LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: apoteosi Brignone. Sofia Goggia: “Faccio fatica a camminare”

13.36 Federica Brignone vince davanti alla svizzera Corinne Suter il superG di Zauchensee e complici gli acciacchi di Sofia Goggia (la bergamasca al traguardo è 19esima), si porta a soli cinque punti dal pettorale rosso. Ottima prova corale delle azzurre: quarta Marta Bassino a 0.27 dal terzo gradino occupato dall’austriaca Ariane Raedler, ottava Elena Curtoni. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport!

13.33 Nella generale comanda sempre la statunitense Mikaela Shiffrin (966) con un margine di 37 punti sulla slovacca Petra Vlhova. Sofia Goggia è staccata di 297 lunghezze.

13.30 Un terzetto tutto italiano guida la classifica di specialità di superG:

332 Sofia Goggia

327 Federica Brignone

248 Elena Curtoni

206 Lara Gut-Behrami

205 Mikaela Shiffrin

13.27 I piazzamenti delle azzurre:

1 Federica Brignone 1’10”84

4 Marta Bassino +0.43

8 Elena Curtoni +0.59

19 Sofia Goggia +0.92

28 Francesca Marsaglia +1.76

31 Nadia Delago +1.82

34 Karoline Pichler +1.89

40 Roberta Melesi +2.37

DNF Nicol Delago

13.24 Ecco le migliori dieci:

1 Federica Brignone (Italia) 1’10”84

2 Corinne Suter (Svizzera) +0.04

3 Ariane Raedler (Austria) +0.17

4 Marta Bassino (Italia) +0.43

5 Tessa Worley (Francia) +0.51

5 Laura Gauche (Francia) +0”51

7 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.53

8 Elena Curtoni (Italia) +0.59

9 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.60

10 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.64

13.21 L’australiana Greta Small fa la stessa fine di Wiles. Cala dunque il sipario sul superG di Zauchensee, vinto da Federica Brignone! A brevissimo la top10.

13.19 Nulla di fatto per Wiles, uscita a metà pista. Aveva accumulato oltre due secondi al terzo rilevamento.

13.18 Attenzione! La statunitense Jacqueline Wiles fa segnare il miglior tempo nel primo settore, 15 centesimi di vantaggio per lei!

13.17 Ultima a 4”16 la rumena Ania Monica Caill.

13.15 Nemmeno l’americana Alix Wilkinson completa la prova. Ultime tre atlete in partenza.

13.13 Stessa sorte per la serba Nevena Ignjatovic, out nella parte bassa.

13.11 Esce mestamente la bosniaca Elvedina Muzaferija.

13.09 Gasienica-Daniel estromette dalla zona punti Nadia Delago con il suo 25esimo posto a 1”70.

13.07 Si riparte: la polacca accusa sei centesimi in alto.

13.06 La gara è stata interrotta appena prima della discesa di Gasienica-Daniel.

13.04 Comincia la gara della gigantista polacca Maryna Gasienica-Daniel.

13.02 30esima a 1.82 Nadia! Speriamo riesca a rimanere in zona punti…

13.00 La francese Camille Cerutti è 35esima a 1”94. Pronta Nadia Delago!

12.57 Stuhec esce di pista.

12.56 Vediamo come se la cava in superG una delle puriste della velocità, la slovena Ilka Stuhec.

12.55 Discesa oltremodo complicata per la statunitense Maureen Lebel che sfonda una porta e per qualche metro perde l’impugnatura del bastoncino. 38esima piazza a 2”74.

12.53 Niente punti quest’oggi per la bolzanina, 32esima a 1”89.

12.51 Il rilevamento iniziale segnala un ritardo di 26 centesimi per Pichler.

12.49 Ci siamo, è pronta al cancelletto la giovane azzurra Karoline Pichler.

12.47 In vantaggio nella parte alta anche la svizzera Stephanie Jenal che accusa tanti decimi in fondo: 33esima a 1”98.

12.45 Al primo intermedio la svedese Lisa Hoernblad paga solo tre centesimi, poi esce dal tracciato.

12.43 Le parole di Federica Brignone ai microfoni RAI: “Sono felicissima, nella mia carriera ho vinto tanto ma ogni volta è un’emozione diversa. Oggi era difficile completare il puzzle, il superG era molto veloce e molto bello con le curve quasi da gigante in basso. Ho bisogno di avere conferme continue per essere sicura dei miei mezzi, ho lavorato tanti anni ed ho appreso che bisogna avere fiducia in sé stessi. Adesso penso ad allenarmi in gigante per arrivare pronta a Pechino”.

