.27 Torna subito in pista Francesco Bagnaia, attualmente 18° a 902 millesimi da Binder. Assieme a lui Jack Miller (15° a 783) e Alex Rins. Marc Marquez procede su tempi alti.

8.24 Anche Bastianini termina rapidamente il suo stint, al momento ha 34 giri all’attivo con soli 73 millesimi di distacco da Binder

8.21 Si rivede in azione Marc Marquez, al momento 12° con 48 giri all’attivo. Binder torna ai box, mentre Bastianini procede su tempi altissimi

8.18 Bagnaia si ferma dopo una serie di giri importante (si ferma quota 56) mentre tornano in azione Binder, Bastianini e Aleix Espargarò.

8.15 Di nuovo Bagnaia fa segnare i suoi migliori parziali, arriva con 585 millesimi al T3 ma stavolta migliora, chiude in 1:32.716 e si porta a 902 millesimi da Binder.

8.12 Davvero non male la visuale di Mandalika, ad un passo dal mare!

What an incredible place! ???????? The Mandalika Circuit is firmly in the category of most beautiful circuits in the world ❤️ Tempat yang luar biasa! ???????? Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang tercantik di dunia ❤️#MandalikaTest pic.twitter.com/J3A1qyWKAC — MotoGP™???? (@MotoGP) February 12, 2022



8.09 Di nuovo Bagnaia in spinta. Fa segnare i suoi migliori settori, arriva al T3 con 673 millesimi, quindi chiude nuovamente con un pessimo T4 e non migliora

8.06 Si rianima la pista con Raul Fernandez, Miller, Bagnaia, Nakagami e Pol Espargarò in azione

8.03 Francesco Bagnaia fa segnare i suoi migliori parziali in ogni settore, arriva al T3 con 641 millesimi di distacco, quindi perde tutto nel T4 e rimane 18° a 939

08.00 Due ore al termine di questa seconda giornata di test a Mandalika; questi migliori tempi sinora:

07.57 Miguel Oliveira ai box; sono sempre due i piloti in pista in questa parte di test.

07.54 C’è anche Jack Miller, ci si avvicina all’1’33” come tempi.

07.51 Rientrato Pol Espargaro; con Miguel Oliveira adesso c’è Nakagami.

07.48 Torna ai box Miller; pista solo per Pol Espargaro e Miguel Oliveira. Condizioni della pista non ideali, si gira attorno all’1’36”, dunque con 4″ di ritardo dai miglior tempi.

07.45 Si aggiunge Miguel Oliveira.

07.42 Ritorno in pista per Pol Espargaro (nono tempo il suo).

07.39 Miller gira sull’1’34”, Raul Fernandez rientra invece dopo appena due giri.

07.36 Tornano a girare il leader, al momento, di questa giornata di test Brad Binder e Raul Fernandez (attualmente 13esimo).

07.33 Ritornato ai box Nakagami, al momento nessuno è in pista.

1 33 B. BINDER 1:31.814 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 42 A. RINS +0.070 4 23 E. BASTIANINI +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 5 J. ZARCO +0.413 9 44 P. ESPARGARO +0.417 10 30 T. NAKAGAMI +0.486

07.27 Le condizioni della pista non aiutano, e non potrebbe essere altrimenti a seguito della pioggia. Nakagami è al settimo giro e non è mai riuscito ad andare al di sotto dell’1’33”.

07.24 Al momento è l’unico a girare, pista libera per il giapponese.

07.20 1’37″122, non migliora il suo miglior tempo (1’32″330) che al momento gli vale la decima posizione.

07.18 Torna in pista Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu)!

07.12 Le previsioni metereologiche sono state solo parzialmente rispettate: era previsto clima sereno, e di fatto lo è stato fino a un’ora fa. Adesso con l’arrivo della pioggia le condizioni della pista si complicano.

07.06 Al momento è difficile prevedere quando si tornerà in pista.

07.00 Situazione stabile da ormai più di 40 minuti. Tutti i piloti nei propri box causa pioggia; mancano tre ore alla fine della sessione, riepiloghiamo i migliori 10 tempi:

06.57 Ieri a causa del fango, i piloti sono stati costretti a compiere numerosi giri “a vuoto” proprio per pulire la pista; al momento, la pioggia di certo non manca. E potrebbe essere, nuovamente, mista al fango.

