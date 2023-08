LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: Lollobrigida quarta nella mass start! Quinto Giovannini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.22: Si chiude dunque con due risultati al di sotto delle aspettative l’Europeo di speed skating per l’Italia. Il quarto posto di Lollobrigida e il quinto di Giovannini nelle due mass star. Non arrivano medaglie nella terza e ultima giornata della rassegna continentale. Restano i tre bronzi firmati da Francesc Lollobrigida, 1500 e 3000 metri e dalla squadra italiana del Team Pursuit maschile

17.20: Confermato: oro al belga Swings, argento allo svizzero Wenger, bronzo al russo Zakharov, quarto posto per il norvegese Ulekhlev, quinto per l’azzurro Giovannini

17.18: Dovrebbe essere il belga Swings il vincitore, attendiamo l’ufficialità

17.17: Niente da fare per l’azzurro Giovannini che viene superato nel finale e chiude al quinto posto

17.16: L’azione dell’azzurro!

17.15: Giovannini nelle posizioni di testa quando mancano due giri al termine

17.14: A 4 giri dalla fine ci prova l’austriaco Odor

17.13: Ripreso Damaratski, prova la fuga il danese Schmidt

17.10: Primo tentativo di azione del bielorusso Damaratski quando mancano 11 giri alla fine

17.07: Fra poco il via della mass start maschile: 24 atleti al via tra cui Andrea Giovannini

16.58 DOPPIETTA OLANDESE NELLA MASS START DONNE ALL’ARRIVO! Elizaveta Golubeva termina al terzo posto: beffa per Francesca Lollobrigida a cui manca la zampata finale e arriva quarta all’arrivo.

16.57 Olandesi dietro Lollobrigida che continua a faticare: Schouten resiste in avanti. ULTIMO GIRO IN CORSO!

16.55 Gruppone ben compatto: Lollobrigida e Schouten molto vicine in avanti. Peveri prova a farsi spazio: intanto cade Kerschbaummayr.

16.52 Non ci sono grandi fughe sin qui dopo i primi due sprint lap: Zueva è in prima posizione a nove giri dalla fine.

16.49 SI COMINCIA! Al via il primo giro dei sedici previsti.

16.48 Ecco la presentazione delle 23 atlete in pista!

16.46 C’è un po’ di ritardo: le atlete si riscaldano in pista.

16.45 Sale l’attesa in Olanda! Atlete in pista: si attende la presentazione.

16.42 Alle 17.09 invece sarà il turno della Mass Start degli uomini con Andrea Giovannini come unico azzurro in gara.

16.38 Alle 16:46 ci sarà la Mass Start donne con Francesca Lollobrigida e Laura Peveri protagoniste per quanto riguarda le azzurre.

16.34 In corso la premiazione dei 500 metri maschili.

16.31 Bene gli azzurri con due in top10, ovvero Jeffrey Rosanelli che giunge nono con 35.117 davanti al connazionale David Bosa con 35.135. 15° Mirko Giacomo Nenzi con 35.638.

16.29 Beffa all’ultimo dunque per i padroni di casa: quarto l’altro olandese che ha perso lo scontro contro il polacco all’ultimo con il tempo di 34.769.

16.26 PIOTR MICHALSKI SI AGGIUDICA L’ORO ALL’ULTIMO! 34.601 per il polacco che chiude davanti agli olandesi Merijn Scheperkamp e Dai Dai N’Tab rispettivamente con 34.616 e 34.764.

16.24 Marek Kania e Ignat Golovatsiuk sono i penultimi in gara: il bielorusso chiude con 34.839 e sale al terzo posto. Sesto momentaneo per il polacco.

16.21 SQUALIFICATO IL CAMPIONE OLIMPICO LORENTZEN! Falsa partenza per il norvegese: Damian Zurek vola a 35.30.

16.19 35.135 per David Bosa momentaneamente sesto: Jeffrey Rosanelli è il miglior azzurro della specialità dopo il 35.117 che lo attesta al momento al quinto posto.

16.16 Dopo il tempo del tedesco, anche Merijn Scheperkamp e Dai Dai N’Tab scendono sotto i 35″ volando nelle prime due posizioni. Adesso tocca all’ultimo azzurro, David Bosa contro il norvegese Bjorn Magnussen.

16.14 ROSANELLI MOMENTANEAMENTE IN SECONDA POSIZIONE! 35.117 dell’azzurro contro il 34.954 di Joel Dufter che vola in prima posizione.

16.12 Mirko Nenzi chiude a 53.63 con un ritardo di 0.10 dall’avversario che si piazza in seconda posizione: l’azzurro vola al quarto posto.

