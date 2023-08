Tennis, ATP Sydney 2022: Stefano Travaglia sconfitto al primo turno da Kecmanovic

Finisce subito il cammino di Stefano Travaglia nel torneo ATP di Sydney. Il tennista marchigiano, che era stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale, è stato sconfitto in due set dal serbo Miomir Kecmanovic, numero 78 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo poco più di un’ora di gioco.

Una brutta partita quella del tennista di Ascoli Piceno, soprattutto al servizio. Infatti Travaglia ha ottenuto solo il 61% dei punti quando ha servito la prima, mentre il 32% con la seconda, aggiungendo anche quattro doppi falli. Diverso il discorso per Kecmanovic, che ha vinto l’81% dei punti con la prima, mettendo a referto anche 6 ace.

Inizio di match da incubo per Travaglia, che perde subito il servizio in apertura. L’azzurro non riesce a trovare una contromisura a Kecmanovic e finisce sotto per 4-0 con doppio break di svantaggio. Il serbo non concede possibilità di rientrare nel set a Travaglia, che cede per 6-2.

Anche nella seconda frazione i primi game sono decisivi. Il break arriva, infatti, presto nel terzo gioco. Travaglia ha due occasioni di controbreak nel sesto gioco, ma non le sfrutta e Kecmanovic resta avanti sul 4-2. Il secondo break del serbo nel nono game fa calare il sipario sul match, con il numero 78 del mondo che chiude sul 6-3.

Foto: LaPresse