06.51 La speranza dei piloti è che la pioggia, mista a fango, non incida sul tracciato come avvenuto ieri.

06.45 Tutti i piloti sono ancora ai box.

06.39 Sempre Brad Binder a dettare il passo con il miglior tempo di giornata, 1:31.814:

Well over the midday point on day two here in Mandalika and it's @BradBinder_41 who currently leads the way at the top of the timesheets after completing 27 laps so far#MandalikaTest ???????? pic.twitter.com/nikcIIauBG — Red Bull KTM Factory Racing (@KTM_Racing) February 12, 2022

06.36 Si attende che il meteo sorrida ai piloti; intanto, anche i team riepilogano quanto fatto sinora:

1 33 B. BINDER 1:31.814 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 42 A. RINS +0.070 4 23 E. BASTIANINI +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 5 J. ZARCO +0.413 9 44 P. ESPARGARO +0.417 10 30 T. NAKAGAMI +0.486

06.27 I piloti potrebbero approfittarne per testare la propria moto in condizioni di pioggia, ma tutto dipende dall’intensità di quest’ultima.

06.24 Le stesse immagini presentano un clima di certo non ideale per scendere in pista.

06.21 Pioggia in arrivo, tutti i piloti ai box.

06.18 Il meteo non promette bene…

Se acerca una buena… pic.twitter.com/5s6duOTCev — Borja González (@BorjaGonzalezG) February 12, 2022

06.15 Rientrati i due piloti; al momento, non c’è nessuno in pista.

06.12 Vinales resta infatti al settimo posto a livello di tempi; posizione invariata anche per Marquez, quattordicesimo.

06.09 Nessuno dei due si migliora ma sembra essere più una simulazione del passo gara, in direzione di una maggiore confidenza con la moto.

06.06 Al momento in pista solo Maverick Vinales (Aprilia Racing) e Alex Marquez (LCR Honda Castrol).

06.03 Più di 80 i giri accumulati in casa Honda per Pol Espargaro e Marc Marquez, si cerca l’intesa giusta, soprattutto a livelli di traiettorie e dunque di tempi:

Just after midday here at the #MandalikaTest and over 80 laps done so far for @polespargaro and @marcmarquez93 as the fastest riders drop into the 1'31s. ????️9️⃣ @polespargaro +0.417s

????️1️⃣2️⃣ @marcmarquez93 +0.561s ???????? — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 12, 2022

06.00 Rientra in pit Alex Marquez, torna in pista Fabio Quartararo, il campione del mondo in carica si trova momentaneamente in seconda posizione a soli sei millesimi da Brad Binder.

05.58 Nuovo stint anche per Alex Marquez (LCR Honda CASTROL), che si trova al momento in quattordicesima posizione alle spalle di Raul Fernandez (Tech3 KTM Factory Racing).

05.55 Torna in pista anche Joan Mir, lo spagnolo classe 1997 del Team Suzuki ECSTAR, campione del mondo Moto3 nel 2017 e MotoGP nel 2020 è attualmente diciannovesimo con un 1’32″830 fatto segnare al nono giro dei ventidue sino a qui completati.

05.52 Ecco altre immagini del Mandalika International Street Circuit:

05.49 Poco movimento in pista quando in Indonesia ci si avvicina alle ore 13, quando allora mancheranno quattro ore al termine di questa seconda sessione di test della tre giorni di Mandalika. Sul tracciato Brad Binder, Maverick Viñales e Jack Miller.

05.46 Torna ai box Jorge Martin, rientra invece in pista Maverick Vinales (Aprilia Racing), attualmente settimo con l’1’32″114 fatto segnare al diciassettesimo dei suoi trenta giri sino a qui completati.

