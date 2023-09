ATP Rio 2022: Carlos Alcaraz giustiziere degli azzurri. Dopo Berrettini, manda ko anche Fognini

Carlos Alcaraz batte Italia 2-0 nel torneo ATP di Rio de Janeiro. Doppia vittoria per il giovane spagnolo, che, dopo aver sconfitto Matteo Berrettini, si ripete qualche ora dopo contro Fabio Fognini, superando il ligure in due set con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. La pioggia dei giorni precedenti ha compresso il programma, obbligando gli organizzatori a far disputare le semifinali appena dopo i quarti di finale.

Alacaraz e Fognini si sono così ritrovati nuovamente in campo qualche ora dopo le loro rispettive vittorie su Berrettini e Coria, con il ligure che ha certamente accusato il doppio incontro nel primo set, sciogliendosi solo nel secondo, dove non ha sfruttato il vantaggio di un break. Troppe le dieci palle break concesse dal ligure, che ha servito solo il 51% di prime.

Il match inizia subito in salita per Fognini, che cede in apertura il servizio ad Alcaraz dopo un combattuto primo game. Lo spagnolo riesce a conservare il vantaggio, mentre il ligure rimane attaccato, annullando una palla break nel quinto gioco. Il doppio break, però, è nell’aria ed arriva nel settimo game, con il numero 29 del mondo che si porta sul 5-2 e poi chiude il primo set sul 6-2.

Fognini riesce ad annullare due palle break ad inizio secondo set e poi strappa il servizio allo spagnolo al termine di un lunghissimo quarto gioco. Il nativo di Arma di Taggia sale anche 4-1, ma gioca un brutto settimo game ed Alcaraz trova il controbreak che lo riporta in partita. Sembra un set che può scivolare al tie-break ed invece lo spagnolo toglie ancora la battuta all’azzurro nell’undicesimo game e poi chiude per 7-5.

Si tratta della seconda finale della carriera a livello ATP per Alcaraz, dopo quella dello scorso anno ad Umago e poi vinta contro il francese Richard Gasquet. Nell’ultimo atto del torneo di Rio de Janeiro lo spagnolo affronterà l’argentino Diego Schwartzman, che ha superato nell’altra semifinale il connazionale Francisco Cerundolo per 7-6 6-3.

