Sport in tv oggi (giovedì 20 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 20 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Da non perdere gli Australian Open, dove Jannik Sinner affronterà Steve Johnson nel match di secondo turno previsto per la tarda mattinata italiana. In serata l’Italia inizia la propria avventura agli Europei di calcio a 5 sfidando la Finlandia. Da seguire le prove cronometrate delle discese a Kitzbuehel e a Cortina d’Ampezzo e la 20 km maschile di biathlon ad Anterselva.

Appuntamento anche con la Coppa d’Africa, l’Eurolega di basket, gli Europei di pallamano, Roma-Lecce di Coppa Italia, l’apertura del Mondiale Rally a Montecarlo e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 20 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

01.00 TENNIS – Australian Open, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now, Tv, DAZN). Sinner-Johnson (secondo match dalle ore 09.00)

04.20 GOLF (DP World Tour) – Abu Dhabi HSBC Championship, primo giro (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Golf Tv)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova cronometrata discesa libera maschile a Kitzbuehel (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

13.45 SNOOKER – Shoot Out (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

14.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Individuale 20 km maschile ad Anterselva (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, biathlonworld.com, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

15.30 PALLAMANO (Europei, seconda fase a gironi) – Due partite: Montenegro-Croazia, Russia-Svezia (diretta streaming su ehftv.com)

17.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Due partite: Costa d’Avorio-Algeria, Sierra Leone-Guinea Equatoriale (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

17.00 BASKET (Eurolega) – Unics Kazan-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Uno; Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, fase a gironi) – VakifBank Istanbul-LP Salo (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

17.30 CALCIO A 5 (Europei, fase a gironi) – Kazakhstan-Slovenia (diretta streaming su uefa.tv)

17.40 GOLF (PGA Tour) – The American Express, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Golf Tv, Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, fase a gironi) – Chemik Police-Ub (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

18.00 PALLAMANO (Europei, seconda fase a gironi) – Due partite: Francia-Olanda, Germania-Spagna (diretta streaming su ehftv.com)

18.00 BASKET (Eurolega) – Zenit San Pietroburgo-Monaco (diretta streaming su Eleven Sports)

18.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce Istanbul-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Granada (diretta streaming su DAZN)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Sette partite: Asiago-Lustenau, Cortina-Kitzbuehel, Feldkirch-Fassa, Merano-Bregenzerwald, Ritten-Salisburgo, Vienna-Gherdeina, Vipiteno-Klagenfurt (non è prevista diretta tv/streaming)

19.45 SNOOKER – Shoot Out (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

20.00 CALCIO (Coppa d’Africa, fase a gironi) – Due partite: Gambia-Tunisia, Mali-Mauritania (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, fase a gironi) – Novara-Dukla Liberec (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

20.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Real Madrid (diretta streaming su Eleven Sports)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

20.20 RALLY (Mondiale) – Rally di Montecarlo, prime due speciali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Brescia-Pesaro (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

20.30 CALCIO A 5 (Europei, fase a gironi) – Italia-Finlandia (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

20.30 PALLAMANO (Europei, seconda fase a gironi) – Due partite: Danimarca-Islanda, Polonia-Norvegia (diretta streaming su ehftv.com)

20.45 CALCIO (Coppa di Lega inglese, semifinale di ritorno) – Arsenal-Liverpool (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Roma-Lecce (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Play)