05.43 Rientra in pit Pol Espargarò, in pista Brad Binder, Martin e Miller.

05.40 Questa la top-ten quando ci avviciniamo al termine della quarta ora del day-2:

1 33 B. BINDER 1:31.814 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 42 A. RINS +0.070 4 23 E. BASTIANINI +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 5 J. ZARCO +0.413 9 44 P. ESPARGARO +0.417 10 30 T. NAKAGAMI +0.486

05.38 Nuovo stint anche per Jack Miller (Ducati Lenovo Team) attualmente quindicesimo con l’1’32″597 realizzato al trentaseiesimo dei trentanove giri sino a qui completati dall’australiano.

05.35 Tornano in pista Jorge Martin (Pramac Racing) e Pol Espargarò (Repsol Honda Team).

05.32 Rientra in pit Alex Marquez.

05.29 In pista ora ci sono Brad Binder, Marc e Alex Marquez e Di Giannantonio, rispettivamente primo, dodicesimo, quattordicesimo e ventitreesimo in graduatoria.

05.26 Non stanno arrivando crono di rilievo in questa fase con i piloti in pista per dei giri di messa a punto.

05.23 Ecco qualche immagine da Mandalika:

???????? The action's coming thick and fast on Day 2! ???? Gaining experience around the Mandalika Circuit ???? ???????? Aksi di hari kedua terlihat semakin padat dan cepat! ???? Semakin menambah pengalaman disekitar Mandalika Sirkuit ????#MandalikaTest pic.twitter.com/qtZvHgqdOK — MotoGP™???? (@MotoGP) February 12, 2022

05.20 Sul tracciato anche Marc Marquez (Repsol Honda Team), Alex Marquez (LCR Honda CASTROL), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing), Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR) e Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP).

05.17 Rientrano in pista Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) e Aleix Espargarò (Aprilia Racing) per un nuovo stint.

05.14 Dopo il primo giorno di ieri caratterizzato da pioggia e fango (in mattinata si è rimasti fermi un’ora per le operazioni di pulizia della pista), Alex Rins ha battuto nell’ora di apertura il miglior tempo di ieri fatto segnare da Aleix Espargarò (1’32″466), crono successivamente migliorato anche da Brad Binder (1’31″814).

05.11 Per quanto riguarda i giri completati il più presente in pista fino a qui è stato Alex Rins con 49, poi Johann Zarco con 48, Francesco Bagnaia con 45 e Fabio Quartararo con 44.

05.08 Questa la classifica aggiornata quando mancano meno di cinque ore al termine di questa seconda sessione di test a Mandalika (Indonesia):

1 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1m 31.814s

2 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.006s

3 = Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.070s

4 = Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.073s

5 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.092s

6 = Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.266s

7 = Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.300s

8 = Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.413s

9 ^7 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.417s

10 ˅1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.486s

11 ˅1 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.503s

12 ˅1 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.561s

13 ^9 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +0.587s

14 ˅2 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.705s

15 ^5 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.783s

16 ˅3 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.792s

17 ˅3 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.840s

18 ˅1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.939s

19 ˅4 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.016s

20 ˅2 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.188s

21 ˅2 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.296s

22 ˅1 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +1.351s

23 = Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.845s

24 = Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.860s

05.05 Ora in pista ci sono Quartararo, Martin, Morbidelli, Bagnaia, Mir, Dovizioso, Di Giannantonio.

05.02 Rientrano in pit tutti i primi cinque della classifica: Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR), Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) e Aleix Espargarò (Aprilia RacinG).

04.59 Rientra in pista Alex Rins.

04.56 In pista anche Franco Morbidelli mentre è tornato in pit Francesco Bagnaia, il ducatista è attualmente diciottesimo con l’1’32″753 fatto segnare al ventinovesimo dei suoi quarantuno giri sin qui completati.

04.53 Torna in pista anche Alex Marquez, attualmente quattordicesimo a 105 millesimi dal fratello Marc e a 0.705 dal leader Brad Binder.

04.50 Rientrano in pista Fabio Quartararo e Alex Rins per un nuovo stint.

04.47 Per quanto riguarda gli italiani oltre a Enea Bastianini quarto ci sono Luca Marini undicesimo, Franco Morbidelli diciassettesimo, Francesco Bagnaia diciottesimo, Andrea Dovizioso ventesimo, poi Marco Bezzecchi ventiduesimo e Fabio Di Giannantonio ventitreesimo.

