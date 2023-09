LIVE Italia-Svezia 3-9 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri concedono la vittoria dopo otto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

04.20 La nostra diretta termina qui, grazie per l’attenzione. Appuntamento al prossimo live, buona giornata da OA Sport.

04.19 Italia-Svezia 3-9. Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri.

04.17 Perfetto il draw di Edin, la Svezia marca tre punti. L’Italia concede la vittoria dopo otto end. Italia-Svezia 3-9.

04.15 Corto il freeze di Retornaz, la Svezia può marcare tre punti. Fine del match vicina.

04.13 Buon draw di Retornaz, ma il punto è ancora svedese.

04.11 Lungo il draw di Mosaner, troppi errori degli azzurri nel match odierno.

04.09 Oskar Eriksson toglie le guardie italiane. Ripresa nulla sempre più probabile.

04.07 Guardia di Sebastiano Arman, casa ancora priva di stone. La Svezia punta ad un end nullo?

04.03 SIIIII!!!!!!!! Finalmente si sblocca l’Italia, con Retornaz che marca un punto nel settimo end! Italia-Svezia 3-6.

04.00 Ottimo draw di Retornaz, che va a punto.

03.48 NOOOOO!!!! Trova il take out la Svezia, che marca tre punti. Italia-Svezia 2-6 dopo sei end.

03.45 Errore di Retornaz, ora la Svezia può marcare tre punti.

03.40 Hit and roll di Retornaz, che però non riesce a rimuovere il secondo punto svedese.

03.37 Time out per l’Italia.

03.32 Il draw di Amos Mosaner è lungo, altro errore dell’azzurro, impreciso oggi.

03.28 Inizio in salita dopo i primi due tiri del sesto end: due punti svedesi al momento.

03.22 Non riesce a marcare due punti Retornaz con il raise conclusivo. Gli azzurri comunque accorciano alla pausa di metà partita. Italia-Svezia 2-3 dopo cinque end.

03.17 Lungo il draw di Retornaz.

03.15 Hit and roll di Amos Mosaner che va a punto. Tocca agli skip.

03.12 Doppio take out di Sebastiano Arman, che libera la casa dalle due stone svedesi.

03.05 NOOOOO!!!! Trova il take out la Svezia, che marca due punti. Italia-Svezia 1-3 dopo quattro end.

03.02 Gran draw di Joel Retornaz, che va a punto, ma ora l’ultimo tiro sarà svedese.

02.58 La Svezia libera la casa.

02.55 Guardia di Mosaner per proteggere il punto italiano piazzato da Arman.

02.51 Draw di Sebastiano Arman che mette il punto per l’Italia.

02.47 SIIIII!!!!!! Gran draw di Joel Retornaz, che va a punto e pareggia i conti! Italia-Svezia 1-1 dopo tre end.

02.30 NOOOOO!!!! Trova il take out la Svezia, che passa a condurre. Italia-Svezia 0-1 dopo due end.

02.28 Joel Retornaz con un ottimo take out costringe la Svezia a marcare un solo punto.

02.20 Due stone svedesi a punto, ma Amos Mosaner ne rimuove uno.

02.15 Primo end nullo. Italia-Svezia 0-0 dopo una ripresa. Martello sempre agli svedesi.

02.10 Si va rapidamente verso un primo end nullo.

02.05 La Svezia avrà il vantaggio dell’ultima stone nel primo end.

02.00 Tutto pronto. Tra pochi minuti inizia Svezia-Italia.

01.50 L’Italia spera di non sbagliare e di portare a casa un successo, in modo da non trovarsi subito sullo 0-2 e dover rincorrere in maniera affannata le dirette avversarie per il passaggio del turno.

01.40 Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin sono attesi dal sempre rovente incrocio col fuoriclasse Niklas Edin, indubbiamente uno dei giocatori più forti di tutti i tempi e che insegue il suo primo oro a cinque cerchi dopo due cocenti delusioni. L’Italia spera nella magia, anche perché ha già battuto la Svezia durante gli ultimi Europei: successo clamoroso nel round robin, salvo poi perdere di misura la semifinale. Il risultato sarà cruciale in ottica qualificazione alle semifinali.

01.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri tornano sul ghiaccio della capitale cinese per fronteggiare i Campioni del Mondo in una partita che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Il quartetto tricolore è reduce dalla sconfitta maturata all’esordio contro la Gran Bretagna, mentre i maestri scandinavi hanno vinto i primi due incontri disputati e svettano in testa alla classifica.

La cronaca di Italia-Gran Bretagna

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri tornano sul ghiaccio della capitale cinese per fronteggiare i Campioni del Mondo in una partita che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Il quartetto tricolore è reduce dalla sconfitta maturata all’esordio contro la Gran Bretagna, mentre i maestri scandinavi hanno vinto i primi due incontri disputati e svettano in testa alla classifica.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin sono attesi dal sempre rovente incrocio col fuoriclasse Niklas Edin, indubbiamente uno dei giocatori più forti di tutti i tempi e che insegue il suo primo oro a cinque cerchi dopo due cocenti delusioni. L’Italia spera nella magia, anche perché ha già battuto la Svezia durante gli ultimi Europei: successo clamoroso nel round robin, salvo poi perdere di misura la semifinale. Il risultato sarà cruciale in ottica qualificazione alle semifinali.

L’Italia spera di non sbagliare e di portare a casa un successo, in modo da non trovarsi subito sullo 0-2 e dover rincorrere in maniera affannata le dirette avversarie per il passaggio del turno. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, end dopo end, stone dopo stone. Si inizia alle ore 02.05. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse