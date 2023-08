VIDEO Sofia Goggia vince la discesa di Cortina: trionfo antologico contro il vento, apoteosi azzurra

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra ha trionfato in maniera perentoria nella Perla delle Dolomitici, imponendosi al termine di una prova ai limiti del surreale. La nostra portacolori, al 17mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, ha prevalso con 20 centesimi di vantaggio sull’austriaca Ramona Siebenhofer e 26 sulla ceca Ester Ledecka.

La bergamasca ha ruggito nonostante i tanti rischi presi sull’Olimpia delle Tofane, oggi privata della parte alta a causa del troppo vento. Proprio il vento è stato nemico della bergamasca nella parte iniziale, perché una folata ha fatto capolino proprio nelle battute iniziali della prova dell’azzurra: non vedeva niente e non sapeva dove mettere i piedi, per sua stessa ammissione, poi è andata larga di linea ed è riuscita a salvarsi grazie al suo immenso talento.

La Campionessa Olimpica di discesa libera ha conquistato il sesto successo stagionale (il quarto nella specialità), tornando sul gradino più alto del podio dopo la brutta caduta rimediata settimana scorsa a Zauchensee. La 29enne ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Coppa del Mondo di specialità e si è portata a 197 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin, leader della graduatoria generale.

Di seguito il VIDEO della vittoria di Sofia Goggia nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Domani si replicherà sulle nevi italiane con un imperdibile superG, dove la bergamasca si presenterà per dare la caccia a un nuovo trionfo.

VIDEO SOFIA GOGGIA VITTORIA DISCESA CORTINA D’AMPEZZO

Foto: Lapresse