04.44 Rientra anche Enea Bastianini, in pista Martin, Zarco, Pol Espargarò, Nakagami, Morbidelli, Mir, Dovizioso, Di Giannantonio.

04.41 Rientrano in pit Fabio Quartararo e Alex Rins, rispettivamente secondo e terzo della graduatoria attuale.

04.38 Non arrivano tempi rilevanti in questa fase con i piloti che stanno svolgendo dei giri di assestamento.

04.35 Tornano in pista Rins, Bastianini, Martin, Vinales, Zarco e Nakagami.

04.32 Cala l’attività in pista quando mancano cinque ore e mezza circa al termine della sessione:

Day 2 is well underway and the times are gradually coming down! ???? An early look at the track action so far ????#MandalikaTest | ????️https://t.co/Z2FrZzHHyD — MotoGP™???? (@MotoGP) February 12, 2022

04.29 Il classe 1990 non si migliora sul traguardo e resta nono.

04.26 Altri due caschi rossi fatti segnare da Pol Espargaro nel primo e secondo settore.

04.23 In pista ora Quartararo, Martin, Pol Espargaro, Zarco, Miller, Oliveira, Bagnaia, Mir, Gardner, Di Giannantonio.

04.20 Sta spingendo ora Pol Espargarò, lo spagnolo della Repsol Honda si è portato in nona posizione con un 1’32″231 fatto segnare al suo ventiquattresimo giro fin qui completato.

04.18 Torna in pista anche Fabio Quartararo.

04.15 Altre immagini dal Mandalika International Street Circuit:

Temperatures rising ???? Time to get back to it at the #MandalikaTest ???????? pic.twitter.com/SUdliar3wv — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 12, 2022

04.12 Alex Rins rientra in pista per un nuovo stint.

04.09 Questo l’aggiornamento della classifica quando abbiamo superato la seconda ora delle otto previste in questo day-2:

1 ^4 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1m 31.814s

2 ^13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.006s

3 ˅2 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.070s

4 ^8 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.073s

5 ^4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.092s

6 ^11 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.266s

7 ^6 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.300s

8 ˅6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.413s

9 ^12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.486s

10 ˅7 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.503s

11 ˅7 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.600s

12 ^8 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.705s

13 ^1 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.792s

14 ˅4 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.840s

15 ˅9 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.016s

16 ˅9 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.044s

17 ˅9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +1.108s

18 ˅7 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.188s

19 ^3 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.296s

20 ˅2 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +1.314s

21 ˅2 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +1.351s

22 ˅6 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.501s

23 = Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.845s

24 = Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.860s

04.06 BASTIANINI! 1’31″887 per il campione del mondo Moto2 2019 che sale in quarta posizione dopo il suo ventunesimo giro completato.

04.03 Rientrano in pit i primi sei della classifica: Brad Binder, Quartararo, Rins, Aleix Espargarò, Martin e Zarco.

04.00 Adesso si migliora Enea Bastianini, 1’32″316 al diciottesimo giro completato, il pilota del Gresini Racing MotoGP sale in settima posizione a mezzo secondo da Brad Binder, leader.

03.57 Caduta senza conseguenze per Joan Mir a curva 11, il campione del mondo 2020 è attualmente dodicesimo (1’32″830).

03.54 Enea Bastianini fa segnare due caschi rossi nei primi due settori ma non riesce a migliorarsi restando quindicesimo.

03.51 Si migliora anche Alex Marquez, 1’32″519 al diciannovesimo dei suoi ventuno giri fin qui completati, il centauro della LCR Honda Castrol si porta in nona posizione a 0.105 dal fratello Marc.

03.48 1’32″654 per Franco Morbidelli che entra in top-10 dopo il suo ventiquattresimo giro completato.

03.45 Si migliora Jorge Martin (1’32″080 al suo ventiquattresimo giro completato), lo spagnolo della Pramac Racing è ora quinto davanti al compagno di squadra Johann Zarco a 0.266 dalla testa.

