LIVE Tournée 4 Trampolini 2022 Garmisch in DIRETTA: Kobayashi si salva dall’assalto di Granerud e concede il bis!

16.00. L’appuntamento è per martedì alle 13.30 sul trampolino di Innsbruck. Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e buon anno!

15.59: Primo R. Kobayashi nella seconda tappa della tournèe, secondo posto per il tedesco Eisenbichler, terzo lo sloveno Kos. A seguire Lindvik, Hoerl, Sato, Geiger, Granerud, Zajc, Leyhe.

15.58: Ryoyu Kobayashi vince anche a Garmisch Panterchirchen ed è in testa anche alla classifica della Tournèe con un marcine di 13 punti su Lindvik e di 19 su Kos

15.57: Punteggio di 291.2 per Ryoyu Kobayashi 291,0 per Eisenbichler. Non si interrompe la serie negativa della Germania a Garmisch: non vince da 20 anni. Prima gara a Garmisch per lo sloveno Kos e primo podio, con il terzo posto. Grande risultato!

15.55: DUE DECIMI!!!! IL GIAPPONESE RYOYU KOBAYASHI PER UN SOFFIO VINCE ANCHE LA SECONDA TAPPA DELLA TOURNEE!!!!

15.54. Salto da 135.5 da stanga più bassa per Kobayashi e grande stile per il giapponese

15.52. Fa saltare il banco Eisenbichler!!! Arriva a 143.5, uguagliando il salto di Kobayashi nella prima serie, commette qualche errore in atterraggio e va al comando con un punteggio di 291. Ora R. Kobayashi da stanga 12

15.51: Non basta un salto da 138 metri al norvegese Lindvik per avere la certezza di salire sul podio, dove andrà lo sloveno Kos. Lindvik totalizza 283.7 punti ed è secondo. Ora Eisenbichler

15.50: Non ripete il compagno lo sloveno Zajc che si ferma a 127.5 metri, punteggio di 264.1 e sesto posto parziale. Ora Lindvik

15.49: Che salto dello sloveno Kos! Raggiunge una misura di 138 metri in condizioni di vento ideali. Arrivano 286 punti e primo posto. Ora Zajc

15.48: Grande salto per l’austriaco Hoerl che raggiunge quota 132 metri. Punteggio di 274.9 e primo posto. Ora Kos!

15.47: Ottimo il salto del giapponese Y. Sato che va al comando raggiungendo 130 metri per un punteggio di 267.9. Ora Hoerl

15.45: Un salto che potrebbe mettere fuori il tedesco geiger dalla lotta per la Tournèe. Geiger si ferma a 127.5, sfrutta la compensazione e la stanga più bassa: punteggio di 265 e primo posto. Ora Y. Sato

15.44. Non un grande salto di Tande che co 125.5 totalizza 256.1 ed è nono. Ora Geiger

15.42: La Polonia continua ad essere in difficoltà. Zyla arriva solo a 131 metri, è terzo con 262 punti. Ora Tande

15.39: Debacle del tedesco Schmid che si ferma a 125.5 metri per un punteggio di 249.2 punti, che significa primo posto. Stanga abbassata a 13.

15.38: Piccolo errore per lo svizzero Peier in atterraggio. L’elvetico raggiunge 132 metri per un punteggio di 261.8 che significa terzo posto. Ora Schmid

15.37: Non riesce la rimonta all’austriaco Huber che arriva a 132 metri ed è sesto con 257.1 punti. Ora Peier

15.36: Molto bene il tedesco Lehye che arriva a 136.5 e si inserisce al secondo posto con 263.7. Ora Huber

15.35: Diverse sbavature dello sloveno Lanisek in atterraggio. Arriva a quota 135 metri, punteggio di 257.6, qualche penalizzazione dai giudici ed è terzo. Ora Lehye

15.34: La zampata del norvegese Johansson che raggiunge la misura di 135 metri, punteggio di 261.2, secondo posto. Ora Lanisek

15.33: Raggiunge quota 130 metri il giapponese Nakamura che con 249 punti si inserisce al quinto posto. Ora Johansson

15.31: Bene Cene Prevc: lo sloveno raggiunge quota 135 metri, punteggio di 257.3 che lo pone al secondo posto. Ora Nakamura

15.30: Perde qualche posizione il norvegese Villumstad che arriva comunque a 130 metri, punteggio di 245.5, ottavo posto. Ora C. Prevc

15.29: Un buon salto per l’austriaco Tschofenig che arriva a quota 133 metri che significa secondo posto con 255.6 punti. Ora Villumstad

15.28: Granerud, Klimov Wellinger nelle prime tre posizioni dopo i primi dieci salti della seconda serie

15.27: Il tedesco Wellinger arriva a 129 metri e si inserisce al terzo posto con 247.1 punti.

