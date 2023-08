Sci alpino, Mikaela Shiffrin rimonta e batte Vlhova a Schladming: vittoria n.73 in Coppa del Mondo

Il primo slalom femminile della storia sulla Planai vede il ritorno alla vittoria di Mikaela Shiffrin. L’americana trionfa a Schladming con una rimonta epica dopo una seconda manche ai limiti della perfezione. È il successo numero 73 in carriera in Coppa del Mondo per la statunitense, che conquista la seconda vittoria stagionale tra i pali stretti dopo quella ottenuta a Killington.

Shiffrin aveva chiuso al quinto posto a metà gara, ma nella seconda manche si è totalmente scatenata. Strepitosa la prova dell’americana sul muro, dove ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. Anche Petra Vlhova si è dovuta arrendere alla rivale, chiudendo a 15 centesimi dall’americana. La slovacca si consola comunque con la conquista della coppa di slalom, avendo 220 punti di vantaggio su Shiffrin quando mancano solo due gare ancora da disputare.

Torna sul podio la tedesca Lena Duerr, staccata di 93 centesimi da Shiffrin terza come ad inizio stagione a Levi. Al quarto posto a pari merito hanno chiuso la svizzera Camille Rast e l’austriaca Chiara Mair, entrambe staccate di 1.05 e al loro miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.

Ottima gara anche della croata Leona Popovic, sesta a 1.37 dalla vetta. Settima la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.50), che ha preceduto le canadesi Laurence St-Germain (+1.51) ed Amelia Smart (+1.68). Completa la Top-10 l’altra norvegese Maria Therese Tviberg (+1.72). Da segnalare anche le uscite della canadese Ali Nullmeyer e della svizzera Wendy Holdener, che erano terze a metà gara.

Una sola azzurra qualificata dopo la prima manche, Anita Gulli, che ha commesso qualche errore di troppo nella seconda manche, ma ha comunque chiuso al 23° posto, sfruttando anche le tante uscite.

In classifica generale di Coppa del Mondo comanda sempre Mikaela Shiffrin con 966 punti contro i 911 di Petra Vlhova. Al terzo posto c’è Sofia Goggia (657), ma ora la bergamasca può cominciare la sua rimonta essendoci tre appuntamenti tutti dedicati alle gare veloci.