03.42 Prime ore della seconda sessione di test caratterizzate dunque da grande equilibrio con cinque moto diverse nelle prime cinque posizioni attuali: Binder (KTM), Quartararo (Yamaha), Rins (Suzuki), Aleix Espargarò (Aprilia) e Martin (Ducati Pramac).

03.39 Rientra in pit Fabio Quartararo.

03.36 Nel frattempo Enea Bastianini ferma il cronometro a 1’33″000 e sale in tredicesima posizione ad un millesimo da Franco Morbidelli.

03.33 Continua a spingere “El Diablo” che fa segnare un 1’31″820 che gli vale la seconda piazza provvisoria alle spalle di Brad Binder.

03.30 Adesso si migliora Quartararo (1’31″969 al suo ventesimo giro completato) e scalza il connazionale Johann Zarco dal quarto posto.

03.27 Il campione del mondo in carica non riesce però a migliorarsi restando quinto a 0″456 dalla vetta.

03.24 Casco rosso per Fabio Quartararo nel primo settore.

03.21 Miguel Oliveira si migliora al suo sedicesimo giro completato (1’32″825) e si porta in ottava posizione.

03.18 BRAD BINDER! 1’31″814 per il sudafricano della Red Bull KTM Factory Racing che si porta al comando dopo il suo quindicesimo giro completato.

03.15 Aleix Espargaro e Fabio Quartararo si migliorano portandosi rispettivamente in seconda e quarta posizione.

03.12 Questa la classifica attuale:

1 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.884s

2 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.343s

3 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.433s

4 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.530s

5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.935s

6 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.946s

7 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.974s

8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +1.058s

9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +1.101s

10 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.115s

11 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.118s

12 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +1.176s

13 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +1.315s

14 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.341s

15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.397s

16 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.431s

17 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +1.456s

18 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +1.673s

19 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +1.729s

20 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.783s

21 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.865s

22 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +2.403s

23 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +2.561s

24 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +2.735s

03.09 Le prime immagini del secondo giorno della tre giorni di test di Mandalika:

First out on track yesterday, and quick to get going this morning! We have a feeling that Alex likes this place…???????????? @MotoGP #MandalikaTest @Rins42 #GearingUp pic.twitter.com/7gDJFYhVW5 — Team Suzuki Ecstar (@suzukimotogp) February 12, 2022

03.06 C’è movimento ora in pista, dentro Rins, Marini, Pol Espargarò, Bagnaia, Aleix Espargarò, Dovizioso, Vinales, Quartararo, Alex Marquez e Zarco.

03.03 Per ora comanda Alex Rins con l’1’31″884 (nuovo record del circuito) fatto segnare al quindicesimo dei suoi diciassette giri fino a qui completati, poi Zarco, Marini, Marc Marquez e Brad Binder.

03.00 Trascorsa dunque la prima ora del secondo giorno di test a Mandalika.

02.58 Franco Morbidelli decimo a 1.115. In pista insieme a Rins, Marc Marquez e Dovizioso (11mo a 1.118).

02.55 CLASSIFICA TEST MOTOGP MANDALIKA (TOP-10):

1 42 A. RINS 1:31.884 2 5 J. ZARCO +0.343 3 10 L. MARINI +0.433 4 93 M. MARQUEZ +0.530 5 33 B. BINDER +0.935 6 36 J. MIR +0.946 7 44 P. ESPARGARO +0.974 8 63 F. BAGNAIA +1.058 9 41 A. ESPARGARO +1.101 10 21 F. MORBIDELLI +1.115

02.53 Marc Marquez si catapulta in pista e si fa subito apprezzare: quarto posto a 0.530 con la sua Honda. Francesco Bagnaia ottavo a 1.058.

02.50 Francesco Bagnaia è scivolato in settima posizione a 1.058 con la sua Ducati, alle spalle della Honda di Pol Espargarò (a 0.974).

02.45 Stoccata perentoria di Alex Rins con la Suzuki: miglior tempo in 1:31.885, battuto Zarco di 0.343.

02.40 I tempi si iniziano ad abbassare, Johann Zarco si prende la prima posizione in 1:32.631 con la Ducati Pramac. Alle sue spalle un sorprendente Luca Marini, attardato di 0.167 con la Ducati VR46. Poi Brad Binder a 0.188 e Francesco Bagnaia a 0.311.

