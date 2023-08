Tiro con l’arco, calendario Coppa del Mondo indoor 2022: programma e date. Si comincia a Nimes

Questo weekend comincia ufficialmente a Nimes il 2022 agonistico del tiro con l’arco internazionale, con il primo atto delle Indoor World Series. Si tratta della quarta edizione del circuito globale riservato alle competizioni indoor sulle brevi distanze (18 metri).

In Francia andrà dunque in scena la prima tappa della stagione, da venerdì 21 a domenica 23 gennaio, che sarà valida anche come qualificazione in vista del doppio appuntamento conclusivo in programma a Las Vegas da venerdì 4 a domenica 6 febbraio.

La celebre località del Nevada sarà come di consueto teatro del Vegas Shoot, kermesse di grande prestigio a livello internazionale per le frecce internazionali al coperto, mentre le Finali delle World Series si svolgeranno sempre a Las Vegas sabato 5 febbraio.

Di seguito le date esatte ed il calendario delle Indoor World Series 2022 di tiro con l’arco:

CALENDARIO INDOOR WORLD SERIES TIRO CON L’ARCO 2022

21-23 gennaio Indoor World Series – Nimes (Francia)

4-6 febbraio Vegas Shoot – Las Vegas (USA)

5 febbraio Finali Indoor World Series – Las Vegas (USA)

Foto: Lapresse