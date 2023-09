LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Leclerc il migliore, Ferrari ottima con le medie. Risultati e classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.11 A questo punto si chiude qui la DIRETTA LIVE dal Montmelò. Grazie per la cortese attenzione e ci rivediamo domattina per la terza ed ultima giornata di lavoro!

18.09 In casa Mercedes interessante spunto a livello di scocca, con la prova nel pomeriggio di quella con una profonda apertura per far respirare il motore. In casa Red Bull problemi nella prima parte per Sergio Perez, che ha cercato di recuperare il tempo nel pomeriggio. Dopo Lando Norris ieri, bene anche Daniel Ricciardo con il terzo tempo odierno.

18.07 Molto bene anche l’Alpha Tauri, con un Pierre Gasly secondo a 2 decimi dalla vetta, e la bellezza di 145 giri complessivi. Il migliore in casa Mercedes è George Russell, quarto a 9 decimi dalla vetta, mentre Lewis Hamilton non ha pensato al tempo

18.05 Si chiude, quindi, anche la seconda giornata dei test del Montmelò. Anche oggi abbiamo visto una Ferrari positiva con Charles Leclerc davanti a tutti e Carlos Sainz quinto. Somma di 148 giri complessivi con una F1-75 che si conferma in gran forma

18.02 RIEPILOGO TEMPI DAY-2

Leclerc, Ferrari, 1m19.689s, C3 – 77 laps

Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 – 145

Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 – 126

Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 – 64

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 – 72

Perez, Red Bull, 1m21.430s, C3 – 76

Mazepin, Haas, 1m21.512s, C3 – 41

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Zhou, Alfa Romeo, 1m21.885s, C3 – 71

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 61

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Ocon, Alpine, 1m22.164s, C3 – 124

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

18.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!! SI CHIUDE IL DAY-2 DEI TEST DI BARCELLONA

17.57 Diverse vetture ancora sul tracciato, ma nessuna su tempi interessanti. Charles Leclerc dovrebbe mantenere il suo primato



17.54 Un Charles Leclerc molto “bumpy” in rettilineo!

Bumpy road to the top for Charles Leclerc! ????



17.51 Buon tempo anche per Sergio Perez che si porta in settima posizione in 1:21.430

17.48 Prosegue il lavoro di Zhou che, dopo 63 giri, segna 1:21.885 ed è ottavo!

17.45 Charles Leclerc ha ottenuto il suo 1:19.689 con le gomme C3, le medie

17.42 Charles Leclerc di nuovo record!!! 1:19.689!! Il monegasco continua a mettere in mostra una F1-75 davvero eccellente!

17.39 Pierre Gasly non si ferma più. Ecco il francese in azione!



17.36 Alcuni dettagli della nuovissima RB18, vettura che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta nella prima giornata



17.33 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2

Leclerc, Ferrari, 1m19.804s, C3 – 57 laps

Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 – 131

Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 – 118

Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 – 53

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 – 58

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 61

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Mazepin, Haas, 1m22.046s, C3 – 35

Zhou, Alfa Romeo, 1m22.239s, C3 – 60

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 61

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 113

17.30 Pierre Gasly si lancia, fa segnare il record nei primi due settori ma si ferma ad 1:19.918 e non supera Leclerc per circa un decimo

17.27 Attenzione, Pierre Gasly torna ai box ma ne esce subito di nuovo con le gomme soft. C’è aria di time attack?

17.24 In vetta, saldamente, rimane ancora Charles Leclerc

One hour to go ⏱ @Charles_Leclerc tops the time sheets with 1:19.804 on a set of C3 tyres ????



17.21 Pierre Gasly ha ottenuto il suo ottimo crono con gomma C4, ovvero la soft. Al netto di questo il francese è ben oltre i 120 giri con una macchina che appare davvero performante

17.18 Continua a spingere Pierre Gasly che sale in seconda posizione in 1:20.030 a due decimi dall’1:19.804 di Leclerc. L’Alpha Tauri continua a ben impressionare

17.15 Fernando Alonso rilascia le sue prime dichiarazioni. “Soddisfatto del lavoro svolto, ma solamente dai test del Bahrein capiremo il potenziale nostro e quello dei rivali”.

17.12 Il giovane rookie Zhou ha già messo in cascina 56 giri e prosegue nella sua importante mole di lavoro

17.09 Zhou prosegue nel suo lavoro e si mette in 11a posizione con il tempo di 1:22.239 con gomme medie, le C3

17.06 Calano le ombre della sera sul Montmelò, siamo a meno di un’ora dalla fine. Vedremo ancora azione in pista?

Entramos en la última hora de sesión sin demasiada actividad en la pista. Tenemos a Ferrari, Aston Martin y Alfa Romeo. #F1Testing #F1 pic.twitter.com/I5BxLpD4UC — Sp_ | Fórmula 1 (@Formula1Sp_) February 24, 2022



17.03 Interessante novità sulla W13. Questo pomeriggio è stata provata una apertura per far rifiatare il motore alle più alte temperature, uno degli atavici problemi di Mercedes. Stamattina, invece, scocca usuale.

New pictures from the air outlet comparison between morning & afternoon runs #F1Testing #f1tech pic.twitter.com/Hid7ET45YV — mercedes.f1motorsports (@MF1motorsports) February 24, 2022



17.00 AGGIORNAMENTO TEMPI AD UN’ORA DALLA CONCLUSIONE

Leclerc, Ferrari, 1m19.804s, C3 – 46 laps

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 111

Gasly, AlphaTauri, 1m20.542s, C3 – 116

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 – 52

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Russell, Mercedes, 1m21.734s, C2 – 43

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 51

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 52

Mazepin, Haas, 1m22.429s, C3 – 24

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Zhou, Alfa Romeo, 1m22.888s, C2 – 53

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 112

16.57 Pierre Gasly migliora a sua volta e si porta all’1:20.542 ed è terzo dopo 113 giri, mentre Zhou fa segnare 1:22.888

16.54 Parecchia vernice sull’ala posteriore di Zhou. L’Alfa Romeo lavora sull’aerodinamica al retrotreno…



16.51 Charles Leclerc piazza il nuovo record! 1:19.804 con gomme medie per il monegasco che inizia a fare vedere il suo potenziale

16.48 Latifi e Mazepin hanno compiuto un paio di giri quasi in modalità gara uno in scia all’altro. Poi il russo è tornato ai box

16.45 Sergio Perez prova a recuperare il tempo perso dopo lo stop e arriva a quota 43 giri

Pérez vient de reprendre la piste ! 43 tours au compteur pour le Mexicain.



