Snowboard, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Pechino 2022. Spicca l’assenza di Aaron March

Si avvicina sempre di più l’appuntamento principale di questo 2022 per gli sport invernali: le Olimpiadi di Pechino. La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato oggi le varie liste dei convocati per la manifestazione a Cinque Cerchi, andiamo a scoprire nel dettaglio gli azzurri per lo snowboard.

Un terzetto per il freestyle (big air, slopestyle ed halfpipe) quello formato da Lorenzo Gennero, Emiliano Lauzi e Louis Philip Vito III, con ovviamente pochissime speranze di medaglia.

Chi punta molto in alto sono invece le squadre di snowboardcross e parallelo. Michela Moioli vuole difendere il proprio titolo e punta alla doppietta, con l’aggiunta della prova squadre nella quale si cimenterà con un uomo (i più titolati Omar Visintin, al rientro dall’infortunio, e Lorenzo Sommariva).

Una sorpresa invece nel parallelo: l’assenza di Aaron March, detentore della Coppa del Mondo generale, ma mai in forma in questa stagione. La punta di diamante è il veterano Roland Fischnaller a caccia dell’alloro che coronerebbe una carriera da sogno.

CONVOCATI SNOWBOARD OLIMPIADI PECHINO 2022

FREESTYLE

GENNERO LORENZO 30/06/1997 GARAGE CAMP A.S.D. LAUZI EMILIANO 22/09/1994 C.S. CRAMMONT MONT BLANC VITO III LOUIS PHILIP 20/03/1988 FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO

SNOWBOARDCROSS

VISINTIN OMAR 22/10/1989 C.S. ESERCITO SOMMARIVA LORENZO 05/08/1993 C.S. ESERCITO LEONI TOMMASO 14/12/1991 C.S. ESERCITO FERRARI FILIPPO 04/12/1999 C.S. ESERCITO MOIOLI MICHELA 17/07/1995 C.S. ESERCITO BELINGHERI SOFIA 24/04/1995 G.S. FIAMME ORO GALLINA FRANCESCA 24/11/1996 C.S. ESERCITO CARPANO CATERINA 19/03/1998 SKI TEAM FASSA

PARALLELO

FISCHNALLER ROLAND 19/09/1980 C.S. ESERCITO FELICETTI MIRKO 15/07/1992 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE BAGOZZA DANIELE 03/07/1995 G.S. FIAMME ORO CORATTI EDWIN 19/06/1991 G.S. FIAMME ORO DALMASSO LUCIA 28/05/1997 SKI TEAM FASSA OCHNER NADYA 14/03/1993 G.S. FIAMME ORO

Foto: Lapresse