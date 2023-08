Sci alpino, Dominik Paris e la corsa alla Coppa del Mondo di discesa. Fondamentale limitare i danni nella ‘doppia’ di Wengen

Dominik Paris si presenta al doppio appuntamento di Wengen con un pettorale rosso da difendere. L’altoatesino è in testa alla classifica di discesa, ma la Lauberhorn non è certamente la pista preferita dal velocista azzurro e sarà dunque una due giorni fondamentale per mantenere intatte le speranze di conquista della sfera di cristallo da parte del nativo di Merano.

Due discese libere in programma a Wengen e dunque sarà davvero una tappa decisiva per la stagione di Paris. L’altoatesino ha conquistato solamente un podio in carriera sulla Lauberhorn, chiudendo al secondo posto nel 2020, mentre in precedenza sono davvero poche le soddisfazioni sulle nevi svizzere. L’obiettivo è quello di provare a rompere il tabù o almeno tornare nuovamente sul podio, anche perchè poi arriveranno piste amate dall’azzurro, su tutte la Streif di Kitzbuhel.

Paris comanda la classifica con 227 punti, solamente dieci in più dell’austriaco Matthias Mayer. L’altoatesino ha brillato nella seconda prova odierna, chiudendo al secondo posto alle spalle di Max Franz ed è sicuramente un risultato di buon auspicio in vista delle gare che cominciano domani con il superG.

Al terzo posto nella graduatoria di specialità c’è il sorprendente svizzero Niels Hintermann (178), ma gli altri due veri rivali da cui Paris deve guardarsi le spalle sono il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (169) e soprattutto lo svizzero Beat Feuz (165), che ha già vinto per tre volte la discesa a Wengen. Attenzione anche all’austriaco Vincent Kriechmayr (163). Sei atleti in poco più di sessanta punti. A Wengen comincia una lunga volata per la caccia della sfera di cristallo.

Foto: LaPresse