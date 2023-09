LIVE Italia-Svezia 12-8 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: quale avversaria in semifinale? Incroci, orario e programma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE



14:50 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per essere stati con noi e aver vissuto con noi l’ennesima emozione regalataci da Stefania Constantini e Amos Mosaner. FORZA AZZURRI!

14:48 Domani l’Italia potrà giocare con il Canada per il girone perfetto! Il primo posto è matematico, che sogno per Mosaner e Consantini! La semifinale si giocherà domani alle 13.05, ma l’avversaria resta un rebus intricato…

14:46 OTTO VITTORIE SU OTTO! Italia matematicamente prima nel girone!

14:45 Tiro pazzesco di Stefania Constantini che firma addirittura quattro punti per l’Italia!

14:44 STEFANIAAAAAAAAAAAA! BOCCIATA PERFETTAAAAAAAAAA! L’ITALIA VINCE ANCORAAAAA!

14:43 CAPOLAVORO DI ALMIDA DE VAL! La Svezia mette il punto che può valere la vittoria.

14:41 MOSANER PRECISISSIMO! Mette una seconda stone a punto. Ora ultimo tiro per la Svezia che deve cercare un miracolo!

14:40 Prova ad andare a punto Eriksson che finisce leggermente lungo. Rimane azzurro il punto quando mancano due stone a noi ed una sola agli avversari!

14:39 Ancora leggermente impreciso Mosaner che toglie di nuovo solo la prima guardia, passando a filo della seconda. Il punto rimane nostro per ora.

14:39 Eriksson rimette la guardia con il terzo tiro.

14:38 Cerca la tripla Mosaner, ma leva solo la prima guardia.

14:37 Ottima la risposta di Eriksson che riesce ad appoggiarsi sulla stone dell’Italia.

14:36 Buono anche il tiro di Stefania Constantini.

14:35 Buono il primo draw di Amanda de Val.

14:34 8-8 all’inizio dell’ultimo end. AVREMO NOI L’ULTIMO TIRO!

14:33 Tiro meraviglioso per Amanda de Val che riesce a fare un perfetto Hit and Roll e firmare tre punti.

14:32 Non c’è la doppia per Constantini, ma la nostra stone rimane in casa. Stiamo limitando i danni alla grande!

14:31 Penultimo stone per la Svezia che boccia la nostra, ma lascia ancora una possibilità di doppia. Forza Stefania!

14:30 Troppo piena la bocciata di Mosaner, che leva una sola delle due stone svedesi.

14:29 Perfetto il tiro di Eriksson! Ora la possibilità di doppia la avrà Mosaner, non è un tiro facile.

14:28 Bocciata discreta per Mosaner che lascia però una possibilità di doppia per Eriksson.

14:26 Terzo stone per la Svezia. Ancora impreciso Eriksson, non sembra essere la sua giornata.

14:25 La fortuna aiuta gli audaci! E Amos Mosaner gioca un ottimo tiro per spostare la guardia nella fascia centrale!

14:24 Inizia il settimo end. Fortunatissima Constantini che rischia di bocciare illegalmente col primo tiro, ma la stone gialla rimane dentro per un millimetro e ora la situazione si è messa già molto bene!

14:21 CINQUEEEE! CINQUEEEEEEEEE! Perfetta la bocciata di Constantini!!! ITALIA AVANTI 8-5!

14:20 Altra imprecisione della Svezia! De Val rimane stretta! Con l’ultimo stone Constantini può firmare addirittura 5 punti!

14:19 Perfetta la bocciata di Mosaner! “Strane cose” il commento di Constantini che ha visto la linea cambiare all’improvviso!

14:17 Impreciso ancora Eriksson, che rimane corto! Ora quarto stone per noi con Mosaner!

14:15 Time-out richiesto dalla coppia svedese che deve rimediare ad una situazione che sta diventando molto promettente per l’Italia!

14:14 Ottimo tiro per Mosaner che boccia la stone gialla e rimane in nella home!

14:13 Errore di Eriksson che sbaglia completamente la bocciata! Bisogna sfruttare l’occasione!