16.10 TOCCA A NENZI! In corsia interna contro Nico Ihle: intanto sorpasso in vetta di Rukke con 35.207 contro 35.588 del russo.

16.08 35.98 per il russo che si avvicina al connazionale: l’austriaco invece un po’ più lontano con 36.794. Tocca ad Henrik Fagerli Rukke e Timur Karamov.

16.07 35.68 per Victor Lobas all’esordio nella specialità odierna: tocca al connazionale Daniil Beliaev e l’austriaco Ignaz Gschwentner.

16.05 Lo svizzero Oliver Grob e il russo Victor Lobas aprono la gara dei 500 metri maschili.

15.59 Tra pochissimo tocca ai 500 metri tra gli uomini con protagonisti gli azzurri Mirko Giacomo Nenzi, Jeffrey Rosanelli, David Bosa.

15.55 Premiazione in corso dei 1000 metri femminili.

15.51 Sesto tempo per Michelle de Jong che conclude con 1.15.688 davanti la polacca Karolina Bosiek che ha fermato il cronometro su 1.16.766.

15.47 DARIA KACHANOVA TERMINA TERZA! Definite le posizioni: doppietta olandese con Jutta Leerdam al primo posto e Femke Kok che si aggiudica l’argento. Giù dal podio le russe Angelina Golikova ed Elizaveta Golubeva.

15.44 JUTTA LEERDAM VOLA IN VETTA CON 1.13.602! L’olandese scalza le connazionali Femke Kok e Michelle de Jong, con quest’ultima superata anche dalla russa Elizaveta Golubeva.

15.41 Nono tempo per la bielorussa Hanna Nifantava che ha rischiato di cadere in partenza: 1.18.593. Ekaterina Sloeva invece non ha gareggiato.

15.40 L’unica polacca in gara, Karolina Bosiek vola in terza posizione con 1.16.766: Lea-Sophie Scholz non decolla e si attesta in sesta posizione.

15.37 La britannica Ellia Smeding vola al terzo posto con 1.16.853 e vince il confronto con la norvegese Julie Nistad Samsonsen che si attesta a 4.36 dalla vetta.

15.34 MICHELLE DE JONG IN SECONDA PIAZZA! 1.15.688 a -0.88 dalla connazionale Femke Kok: quarta Martine Ripsrud.

15.31 Quarto e quinto tempo momentaneo per la svizzera Kaitlyn Mcgregor con 1.19.061 e la rumena Mihaela Hogas che piazza il tempo a 1.19.096.

15.29 È Michelle Uhrig ad aggiudicarsi il derby tedesco contro Katja Franzen avvicinandosi a 1.18.058 a -3.25 dalla vetta.

15.26 La norvegese conclude a 1.20.065 con 1.41 di vantaggio sulla svizzera.

15.22 1.14.800 dell’olandese che chiude con 5.66 di vantaggio sulla ceca. Tocca a Vera Guntert e Ane By Farstad.

15.18 Saranno la ceca Zuzana Kursova e la padrona di casa Femke Kok ad esordire nella terza specialità di giornata.

15.15 Tra poco i 1000 metri femminili: non ci sono italiane in gara.

15.12 Premiazione in corso dei primi tre classificati dei 1500 metri maschili.

15.08 Alessio Trentini e Francesco Betti sono giunti rispettivamente 14° e 17° con 1.47.289 e 1.48.914 rispettivamente a 3.68 e 5.30 dalla vetta.

15.05 MEDAGLIA D’ORO PER KJELD NUIS E DOPPIETTA PAESI BASSI! Secondo Thomas Krol con 0.30 di ritardo: rivincita per il detentore del record della pista dopo la sconfitta patita due anni fa. Terzo il norvegese Allan Dahl Johansson con 1.44.164.

15.02 Il detentore del record del mondo e della pista, l’olandese Kjeld Nuis vola in testa con 1.43.608 a 0.55 dall’olandese Allan Dahl Johansson e si assicura una medaglia.

15.00 Alessio Trentini e Francesco Betti sono attualmente in decima e tredicesima piazza rispettivamente a 3.12 e 4.75 di ritardo dalla prima posizione.

14.58 Dopo la falsa partenza, i norvegesi Kristian Ulekleiv e Allan Dahl Johansson hanno appena concluso i propri giri: il secondo dei due vola al primo posto con 1.44.164 mentre il connazionale finisce in settima piazza con 2.48 di ritardo.

14.54 Daniil Beliaev vince il confronto con il belga Mathias Vosté con 1.46.153 contro 1.47.118: il russo si inserisce al terzo posto.

