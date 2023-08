Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor 2022. Torna Mauro Nespoli, c’è anche Lucilla Boari

Mentre a Nimes si sta disputando questo fine settimana la prima tappa delle Indoor World Series, è stato ufficializzato quest’oggi l’elenco dei convocati in casa Italia per i prossimi Campionati Europei Indoor di tiro con l’arco 2022, in programma a Lasko dal 15 al 19 febbraio.

L’obiettivo della spedizione tricolore sarà quello di ripetersi a tre anni di distanza dall’ultima edizione di Samsun 2019, in cui il bottino complessivo fu di 6 medaglie complessive con due ori (Massimiliano Mandia nel ricurvo senior ed Elisa Roner nel compound juniores), tre argenti ed un bronzo.

La grande notizia è legata al ritorno in gara del vice-campione olimpico individuale in carica Mauro Nespoli, che affiancherà i giovani connazionali Federico Musolesi e Alessandro Paoli a caccia di risultati importanti anche nella prova a squadre.

Nel ricurvo femminile si ricompone invece il magico terzetto composto da Lucilla Boari (bronzo olimpico a Tokyo 2021), Tatiana Andreoli (oro individuale agli European Games 2019) e Vanessa Landi (campionessa italiana in carica outdoor), capace di trionfare ai Mondiali Giovanili del 2017 sconfiggendo ai quarti le maestre coreane.

Di seguito la lista completa dei convocati azzurri in tutte le categorie degli Europei Indoor 2022 di Lasko, in Slovenia.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI INDOOR TIRO CON L’ARCO 2022

Olimpico Maschile

Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre) riserva a casa

Olimpico Femminile

Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Claudia Mandia (Fiamme Azzurre) riserva a casa

Compound Maschile

Carlo Bernardini (Arco Sport Roma), Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Viviano Mior (Kosmos Rovereto), Valerio Della Stua (Gruppo Arcieri Pol. Solese) riserva a casa.

Compound Femminile

Marcella Tonioli (Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino), Irene Franchini (Fiamme Azzurre), Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Sara Ret (Compgnia Arcieri Cormòns) riserva a casa.

Arco Nudo Maschile

Valter Basteri (Compagnia Frecce Apuane), Simone Barbieri (Malin Archery Team), Daniele Bellotti (Arcieri Fivizzano), Luca Stelluto (Arcieri Club Napoli) riserva a casa.

Arco Nudo Femminile

Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), Laura Turello (Compagnia Arcieri Udine), Fabia Rovatti (ASD Ki Oshi), Giulia Mantilli (Arcieri Romani) riserva a casa.

Olimpico Juniores Maschile

Matteo Balsamo (Arcieri di Artemide), Federico Novati (Arcieri La Sorgente), Francesco Gregori (Arco Club Riccione), Marco Zaghis (Compagnia Arcieri Franchi) riserva a casa.

Olimpico Juniores Femminile

Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Ginevra Landi (Compagnia Maremmana arcieri G. Dalle Bande Nere), Chiara Compagno (Arcieri Sagittario Del Veneto), Kaede Marsili (Compagnia Arcieri Varian).

Compound Juniores Maschile

Antonio Brunello (Kosmos Rovereto), Andrea Marchetti (Arcieri di Rotaio), Leonardo Covre (Arcieri Decumanus Maximus), Lorenzo Gubbini (Arcieri di Assisi) riserva a casa.

Compound Juniores Femminile

Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin), Elisa Bazzichetto (Arcieri del Torresin), Martina Serafini (Arco Club Tolmezzo), Martina Del Duca (Arcieri Torres Sassari) riserva a casa.

Arco Nudo Juniores Maschile

Davide Morra (Arcieri Alpignano)

Arco Nudo Juniores Femminile

Eleonora Meloni (Arcieri Uras).

