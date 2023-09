Biathlon, quando riparte la Coppa del Mondo? Settimana di pausa, poi Kontiolahti: programma, orari, tv, streaming

A differenza di tante altre discipline invernali, il biathlon si prende una settimana per tirare il fiato prima di cominciare il rush finale della Coppa del Mondo 2021-22. Infatti l’imminente weekend sarà privo di competizioni di primo livello, sia per consentire a protagonisti e a delusi dei Giochi olimpici di Pechino di recuperare appieno, sia per dare la massima visibilità ai Mondiali giovanili che si disputeranno a partire da mercoledì a Soldier Hollow. Dunque, bisognerà avere un po’ di pazienza prima di rivedere in azione tutti i big del massimo circuito.

Le ostilità riapriranno giovedì prossimo a Kontiolahti, in Finlandia, dove è programmata la terz’ultima tappa stagionale. Per la verità, nelle intenzioni dell’Ibu, si sarebbe dovuto gareggiare a Raubichi, in Bielorussia. Cionondimeno, beghe politiche legate al comitato olimpico della repubblica ex sovietica hanno spinto la federazione internazionale a incenerire l’appuntamento, affidandolo appunto all’impianto della Carelia settentrionale.

In campo maschile viene da chiedersi se Quentin Fillon Maillet riuscirà a completare l’opera. Il ventinovenne francese detiene il pettorale giallo e anela la Sfera di cristallo, forte di 135 punti di vantaggio sul connazionale Emilien Jacquelin e di 150 lunghezze di margine sul norvegese Tarjei Bø. Il fratello minore Johannes annaspa invece a -196. Il vincitore delle ultime tre Coppe del Mondo è quindi destinato ad abdicare, oppure imbastirà una furiosa rimonta in grado di fargli recuperare una media di 28 punti/gara?

Nel settore femminile, invece, la tavola appare imbandita per Marte Olsbu Røiseland. La norvegese sta disputando la miglior stagione della carriera e vanta 88 punti di vantaggio sulla svedese Elvira Öberg, nonché 114 netti sulla bielorussa Dzinara Alimbekava. Se la trentunenne scandinava dovesse imporsi in classifica generale, diventerebbe la terza figlia del 1990 a riuscirci dopo Dorothea Wierer e Tiril Eckhoff. A proposito dell’azzurra, il distacco è davvero troppo ampio (-233). L’obiettivo può essere quello di chiudere tra le prime cinque per il settimo anno consecutivo.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO KONTIOLATHI

Tutti gli orari indicati sono ORARI ITALIANI

Giovedì 3 marzo – Ore 14.30 – Staffetta Femminile

Venerdì 4 marzo – Ore 14.30 – Staffetta Maschile

Sabato 5 marzo – Ore 12.45 – Sprint Femminile

Sabato 5 marzo – Ore 15.30 – Sprint Maschile

Domenica 6 marzo – Ore 12.45 – Inseguimento Femminile

Domenica 6 marzo – Ore 14.40 – Inseguimento Maschile

COPERTURA TELEVISIVA

TV – Tutta la Coppa del Mondo di biathlon viene trasmessa integralmente in diretta e in esclusiva da Eurosport. I canali su cui fare affidamento saranno Eurosport (210 Sky) ed Eurosport 2 (211 Sky).

STREAMING – Un ampio pre-gara, le analisi post-gara e tutte le premiazioni potranno essere seguite in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando Eurosport Player e Discovery+ (riservate agli abbonati ai due servizi). Inoltre sarà possibile seguire le gare trasmesse in TV anche tramite l’App SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni momento e ogni colpo sparato in ognuna delle sei gare!

Foto: La Presse