15.26: Buon salto per lo svizzero Deschwanden: 130.5 metri per lui, punteggio di 245.9, che significa quinto posto. Ora Wellinger

15.25: Grande salto di Granerud che proverà a piazzare la rimonta con un salto di 140.5 metri. Salto si spessore con un punteggio di 264.2, primo posto provvisorio. Ora Deschwanden

15.23: Condizioni non ideali per il giapponese Ito che arriva comunque a 128 metri. Punteggio di 241.4 e sesto posto. Ora Granerud

15.23: Non straordinario il salto di Freund che atterra a 127.5 metri, quinto posto con 244.2. Ora Ito

15.22: Trova vento da dietro l’austriaco Aschenwald che si ferma a 126.5 metri ed è quarto con 244.7. Ora Freund

15.20: Ancora il russo Klimov pasticcia in atterraggio. Misura di 132 metri e primo posto con 252.2. Ora Aschenwald

15.19: Spigolata in atterraggio per il norvegese Forfang che rischia di rovinare un buon salto, con 131.5 metri, punteggio di 246 e secondo posto: Ora Klimov

15.18: Ancora un buon salto per il polacco Wolny che arriva a 132.5, punteggio totale di 246.5 e primo posto. Ora Forfang

15.17: Discreto salto del russo Sadreev: 128 metri, punteggio totale di 229.4. Ora Wolny

15.15: Si riparte tra poco con Sadreev, primo a saltare nella seconda serie

15.03: Eliminato l’unico italiano in gara, Bresadola, seconda serie tra circa 15′

15.00: Questi gli altri atleti qualificati per la seconda serie: Schmid, Peier, Huber, Leyhe, Lanisek, Johansson, Nakamura, C. Prevc, Villumstad, Tschofenig, Wellinger, Ito, Granerud, Deschwanden, Freund, Aschenwald, Wolny, Forfang, Klimov, Sadreev

14.59: Questi gli atleti che occupano le posizioni della top ten: R. Kobayashi, Esidenbichler, Lindvik, Zajc, Kos, Hoerl, Sato, Geiger, Tande, Zyla

14.56: Che salto per il tedesco Eisenbichler!!! Qualche pasticcio nell’atterraggio, misura di altissimo spessore, 141 metri, punteggio di 145.8 che significa secondo posto non lontano da R. Kobayashi. Tre anni fa si propose la stessa sfida

14.55: Peccato per J. Kobayashi che, dopo un buon salto, perde il controllo dello sci e cade. Misura di 132.5, punteggio di 105.8

14.54: IMPRESSIONANTE R. KOBAYASHI! Spettacolare salto del concorde che arriva a 143 metri per un totale di 148.8 che significa prima posizione e soprattutto allungo nella classifica della Tournèe. Ora Markus Eisenbichler (Germania)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

14.53: Boyd-Clowes non ripete la prestazione di Oberstdorf e si ferma a 117.5 metri punteggio di 103.9

14.51: Bene ma non benissimo per il tedesco Geiger che, con condizioni di vento sfavorevoli, arriva a 130 metri ed è sesto con 134.6. Per la vittoria c’è anche lui. Ora Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Mackenzie Boyd-Clowes (Canada)

14.50: Trofimov arriva a 114 metri per un punteggio di 97.7

14.49: L’austriaco Hoerl si propone per una delle posizioni che contano della classifica: 134 metri e punteggio di 137.6 che significa quarto posto e qualificazione ma Wellinger è ripescato. Ora Karl Geiger (Germania)-Roman Trofimov (Russia)

14.48: Buon salto per il tedesco Wellinger che arriva a 131 metri per un punteggio di 123.7

