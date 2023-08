Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio e Scandicci vincenti, -2 dalle capoliste. Pietrini e Mingardi di lusso

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 15ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Firenze-Perugia è stata rinviata a causa di alcune positività al Covid-19, mentre stasera (ore 19.30) andrà in scena il confronto tra Conegliano e Roma.

Busto Arsizio è tornata al successo dopo la battuta d’arresto maturata settimana scorsa nel derby con Monza. Le Farfalle sono riuscite a sconfiggere Vallefoglia con un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-19) e si sono portate a soltanto due punti di distacco dalle tre capoliste (anche se con due partite giocate in più rispetto a Conegliano e una in più di Novara e Monza). Le lombarde, quarte in graduatoria, non hanno avuto particolari problemi con le marchigiane, alla quarta sconfitta consecutive e in piena lotta per non retrocedere (terzultimo posto, +1 sui fanalini di coda Perugia e Roma). A trascinare le padrone di casa sono state l’opposto Camilla Mingardi (21 punti), la schiacciatrice Alexa Gray (11) e la centrale Jovana Stevanovic (10, 2 muri e 3 aces), mentre a Vallefoglia non è bastata la solita fuoriclasse russa Tatiana Kosheleva (14).

Scandicci prosegue a braccetto con Busto Arsizio: quarto posto, a -2 dalle capoliste (ma con lo stesso numero di partite di Novara e Monza). Le toscane hanno perso il primo set in casa di Bergamo, ma poi sono riuscite a ribaltare la contesa e a imporsi per 3-1 (23-25; 25-23; 25-19; 25-14), firmano la quarta vittoria di fila e infliggendo alle orobiche la sesta sconfitta consecutiva (le padrone di casa hanno gli stessi punti di Vallefoglia, in piena zona retrocessione). Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Louisa Lippmann (20 punti) e della schiacciatrice Elena Pietrini (19) sotto la regia di Ofelia Malinov, da segnalare i quattro muri di Sara Alberti. A Bergamo non sono bastate Marie Schoelzel (14), Mackenzie May (11) e Khalia Lanier (10).

Cuneo ha battuto Trento per 3-2 (18-25; 25-19; 17-25; 25-19; 15-8). Le piemontesi sono riuscite a rimontare dal 2-1 e a conquistare addirittura la quarta vittoria consecutiva, che vale il settimo posto in classifica. Le dolomitiche, tornate in campo dopo un mese, incappano nell’undicesima sconfitta stagionale, ma conquistano un punto importante per portarsi a +2 su Perugia e Roma. A risultare decisive sono state Alice Degradi (20 punti), Federica Squarcini (20 punti, 5 muri, 3 aces) e Lucille Gicquel (18). Alle ospiti non sono bastate Vittoria Piani (22), Jessica Rivero (19) e Yamila Nizetich (11). Di seguito i risultati di oggi e la classifica della Serie A1 di volley femmiile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Bosca San Bernardo Cuneo vs Delta Despar Trentino 3-2 (18-25; 25-19; 17-25; 25-19; 15-8)

Volley Bergamo 1991 vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-23; 23-25; 19-25; 14-25)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-16; 25-23; 25-19)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 31 punti (12 partite giocate), Novara 31 (13), Monza 31 (13), Scandicci 29 (13), Busto Arsizio 29 (14), Chieri 22 (12), Cuneo 18 (13), Firenze 17 (11), Casalmaggiore 12 (13), Trento 10 (12), Bergamo 9 (12), Vallefoglia 9 (13), Perugia 8 (12), Roma 8 (12).

Photo LiveMedia/Valerio Origo