Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo riparte da Cottbus: tante stelle e Italia protagonista

Nel weekend del 24-27 febbraio inizierà la stagione internazionale per quanto riguarda la ginnastica artistica. Spazio alla prima tappa della Coppa del Mondo di specialità, sarà Cottbus (Germania) a ospitare questo tradizionale appuntamento. Dopo le Olimpiadi in estate e i Mondiali in autunno, inizia una nuova annata agonistica che culminerà con gli Europei ad agosto e la rassegna iridata a ottobre/novembre.

Il parterre in terra tedesca è particolarmente interessante visto che, tra i tanti atleti, iscritti, figurano l’israeliano Artem Dolgopyat (Campione Olimpico al corpo libero), lo statunitense Stephen Nedoroscik (Campione del Mondo al cavallo con maniglie), il turco Ibrahim Colak (ex iridato agli anelli), l’ucraino Illia Kovtun (bronzo iridato all-around), l’armeno Artur Davtyan (bronzo olimpico al volteggio), l’israeliano Artur Davtyan. Lista partenti di lusso al maschile, un po’ meno al femminile dove la capofila sarà la tedesca Pauline Schaefer.

Si tratta del primo appuntamento, a cui seguiranno quelli di Doha, Il Cairo e Baku nelle prossime sei settimane. La Coppa del Mondo sarà decisamente importante nel prossimo futuro, poiché assegnerà alcuni pass per i Giochi. Tagliandi che l’Italia spera di non dover rincorrere, poiché l’obiettivo è quello di qualificare l’intera squadra alla prossima edizione della kermesse a cinque cerchi. A Cottbus saranno protagonista tre azzurri: Carlo Macchini, Thomas Grasso, Matteo Levantesi.

Carlo Macchini è reduce dal quarto posto alla sbarra ai Mondiali ed è ormai un big internazionale su questo attrezzo. Thomas Grasso è stato la grande rivelazione dell’ultima rassegna iridata, dove ha sfiorato la medaglia di bronzo al volteggio. Matteo Levantesi completerà il terzetto con la sua esperienza. Giovedì e venerdì spazio alle qualifiche, poi nel weekend andranno in scena le finali riservate ai migliori otto.

Foto: Simone Ferraro/FGI