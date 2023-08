Volley, Tabellone Final Four Coppa Italia 2022: calendario, date, programma, orari, canale tv, streaming

La Final Four della Coppa Italia 2021-2022 di volley andrà nel weekend del 5-6 marzo, verosimilmente alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (alle porte di Bologna). La sede è da confermare, dopo che l’evento è stato rinviato di un mese e mezzo in seguito alle molteplici positività al Covid-19 all’interno dei vari gruppi squadra. Si assegna il primo titolo della nuova annata agonistica e si preannuncia grandissimo spettacolo.

Sabato 5 marzo andranno in scena le due semifinali, entrambe inattese. La capolista Perugia incrocerà Piacenza, che è riuscita nell’impresa di battere Modena al PalaPanini. Trento, invece, se la dovrà vedere contro Milano, che si è inventata la magia ai quarti di finale espugnando il campo della favorita Civitanova. I Block Devils e i dolomitici sono le grandi favorite della vigilia, ma in partita secca può succedere davvero di tutto.

In campo scenderanno la prima e la terza forza del girone d’andata di SuperLega, pronte a fronteggiare la quinta e la settima squadra della prima parte di campionato. Chiaramente le due formazioni vincitrici accederanno alla finale di domenica 6 marzo, dove verrà assegnato il titolo.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Final Four della Coppa Italia 2022 di volley. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TABELLONE FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY 2022:

[1] Perugia vs [5] Piacenza

[3] Trento vs [7] Milano

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY 2022: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 5 MARZO:

15.15 Semifinale 1: Sir Safety Conad Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

17.45 Semifinale 2: Itas Trentino vs Allianz Milano

DOMENICA 6 MARZO:

18.00 Finale Coppa Italia 2022 volley maschile

COPPA ITALIA VOLLEY 2022: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport di tutte le partite.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play di tutte le partite.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Volleyball World Tv di tutte le partite.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le partite.

Foto LiveMedia/Roberto Tommasini