16.42 Charles Leclerc in azione con la sua F1-75, 1:21.764 il suo limite al momento



16.39 Sebastian Vettel migliora a sua volta e si porta al tempo di 1:20.784 in quarta posizione con gomme C3, le medie

16.36 Nikita Mazepin migliora e si porta all’1:22.429 con il 12° tempo assoluto su gomme C3

16.33 Sebastian Vettel dopo le durissime parole contro quanto sta accedendo in Ucraina, riesce a ritagliarsi un momento per sorridere nel suo abitacolo.

Having fun, Seb? ????



16.30 AGGIORNAMENTO CLASSIFICA DAY-2

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 95 laps

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 106

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Leclerc, Ferrari, 1m21.764s, C3 – 37

Russell, Mercedes, 1m21.890s, C2 – 30

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 39

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38

Mazepin, Haas, 1m22.429s, C3 – 13

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Vettel, Aston Martin, 1m22.750s, C2 – 45

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 110

Zhou, Alfa Romeo, 1m23.631s, C2 – 46

16.27 Nel frattempo spostiamoci un attimo al di là dell’Oceano. Proseguono spediti i lavori per la definizione del circuito di Miami che, a maggio, ospiterà il primo GP.

Start your engines ????????@RedBullMotors will be joining the #MiamiGP as a founding partner! ????



16.24 Alzate il volume! Per il sound offre Pierre Gasly!!

???? laps for @PierreGASLY! putting in a shift today ????



16.21 Vettel raggiunge quota 44 giri all’attivo e fa segnare il tempo di 1:22.750 migliorando di 90 millesimi il suo limite precedente. Sempre 13° in classifica

16.18 George Russell passa quota 30 giri in questa sessione, l’inglese è sesto in 1:21.890



16.15 Di nuovo in azione Sergio Perez, con ghiere notevoli sulla sua Rb18



16.12 Visita olandese per Max Verstappen, l’attaccante del Barcellona Memphis Depay

Swapping the pitch for the track ⚽️@FCBarcelona star @Memphis stopped by to say hello to his fellow countryman @Max33Verstappen ????????



16.09 Pierre Gasly conclude il suo run con la Alpha Tauri. Il francese è attualmente terzo in classifica dopo una giornata davvero positiva di lavoro



16.06 Esteban Ocon è il primo a valicare quota 100 giri, mentre Pierre Gasly lo insegue a quota 99



16.03 Volete dare un’occhiata ravvicinata a Esteban Ocon sul rettilineo del Montmelò? Se ci riuscite…



16.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 A 2 ORE DAL TERMINE

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 86 laps

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 99

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Leclerc, Ferrari, 1m21.764s, C3 – 29

Russell, Mercedes, 1m21.890s, C2 – 28

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 39

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Vettel, Aston Martin, 1m22.840s, C2 – 39

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 105

Zhou, Alfa Romeo, 1m23.808s, C3 – 36

Mazepin, Haas, 1m25.538s, C2 – 9

15.57 Charles Leclerc si mette a spingere e fa segnare il quinto tempo in 1:21.764 con gomma C3, la media

15.54 Nel frattempo la Haas spiega qual è stato il problema che ha appiedato Nikita Mazepin, ovvero un problema al pompaggio della benzina.

The on-track stop was caused by a damaged fuel pump.



15.51 Charles Leclerc in azione con la sua F1-75 nel pomeriggio del Montmelò

Swapping driving duties, it's time for @Charles_Leclerc to give the F1-75 a go ????



15.48 Un aspetto davvero interessante di queste prime due giornate di test sono i piloti che studiano attentamente il comportamento delle vetture in rettilineo in scia ad un rivale. Fino ad un anno fa sembrava un incubo seguire chi ti precedeva, le nuove vetture, invece, consentiranno maggiore battaglia anche per questo

15.45 Subito in azione Charles Leclerc e Daniel Ricciardo dopo la riapertura della pit-lane

15.42 Le immagini della Haas di Nikita Mazepin prima di essere portata fuori dal tracciato. Dopo un 2020 e un 2021 da incubo, la scuderia americana riparte con qualche problema di troppo…

Así está la curva 3 del circuito.#F1Testing pic.twitter.com/oujLTkB94x — Adrià Herrero (@adriaherrero_) February 24, 2022



15.39 Semaforo di nuovo verde! Si torna in azione sul tracciato catalano!

15.37 In attesa che si torni a girare al Montmelò, riproponiamo la classifica del day-2

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 72 laps

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 91

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 26

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Russell, Mercedes, 1m22.145s, C2 – 20

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Leclerc, Ferrari, 1m23.952s, C3 – 17

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 90

Zhou, Alfa Romeo, 1m24.259s, C3 – 26

Vettel, Aston Martin, 1m24.355s, C2 – 32

Mazepin, Haas, 1m25.538s, C2 – 9

15.34 Ecco Nikita Mazepin che torna al box Haas, di sicuro non un buon segnale comunque per il team americano dopo i primi balbettii di ieri



15.31 Tutto ok per il pilota russo che ha già fatto rientro ai box su una macchina della direzione del circuito

15.28 Attendiamo notizie su quanto accaduto a Mazepin con il suo fuoripista per capire tra quanto si potrà ripartire

15.25 Bandiera rossa! La sessione è interrotta per la Haas di Nikita Mazepin, fermo nel secondo settore della pista.

15.22 Alpine in azione con Ocon:

15.18 Lavoro specifico per Mercedes. La squadra di Stoccarda sta effettuando un programma diverso rispetto a questa mattina quando in pista era presente Lewis Hamilton.

15.15 In pista anche il russo Nikita Mazepin. Il portacolori di Haas rimpiazza il tedesco Mick Schumacher che ha girato questa mattina.

15.12 Russell passa ottavo. Il portacolori della Mercedes ha fermato il cronometro in 1.22.145. La Mercedes sta girando con la mescola C3 (media).