14.51 Salgono nelle prime due posizioni i russi Daniil Aldoshkin e Sergey Trofimov: il primo si aggiudica il confronto con un vantaggio di 0.47.

14.49 Stefan Emele vola in prima posizione con 1.46.579 nonostante sia stato colpito dal polacco Jakub Piotrowski.

14.45 Alessio Trentini resta in terza posizione momentaneamente dopo le prove dei polacchi Zbigniew Brodka e Marcin Bachanek che hanno fermato il tempo rispettivamente su 1.48.368 e 1.49.121.

14.42 OTTIMA PROVA DI ALESSIO TRENTINI! 1.47.288 dell’azzurro che finisce davanti al connazionale Francesco Betti e registra un ritardo di 0.67 dall’olandese Tijmen Snel. Nagy termina a 1.49.499.

14.39 Tocca a un altro azzurro, Alessio Trentini, che si confronta con l’ungherese Konrad Nagy.

14.37 Francesco Betti chiude i 1500 metri in 1.48.931 con 0.65 di ritardo dal tedesco Moritz Klein e a 2.30 dal primo.

14.35 Ottimo tempo del #45 che chiude a 1.46.611. Tocca all’azzurro Francesco Betti e il tedesco Moritz Klein.

14.34 Comincia l’olandese padrone di casa Tijmen Snel: al via i 1500 metri maschili!

14.29 In corso la premiazione del Team Pursuit femminile! Tanta emozione anche per le russe Golubeva, Voronina e Lalenkova giunte terze.

14.26 Alle 14.32 è in programma invece la gara dei 1500 metri degli uomini in cui saranno protagonisti anche gli azzurri Francesco Betti e Alessio Trentini. L’arbitro è l’olandese Berri de Jonge.

14.23 Quarta la Bielorussia con 3.03.142 davanti a Germania e Polonia che concludono rispettivamente con 3.08.143 e 3.09.557.

14.19 ORO PER I PAESI BASSI! Wust, de Jong e Schouten vincono il primo posto chiudendo con 2.54.128 davanti la Norvegia di Bohm, Wiklund e Haugen che chiudono con 4.41 di ritardo. Bronzo per la Russia che chiude con 2.59.231 a 5.20 dalla vetta.

14.16 Tocca a Russia e Paesi Bassi per rincorrere le scandinave che sono in testa al momento.

14.15 Sprint importante della Norvegia che chiude a 2.58.544 con un scarto di 11.01 secondi sulla Polonia e si assicura una medaglia: polacche lontanissime a 3.09.557.

14.12 Germania subito dietro le bielorusse che hanno piazzato un ottimo 3.03.142 contro il 3.08.313 delle tedesche.

14.09 È cominciata la team pursuit! Bielorussia e Germania hanno aperto la giornata di gare: tocca a Polonia e Norvegia.

14.06 Tra la Norvegia invece compaiono Bohm, Wiklund e Haugen mentre nella Polonia Bosiek e Czyszczon e nella Russia Golubeva, Voronina e Lalenkova.

14.03 Nella Bielorussia figurano Varabyova, Sloeva e Zueva, nella Germania Uhrig, Behlau e Scholz mentre i padroni di casa vedono protagonisti Wust, de Jong e Schouten.

14.00 Mancano 5 minuti all’inizio delle gare con la Team Pursuit che vedrà come arbitro il russo Ivan Dyakov: pubblicata l’entry list di Bielorussia, Germania, Norvegia, Polonia, Russia e Paesi Bassi.

13.57 Si comincerà alle 14:05 con la Team Pursuit donne senza la selezione del Bel Paese, seguita dai 1500m uomini con Francesco Betti e Alessio Trentini, dai 1000m donne senza azzurre, dai 500m uomini con Mirko Giacomo Nenzi, Jeffrey Rosanelli e David Bosa, dalla Mass Start donne con Francesca Lollobrigida e Laura Peveri e dalla Mass Start uomini con Andrea Giovannini.

13.54 Anche Giovannini vuole dire la sua, desideroso di regalarsi un podio in questo contesto pur in tutte le difficoltà del caso, considerando la concorrenza qualificata.

13.51 Lollobrigida va a caccia della terza medaglia in questa rassegna continentale, dopo aver vinto due bronzi nei 3000 e nei 1500 metri. Questa è la specialità principale dell’azzurra, reduce tra l’altro dal successo in Coppa del Mondo a Calgary (Canada) nella prova con partenza in linea.

13.48 Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) un day-3 di grandi emozioni con gli azzurri ancora protagonisti: attesa per le due Mass Start con al via Francesca Lollobrigida e Laura Peveri tra le donne e Andrea Giovannini tra gli uomini.

13.45 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare degli Europei 2022 di speed skating.

