Scherma, Coppa del Mondo 2022: doppietta azzurra sul podio con Luperi e Foconi, ma a Parigi vince Cheung

Inizia con una doppietta sul podio la Coppa del Mondo 2022 di fioretto maschile per l’Italia. Nell’esordio sulle pedane di Parigi, Edoardo Luperi ha conquistato un eccellente secondo posto, mentre Alessio Foconi si è classificato in terza posizione. La gara è stata vinta dal campione olimpico Cheung Ka Long.

Il rappresentante di Hong Kong è stato il giustiziere degli azzurri fin dagli ottavi di finale, sconfiggendo in successione Filippo Macchi, Alessio Foconi e per ultimo proprio Edoardo Luperi. Il fiorettista toscano si è arreso solamente in finale con il punteggio di 15-12 al termine di un assalto comunque molto combattuto e che ha visto l’azzurro offrire un’ottima prestazione.

In semifinale Luperi aveva superato l’americano Chase Emmer per 15-5, mentre in precedenza il nativo di Livorno aveva sconfitto nei quarti il francese Alexandre Sido (15-12) e negli ottavi di finale l’americano Sidarth Kumbla (15-8).

La prova di squadra dell’Italia è stata ottima a Parigi, con due italiani in semifinale, tre nei quarti di finale e quattro negli ottavi. Alessio Foconi conquista un bel terzo posto, battuto poi da Cheung in semifinale per 15-4, ma è nei quarti di finale che il fiorettista umbro ha ottenuto uno splendido successo contro Choi Chun Yin Ryan all’ultima stoccata per 15-14.

Si è fermato, invece, nei quarti il cammino di Daniele Garozzo, battuto 15-5 dall’americano Emmer. Buona la prestazione del giovane Filippo Macchi, arrivato agli ottavi, turno nel quale è stato sconfitto da Choi per 15-12. Domani si svolgerà la prova a squadre con il quartetto azzurro composto da Garozzo, Foconi, Bianchi e Marini.

Foto: Bizzi/Federscherma