15.09 La classifica aggiornata:

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 70 laps

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 83

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 15

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 76

Leclerc, Ferrari, 1m23.565s, C3 – 8

Russell, Mercedes, 1m24.023s, C2 – 10

Zhou, Alfa Romeo, 1m24.942s, C3 – 17

Vettel, Aston Martin, 1m24.459s, C2 – 19

15.05 La F1 sta discutendo per una possibile cancellazione del GP di Russia in seguito alla crisi che si è aperta quest’oggi. Ricordiamo che a settembre il ‘Circus’ dovrebbe dirigersi a Sochi per l’ultimo evento nella ‘casa’ delle Olimpiadi Invernali 2014 prima di aprire la parentesi in quel di Igora Drive.

15.02 Gasly, Latifi ed Ocon in azione insieme a Leclerc. Continua il lavoro di Zhou che ha registrato per ora 17 passaggi

15.00 Immagini da Barcellona:

that's the morning session complete! ✅ we head into the lunch break with @PierreGASLY on 61 laps with a best time of 1:20.764

14.57 Non ci sono al momento dei tempi interessanti. Le squadre non hanno interesse per ora a cercare un giro veloce. Ricciardo resta in vetta su Sainz e Gasly. L’unico di questi non in azione è il padrone di casa della Ferrari che ha ceduto il voltante a Leclerc.

14.54 La classifica aggiornata:

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 70 laps

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 76

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 13

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 73

Leclerc, Ferrari, 1m23.565s, C3 – 5

Russell, Mercedes, 1m24.023s, C2 – 10

Zhou, Alfa Romeo, 1m24.942s, C3 – 12

Vettel, Aston Martin, 1m25.473, C2 – 14

14.51 Sono solo 38 i passaggi effettuati dal messicano Sergio Perez. Il portacolori della Red Bull ha avuto un problema in mattinata al cambio.

14.48 Aston Martin in pista:

Into the light! #SV5 heads out for this afternoon's session. ????

14.45 Dodicesimo crono per Vettel. Il monegasco firma il crono di 1.24.565 con la mescola C3 (media).

14.43 Secondo giorno di scuola per Russell con Mercedes:

14.40 La classifica aggiornata:

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 66 laps

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 70

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 7

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 69

Leclerc, Ferrari, 1m23.565s, C3 – 4

Russell, Mercedes, 1m24.023s, C2 – 9

Zhou, Alfa Romeo, 1m25.942s, C3 – 8

Vettel, Aston Martin, 1m26.506s, C3 – 8

14.37 Primo giro per Leclerc. Il monegasco inizia a scendere in pista, mentre Russell torna in pit lane. Seconda giornata in pista per il britannico di Mercedes che questa mattina ha assistito al turno di Lewis Hamilton.

14.34 Soddisfazione da parte di Daniel Ricciardo nel box McLaren

14.31 La classifica aggiornata:

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 65 laps Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71 Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 61 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66 Latifi, Williams, 1m22.063s, C3 – 3 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 66 Russell, Mercedes, 1m24.978s, C2 – 3 Vettel, Aston Martin, no time, – 4 Zhou, Alfa Romeo, no time – 3

14.28 Vedremo se questo pomeriggio la Red Bull utilizzerà la C3, la mescola media che al momento non è ancora stata testata dagli austriaci.

14.25 Primo giro per Latifi in 1.22.063. Il canadese della Williams è il primo tempo da segnare questo pomeriggio. Attendiamo ancora qualche minuto per l’aggiornamento della graduatoria.

14.22 I due piloti della Ferrari a confronto:

Someone is looking forward to his go in the F1-75 this afternoon ????

14.20 Leclerc scenderà in pista questo pomeriggio al posto di Sainz. Attendiamo i riscontri del monegasco di Ferrari. Ocon, Zhou e Latifi sono al momento impegnati sul tracciato iberico.

14.18 Scatta la sessione anche per George Russell (Mercedes) e per Sebastian Vettel (Aston Martin). Il britannico ed il tedesco non hanno preso parte alla sessione di questa mattina.

14.15 Pierre Gasly entra in pista. AlphaTauri è la prima auto a varcare la pit lane questo pomeriggio. Terzo posto per il transalpino nella classifica generale alle spalle di Ferrari e McLaren.

14.12 Debutto in F1 per Zhou. Si tratta dell’unico rookie della stagione 2022 dopo aver corso con Uni Virtuosi in FIA F2. Il primo cinese della storia del ‘Circus’ dividerà il box con il finnico Valtteri Bottas che ha girato questa mattina.

14.09 Nessuno sta girando in questo momento. Le squadre aspettano. Segnaliamo la presenza questo pomeriggio del cinese Zhou, al debutto nella massima formula quest’anno.

14.06 I piloti in pista oggi:

Mercedes – Russell

Red Bull – Perez

Ferrari – Leclerc

McLaren – Ricciardo

AlphaTauri – Gasly

Alpine – Ocon

Aston Martin – Vettel

Williams – Latifi

Alfa Romeo – Zhou

14.03 Attendiamo di scoprire i primi riferimenti cronometrici. Saranno quattro le ore previste, l’attività in pista si chiuderà alle 18.00.

14.00 Bandiera verde! Scatta la seconda sessione del day-2 a Barcellona.

13.57 Cresce la temperatura dell’asfalto. Siamo sopra ai 20 gradi in quel di Montmelò.

13.55 Tra meno di 5 minuti si parte. Occhi puntati sulla Ferrari che cerca conferme dopo gli ottimi riscontri di questa mattina.

13.52 La McLaren si conferma al comando della classifica generale dopo il day-1. Ottimo passo per Daniel Ricciardo (McLaren), in pista per la prima volta quest’anno. Nella giornata di ieri avevamo visto in azione il britannico Lando Norris.

13.49 La classifica dei tempi della prima sessione.

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 65 laps

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 61

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 66

13.46 Un problema al cambio ha chiuso in anticipo la mattinata del messicano Sergio Perez. L’alfiere della Red Bull si è fermato con la propria auto dopo una sessione in cui sono stati disputati solo 38 passaggi. Ieri l’olandese Max Verstappen ha superato in scioltezza i 100 giri.

