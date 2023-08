Snowboardcross: a Krasnoyarsk Michela Moioli nuovamente quinta, trionfano Bankes e Noerl

Che non fosse una pista ideale per i colori azzurri lo si era capito da subito, sin dalle qualificazioni. Un weekend amaro per la squadra italiana di snowboardcross nelle due gare di Coppa del Mondo in Russia a Krasnoyarsk: sono mancati gli acuti ed i risultati non sono stati quelli attesi.

Michela Moioli ancora una volta non centra la finale e deve accontentarsi della quinta piazza. L’azzurra viene estromessa in semifinale e si aggiudica la gara delle battute conquistando punti in ogni caso importanti per rimanere in lizza in chiave classifica. L’altra italiana in gara, Sofia Belinghieri, viene eliminata agli ottavi.

Chi può scappare in graduatoria è la campionessa del mondo in carica, la britannica Charlotte Bankes, che con una strepitosa doppietta in due giorni inizia a vedere la Sfera di Cristallo. Battute nuovamente Chloe Trespeuch e Lindsey Jacobellis, facendo rivivere il podio di ieri.

Riesce a ripetersi tra gli uomini anche il teutonico Martin Noerl, che con una gran rimonta in Big Final trova la doppietta superando l’austriaco Jakob Dusek ed il canadese Eliot Grondin. Giornata avara di soddisfazioni per la squadra tricolore: Lorenzo Sommariva è il migliore e si ferma ai quarti, eliminati precedentemente Filippo Ferrari, Michele Godino e Tommaso Leoni.

Foto: Pier Colombo