02.32 Marc Marquez è ancora fermo ai box.

02.30 Miguel Oliveira si inserisce in quarta piazza con la KTM a 0.406.

02.28 I migliori sette sono rientrati ai box. Brad Binder svetta con la sua KTM in 1:32.819, precedendo Francesco Bagnaia di 0.123 in sella alla sua Ducati. A seguire le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir (a 0.1778 e 0.414), poi le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli (a 0.462 e 0.695).

02.22 FRANCESCO BAGNAIA! Ruggito con la Ducati! Si issa in seconda posizione a 0.123 e precede Quartararo, terzo a 0.462.

02.19 Johann Zarco quarto a 0.822, Fabio Quartararo apre la giornata con la Yamaha ed è quinto a 1.070. Francesco Bagnaia nono a 1.941.

02.18 Brad Binder firma il miglior tempo in 1:32.819 e scalza Alex Rins dalla vetta per 0.463. Morbidelli terzo a 0.695.

02.17 Anche Francesco Bagnaia apre la propria giornata ed è settimo a 1.478 con la sua Ducati ufficiale.

02.15 FRANCO MORBIDELLI! Entra in pista e sale al secondo posto in classifica! Secondo a 0.232 con la Yamaha. Squillo importante del romano.

02.12 Tutti gli altri piloti sono ancora fermi ai box, c’è pochissimma attività a Mandalika.

02.10 Le prime girandole dei tempi premiano Alex Rins, che conduce in 1:33.282 con la Suzuki. Raul Fernandez insegue con la KTM a 0.687, poi Marco Bezzecchi a 2.639 e Jorge Martin con Ducati Pramac a 5.002.

02.07 Lo seguo Marco Bezzecchi con la Ducati del Team VR46. Poco dopo si unisce Johann Zarco con la Ducati Pramac.

02.05 Alex Rins è il primo a gettarsi nella mischia con la sua Suzuki.

02.03 Per il momento restano tutti fermi ai box.

02.00 SEMAFORO VERDE. INIZIA LA SECONDA GIORNATA DI TEST A MANDALIKA.

01.55 Cinque minuti all’inizio della sessione.

01.50 La Ducati convince sul passo, meno sul giro secco. Francesco Bagnaia non sembra preoccupato, oggi proseguirà il lavoro della scuderia di Borgo Panigale.

01.48 Fabio Quartararo ha già convinto sulla Yamaha, la Honda appare in palla col redivivo Marc Marquez.

01.46 Ricordiamo che si tratta della penultima giornata di Test. Si tornerà in pista domani per la grande conclusione, poi inizierà la marcia di avvicinamento al via del campionato.

01.44 Ieri è piovuto, oggi le previsioni sembrano essere più clementi e dunque sarà una giornata importante di lavoro per tutti i piloti.

01.42 Si inizia alle ore 02.00, i piloti avranno a disposizione otto ore di tempo.

01.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test MotoGP a Mandalika.

Cronaca prima giornata – Programma odierno

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Mandalika, in Indonesia, verso il round inaugurale del Motomondiale 2022 che si svolgerà a Losail dal 4 al 6 marzo.

I piloti saranno di nuovo protagonisti dalle ore 2.00 alle ore 10.00 italiane, per le seconde 8 ore intense di lavoro. Per quanto visto nella prima giornata di oggi Ducati e Honda sembrano le moto più pronte sulla pista di Mandalika, con Fabio Quartararo che ha mosso qualche passo in avanti.

La copiosa pioggia di ieri ha ridotto la mole di lavoro del day1 per cui ci attendiamo una seconda giornata ancor più intensa per team e piloti che proveranno a sfruttare ogni minuto. La tre-giorni di test si chiuderà poi domenica 13 febbraio con le ultime otto ore di attività in fascia.

Si parte alle ore 2.00 della notte italiana per l’inizio della seconda giornata dei test MotoGP a Mandalika, che si concluderà alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

