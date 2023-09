ATP Rio de Janeiro 2022, il tabellone: Berrettini nel quarto con Alcaraz, Sonego debutta con Djere, Fognini con Bagnis

Pubblicato da pochi minuti il tabellone dell’ATP 500 di Rio De Janeiro, torneo sulla terra rossa arrivato all’ottava edizione e che torna in auge dopo un anno di stop a causa della pandemia di Covid-19. L’appuntamento sudamericano rivedrà in campo Matteo Berrettini dopo la semifinale all’Australian Open, ma per lui si profilano immediatamente dei match impegnativi.

Il romano, che ha mantenuto la sesta posizione nel ranking mondiale con il ko di Andrey Rublev in semifinale a Rotterdam, debutterà al secondo turno essendo la prima testa di serie del tabellone e dunque titolare di un bye, e comincerà il suo cammino con uno tra il brasiliano Thiago Monteiro, wild card, e un qualificato. Però ai quarti di finale ritroverebbe immediatamente Carlos Alcaraz dopo l’epica battaglia del terzo turno in Australia.

Bene ma non benissimo anche il cammino di Lorenzo Sonego, testa di serie numero 6, essendo inserito nello stesso spicchio di Casper Ruud, avversario assai ostico e che, teoricamente, ha nella terra il suo habitat naturale. Il suo primo approccio in Brasile sarà con Laslo Djere nella riedizione della finale di Cagliari 2021.

Fabio Fognini è invece la ‘variabile impazzita’ nel quarto in cui la fanno da padrone Pablo Carreno Busta e Cristian Garin; il ligure sarà subito in campo contro l’argentino Facundo Bagnis e nel caso di successo volerebbe agli ottavi per poter sfidare l’iberico. Desta curiosità la partecipazione, tra gli altri, della wild card Juncheng Shang, numero 2 al mondo juniores: solo dieci giorni fa ha infatti compiuto 17 anni, il suo debutto in un tabellone principale sarà con lo spagnolo Pedro Martinez.

ATP RIO DE JANEIRO 2022, IL TABELLONE

M. Berrettini [1] bye

Q vs T. Monteiro [WC]

Q vs F. Delbonis

J. Munar vs C. Alcaraz [7]

P. Carreno Busta [4] bye

F. Bagnis vs F. Fognini

F. Verdasco [PR] vs D. Lajovic

F. Coria vs C. Garin [5]

A. Ramos-Vinolas [8] vs Q

P. Cuevas [PR] vs P. Andujar [PR]

J. Shang [WC] vs P. Martinez

D. Schwartzman [3] bye

L. Sonego [6] vs L. Djere

F. Meligeni Rodrigues Alves vs Q

F. Cerundolo [SE] vs B. Paire

C. Ruud [2] bye