12.40 Tra poco scenderà in pista Karoline Pichler (pettorale 42), penultima freccia all’arco azzurro.

12.38 La vittoria di Federica Brignone sembra ormai in ghiaccio quando ancora devono partire 22 atlete. Al momento sul podio l’elvetica Corinne Suter, staccata di 0”04 e l’austriaca Ariane Raedler a 0”17.

12.36 Al traguardo Alice Robinson è settima a 0”53. Solo applausi per lei!

12.35 0”18 di vantaggio per Robinson a metà gara! Poi accusa 0”36 al terzo intertempo.

12.34 L’austriaca Stephanie Venier non riesce ad invertire la tendenza in questa stagione: 24esima a 1”81. Al via la neozelandese Alice Robinson.

12.32 Più che discreta anche la prova della svizzera Jasmine Flury, decima a 0”71.

12.30 Che gara della francese Laura Gauche, quinta a 0”51! Miglior risultato in carriera per la transalpina che eguaglia il tempo della connazionale Worley.

12.28 Niente da fare per la più grande delle sorelle Delago, uscita di pista in seguito ad un lungo di linea. Al secondo intermedio perdeva già un secondo.

12.26 Perde un’eternità nel finale la rossocrociata Kolly, 21esima a 1”79. Al via Nicol Delago!

12.25 Dopo l’elvetica Noemie Kolly sarà la volta di Nicol Delago.

12.22 Prova incolore della lombarda che paga una spigolatura prima del tratto finale: 23esima a 2”37.

12.21 Tocca all’azzurra Roberta Melesi!

12.19 L’austriaca Christine Scheyer è 16ma a 1″04, appena dietro Sofia Goggia.

12.18 Al momento la classifica di superG vede in testa Sofia Goggia con 336 punti, seguita da Brignone a 327 e da Elena Curtoni a 256. Sembra il Campionato italiano, ma è la Coppa del Mondo. Tutto questo è bellissimo…

12.17 Fuori la francese Tiffany Gauthier.

12.16 La classifica dopo le prime 20:

Federica Brignone (Italia) Corinne Suter (Svizzera) +0.04 Ariane Raedler (Austria) +0.17 Marta Bassino (Italia) +0.43 Tessa Worley (Francia) +0.51 Elena Curtoni (Italia) +0.59 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.60 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.64 Ramona Siebenhofer (Austria) +0.71 Tamara Tippler (Austria) +0.74

15ma Sofia Goggia a 0.92, 18ma Francesca Marsaglia a 1.76.

12.13 Più che buona la gara della francese Romane Miradoli, 12ma a 0.80. Classifica molto corta.

12.11 Ledecka è settima a 60 centesimi. Attenzione a lei a Pechino 2022…

12.10 La ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica, è avanti di 10 centesimi al secondo intermedio. Attenzione…

12.09 Francesca Marsaglia è 16ma a 1″76: per la romana la convocazione olimpica è appesa ad un filo.

12.07 Perde tantissimo nel finale Mowinckel, la norvegese è 11ma a 0.88. Vittoria ad un passo per Federica Brignone. Tocca a Francesca Marsaglia.

12.07 Mowinckel è pericolosa, solo 0.07 di ritardo al secondo intermedio, 0.32 al terzo.

12.05 La svizzera Wendy Holdener è 13ma a 1″67. E ora Federica Brignone deve incrociare le dita con Ragnhild Mowinckel.

12.03 Forse l’ultimo grande pericolo per Federica Brignone sarà la norvegese Ragnhild Mowinckel con il pettorale n.17. Ora parte la svizzera Wendy Holdener con il n.16.

12.02 Amici di OA Sport, al momento la classifica di SuperG vede tre italiane ai primi tre posti…

12.00 NOOOOO!!! Un’ottima Marta Bassino è quarta a 0.43 da Federica Brignone. Ha sciato davvero bene, perdendo i decimi decisivi per il podio nel tratto finale (quello più scorrevole). Si è presa qualche rischio di troppo, ci ha fatto tremare.

