Calendario tiro con l’arco 2022: date e programma di tutti gli eventi. Spiccano Europei e Coppa del Mondo

Dopo un 2021 vissuto tutto d’un fiato, il tiro con l’arco si appresta ad affrontare un 2022 di transizione in attesa di un biennio decisivo verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La prossima stagione non prevede infatti eventi di qualificazione a cinque cerchi (che cominceranno nel 2023), anche se ci sarà comunque la possibilità di vedere i migliori arcieri internazionali a confronto in diverse occasioni.

Primi mesi dell’anno riservati come di consueto alle competizioni indoor, tra cui le Finali delle World Series a Las Vegas ed i Campionati Europei al coperto in Slovenia, mentre da aprile in poi ci sarà spazio per le gare su distanza olimpica all’aperto. Grande attesa per le quattro tappe della nuova Coppa del Mondo (con le Finali a settembre), oltre ai Campionati Europei in programma a Monaco di Baviera dal 6 al 12 giugno.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di tiro con l’arco previsti al momento nel 2022:

CALENDARIO 2022 TIRO CON L’ARCO

21-23 gennaio Indoor World Series – Nimes (Francia)

4-6 febbraio Vegas Shoot – Las Vegas (USA)

5 febbraio Finali Indoor World Series – Las Vegas (USA)

15-19 febbraio Europei Indoor – Lasko (Slovenia)

3-6 marzo Campionati Italiani Indoor – Rimini (Italia)

18-24 aprile Coppa del Mondo – Antalya (Turchia)

16-22 maggio Coppa del Mondo – Shanghai (Cina)

6-12 giugno Europei – Monaco di Baviera (Germania)

20-26 giugno Coppa del Mondo – Parigi (Francia)

25 giugno-5 luglio Giochi del Mediterraneo – Oran (Algeria)

18-24 luglio Coppa del Mondo – Medellin (Colombia)

15-20 agosto Europei Giovanili – Lilleshall (Gran Bretagna)

26-28 agosto Campionati Italiani – Oderzo (Italia)

22-25 settembre Finali Coppa del Mondo – Sede da definire

Foto: Lapresse