13.43 Siamo pronti per altre quattro ore di prove in Catalogna. Le squadre torneranno in pista delle 14.00 per una nuova sessione da non perdere. L’australiano Daniel Ricciardo (McLaren) è al comando della classifica dei tempi.

13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e bentornati alla Diretta Live della seconda giornata di test in quel di Barcellona per quanto riguarda il Mondiale F1 2022.

13.12: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle ore 14.00 per il racconto della sessione pomeridiana. La Ferrari sarà in pista con Charles Leclerc, che prenderà il posto di Carlos Sainz, mentre la Mercedes vedrà al volante George Russell. Sempre Perez guiderà la RB18, augurandosi di non avere ulteriori contrattempi. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

13.10: Di seguito una nuova panoramica dei tempi:

13.07: Per quanto riguarda Mercedes e Red Bull, va fatto un discorso diverso. Lewis Hamilton ha terminato in nona posizione con il tempo di 1:22.562 senza però montare le mescole medie e girando con quelle dure (C2). Per Lewis però problemi di bilanciamento visto che quando ha deciso di provare un giro con le C3 ha commesso non pochi errori, segno che qualcosa nella messa a punto non è andato per il verso giusto. Non a caso 40 giri completati per lui. Problema, invece, di affidabilità per il messicano Sergio Perez, subentrato a Max Verstappen dopo la giornata di ieri. Perez si è fermato, dopo aver completato in totale 38 giri, per un problema tecnico in curva-13. Da appurare le cause dello stop.

13.05: Come era accaduto ieri pomeriggio negli ultimi minuti, è nuovamente una McLaren a far segnare il miglior tempo della sessione. Si tratta dell’australiano Daniel Ricciardo che, montando le gomme C3 (medie), ha fermato i cronometri sul tempo di 1:20.355 a precedere la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1:20.546) e l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly (1:20.764) anche loro dotati di gomme C3. Riscontri che confermano la bontà della monoposto di Woking e la consistenza di quella di Maranello visto che Sainz è stato il pilota ad aver completato il maggior numero di giri stamane (71).

13.02: Di seguito la classifica della sessione mattutina:

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 64 laps Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71 Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 59 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 46 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 65 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 20 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 66

13:00: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.57: Si ridesta anche il finlandese Valtteri Bottas che con gomme C3 (medie) ha realizzato il settimo tempo (1:22.288).

12.57: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 60 laps Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 64 Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 52 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 40 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 53 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 57 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.858s, C3 – 14 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 49

12.55: Migliora anche Gasly con l’AlphaTauri, ma è sempre terzo con il tempo di 1:20.764.

12.55: ECCOLO QUI!!! Daniel Ricciardo si porta in vetta con il crono di 1:20.355 proprio sul finire di giornata con gomme C3, scalzando la Ferrari di Sainz ora secondo (1:20.546), a parità di gomme.

12.53: Tanto traffico in pista: Ricciardo, Albon, Stroll, Mick Schumacher, Sainz e Ocon in pista.

12.53: BANDIERA VERDE! Ultimi minuti per i piloti prima delle 13.00 quando ci sarà la pausa pranzo.

12.53: Una giornata non entusiasmante per la Mercedes: 39 giri completati da Lewis Hamilton e ottava piazza (1:22.562 con gomme dure). Problemi di bilanciamento sulla W13 stando a quelle che sono le informazioni che arrivano dal circuito.

12.52: Approfittiamo di questa pausa per fare un piccolo riepilogo. Ferrari ancora bene con Sainz in vetta e 61 giri completati. La Ferrari è stata la monoposto ad aver coperto più tornate con lo spagnolo che ha lavorato molto per comprendere al meglio il funzionamento della monoposto. Bene anche la McLaren: dopo il primo posto della sessione pomeridiana di Norris di ieri, oggi Ricciardo ha mostrato chiari segnali di vitalità, distante circa 4 decimi da Sainz.

12.50: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 61 laps Ricciardo, McLaren, 1m20.948, C3 – 55 Gasly, AlphaTauri, 1m21.132s, C3 – 47 Albon, Williams, 1m21.657s, C3 – 35 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 48 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 53 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.858s, C3 – 12 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 55

12.48: Nel frattempo ci si sta attivando per trasportare la Red Bull di Perez ai box.

12.45: Dovrebbero essere problemi al motore per Checo sulla Red Bull.

12.43: Si tratta della prima sospensione in questi giorni di test a Barcellona.

12.41: BANDIERA ROSSA!!! Sergio Perez è fermo con la sua Red Bull in uscita dalla curva-13 e quindi sessione sospesa.

12.40: Stando a quanto riportato da Matt Kew, Lewis Hamilton sta facendo un po’ di fatica con questo set di gomme C3: il britannico ha bloccato in più di una circostanza le ruote, in curva 10 e in curva-13, avendo non poche difficoltà in inserimento di curva. Problemi di bilanciamento sulla W13 per il sette volte iridato.

12.36: ATTENZIONE A RICCIARDO! L’australiano della McLaren si è portato in seconda posizione con il tempo di 1:20.948 con gomme C3, immediatamente alle spalle di Sainz.

12.33: Da segnalare che Gasly ha fatto segnare il record di giornata nel primo settore, ma non è riuscito a mettere insieme un giro completo dello stesso livello.

12.30: Di seguito la situazione quando mancano 30′ al termine della sessione mattutina odierna:

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 61 laps Gasly, AlphaTauri, 1m21.132s, C3 – 41 Albon, Williams, 1m21.657s, C3 – 30 Ricciardo, McLaren, 1m21.698s, C2 – 51 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 47 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 53 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 34 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 39 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.858s, C3 – 12 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 52

12.27: Hamilton, dopo aver completato 39 giri con gomme C2 (ottavo in 1:22.562), è tornato in pista con la Mercedes.

12.25: 1:21.132 per Pierre Gasly che migliora il suo tempo con la AlphaTauri AT03 (mescole C2 )e rafforza la sua seconda piazza alle spalle di Sainz.

12.23: Sainz prosegue di gran carriera e copre 60 giri in questo momento. Il ferrarista continua imperterrito nel suo lavoro di durata con la F1-75.

12.20: Come scritto da Giorgio Piola (fonte: motorsport.com), rispetto alla monoposto della presentazione la McLaren si è presentata a Barcellona con una veste aerodinamica anteriore diversa: oltre alla nuova ala anteriore completamente nuova, ha destato curiosità il naso del muso di nuovo disegno.

