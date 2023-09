ATP Cordoba 2022, Albert Ramos-Vinolas trionfa in Argentina, battuto in tre set Alejandro Tabilo

È Albert Ramos-Vinolas il re del torneo ATP di Cordoba, primo torneo del Golden Swing, i tradizionali appuntamenti sulla terra battuta sudamericana. Lo spagnolo si mette in tasca il quarto titolo della sua carriera battendo in un match più intenso che bello il cileno Alejandro Tabilo, vera sorpresa di questa settimana partendo dalle qualificazioni: un 4-6 6-3 6-4 in due ore e tre quarti che lascia qualche rammarico per lo sconfitto, che ha sprecato un margine di 4-1 e servizio nel terzo e decisivo set.

La partita sembra mettersi immediatamente dalla parte dello spagnolo. In un terzo, lunghissimo gioco da venti punti riesce a strappare il gioco al suo avversario al quinto tentativo. Tabilo però non molla e, aiutato anche da un paio di nastri fortunati, approfitta della tendenza del suo dirimpettaio ad uscire un po’ troppo fuori giri, strappandogli la battuta a zero nel sesto game. Ramos-Vinolas non pare a suo agio e, con qualche errorino di misura, mostra il fianco al cileno cedendo nuovamente la battuta e, fatalmente, anche il primo set.

Il tennista catalano avrebbe la possibilità immediata per rimettersi in carreggiata con due chance di break, ma Tabilo è bravo ad annullarle con il servizio. Una botta che si ripercuote sull’animo di Ramos, che ha un altro turno oscuro al servizio uscendo sempre lento sulle risposte di dritto del cileno, ma trova un insperato aiuto dal suo avversario che incappa subito in una piccola sequela di errori che danno al numero 44 al mondo la spinta per reagire. E il match gira emotivamente, con lo spagnolo che alza i giri del motore supportato anche dal pubblico: altri due break consecutivi e si va al terzo.

Ma d’improvviso, il gioco di Ramos evapora, tornando inizialmente ad essere falloso soprattutto con il dritto. Tabilo è bravo a mettere immediatamente a segno il break, ma sciupa due occasioni per il 3-0 pesante con lo spagnolo che appare stanco e dolorante all’inguine. Il doppio break arriva subito dopo e la partita pare segnata, però inizia lo psicodramma del cileno, che non riesce più ad imbroccarne una mentre il suo avversario fa quel che basta per poterlo mettere in crisi: rimettergli la palla dall’altra parte. Da 4-1 e servizio Ramos-Vinolas strappa per due volte il servizio all’avversario e può servire per tornare avanti, riuscendoci con il brivido di dover annullare un’altra palla break. Ma Tabilo è oramai troppo in confusione e perde in maniera fatale servizio e torneo, dovendo guardare l’esultanza del numero 44 del mondo che si stende sulla terra per la gioia.

Una partita che ha vissuto alti e bassi per entrambi i contendenti, con i numeri che quasi si equivalgono: 104-101 in favore di Ramos-Vinolas il conteggio dei punti totali, con entrambi che hanno percentuali non proprio soddisfacenti al servizio. Alla fine pesa molto il numero di palle break avute dai due, con l’iberico che fa registrare un 7/15 complessivo a raffronto del 5/10 avversario.

Foto: Nico Aguilera / Cordoba Open