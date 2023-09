LIVE Italia-Cina 9-12 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: terza sconfitta consecutiva degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

09.50 Il live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima diretta, buona giornata da OA Sport.

09.48 Terza sconfitta consecutiva degli azzurri: Italia-Cina 9-12.

09.45 NOOOO!!!! Il take out di Ma fa calare il sipario sul match. Italia-Cina 9-12.

09.40 L’Italia deve rubare la mano marcando due punti per forzare l’extra end.

09.36 SIIIIIII!!! Hit and roll di Retornaz. L’Italia marca due punti!!!! Italia-Cina 9-11 dopo nove end.

09.32 Draw di Retornaz, che prova a costruirsi un gioco da tre punti con l’ultima stone.

09.28 Non riesce il draw a Mosaner, che resta corto. Tocca agli skip, ma la fine potrebbe essere vicina.

09.20 NOOOO!!!! Doppio take out di Ma, che marca tre punti e torna a +4. Italia-Cina 7-11 dopo otto end.

09.18 Draw di Retornaz, che però si espone al doppio take out.

09.14 Riesce invece a Zou il doppio take out.

09.12 Non riesce il doppio take out a Mosaner, il punto resta dubbio ma la Cina ha il vantaggio del martello.

09.03 SIIIIIII!!! Corto il draw di Ma. L’Italia ruba la mano e marca un punto!!!! Italia-Cina 7-8 dopo sette end.

09.00 Ottimo take out di Retornaz, ma l’ultimo tiro sarà cinese.

08.57 Ottima guardia di Amos Mosaner a difesa del punto.

08.55 Imperfetto il raise di Wang, l’Italia può approfittarne.

08.53 Lungo il draw di Arman, ne può approfittare la Cina con un freeze.

08.48 SIIIIIII!!! Ottimo take out di Joel Retornaz che sigla due punti per gli azzurri!!!! Italia-Cina 6-8 dopo sei end.

08.47 Perfetto il raise di Retornaz, il punto diventa italiano.

08.45 Bella guardia della Cina, che entra anche in casa con la stone.

08.41 Ottimo raise di Mosaner, ma il punto resta cinese.

08.35 Dopo la pausa la Cina entra subito in casa, mentre l’Italia gioca le guardie.

08.28 NOOOO!!!! Ottimo draw della Cina, che marca tre punti e torna a +4. Italia-Cina 4-8 a metà partita.

08.26 Doppio take out della Cina. Tre punti, tocca a Retornaz.

08.20 Il draw di Amos Mosaner è leggermente lungo e largo. Vedremo se la Cina ne approfitterà.

08.10 SIIIIIII!!! Promotion take out di Joel Retornaz che sigla tre punti per gli azzurri!!!! Italia-Cina 4-5 dopo quattro end.

08.07 Time out chiamato dall’Italia.

08.04 Risponde con un altro draw la Cina, che però non trova il freeze. Ora tocca all’Italia con Retornaz.

08.01 Ottimo draw del third cinese, ora Mosaner è chiamato all’hit and roll.

07.58 Primo errore del match per la Cina, che non riesce a rimuovere una guardia italiana. L’Italia però non ne approfitta al meglio.

07.52 NOOO!!! Errore di Retornaz, che non riesce nel doppio take out. Tre punti per i cinesi. Italia-Cina 1-5 dopo tre end.

07.45 La Cina sembra potersi costruire un big end. Azzurri preoccupati ed a colloquio. Tocca agli skip.

07.41 L’Italia va sul bottone, ma la Cina rimuove le guardie per aprire il gioco al centro.

07.37 SIIIIIII – Draw di Retornaz che si accontenta di un punto. Italia-Cina 1-2 dopo due end.

07.31 Ottimo draw cinese vicino al bottone, protetto dalla guardia.

07.29 Amos Mosaner rimuove la stone cinese, ma la Cina compie un ottimo take out.

07.24 Gioco concentrato sul bottone, freeze da ambo le parti.

07.18 NOOOO!!!!! La Cin sfrutta l’errore e marca due punti dopo la misurazione. Italia-Cina 0-2 dopo il primo end.

07.13 Retornaz prova a nascondersi dietro alla guardia ma non ci riesce.

07.10 Si va verso un end nullo. A metà ripresa la casa è infatti vuota.

07.08 Guardia italiana, la Cina entra in casa.

07.05 Inizia il primo end di Italia-Cina.

07.00 Il match inizierà alle ore 07.05. Tutto pronto.

06.55 Last stone draw: Italia 92.2 cm, Cina 61.7 cm. Nel primo end l’ultima stone sarà della Cina.

06.45 Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin sono, infatti, reduci dalle sconfitte contro Gran Bretagna e Svezia. Una doppia battuta d’arresto pesante contro due corazzate, da scacciare assolutamente con una convinta affermazione contro l’abbordabile compagine asiatica. L’Italia dovrà mantenere la giusta concentrazione e giocare nel miglior modo possibile se vorrà avere la meglio.

06.35 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Cina, match valido per il torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri tornano sul ghiaccio della capitale cinese per fronteggiare i padroni di casa in un incontro cruciale per le sorti della Nazionale ai Giochi: il quartetto tricolore è obbligato a vincere per continuare a cullare il sogno di raggiungere le semifinali della rassegna a Cinque Cerchi.

Foto: LaPresse