12.17: Per Sainz 54 giri completati e buona indicazioni in chiave affidabilità con la sua Ferrari.

12.15: Signore e signori, il quadro della situazione allo stato attuale delle cose:

12.13: Uno scossone arriva da Lance Stroll: il canadese dell’Aston Martin si porta in quinta posizione con gomme C3 (medie) siglando il tempo di 1:21.920.

12.11: Una mattinata difficile per l’Alfa Romeo, con Bottas che ha completato solo 12 tornate: criticità al sistema di raffreddamento del motore a quanto pare.

12.09: In tutto questo Mick Schumacher, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo superano i 50 giri coperti in questa sessione mattutina.

12.07: Sul tracciato è tornato anche Carlos Sainz con la Ferrari, mentre Hamilton sta portando avanti il proprio programma con la Mercedes: 10 tornate per lui. Attualmente il britannico è settimo con il tempo di 1:22.562 (gomme C2, dure).

12.06: ATTENZIONE! Mick Schumacher migliora il proprio crono e stampa il tempo di 1’21″949 e a sale in quinta posizione superando la Red Bull RB18 di Sergio Perez con le gomme C3 (medie). 45 le tornate completate dal figlio del grande Michael con la Haas.

12.05: Lewis si prepara a un run di 10 giri, come riportato da motorsport.com. Vedremo che tempi otterrà.

12.03: Lewis Hamilton, Esteban Ocon e Mick Schumacher in pista ora.

12.00: Buone notizie per Ferrari e McLaren con Sainz e Ricciardo che hanno coperto 46 giri, mentre Hamilton non è andato oltre 27 giri.

11.57: Di seguito una visione dei tempi più precisa:

11.54: Si può notare che Ricciardo sia il migliore con le mescole C2 di oggi e McLaren va osservata assolutamente con grande attenzione.

11.51: Di seguito la classifica aggiornata:

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 45 laps Gasly, AlphaTauri, 1m21.466s, C3 – 37 Albon, Williams, 1m21.657s, C3 – 25 Ricciardo, McLaren, 1m21.775s, C2 – 39 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 29 Schumacher, Haas, 1m22.535s, C3 – 41 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 27 Stroll, Aston Martin, 1m22.620s, C2 – 39 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.858s, C3 – 12 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 40

11.48: Anche Daniel Ricciardo è rientrato ai box, per cui nessuno in pista in questo momento.

11.45: Nel frattempo, come riportato da autosport.com, la Red Bull proverà un nuovo fondo sulla monoposto di Perez. Le sorprese sulla RB18 non sono ancora finite.

11.42: In questa immagine vi proponiamo una differente interpretazione della parte anteriore del fondo sulle varie monoposto:

Test de parafina para ver el camino que sigue el aire de parte delantera a trasera del ala superior. Los equipos comprueban si el flujo se separa de la superficie Rear wing flow viz test for Ferrari. Note the way that the air is moving from the front to the back of the top wing

11.39: Momento di quasi quiete in pista, con il solo Daniel Ricciardo impegnato in un run con la McLaren. Sainz, Stroll e Perez sono rientrati ai box per fare il punto della situazione.

11.36: Sainz che all’inizio di questa sessione si è speso molto per dei test aerodinamici con l’uso del flow viz sull’ala posteriore.

Test de parafina para ver el camino que sigue el aire de parte delantera a trasera del ala superior. Los equipos comprueban si el flujo se separa de la superficie Rear wing flow viz test for Ferrari. Note the way that the air is moving from the front to the back of the top wing pic.twitter.com/DdxWnhr4cT — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 24, 2022

11.33: Altro dato importante è che Carlos Sainz e la Ferrari siano rispettivamente il pilota e la monoposto più attivi in pista con 46 tornate completate finora. Dietro di loro ci sono Ricciardo e la McLaren a quota 43.

11.30: Da segnalare che Sainz è molto vicino al limite cronometrico di ieri pomeriggio: lo spagnolo aveva girato con la Ferrari in 1:20.418 ieri, mentre oggi il crono è di 1:20.546.

11.27 In precedenza Mick Schumacher aveva ottenuto un buon giro in 1’22″5 con gomme C3, superando quota 40 giri a testimonianza di una Haas più solida e affidabile rispetto a ieri.

11.25 Run interessante per Ricciardo, che si migliora in 1’21″7 con la McLaren su gomme dure (C2) ma resta al quarto posto nella graduatoria di giornata.

11.22 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 45 laps Gasly, AlphaTauri, 1m21.466s, C3 – 37 Albon, Williams, 1m21.657s, C3 – 25 Ricciardo, McLaren, 1m21.868s, C2 – 39 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 29 Schumacher, Haas, 1m22.535s, C3 – 41 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 27 Stroll, Aston Martin, 1m22.620s, C2 – 39 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.858s, C3 – 12 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 40

11.20 Sainz, con il tempo firmato stamattina in 1’20″546″, ha praticamente eguagliato il proprio miglior giro di ieri in 1’20″418. In entrambi i casi lo spagnolo della Ferrari montava gomme C3 (medie).

11.18 Sembra cambiare giro dopo giro la strategia dei vari team con il DRS. Molto difficile dunque interpretare i vari programmi di lavoro e di conseguenza la qualità delle prestazioni.

11.16 In questo run Ferrari, Haas, Mercedes e Red Bull stanno azionando il DRS, mentre Alpine continua a girare senza attivare l’ala mobile sul dritto.

11.14 Perez nel frattempo fa un buon passo avanti e sale in quinta posizione con la Red Bull in 1’22″4. In pista anche Ocon, Stroll e Hamilton.

11.11 Sainz fissa il nuovo limite in 1’20″546, aumentando ulteriormente il suo vantaggio nei confronti di Gasly. Lo spagnolo della Rossa è tornato in pista dopo un cambio di assetto sulla sua F1-75, trovando subito un buon giro con gomme medie (C3).

11.08 Segnali incoraggianti per la Haas: Mick Schumacher supera quota 30 giri con dei run abbastanza costanti e continua a macinare km senza problemi tecnici.