14:12 Takeout di Mosaner che toglie solo una delle bocce svedesi. Evidentemente insoddisfatto del suo livello finora l’azzurro.

14:11 End che si sta sviluppando sulla parte sinistra della pista. Le due stone dell’Italia sono protette da una guardia, scoperte invece le due svedesi.

14:10 Buono il primo tiro di Constantini che risponde a De Val.

14:09 Inizia il sento end. L’Italia avrà l’ultimo stone, bisogna approfittarne.

14:07 E così è. De Val boccia l’unica rossa presente nella casa e firma i tre punti svedesi. Sorpasso per gli scandinavi che si portano sul 3-5.

14:06 È buono il takeout di Constantini, ma la Svezia potrà fare anche tre punti.

14:04 Penultimo stone per la Svezia che finisce ancora nella casa. Constantini dovrà bocciare per limitare i danni.

14:03 Ancora impreciso Mosaner. Il tentativo di draw si ferma sulla guardia.

14:02 Eriksson piazza una buonissima guardia con il terzo stone.

14:01 Altro errore di Mosaner che stavolta manca completamente la bocciata. Questa mano rischia di diventare pesante per gli azzurri.

14:00 Ottimo invece il lancio di Eriksson. Casa piena di stone gialli.

13:59 Brutto errore per Mosaner che manca il contatto con le stone nella casa.

13:58 Buono invece il primo lancio di De Val, che rimane giusto un filo larga.

13:57 Si riparte con il quinto end. Piccolo errore di Constantini che rimane corta con il draw.

13:55 Pausa tecnica al termine del quarto end. Al rientro l’ultimo stone sarà ancora a disposizione della coppia scandinava.

13:53 Livello della coppia azzurra che può ancora crescere tanto. Il match per ora si è giocato più sugli errori che sulle giocate positive.

13:52 L’ITALIA RUBA UN’ALTRA MANO! Per pochissimi millimetri il punto è rosso! Italia avanti 3-2!

13:50 Non precisissimo il lancio della svedese, necessaria la misurazione!

13:49 Constantini prova a mettere una seconda guardia, ma il corridoio rimane aperto per De Val per mettere il punto.

13:48 Eriksson si appoggia sul nostro stone, ma il punto rimane rosso.

13:46 Purtroppo Mosaner è impreciso con il quarto stone, scoprendo lo stone rosso che ci dava il punto.

13:45 Corto anche il draw di Eriksson, occasione per l’Italia!

13:44 Un po’ corto il draw di Mosaner, ma è comunque un buon tiro.

13:43 Precisissimo il takeout di Eriksson che si prende tanto tempo. Il punto rimane però rosso, cioè per gli azzurri.

13:41 Ancora un ottimo tiro di Mosaner che azzecca perfettamente la linea.

13:40 De Val lascia un po’ larga la sua stone dopo un ottimo draw di Constantini.

13:39 Inizia il quarto end. Martello che rimane agli svedesi.

13:37 MANO RUBATA!!! Un punto per gli azzurri che pareggiano i conti sul 2-2!

13:36 Constantini rimette la guardia con l’ultima stone.

13:35 Eriksson spazza via la guardia più alta degli azzurri.

13:34 Mosaner copre il punto mettendo una guardia col quarto tiro.

13:33 Lancio impreciso di Eriksson che non riesce a togliere le due guardie degli azzurri.

13:32 LA RISPOSTA DI MOSANER! Gran colpo dell’azzurro che riesce ad andare perfettamente al centro!

13:31 Molto bene per ora gli svedesi, che riempiono il centro di stone gialle.

13:31 Prova ad andare a punto Mosaner, ma rimane un po’ largo.

13:30 Corto il primo tiro di Constantini, mentre De Val va al centro con la sua prima stone.

13:29 Si riparte con il terzo end, ultima stone torna agli svedesi.

13:27 Prova la bocciata miracolosa Constantini, ma il punto rimane uno per l’Italia. Siamo 1-2 per gli scandinavi.

13:25 De Val chiude ogni entrata verso il centro. Mano che sembra destinata a portare un punto per gli azzurri.

13:24 Piccolo errore di Mosaner che non riesce a superare la guardia.