14.47: Grande salto per il polacco Zyla che batte finalmente un colpo per la sua nazionale. Arriva a 135.5 metri, con un vento meno sfavorevole rispetto a chi lo ha preceduto. Punteggio di 133.3, qualificazione e sesto posto. Ora Jan Hoerl (Austria)-Andreas Wellinger (Germania)

14.46: Non un buon salto per il tedesco Hoffmann che si ferma a 116 metri, punteggio di 101.2

14.45: Grande salto del giapponese Y. Sato che atterra a 132.5 metri, non bene l’atterraggio. Punteggio di 135.5 che significa quarto posto, passaggio del turno. Ora Piotr Zyla (Polonia)-Felix Hoffmann (Germania)

14.44: Kytosaho atterra a 121.5 metri per un punteggio di 110.6

14.43: Piomba giù repentinamente per via del vento l’austriaco Tschofenig che atterra a 127 metri per un punteggio di 124.1 che gli permette di superare il turno. Ora Yukiya Sato (Giappone)-Niko Kytosaho (Finlandia)

14.42: Niente da fare per l’azzurro Bresadola che si ferma a 118 metri, punteggio di 99.2, non ci sarà nella seconda serie

14.41: Vento trasversale, si ferma la gara proprio prima del salto di Bresadola

14.39: Il vento è tornato favorevole, Fettner arriva a 129 metri ma non basta per la compensazione: 119.7 punti ed eliminazione per l’austriaco. Ora Daniel Tschofenig (Austria)-Giovanni Bresadola (Italia)

14.38: Buon alto per Wolny che raggiunge 127 metri, punteggio di 121.3

14.37: Problemi di vento anche per il tedesco Lehye che atterra a 128 metri, vince la sfida con il punteggio di 127, ottavo posto. Ora Manuel Fettner (Austria)-Jakub Wolny (Polonia)

14.36: Non un grande salto per lo sloveno P. Previc che si ferma a 124.5 metri, punteggio di 116.8

14.35: Vince la sfida lo svizzero Peier che arriva a 130.5 metri con un po’ di vento alle spalle: punteggio di 129, sesto posto. Ora Stephan Leyhe (Germania)-Peter Prevc (Slovenia)

14.34: Stekala galleggia bene nell’aria nel finale: 128 metri, punteggio di 118

14.31: Ottimo il salto del norvegese Tande che arriva a 134.5 metri per un punteggio di 134.1 che significa quarto posto. Dopo la pausa ci sarà Killian Peier (Svizzera)-Andrzej Stekala (Polonia)

14.30: Non bene il tedesco Lisso che arriva a 121.5, punteggio di 107.3

14.29: Sfida tiratissima. Il giapponese Nakamura atterra a 130.5 metri, punteggio di 125.9, turno superato ma anche Villumstad potrà avanzare con il ripescaggio. Ora Daniel Andre Tande (Norvegia)-Justin Lisso (Germania)

14.28: Bene Villumastad che arriva a 129.5, punteggio di 124.2

14.27: Perde un po’ quota nel finale il norvegese Johansson che arriva a 132 metri, punteggio di 126.2 che significa settima posizione. Ora Naoki Nakamura (Giappone)-Fredrik Villumstad (Norvegia)

14.26: Buon salto per Zografski che arriva a 128 metri per un punteggio di 119.6, penalizzato dalla compensazione

14.25: Lindvik c’è! Il norvegese trova un ottimo salvo a 138 metri ed è in testa con 141.9 punti. Per la tournèe è pienamente in corsa. Ora Robert Johansson (Norvegia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

14.24: Un salto discreto per Forfang che poi commette un piccolo errore nell’atterraggio: 127.5 metri punteggio di 121

14.23: Passa il turno ma non è competitivo con i migliori per il russo Sadreev che si ferma a 123 metri per un punteggio di 111.9. Ora Marius Lindvik (Norvegia)-Johann Andre Forfang (Norvegia)

14.22: Aigro si ferma a 110 metri per un punteggio di 83.8, ultimo

14.21: Ancora problemi per il campione uscente Kamil Stoch che piomba a terra nel finale. Atterra a 118 metri, punteggio di 100.5 ed è ultimo. Ora Danil Sadreev (Russia)-Artti Aigro (Estonia)