11.05 Mattinata caratterizzata dalle numerose prove aerodinamiche effettuate dai team grazie all’uso degli aero rake (rastrelli):

Aero rakes, aero rakes everywhere ???? Take a closer look at these intricately designed rakes on our 2022 cars, that are providing important airflow data to the teams ????

11.01 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

Sainz, Ferrari, 1m20.890s, C3 – 34 laps Gasly, AlphaTauri, 1m21.466s, C3 – 30 Albon, Williams, 1m21.657s, C3 – 25 Ricciardo, McLaren, 1m21.923s, C2 – 34 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 16 Stroll, Aston Martin, 1m22.620s, C2 – 27 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.858s, C3 – 12 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 31 Perez, Red Bull, 1m23.320s, C2 – 19 Schumacher, Haas, 1m23.499s, C2 – 29

10.58 Mentre si stava migliorando, Hamilton rientra ai box e conclude il suo run dopo tre giri. Prove comparative in casa Mercedes, che deve ancora capire il comportamento della W13 in pista con determinati set-up.

10.56 Hamilton risale la china e porta la sua Mercedes in quinta piazza provvisoria con un giro in 1’22″5 su gomme hard (C2).

10.54 Hamilton torna in azione con gomme dure sulla sua W13. Attualmente Mercedes è in fondo alla classifica odierna dei migliori tempi e, soprattutto, ha collezionato appena 12 giri.

10.52 Supera la soglia dei 30 giri anche Ricciardo con la McLaren, mentre Mick Schumacher è ormai ad una sola tornata dall’obiettivo con la Haas.

10.50 Attualmente Bottas (9) e Hamilton (12) sono i piloti che hanno girato meno sinora nella sessione mattutina del day-2. Si confermano dunque le difficoltà di Alfa Romeo, mentre Mercedes sembra rincorrere un set-up ottimale.

10.48 Prosegue senza intoppi al momento la giornata di Ferrari e Alpine, con Sainz e Ocon che hanno da poco superato quota 30 giri percorsi in mattinata.

10.46 Entra nel vivo la sessione di Bottas, che comincia a spingere con l’Alfa Romeo e si porta al sesto posto in 1’22″8 girando su mescola C3 (media).

10.44 Piccoli miglioramenti per Ricciardo e Perez, rispettivamente quarto (1’21″8) e ottavo (1’23″3), entrambi su gomme hard C2.

10.42 Cielo soleggiato e temperature in aumento al Montmelò. Al momento 13,4°C dell’aria e 17,8°C dell’asfalto.

10.41 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

Sainz, Ferrari, 1m20.890s, C3 – 26 laps Gasly, AlphaTauri, 1m21.466s, C3 – 21 Albon, Williams, 1m21.657s, C3 – 25 Ricciardo, McLaren, 1m22.575s, C2 – 22 Stroll, Aston Martin, 1m22.620s, C2 – 19 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 27 Perez, Red Bull, 1m23.417s, C2 – 16 Schumacher, Haas, 1m23.499s, C2 – 19 Hamilton, Mercedes, 1m25.082s, C3 – 12 Bottas, Alfa Romeo, 1m39.293s, C3 – 5

10.37 Grande passo avanti di AlphaTauri, con Pierre Gasly che balza in seconda posizione con 1’21″4 a parità di mescola con la Ferrari di Sainz. La pista adesso è in grande evoluzione ed i tempi sono destinati a migliorare esponenzialmente.

10.35 Nuovo squillo Ferrari!!! Sainz lima altri due decimi e scende sotto il muro dell’1’21”, fermando il cronometro in 1’20″8 su gomme medie (C3) e aumentando il vantaggio sugli inseguitori.

10.33 Williams sta provando una simulazione gara, alternando giri con DRS ad altri senza. Albon è attualmente 2° in classifica con un crono di 1’21″6.

10.31 Perez si migliora ulteriormente in 1’23″4 ma rimane sesto, avvicinandosi però al quinto posto di Ocon. Rientra ai box invece Hamilton, dopo aver completato il suo 10° giro di giornata.

10.29 Dalla Spagna arriva un’indiscrezione sul programma di ieri in casa Red Bull. Verstappen avrebbe infatti girato con il serbatoio pieno e senza mai utilizzare il DRS. I tempi dell’olandese in effetti erano molto lontani da quelli di McLaren e Ferrari.

10.27 Perez aumenta il ritmo e sale in sesta posizione con un crono di 1’24″0 al decimo giro di giornata. Il messicano della Red Bull sta montando il compound C2 (hard).

10.24 Primo giro cronometrato di giornata per Perez in 1’25″8, mentre Hamilton si migliora in 1’26″2 con gomme medie (C3).

10.22 Dopo una lunga pausa ai box, tornano in azione Hamilton e Perez rispettivamente per Mercedes e Red Bull. Grande curiosità per capire come proseguirà il programma di entrambi i team.

10.20 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

Sainz, Ferrari, 1m21.010, C3 – 21 laps Albon, Williams, 1m21.657s, C3 – 17 Ricciardo, McLaren, 1m22,575s, C2 – 21 Stroll, Aston Martin, 1m22.620s, C2 – 13 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 23 Schumacher, Haas, 1m24.107s, C2 – 14 Gasly, AlphaTauri, 1m27.651s, C4 – 16 Hamilton, Mercedes, 1m28.799s, C3 – 3 Bottas, Alfa Romeo, 1m39.293s, C3 – 5 Perez, Red Bull, no time – 4

10.18 Anche Daniel Ricciardo in pista con la McLaren per raccogliere dati importanti:

On track testing the limits and collecting the data. ???? Keep it up, @DanielRicciardo! ????

10.16 Ferrari protagonista anche oggi fino a questo momento nei test pre-stagionali di Barcellona:

10.14 Ocon si migliora giro dopo giro ed è 5° con l’Alpine in 1’23″2 su gomma dura (C2). Nessun team sta ancora andando alla ricerca della prestazione pura.

10.12 Soli 3 giri all’attivo sinora per Hamilton in questo day-2. I primi rumours del paddock indicano possibili problemi di set-up rispetto a ieri per la Mercedes. Staremo a vedere nelle prossime ore…

10.09 Primo squillo di giornata in casa Williams! Albon taglia il traguardo in 1’21″6 e balza in seconda posizione provvisoria, montando però gomme soft (C4).

