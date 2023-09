Biathlon, tutti i qualificati per la mass start. Gli avversari di Lukas Hofer e Dominik Windisch. Thomas Bormolini seconda riserva

Domani, venerdì 18 febbraio, alle ore 10.00 italiane, si disputerà la 15 km mass start maschile del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, che sarà anche l’ultima prova del programma dopo l’anticipo della gara femminile: nessun azzurro si era qualificato grazie al piazzamento nella classifica generale di Coppa del Mondo alla vigilia delle Olimpiadi, ma con i piazzamenti di individuale, sprint e pursuit, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno centrato l’obiettivo, mentre Thomas Bormolini avrà bisogno di due rinunce per partecipare.

Ad avere diritto di partecipazione alla mass start, infatti, oltre ai migliori 15 di Coppa del Mondo, erano anche i medagliati delle tre prove individuali, poi si è andati a completamento fino al numero 30 prendendo in considerazione i punti conquistati nelle tre prove individuali delle Olimpiadi, calcolati secondo il computo classico utilizzato per le gare di Coppa del Mondo.

Nella peggiore delle ipotesi i posti a disposizione sarebbero stati 6 (qualora i medagliati fossero stati tutti diversi ad ogni gara e tutti al di fuori dei primi 15 di Coppa), nella migliore sarebbero stati 15 (qualora i medagliate fossero stati tutti inclusi tra i primi 15 di Coppa): a verificarsi è stata proprio quest’ultima ipotesi, quindi sono rimasti 15 posti a disposizione per gli atleti non ancora qualificati.

Di questi 15 posti Lukas Hofer occupa il quarto (84 punti), mentre Dominik Windisch si piazza all’ottavo (53), invece l’ultimo dei qualificati è il canadese Jules Burnotte, che tra individuale, sprint e pursuit ha collezionato 30 punti. In casa Italia non sono riusciti ad ottenere la qualifica Thomas Bormolini (26 punti), che risulta essere la seconda riserva e che quindi avrà bisogno di due rinunce per partecipare, Didier Bionaz (0) e Tommaso Giacomel (0).

STARTLIST PROVVISORIA MASS START

Medagliati olimpici

1 FILLON MAILLET Quentin FRA IN PU SP 1 174

2 BOE Johannes Thingnes NOR SP IN 5 148

3 SMOLSKI Anton BLR IN 10 112

4 BOE Tarjei NOR PU SP 3 136

5 LATYPOV Eduard ROC PU 13 108

Primi 15 Coppa del Mondo

6 JACQUELIN Emilien FRA 2 64

7 SAMUELSSON Sebastian SWE 4 85

8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 6 75

9 LAEGREID Sturla Holm NOR 7 79

10 LOGINOV Alexander ROC 8 48

11 DESTHIEUX Simon FRA 9 77

12 DOLL Benedikt GER 11 81

13 CLAUDE Fabien FRA 12 77

14 SEPPALA Tero FIN 14 54

15 KUEHN Johannes GER 15 37

Qualificati grazie ai punti delle Olimpiadi

16 TSVETKOV Maxim ROC 110

17 REES Roman GER 98

18 PONSILUOMA Martin SWE 97

19 HOFER Lukas ITA 84

20 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 79

21 GOW Scott CAN 68

22 LEITNER Felix AUT 56

23 WINDISCH Dominik ITA 53

24 PRYMA Artem UKR 53

25 GOW Christian CAN 52

26 EDER Simon AUT 48

27 NAWRATH Philipp GER 41

28 FAK Jakov SLO 39

29 KRCMAR Michal CZE 32

30 BURNOTTE Jules CAN 30

Riserve grazie ai punti delle Olimpiadi

CHENG Fangming CHN 28

BORMOLINI Thomas ITA 26

ILIEV Vladimir BUL 26

RUNNALLS Adam CAN 25

Foto: LaPresse