13:23 Eriksson rimette una guardia molto profonda.

13:22 Take-out di Mosaner che toglie le due guardie messe dagli svedesi.

13:20 Risponde bene Eriksson che deve rifarsi dopo aver rischiato nel primo end.

13:19 Ottimo il draw di Constantini che inizia alla grande la mano.

13:18 Inizia il secondo end. Stavolta abbiamo noi il martello.

13:16 Amanda de Val mette a segno il suo tiro. 2 punti per la Svezia in un end giocato complessivamente male da entrambe le squadre.

13:15 Constantini decide di andare per la bocciata. Non è un buon tiro.

13:12 Clamoroso errore per Eriksson che apre una possibilità per l’Italia di rubare l’end!

13:11 Tante stone gialle nel centro. Mosaner sbaglia il suo ultimo tiro, colpendo la stone rossa di guardia e aprendo il centro.

13:08 Mosaner leggermente impreciso col suo primo tiro mentre inizia a riempirsi il centro.

13:06 Buon primo tiro per Constantini che piazza un buon draw.

13:05 INIZIA IL MATCH! La Svezia avrà l’ultimo stone in questo primo end. Stone gialle per la Svezia, rosse per l’Italia.

13:04 Tutto pronto per l’inizio del match.

13:02 Squadre che entrano nell’arena. Ormai ci siamo.

13:00 Ricordiamo che questa sarà la penultima partita nel girone, che si chiuderà domani con la partita delle 7.05 contro il Canada.

12:57 Mancano meno di dieci minuti al lancio della prima stone. Ormai è quasi tutto pronto.

12:54 La sessione 12 del torneo di Doppio Misto vedrà anche i match tra USA e Svizzera, con gli americani che si giocano le ultimissime chance di qualificazione, e Gran Bretagna-Norvegia, match molto interessante con gli scandinavi ancora in corsa per la qualificazione e i britannici che cercano la seconda posizione.

12:50 Mancano 15 minuti all’inizio del match.

12:47 Gli svedesi arrivano a queste Olimpiadi con ambizioni di medaglia, se non di vittoria. Per ora il loro girone non è stato all’altezza delle aspettative, avendo trovato già 3 sconfitte. Nell’ultimo match sono stati sconfitti dalla Norvegia in quello che potrebbe rivelarsi un match decisivo per la qualificazione alle semifinali. La Svezia deve infatti centrare necessariamente la vittoria se vuole essere certa di giocarsi le medaglie.

12:43 La coppia azzurra nella mattinata italiana ha sconfitto la coppia cinese con l’ennesima prestazione solida, pur con qualche sbavatura. Gli sfidanti della seconda partita odierna sono Almida de Val e Oskar Eriksson, avversari estremamente temibili che l’Italia potrebbe anche incontrare nuovamente nei match che assegneranno le medaglie.

12:41 Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno già fatto la storia del Curling italiano conquistando le semifinali. La sfida di oggi vale il primato nel girone, oltre che il mantenimento dell’imbattibilità.

12:37 Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per iltorneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022!

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING DALLE 7.05

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Secondo impegno di giornata per la nostra Nazionale, che nella primissima mattinata italiana ha affrontato la coppia cinese.

Una cavalcata trionfale quella di Stefania Constantini e Amos Mosaner finora, che nella giornata di ieri, grazie alla vittoria sui campioni del Mondo della Gran Bretagna, si è garantita l’accesso alle semifinali e alla lotta per le medaglie. Un risultato straordinario e di livello storico per la coppia italiana che ora può veramente sognare in grande. Gli sfidanti di oggi sono Almida de Val e Oskar Eriksson, coppia di altissima qualità che parte con ambizioni di vittoria.

Le due sconfitte contro Gran Bretagna e USA (entrambe battute dagli azzurri), mettono la coppia scandinava ancora nella condizione di dover cercare la qualificazione alle semifinali. I nostri invece potranno affrontare l’impegno senza lo stress del risultato, potendosi concentrare esclusivamente a dare il meglio, anche in previsione di un possibile rematch negli incontri che contano, quando saranno assegnate le medaglie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13:05. Buon divertimento a tutti.