10.07 Buone notizie per Alfa Romeo: Bottas è tornato in pista e dovrebbe cominciare ad accumulare giri sulla nuova C42, dopo i problemi accusati ieri e risolti di fatto stamattina, più tardi del previsto.

Nothing to see here ???? pic.twitter.com/kOJa0LHKNq — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) February 23, 2022

10.05 Sainz continua a macinare km importanti con la F1-75 ed è il primo pilota di giornata a raggiungere quota 20 giri, attestandosi con buona costanza sul piede dell’1’22”.

10.03 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

Sainz, Ferrari, 1m21.010, C3 – 15 laps Ricciardo, McLaren, 1m22,575s, C2 – 11 Stroll, Aston Martin, 1m22.620s, C2 – 11 Schumacher, Haas, 1m24.107s, C2 – 7 Ocon, Alpine, 1m24.231s, C2 – 17 Gasly, AlphaTauri, 1m27.651s, C4 – 16 Hamilton, Mercedes, 1m28.799s, C3 – 3 Albon, Williams, 1m48.444s, C4 – 11

9.59 Ricciardo porta la McLaren in seconda posizione con un crono di 1’22″5, montando gomme dure (C2). Ancora prove aerodinamiche per Sainz, impegnato in un run di diversi giri con del flow viz sull’ala posteriore della F1-75.

9.57 Schumacher lima quasi 2″ e si inserisce in quarta piazza provvisoria con 1’24″1 sulla Haas.

9.55 La sessione comincia ad entrare nel vivo: Ricciardo si porta al terzo posto con la McLaren in 1’22″9, mentre Schumacher completa il primo giro cronometrato valido di giornata in 1’26”. Entrambi montano pneumatici C2 (hard).

9.52 Un’immagine che riassume di fatto quanto visto sinora nella sessione mattutina del day-2 al Montmelò:

It's an aero rake kinda day! ???? These help measure the airflow ????

9.49 Sainz progredisce ulteriormente in 1’21″0 al termine del suo decimo giro odierno sulla F1-75. Lo spagnolo della Rossa monta gomme medie ed è già a 6 decimi dal proprio miglior tempo di ieri.

9.46 Stroll continua a migliorarsi in 1’22″6 con gomme dure (C2) sulla sua Aston Martin, ma Sainz batte un colpo e porta al comando la Ferrari in 1’21″7! Una mescola di vantaggio (C3) per lo spagnolo della Rossa rispetto al canadese.

9.44 In precedenza Red Bull montava gli aero rake dietro le ruote anteriori, per raccogliere dati importanti sui flussi aerodinamici generati dalla RB18 in pista.

9.43 Finalmente in pista anche l’Alfa Romeo! Bottas si unisce dunque a Sainz, Ocon e Stroll sul tracciato catalano.

9.42 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

Stroll, Aston Martin, 1m23.407, C2 – 8 laps Ocon, Alpine, 1m24.231s, C2 – 13 Hamilton, Mercedes, 1m28.799s, C3 – 3 Gasly, AlphaTauri, 1m30.811s, C4 – 13 Sainz, Ferrari, 1m41.116s, C2 – 5 Albon, Williams, 1m48.444s, C4 – 7

9.38 In questi primi 38 minuti di day-2 i team si sono concentrati esclusivamente sulle prove aerodinamiche grazie all’utilizzo dei rastrelli. Comincia la raccolta dati anche in casa Red Bull adesso con Perez al volante della RB18.

9.35 La pit-lane ed il rettilineo del traguardo sono ancora all’ombra, di conseguenza le temperature non decollano al momento e non ci sono quindi le condizioni per effettuare dei run indicativi dal punto di vista delle performance. La pista comunque si sta gommando, quindi qualcuno potrebbe già pensare di spingere.

9.32 Ocon nel frattempo comincia a registrare tempi via via più interessanti, portandosi al comando della sessione in 1’24″4 con gomme dure (C2) sulla sua Alpine.

9.29 Ancora problemi nel frattempo in casa Alfa Romeo! Bottas (che non è ancora sceso in pista oggi) è fuori dalla macchina ed i suoi meccanici sono al lavoro sul sistema di raffreddamento della C42.

Problemas para Bottas. Piloto fuera del coche. Mecánicos trabajando en zona refrigeración en lado izquierdo Problems for Bottas. Driver out of the car. Mechabics working on cooling aera on the left side of the car.

9.27 Prove aerodinamiche anche per Mercedes, con Hamilton che fa comunque il miglior tempo provvisorio in 1’28″7 con gomme medie (C3). Torna in pista anche Gasly.

9.25 Comincia a girare anche Lewis Hamilton con la Mercedes. Restano dunque solo Bottas e Perez tra i piloti che devono ancora scendere in pista in mattinata.

9.23 Scende in pista nel frattempo Mick Schumacher per il primo run di giornata sulla Haas, dopo aver percorso soli 23 giri nella sessione pomeridiana di ieri.

9.21 Gasly continua a macinare chilometri al debutto assoluto sulla AT03 e si migliora in 1’31”. Tempi ancora altissimi stamattina.

9.19 Ecco l’ingresso in pista dell’Alpine di Ocon con gli aero rake:

Accessories on point this morning. Metallics are big right now. (They're called aero rakes and are mounted with sensors to measure air flow. ????)

9.16 Rientrano tutti ai box dopo un primo run dedicato alle prove aerodinamiche. Di seguito i primi tempi sul giro registrati:

Gasly, AlphaTauri, 1m33.999s, C4 – 6 laps Sainz, Ferrari, 1m41.116s, C2 – 5 Albon, Williams, 1m48.444s, C2 – 3

9.13 Non sono ancora scesi in pista anche Schumacher (Haas) e Bottas (Alfa Romeo), dopo i problemi di affidabilità che hanno riscontrato questi due team nella giornata di ieri.

9.11 Ancora nessun segno di vita sul tracciato del Montmelò oggi da parte di Red Bull e Mercedes, che devono ancora cominciare il proprio programma di lavoro in pista.

9.08 Prove aerodinamiche a velocità costante per Williams, McLaren, AlphaTauri, Aston Martin e Ferrari, che stanno girando con gli aero rake (rastrelli) in questo primo scorcio della sessione mattutina.

