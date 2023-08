Tiro con l’arco, Indoor World Series Nimes 2022: test importante per alcuni azzurri verso gli Europei al coperto

Da venerdì 21 a domenica 23 gennaio la città di Nimes ospiterà la prima tappa delle Indoor World Series di tiro con l’arco 2022, circuito internazionale della stagione al coperto che si concluderà nel weekend 4-6 febbraio con le Finali di Las Vegas.

Per molti arcieri europei, tra cui gli italiani, si tratta però principalmente di una prova generale molto importante in vista della rassegna continentale indoor in programma a Lasko (in Slovenia) dal 14 al 19 febbraio. In chiave azzurra c’è grande curiosità per vedere all’opera nel ricurvo in Francia tre componenti della Nazionale di arco olimpico come Federico Musolesi, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli.

Quest’ultima, che proprio a Nimes otto anni fa si laureava campionessa mondiale juniores indoor (a soli 15 anni) a livello individuale, va a caccia di conferme incoraggianti dopo il buon terzo posto al Berlin Open per dimostrare di aver voltato definitivamente pagina in seguito ad un debutto olimpico negativo in quel di Tokyo. Boari si presenta invece all’evento da bronzo olimpico in carica e da 10 al mondo, di conseguenza sarà una delle donne da battere insieme alla padrona di casa, la transalpina Lisa Barbelin ed all’olandese Gabriela Schloesser.

In campo maschile Musolesi potrà dire la sua nella battaglia per le posizioni di vertice insieme al connazionale Marco Morello (campione italiano indoor in carica), ma i grandi favoriti per il successo finale saranno l’olandese Steve Wijler ed il trio francese composto da Thomas Chirault, Jean-Charles Valladont e Pierre Plihon. Per quanto riguarda la divisione compound, sarà presente infine il grande fenomeno olandese “Mister Perfect” Mike Schloesser con l’obiettivo di continuare a stabilire nuovi record.

Foto: World Archery