14.20: Buon salto per Ito che atterra a 127.5 metri per un punteggio di 121.7

14.19: Non un salto straordinario per il tedesco Freund che arriva a 128 metri, punteggio d1 121.6 che significa migliore dei ripescati. Ora Kamil Stoch (Polonia)-Daiki Ito (Giappone)

14.18. Ancora Slovenia! Zajc trova un grande salto, arriva a 137 metri, punteggio di 139.6 ed è primo

14.16: Non un gran finale di salto per Huber che arriva comunque a 132 metri, c’è una penalizzazione dei giudici e arrivano 128.5 punti. Ora Severin Freund (Germania)-Timi Zajc (Slovenia)

14.15: Non un salto straordinario per Ammann che arriva a 126.5 metri, punteggio di 118.1

14.14: Cene Prevc vince nettamente la sfida arrivando a 131 metri: punteggio di 125.7. Che Slovenia! Tre nei primi quattro. Ora Daniel Huber (Austria)-Simon Ammann (Svizzera)

14.13: Buon salto per l’estone Maltsev che arriva a 127 metri per un punteggio di 117.9

14.12: Ottima prestazione per il tedesco Schmid che arriva a 133 metri per un punteggio di 130.9 che lo pone al secondo posto. Ora Cene Prevc (Slovenia)-Kevin Maltsev (Estonia)

14.12: Wohlgenannt si ferma a quota 123 metri, punteggio di 111.1 e ultimo posto

14.10: Non un salto straordinario per l’austriaco Aschenwald che commette qualche errore in atterraggio. per lui 128 metri, punteggio di 121.4 e passaggio del turno. Ora Constantin Schmid (Germania)-Ulrich Wohlgenannt (Austria)

14.10: Buon salto per il polacco Wasek che arriva a 126 metri per un punteggio di 118

14.08: Che salto dello sloveno Kos che è in gran forma. Al debutto su questo trampolino arriva a 135.5 metri ed è primo con un punteggio di 138.4. Ora Philipp Aschenwald (Austria)-Pawel Wasek (Polonia)

14.07: Discreto il salto del tedesco Pashcke che arriva a 127 metri per un punteggio di 120.4

14.06: Buona misura, buona tecnica. Lo sloveno Lanisek arriva a 130 metri, totalizza un punteggio di 126.3 e va in testa. Ora Lovro Kos (Slovenia)-Pius Paschke (Germania)

14.05: Il russo Mankov arriva a 124 metri e si ferma a 113.1 punti

14.04: Non riesce a fare meglio di Granerud il polacco Kubacki che con una misura di 126 metri totalizza 115.6 punti. Ora Anze Lanisek (Slovenia)-Ilya Mankov (Russia)

14.03: Attenzione! Granerud non arriva oltre i 128 metri. Questo potrebbe essere un salto decisivo in negativo per il norvegese che totalizza 121.7

14.02: Sfida tirata: 128 metri per Klimov. Punteggio di 121.3. Vince lo svizzero. Ora Dawid Kubacki (Polonia)-Halvor Egner Granerud (Norvegia)

14.01: Buon salto di Deschwanden, arriva a 129.5 metri per un punteggio di 121.7

13.59: Tutto pronto per l’inizio della gara. prima sfida Evgnenii Klimov (Russia)-Gregor Deschwanden (Svizzera)

13.57: Queste le sfide del KO System che caratterizzerà la prima seri:

1-50 Markus Eisenbichler (Germania)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

2-49 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Mackenzie Boyd-Clowes (Canada)

3-48 Karl Geiger (Germania)-Roman Trofimov (Russia)

4-47 Jan Hoerl (Austria)-Andreas Wellinger (Germania)

5-46 Piotr Zyla (Polonia)-Felix Hoffmann (Germania)

6-45 Yukiya Sato (Giappone)-Niko Kytosaho (Finlandia)

7-44 Daniel Tschofenig (Austria)-Giovanni Bresadola (Italia)

8-43 Manuel Fettner (Austria)-Jakub Wolny (Polonia)

9-42 Stephan Leyhe (Germania)-Peter Prevc (Slovenia)

