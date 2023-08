LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Krasnojarsk in DIRETTA: vincono Bankes e Noerl. Moioli quinta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07.30 In campo femminile, invece, Bankes (309 punti) allunga su Moioli (231). Terze a pari merito l’australiana Brockhoff e la francese Trespeuch con 230 punti.

07.26 Grazie a questo successo, Noerl sale al terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo (186 punti). Rimane primo l’austriaco Alessandro Haemmerle con 257 punti, secondo l’altro austriaco Dusek con 190 punti, mentre il primo degli azzurri è Omar Visintin (assente nelle ultime gare a causa di un infortunio al gomito sinistro) con 100 punti.

07.25 Terminano così le prime due gare della tappa di Krasnojarsk (domani ci saranno infatti altre due fasi finali). Vincono la britannica Banks e il tedesco Noerl. L’Italia finisce la sua giornata con il quinto posto di Michela Moioli e l’eliminazione agli ottavi di finale di Sommariva.

07.24 TRIONFA NOERL! Il tedesco chiude la Big Final in prima posizione e conquista la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo. Sul podio con lui il francese Surget (secondo) e l’austriaco Lueftner (terzo). Quarto invece il tedesco Berg.

07.22 Ecco la Big Final maschile. Tra pochissimo il tedesco Noerl, il francese Surget, il tedesco Berg e l’austriaco Lueftner lotteranno per il successo.

07.20 Grondin si aggiudica la Small Final davanti a De Blois, Dickson e Romero. Quinto posto dunque per il canadese.

7.18 È il turno della Small Final maschile. Al via il canadese Grondin, l’olandese De Blois, lo spagnolo Romero e l’australiano Dickson.

07.13 TRIONFA CHARLOTTE BANKES! Sesto successo in Coppa del Mondo per lei, il secondo stagionale. Seconda Trespeuch, terza Jacobellis e quarta Brockhoff.

07.11 Passiamo ora alla Big Final femminile. Tra pochi istanti la britannica Bankes, la francese Trespeuch, l’australiana Brockhoff e la statunitense Jacobellis si contenderanno la vittoria finale.

07.10 MOIOLI VINCE LA SMALL FINAL! L’azzurra reagisce e chiude dunque in quinta posizione la sua gara. Sesta McManiman, settima Critchlow e ottava Gaskill.

07.08 È il momento della Small Final femminile. Al via ci sarà la nostra Moioli che andrà a caccia del quinto posto. Insieme a lei la statunitense Gaskilli e le canadesi Critchlow e McManiman.

07.06 Grande prova di Berg nella seconda semifinale. Il tedesco chiude in prima posizione e si qualifica per la Big Final insieme all’austriaco Lueftner (secondo). Disputeranno invece la finalina l’australiano Dickson e lo spagnolo Romero.

07.05 Finisce la prima semifinale. Si qualificano per la Big Final il tedesco Noerl e il francese Surget, rispettivamente primo e secondo al traguardo. Small Final per l’olandese De Blois e il canadese Grondin.

07.03 Passiamo alle semifinali maschili.

07.01 La francese Trespeuch vince la seconda semifinale. Conquista la Big Final anche l’australiana Brockhoff (seconda), mentre devono accontentarsi della finalina la canadese Critchlow (terza) e la statunitense Gaskill (quarta).

06.58 Per l’italiana si tratta di un passo indietro abbastanza doloroso dopo la vittoria nell’ultima tappa di Cervinia.

06.57 NOOOOOOOOO! L’AZZURRA CHIUDE TERZA E NON SI QUALIFICA PER LA BIG FINAL! Vince Bankes davanti a Jacobellis. Quarta McManiman che, come Moioli, disputerà dunque la Small Final.

06. 56 L’azzurra sarà al via nella prima semifinale insieme alla britannica Bankes, alla canadese McManiman e alla statunitense Jacobellis.

06.55 Si passa ora alle semifinali femminili. Cresce l’attesa per Michela Moioli!

06.52 L’australiano Dickson vince l’ultimo quarto di finale davanti al tedesco Berg. Fuori il canadese Bichon e l’australiano Bolton.

06.50 Dalla terza batteria passano in semifinale l’austriaco Lueftner (primo) e lo spagnolo Romero (secondo). Niente da fare invece per il canadese Hill e il francese Herpin.

06.48 Il tedesco Noerl (primo) e l’olandese De Blois (secondo) dominano la seconda run. Eliminati lo statunitense Leith e il francese Bozzolo.

06.46 Nella prima batteria grande seconda parte di gara del canadese Grondin (primo al traguardo). Si qualifica anche il francese Surget. Fuori invece gli austriaci Luca Haemmerle e Dusek.

06.44 Ora è il momento dei quarti di finale maschili.

06.42 Nell’ultima run dei quarti di finale trionfa la francese Trespeuch che dunque si qualifica alle semifinali insieme alla statunitense Gaskill (seconda). Niente da fare per la svizzera Hediger e l’australiana Baff.

