Biathlon, tutte le qualificate per la mass start. Le avversarie di Dorothea Wierer

Domani, venerdì 18 febbraio, alle ore 08.00 italiane (e non più sabato 19 alle ore 10.00), si disputerà la 12.5 km mass start femminile del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: Dorothea Wierer, che si era già qualificata grazie al piazzamento nella classifica generale di Coppa del Mondo alla vigilia delle Olimpiadi, è andata anche a medaglia cogliendo il bronzo nella 7.5 km sprint, ottenendo così il pettorale 5 per la mass start, e sarà l’unica italiana al via.

Ad avere diritto di partecipazione alla mass start, infatti, oltre alle migliori 15 di Coppa del Mondo, erano anche le medagliate delle tre prove individuali, poi si è andati a completamento fino al numero 30 prendendo in considerazione i punti conquistati nelle tre prove individuali delle Olimpiadi, calcolati secondo il computo classico utilizzato per le gare di Coppa del Mondo.

Nella peggiore delle ipotesi i posti a disposizione sarebbero stati 6 (qualora le 9 medagliate fossero state tutte diverse ad ogni gara e tutte al di fuori delle prime 15 di Coppa), nella migliore sarebbero stati 15 (qualora le 9 medagliate fossero state tutte incluse tra le prime 15 di Coppa): tra le medagliate soltanto Denise Herrmann e Tiril Eckhoff non erano incluse tra le prime 15 di Coppa, quindi sono rimasti 13 posti a disposizione per le atlete non ancora qualificate.

Purtroppo però non ci saranno azzurre a far compagnia a Dorothea Wierer: l’ultima delle qualificate è la statunitense Deedra Irwin, che tra individuale, sprint e pursuit ha collezionato 40 punti. In casa Italia non sono riuscite ad ottenere la qualifica Lisa Vittozzi (14 punti), Samuela Comola (4), Federica Sanfilippo (0) e Michela Carrara (0).

STARTLIST PROVVISORIA MASS START

Medagliate olimpiche

1 HERRMANN Denise GER IN 103

2 ROEISELAND Marte Olsbu NOR SP PU IN 1 168

3 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA IN 9 54

4 OEBERG Elvira SWE SP PU 3 136

5 WIERER Dorothea ITA SP 6 109

6 ECKHOFF Tiril NOR PU 97

Prime 15 Coppa del Mondo

7 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 2 88

8 HAUSER Lisa Theresa AUT 4 103

9 OEBERG Hanna SWE 5 70

10 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 7 1

11 SOLA Hanna BLR 8 58

12 BESCOND Anais FRA 10 57

13 DAVIDOVA Marketa CZE 11 51

14 SIMON Julia FRA 12 66

15 REZTSOVA Kristina ROC 13 85

16 BRORSSON Mona SWE 14 29

17 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 15 101

Qualificate grazie ai punti delle Olimpiadi

18 VOIGT Vanessa GER 95

19 PERSSON Linn SWE 95

20 DZHIMA Yuliia UKR 93

21 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 78

22 STREMOUS Alina MDA 60

23 FIALKOVA Paulina SVK 58

24 NIGMATULLINA Uliana ROC 58

25 INNERHOFER Katharina AUT 54

26 PREUSS Franziska GER 53

27 HAECKI Lena SUI 52

28 HINZ Vanessa GER 47

29 CHARVATOVA Lucie CZE 45

30 IRWIN Deedra USA 40

Riserve grazie ai punti delle Olimpiadi

KAZAKEVICH Irina ROC 39

*** MAGNUSSON Anna SWE 36 (quinta svedese)

TODOROVA Milena BUL 34

MERKUSHYNA Anastasiya UKR 33

EDER Mari FIN 33

Foto: LaPresse