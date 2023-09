Curling, Italia sconfitta dalla Svezia alle Olimpiadi: azzurri imprecisi, Edin domina

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri sono stati battuti dalla Svezia per 9-3 (al termine dell’ottavo end sui dieci in programma) sul ghiaccio della capitale cinese e incappano così in un ulteriore passo falso dopo quello maturata ieri contro la Gran Bretagna. La nostra Nazionale è riuscita a tenere testa ai Campioni del Mondo soltanto nei primi quattro end, poi alla lunga sono emerse delle criticità tecnico-tattico e si sono commesse troppe sbavature. D’altro canto la corazzata scandinava guidata dal fuoriclasse Niklas Edin, riconosciuto a tutti gli effetti come il giocatore più forte di tutti i tempi (anche se è ancora alla ricerca del suo primo oro olimpico), ha alzato il proprio livello di gioco e ha trionfato con pieno merito.

Il calendario non ha certo dato una mano a Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin. Nelle prime due partite disputate si sono trovati di fronte le due formazioni più forti in circolazione a livello internazionale, entrambe finaliste agli ultimi Mondiali e agli ultimi Europei. Si sapeva che sarebbe stato difficilissimo conquistare un successo in questa micidiale doppia uscita e purtroppo non si è riuscito a sovvertire il pronostico della vigilia. Un peccato perché l’Italia aveva battuto la Svezia durante il round robin dell’ultima rassegna continentale, perdendo poi di misura in semifinale (gli azzurri si misero al collo la medaglia di bronzo): in quell’occasione la prestazione agonistica era stata decisamente più pimpante, oggi è mancata la brillantezza necessaria per giocarsela contro i maestri.

L’Italia occupa l’ultimo posto in classifica generale (0 vittorie in 2 partite), ma resta ampiamente in corsa per qualificarsi alle semifinali. Chiaramente bisognerà iniziare a infilare una serie di successi pesanti per risalire la china e puntare a uno dei primi quattro posti in graduatoria (sulle dieci partecipanti). La nostra Nazionale tornerà sul ghiaccio sabato 12 gennaio (ore 07.05) per fronteggiare la Cina: l’avversario è abbordabile, si dovrà vincere a tutti i costi contro i padroni di casa. La doppia sfida di domenica 13 febbraio risulterà probabilmente determinante per comprendere quali potranno essere le ambizioni dei nostri portacolori: alle ore 02.05 l’incrocio con la Russia, alle ore 13.05 lo scontro diretto con la quotata Svizzera.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Svezia fiuta che non può trarre un vantaggio concreto nel primo end e opta per la mano nulla, poi nella frazione successiva gli azzurri imbrigliano ancora gli scandinavi e questa volta Niklas Edin si trova costretto a marcare un punto. L’Italia pareggia prontamente nel turno successivo, ma poi si fanno notare alcune sbavature concrete: nel quarto end si concedono due punti agli avversari con una lettura finale non ottimale (3-1 per i Campioni del Mondo), poi nel quinto end Joel Retornaz è impreciso con gli ultimi due tiri e ci si deve accontentare di un punto (3-2, c’erano tutte le chance per strappare un pareggio).

La qualità di gioco di Edin è decisamente superiore rispetto a quella di Retornaz (100% contro 80% all’intervallo) e nel sesto end gli azzurri vanno un po’ in confusione: Gonin, Arman e Mosaner commettono diverse sbavature, mentre la corazzata scandinava sale in cattedra e cerca di marcare tre punti. Retornaz ha un guizzo col suo primo tiro e prova a complicare la vita ai Campioni del Mondo, ma l’ultima stone è completamente errata: emergono anche dei problemi di comunicazione, Edin ha vita facilissima e porta a casa tre comodi punti. La Svezia volta sul 6-2 e l’Italia è con le spalle al muro.

Retornaz e compagni non riescono a costruire un gioco degno di nota e che possa permettere di portare in casa più stone. La Svezia controlla agevolmente e il martello italiano non è prolifico: si conquista soltanto un punto, che serve di fatto soltanto a prolungare la contesa (6-3). I Campioni del Mondo si confermano tali e marcano addirittura tre punti nell’ottavo end, volano sul 9-3 e la partita si chiude con due frazioni di anticipo.

RISULTATI TERZA GIORNATA CURLING MASCHILE ALLE OLIMPIADI

Svezia-Italia 8-3

Svizzera-Russia 6-3

Cina-Danimarca 5-4

USA-Gran Bretagna 9-7

CLASSIFICA CURLING MASCHILE ALLE OLIMPIADI

1. Svezia 3 vittorie (3 partite giocate)

2. Canada 2 vittorie (2 partite giocate)

3. USA 2 vittorie (3 partite giocate)

4. Gran Bretagna 1 vittoria (2 partite giocate)

4. Norvegia 1 vittoria (2 partite giocate)

4. Svizzera 1 vittoria (2 partite giocate)

7. Cina 1 vittoria (3 partite giocate)

7. Russia 1 vittoria (3 partite giocate)

9. Danimarca 0 vittorie (2 partite giocate)

9. Italia 0 vittorie (2 partite giocate)