9.05 Nessun installation lap al momento, con diverse macchine che montano gomme morbide per questo primo run mattutino.

9.03 Ricciardo (McLaren), Sainz (Ferrari) e Gasly (AlphaTauri) subito in pista per saggiare le condizioni del tracciato e per verificare tutti i parametri delle rispettive monoposto. La temperatura dell’aria ha superato da poco i 10°C, mentre quella dell’asfalto è leggermente più bassa.

9.00 SEMAFORO VERDE!!!! Comincia ufficialmente la seconda giornata di test a Barcellona in vista del Mondiale 2022 di Formula Uno.

8.57 Vedremo se queste nuove monoposto sapranno confermarsi molto affidabili anche nel day-2, dopo un primo approccio al di sopra delle aspettative per quasi tutti i team del circus. Solo Alfa Romeo e Haas sono rimaste decisamente attardate ieri (in termini di giri completati) a causa di alcuni problemi tecnici.

8.54 Tutto pronto ormai per l’inizio della seconda giornata dei test pre-stagionali al Montmelò. Si comincia alle ore 9.00 con una prima sessione da quattro ore, poi ci sarà la pausa pranzo di metà giornata e a seguire si svolgerà la sessione pomeridiana dalle 14.00 alle 18.00.

8.51 I PILOTI IN PISTA NELLA FASCIA 9.00-13.00

Ferrari: Sainz

Mercedes: Hamilton

Red Bull: Perez

McLaren: Ricciardo

Alpine: Ocon

AlphaTauri: Gasly

Aston Martin: Stroll

Williams: Albon

Alfa Romeo: Bottas

Haas: Schumacher

8.48 I PILOTI IN PISTA NELLA SECONDA GIORNATA

Ferrari: Sainz/Leclerc

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Perez

McLaren: Ricciardo

Alpine: Ocon

AlphaTauri: Gasly

Aston Martin: Stroll/Vettel

Williams: Albon/Latifi

Alfa Romeo: Bottas/Zhou

Haas: Schumacher/Mazepin

8.45 Di seguito la classifica completa del day-1 al Montmelò:

Norris, McLaren, 1m19.568s, C4 – 103 laps Leclerc, Ferrari, 1m20.165s, C3 – 80 Sainz, Ferrari, 1m20.416s, C3 – 73 Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3 – 77 Hamilton, Mercedes, 1m20.929s, C3 – 50 Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3 – 52 Tsunoda, AlphaTauri, 1m21.638s, C3 – 121 Alonso, Alpine, 1m21.746s, C2 – 127 Verstappen, Red Bull, 1m22.246s, C2 – 147 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.572s, C3 – 23 Albon, Williams, 1m22.760s, C3 – 66 Schumacher, Haas, 1m22.962s, C3 – 23 Stroll, Aston Martin, 1m23.327s, C2 – 67 Latifi, Williams, 1m23.379s, C3 – 66 Mazepin, Haas, 1m24.505s, C2 – 20 Kubica, Alfa Romeo, 1m25.909s, C3 – 9

8.42 In Mercedes ci si concentrerà invece principalmente sul bilanciamento della W13, dopo aver lavorato a lungo nella giornata di ieri per trovare più stabilità al posteriore soprattutto nella sessione pomeridiana con al volante Hamilton.

8.39 Osservati speciali di oggi anche Mercedes e Red Bull, i due grandi protagonisti dell’ultima stagione. Ieri la RB18 ha catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori su di sé. Un gioiello dell’aerodinamica è stata definita la creatura di Adrian Newey da buona parte degli esperti ed effettivamente le forme e le soluzioni escogitate sono all’insegna della creatività e dell’estremizzazione. In tutto questo, i segnali sull’affidabilità non sono mancati visto che Max Verstappen ha potuto inanellare più di 140 giri senza difficoltà.

8.36 La Ferrari va a caccia di conferme dopo una prima giornata di prove abbastanza incoraggiante sul fronte dell’affidabilità e della costanza. Nessun team è andato ancora alla ricerca della prestazione pura, quindi i tempi sul giro non sono particolarmente indicativi. In ogni caso la partenza di Leclerc e Sainz con la F1-75 è stata positiva.

8.33 Sul tracciato del Montmeló si profila un day-2 all’insegna della continuazione del lavoro iniziato ieri. I tecnici sono intenzionati a portare avanti il proprio programma di conoscenza con le nuove macchine, senza dare troppa importanza al cronometro.

8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda giornata dei test collettivi pre-stagionali della Formula Uno a Barcellona in vista del Mondiale 2022.

Il programma della seconda giornata di test – La cronaca della prima giornata di test

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test riservati alle monoposto del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato del Montmeló un day-2 all’insegna della continuazione del lavoro iniziato ieri. I tecnici sono intenzionati a portare avanti il proprio programma di conoscenza con le nuove macchine, senza dare troppa importanza al cronometro.

In casa Ferrari si girerà per confermarsi. Nel primo giorno di prove la F1-75 ha dato ottime risposte, confortando sul piano dell’affidabilità e della costanza. Guardare alla velocità, per quanto detto, non è la cosa migliore dal momento che nessuno davvero in questo momento sta spingendo davvero. Tuttavia, la sensazione è che il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz abbiano ottenuto i propri tempi con facilità.

Osservate speciali, manco a dirlo, Red Bull e Mercedes. Ieri la RB18 ha catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori su di sé. Un gioiello dell’aerodinamica è stata definita la creatura di Adrian Newey da buona parte degli esperti ed effettivamente le forme e le soluzioni escogitate sono all’insegna della creatività e dell’estremizzazione. In tutto questo, i segnali sull’affidabilità non sono mancati visto che Max Verstappen ha potuto inanellare più di 140 giri senza difficoltà.

Per quanto concerne le Frecce d’Argento si lavorerà sul bilanciamento della macchina. Ieri, soprattutto sulla vettura di Lewis Hamilton, i tecnici si sono prodigati relativamente al set-up per trovare più stabilità al posteriore. Vedremo se oggi le cose andranno meglio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di test riservati alle monoposto del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00 e si proseguirà fino alle 13.00, prima della pausa per il pranzo. Le vetture torneranno a girare dalle 14.00 e termineranno la sessione alle 18.00. Buon divertimento!

