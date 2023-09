Scherma, Coppa del Mondo 2022: Rossella Gregorio sale sul podio anche a Plovdiv

Rossella Gregorio si conferma sul podio nella Coppa del Mondo di sciabola femminile. Dopo il terzo posto conquistato due settimane fa a Tbilisi, la campana replica lo stesso risultato anche nella tappa di Plovdiv. Un ottimo cammino quello dell’azzurra, che si è arresa in semifinale alla sorprendente azera Anna Bashta con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto molto combattuto.

La vittoria è andata proprio alla rappresentante dell’Azerbaijan. Bashta ha completata la sua giornata magica, battendo in finale la francese Manon Apithy-Brunet per 15-10. Doppietta transalpina comunque sul podio, visto che Brunet aveva battuto in semifinale la connazionale Malina Vongsavady con il punteggio di 15-9.

Gregorio aveva iniziato il suo percorso con due vittorie contro le ungheresi Battai (15-4) e Laszlo (15-13). Negli ottavi la sciabolatrice campana ha superato per 15-11 la russa Podpaskova, mentre le porte del podio si sono aperte per Gregorio con il successo nei quarti di finale sull’altra ungherese Pusztai (15-10).

Negli ottavi di finale si era interrotto il cammino di una Chiara Mormile e Martina Criscio. Davvero bravissima Mormile, che ha sfiorato una splendida vittoria contro Apithy-Brunet, perdendo solamente all’ultima stoccata per 15-14. Criscio, invece, è stata battuta dalla russa Olga Nikitina per 15-10.

Eliminazione ai sedicesimi per Eloisa Passaro (15-9 contro Pusztai), mentre sono state sconfitte al primo assalto Michela Battiston (15-9 contro la spagnola Navarro) e Claudia Rotili (15-9 con la russa Kliuchnikova). Domani si terrà la prova a squadre, che vedrà in pedana per l’Italia il quartetto composto da Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio e Benedetta Taricco.

Foto: Bizzi/Federscherma