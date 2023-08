Speed skating, Europei 2022 oggi: orari gare, tv, programma, streaming, italiani in gara 7 gennaio

Si comincia. Oggi, venerdì 7 gennaio, primo giorno di gare sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), sede degli Europei 2021 di speed skating. Sulla Thiaf fino al 9 gennaio gli esponenti più importanti del pattinaggio pista lunga velocità si confronteranno.

https://www.oasport.it/2022/01/live-speed-skating-europei-2022-in-diretta-attesa-per-team-pursuit-e-francesca-lollobrigida/

L’Italia guidata dal Direttore della squadre azzurre Maurizio Marchetto ha ambizioni importanti e punta a ben figurare in una manifestazione dal sapore di prova generale in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino che prenderanno il via tra meno di un mese.

Quest’oggi di scena quattro specialità: Team Sprint donne; Team Pursuit uomini; 3000m donne; 1000m uomini. Gli italiani hanno speranze di podio in due specialità, ovvero la prova dell’inseguimento a squadre maschile e i 3km femminili. Il trio nostrano, a podio nella tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City (Stati Uniti), vuol mostrare chiari segnali di vitalità al pari di Francesca Lollobrigida che nei 3000 ha ottenuto una vittoria a Calgary (Canada) e un terzo posto a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) nel massimo circuito internazionale.

Di seguito il programma e come seguire le gare in tv:

PROGRAMMA EUROPEI 2022 SPEED SKATING

Venerdì 7 gennaio

18:55 Team Sprint donne – Italia assente

19:09 Team Pursuit uomini – Italia

19:42 3000m donne – Francesca Lollobrigida, Laura Peveri

20:42 1000m uomini – David Bosa

EUROPEI 2022 SPEED SKATING IN TV

Gli Europei 2022 di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi) saranno trasmessi in diretta televisiva su RaisportHD ed Eurosport2, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

Foto: Comunicato FISG