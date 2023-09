Curling, Italia epocale! Battuta la Gran Bretagna, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono in semifinale alle Olimpiadi!

L’Italia ha sconfitto i Campioni del Mondo! Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno travolto la Gran Bretagna, hanno acchilito la squadra più forte in circolazione, hanno dettato legge contro l’avversario più quotato e temuto della vigilia nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri si sono imposti per 7-5 sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese: difendono la propria imbattibilità ai Giochi, infilano addirittura la sesta vittoria consecutiva e si confermano saldamente al comando della classifica generale.

La nostra Nazionale si qualifica per le semifinali con addirittura tre turni di anticipo, continua a sognare la clamorosa magia e ora è in piena lotta per la conquista di una medaglia. La coppia tricolore sta costantemente alzando l’asticella e tiene testa ad avversari sulla carta più blasonati: negli ultimi quattro giorni ha travolto la Svizzera (argento alle Olimpiadi 2018), la Norvegia (argento iridato in carica), gli USA, l’Australia e la Repubblica Ceca e poi si è inventata la magia contro gli scozzesi Bruce Mouat e Jennifer Dodds (qui presenti sotto la Union Jack per ragioni di comitato olimpico).

Apoteosi totale per Amos Mosaner e Stefania Constantini, che stanno facendo esplodere nuovamente la curling-mania alle nostre latitudini, tra l’altro in questa nuova specialità che aveva debuttato nella rassegna a cinque cerchi soltanto quattro anni fa. Il trionfo odierno è giunto in maniera ampiamente meritata: una sontuosa mano rubata dopo l’intervallo, una reazione nel momento critico caratterizzato dalla mancanza di tempo a disposizione, le imperiali giocate in regime di powerplay che nel settimo end sono valse tre punti.

L’Italia precede la Svezia (5 vittorie, ma con una partita giocata in più), la Gran Bretagna e il Canada (4 vittorie a testa), poi a seguire Norvegia e USA (3 successi). Gli azzurri torneranno sul ghiaccio domani (domenica 6 febbraio) per il doppio impegno contro Cina e Svezia (ore 07.05 e 13.05), poi lunedì la chiusura del round robin contro il Canada (ore 02.05). Le prossime tre partite saranno determinanti per definire l’identità delle quattro semifinaliste e per scoprire quale sarà l’avversaria dell’Italia nella semifinale di lunedì 7 febbraio (ore 13.05).

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia parte in maniera pimpante e porta a casa un punto convincente. Nella seconda frazione una sublime Stefania Constantini si inventa un ultimo tiro di enorme spessore e limita i danni, concedendo un solo punto ai Campioni del Mondo. L’azzurra è purtroppo imprecisa nel finale del terzo parziale e così la Gran Bretagna riesce a rubare la mano, portandosi in vantaggio per 2-1.

Proprio in quel frangente, però, emerge tutto il carattere della nostra coppia: Mosaner è encomiabile nella gestione delle stone e poi Constantini si scatena con una mirabolante doppia che vale ben due punti. L’Italia conduce per 3-2 all’intervallo e al ritorno sul ghiaccio alza ulteriormente il livello del gioco: Amos giganteggia in termini di precisione, il suo ultimo tiro manda decisamente in crisi gli avversari e Dodds non può correre ai ripari, gli azzurri rubano la mano in maniera titanica e allungano (4-2).

Emerge però un problema in casa Italia: il tempo. Il cronometro corre e si rimane con soltanto cinque minuti sul cronometro per gestire tre end. Davvero troppo poco. Stefania e Amos annaspano un pochino e vanno in confusione per qualche scambio, ma non perdono la bussola e limitano i danni. Mouat e Dodds riescono a impattare sfruttando il vantaggio del powerplay (4-4 al termine del sesto end).

L’Italia usufruisce della possibilità di spostare le stone pre-posizionate nella frazione successiva, Mosaner imbastisce una tavola gustosa e Constantini concretizza un ultimo tiro da brividi, piazzando una stone col contagiri per portare a casa tre punti. Gli azzurri volano sul 7-4, nell’ultimo end la Gran Bretagna tenta il ribaltone ma non riesce nella magia e gli azzurri festeggiano un trionfo storico.

I RISULTATI DELLA NONA SESSIONE

Italia-Gran Bretagna 7-5

Norvegia-Cina 9-6

Svizzera-Repubblica Ceca 11-3

Canada-USA 7-2

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Italia 6 vittorie (6 partite giocate)

2. Svezia 5 vittorie (7 partite giocate)

3. Gran Bretagna 4 vittorie (6 partite giocate)

3. Canada 4 vittorie (6 partite giocate)

5. Norvegia 3 vittorie (6 partite giocate)

5. USA 3 vittorie (6 partite giocate)

7. Cina 2 vittorie (6 partite giocate)

7. Repubblica Ceca 2 vittorie (6 partite giocate)

7. Svizzera 2 vittorie (6 partite giocate)

10. Australia 0 vittorie (7 partite giocate)

Foto: Lapresse