10-41 Killian Peier (Svizzera)-Andrzej Stekala (Polonia)

11-40 Daniel Andre Tande (Norvegia)-Justin Lisso (Germania)

12-39 Naoki Nakamura (Giappone)-Fredrik Villumstad (Norvegia)

13-38 Robert Johansson (Norvegia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

14-37 Marius Lindvik (Norvegia)-Johann Andre Forfang (Norvegia)

15-36 Danil Sadreev (Russia)-Artti Aigro (Estonia)

16-35 Kamil Stoch (Polonia)-Daiki Ito (Giappone)

17-34 Severin Freund (Germania)-Timi Zajc (Slovenia)

18-33 Daniel Huber (Austria)-Simon Ammann (Svizzera)

19-32 Cene Prevc (Slovenia)-Kevin Maltsev (Estonia)

20-31 Constantin Schmid (Germania)-Ulrich Wohlgenannt (Austria)

21-30 Philipp Aschenwald (Austria)-Pawel Wasek (Polonia)

22-29 Lovro Kos (Slovenia)-Pius Paschke (Germania)

23-28 Anze Lanisek (Slovenia)-Ilya Mankov (Russia)

24-27 Dawid Kubacki (Polonia)-Halvor Egner Granerud (Norvegia)

25-26 Evgnenii Klimov (Russia)-Gregor Deschwanden (Svizzera)

13.54: C’è anche un po’ di Italia a Oberstdorf con Giovanni Bresadola, che si è ben comportato in qualificazione

13.51: E’ stata grande Norvegia nella prima tappa della Tournèe. Alle spalle di Kobayashi si sono piazzati tre norvegesi, Halvor Egner Granerud, che appare in grandissima forma e potrebbe essere la vera alternativa al giapponese, Robert Johansson e Marius Lindvik che possono dire la loro per la conquista dell’Aquila d’oro, così come il tedesco Karl Geiger

13.48: Il favorito principale, alla luce anche di quanto è accaduto a Oberstdorf mercoledì sera, è il giapponese Ryoyu Kobayashi, trionfatore dell’edizione 2018-19, vincitore della prima gara tedesca della Tournèe, che ha dimostrato nel primo scorcio di stagione di essere il più forte nonostante la disavventura finlandese con il Covid, vincendo quattro tappe di Coppa del Mondo finora

13.45: Prosegue, dunque, quest’oggi, con il tradizionale appuntamento di Capodanno, la 70esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due manche, come di consueto, che si svolgeranno con KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

13.42: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania. Prosegue, dunque, quest’oggi, con il tradizionale appuntamento di Capodanno, la 70esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due manche, come di consueto, che si svolgeranno con KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

Il favorito principale, alla luce anche di quanto è accaduto a Oberstdorf mercoledì sera, è il giapponese Ryoyu Kobayashi, trionfatore dell’edizione 2018-19, vincitore della prima gara tedesca della Tournèe, che ha dimostrato nel primo scorcio di stagione di essere il più forte nonostante la disavventura finlandese con il Covid, vincendo quattro tappe di Coppa del Mondo finora. E’ stata grande Norvegia nella prima tappa della Tournèe. Alle spalle di Kobayashi si sono piazzati tre norvegesi, Halvor Egner Granerud, che appare in grandissima forma e potrebbe essere la vera alternativa al giapponese, Robert Johansson e Marius Lindvik che possono dire la loro per la conquista dell’Aquila d’oro, così come il tedesco Karl Geiger che non è riuscito a bissare il successo dello scorso anno a Oberstdorf ma si è dimostrato sul pezzo.

Difficile uscire da questi cinque nomi ma qualche outsider potrebbe ancora esserci: il tedesco Markus Eisenbichler, ad esempio, che ha vinto la qualificazione di ieri, oppure lo sloveno Lovro Kos che è piaciuto nella prima tappa, mentre i polacchi quest’anno, dopo un avvio disastroso, si dovranno accontentare di dare la caccia a qualche buon risultato di tappa. C’è anche un po’ di Italia a Oberstdorf con Giovanni Bresadola, che si è ben comportato IN QUALIFICAZIONE.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 14.00. Buon divertimento a tutti.

Foto Lapresse