06.39 L’australiana Brockhoff vince la terza run. Si qualifica per le semifinali anche la russa Paul. Fuori invece la russa Lokteva Zagorskaia e Paul (retrocessa di una posizione a causa di un’irregolarità)

06.36 SIIIIIII! OTTIMA RUN DELL’AZZURRA! Prima posizione per lei davanti alla canadese McManiman. Fuori la statunitense Molodyh e la russa Vasiltcova.

06.35 Ora è il momento della nostra Michela Moioli! Forza!

06.33 Tutto facile per Bankes. Qualificata anche la statunitense Jacobellis, mentre escono di scena l’austriaca Zerkhold e la svizzera Casanova.

06.32 Si riparte.

06.28 Attimi di pausa a Krasnojarsk. I quarti di finale femminili non sono ancora iniziati.

06.24 Nel primo quarto di finale scenderà invece in pista la britannica Charlotte Bankes, la rivale numero 1 della nostra azzurra.

06.23 Ora è il turno dei quarti di finale femminili. Ricordiamo che Michela Moioli sarà al via nella seconda run.

06.21 Gli ultimi due qualificati per i quarti di finale sono il tedesco Berg e l’australiano Dickson. Eliminati l’austriaco Pickl e il ceco Kubicik (non partito).

06.18 Successo per l’australiano Bolton nella settima run. Secondo il canadese Bichon, fuori invece il russo Dilman e lo svizzero Koblet.

06.15 L’austriaco Lueftner chiude in prima posizione la sesta run. Qualificato per i quarti di finale anche lo spagnolo Alvaro Romero dopo la retrocessione di una posizione del russo Donskakh a causa di un contatto irregolare con l’austriaco Alessandro Haemmerle (quest’ultimo quarto e dunque sorprendentemente eliminato).

06.10 Dalla quinta batteria passano il canadese Hill e il francese Herpin, mentre vengono elimati l l’australiano Lambert e lo statunitense Kearney (non partito).

06.08 Quarta run vinta dal tedesco Noerl davanti all’olandese de Bloeis. Fuori il russo Anisimov e il tedesco Beckhaus.

6.06 La terza batteria la vince il francese Bozzolo. Secondo, e quindi qualificato, lo statunitense Leith. Eliminati invece il russo Oliunino (brutta caduta per lui) e lo statunitense DIerdoff (non partito).

6.04 NOOOO! L’AZZURRO PARTE MOLTO MALE E POI NON RIESCE A RECUPERARE! Alla fine Sommariva è terzo e dunque eliminato. Passano il francese Surget e l’austriaco Luca Haemmerle. Davvero peccato per il nostro portacolori.

6.02 Ora tocca al nostro Sommariva! Forza Lorenzo!

6.01 Dalla prima batteria passano il turno il canadese Eliot Grondin e l’austriaco Jakob Dusek.

5.59 È tutto pronto per l’inizio di questa gara, si inizierà ovviamente con gli ottavi di finale maschili, poi ci saranno i quarti femminili.

05.55 Nelle qualificazioni di ieri i migliori tempi li hanno fatti segnare la britannica Charlotte Bankes tra le femmine e il canadese Eliot Grondin a livello maschile.

05.53 Saranno purtroppo solo due gli azzurri presenti alle fasi finali quest’oggi. Nelle qualificazioni di ieri hanno infatti passato il turno soltanto Michela Moioli in campo femminile e Lorenzo Sommariva a livello maschile.

05.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di snowboardcrosss di Krasnojarsk (Russia), appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022.

L’Italia arriva a questa tappa dopo la magnifica vittoria di Cervinia di Michela Moioli che ha permesso all’azzurra di avvicinarsi alla britannica Charlotte Bankes in classifica generale. Questo fine settimana, però, non è iniziato bene per i nostri colori visto che hanno strappato i pass per le fasi finali soltanto Moioli (con il quinto tempo) e Lorenzo Sommariva (con l’ottavo crono) su un totale di sette italiani al via.

Per quanto riguarda i big, in campo femminile la britannica Banks, rivale numero 1 di Moioli, ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualificazioni (1:06.55), mentre hanno terminato rispettivamente in seconda e terza posizione la francese Chloe Trespeuch e l’australiana Belle Brockhoff. A livello maschile, invece, il miglior crono è stato quello del canadese Eliot Grondin (1:02.17). Secondo il tedesco Paul Berg, terzo l’australiano Adam Lambert, mentre ha concluso in sesta posizione il vincitore delle prime due tappe della stagione, l’austriaco Alessandro Haemmerle.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboardcross. L’appuntamento con i nostri aggiornamenti in tempo reale è a partire dalle ore 06:00 italiane, non mancate!

Foto: Pier Colombo