11.59 La svizzera Joana Haehlen è 12° a 1″74. E’ il momento di Marta Bassino.

11.57 Elena Curtoni si è presa qualche anticipo di troppo ed è quinta a 0.59. Comunque ormai la valtellinese ha raggiunto una continuità di rendimento eccezionale…

11.55 Worley aveva 0.02 di vantaggio all’ultimo rilevamento, poi ha perso tanto nel finale: è comunque quarta a 0.51. Come pronosticato, è un superG molto adatto alle gigantiste. Vediamo ora Elena Curtoni.

11.54 Trema Federica Brignone. Anche la francese Tessa Worley è avanti di 22 centesimi al secondo rilevamento.

11.53 Corinne Suter non riesce a tenere il passo di Brignone nei curvoni centrali, è dietro di 28 centesimi all’ultimo intermedio, recupera e si piazza in seconda piazza a soli 0.04 dall’azzurra. Che brivido!

11.52 Attenzione alla svizzera Corinne Suter, ha ben 0.29 di vantaggio al secondo intermedio.

11.50 Sono scese le prime 10 atlete. Al comando Federica Brignone con 0.17 su Raedler e 0.64 su Gut-Behrami. Settima Vlhova a 0.90, ottava Sofia Goggia a 0.92: la bergamasca ha fatto i conti con le scorie della caduta di ieri.

11.49 L’austriaca Ramona Siebenhofer è quarta a 71 centesimi da una Federica Brignone che, ci sbilanciamo, chiuderà sicuramente sul podio. Ma potrebbe anche vincere…

11.48 Federica Brignone aveva 0.08 di ritardo al primo intermedio, 0.01 al secondo, 0.32 di vantaggio al terzo. Nei curvoni ha letteralmente incantato, straordinaria. Ha tracciato linee che le altre possono solo immaginarsi…

11.47 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! FEDERICA BRIGNONE PRIMAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 17 centesimi su Raedler. Ve l’avevamo detto che l’austriaca non aveva ancora vinto…

11.45 L’austriaca Mirjam Puchner è quarta a 0.59. Tocca a Federica Brignone.

11.44 Ariane Raedler, 26 anni, non è mai salita sul podio in carriera, ma quest’anno ha dimostrato grandi passi avanti, come testimonia anche il 5° posto a St. Moritz.

11.43 Non vince Lara Gut-Behrami e questa è già una notizia. L’elvetica è seconda a 0.47 da una Raedler che sta già piangendo di gioia all’arrivo. Ma non ha ancora vinto l’austriaca…Ora Mirjam Puchner.

11.42 Gut-Behrami in vantaggio 0.05 al primo intermedio e 0.02 al secondo.

11.41 La svizzera Priska Nufer è sesta a 1″73. Adesso la favorita n.1, l’elvetica Lara Gut-Behrami.

11.39 Sofia Goggia è quarta 75 centesimi. Ha sciato sulle uova, senza particolari errori. Evidentemente le scorie della caduta di ieri sono rimaste nella testa, ma va bene così: l’importante è che stia bene e che sia arrivata al traguardo.

11.37 Petra Vlhova è terza a 0.73 da Raedler. Tocca a Sofia Goggia.

11.36 Subito 4 centesimi di vantaggio per Vlhova al primo intermedio, ma è dietro di 0.24 al secondo.

11.35 Tamara Tippler è seconda a 57 centesimi, ha perso oltre 3 decimi nell’ultimo settore di pista. Grande curiosità ora per la slovacca Petra Vlhova, ieri non competitiva in discesa.

11.33 Bel superG per Ariane Raedler, l’austriaca rifila ben 1″72 a Gagnon. E’ una prestazione importante, non ha sbagliato nulla. Tocca alla connazionale Tamara Tippler.

11.31 1’12″73 il tempo di Marie-Michele Gagnon, il tracciato gira tantissimo. E’ adatto alle gigantiste. Tocca all’emergente austriaca Ariane Raedler.

11.30 Iniziata la gara, in pista la canadese Gagnon.

11.28 Ci siamo, la canadese Marie-Michele Gagnon è pronta al cancelletto di partenza.

11.25 Nonostante la scorsa settimana avesse annunciato che avrebbe saltato questo fine settimana, Marta Bassino oggi è iscritta alla gara. Non sarà semplice senza aver disputato le prove di discesa, non conosce la pista.

11.21 L’Italia, come sempre in superG, parte con i favori del pronostico. Le frecce al nostro arco sono numerose, con le solite Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone alle quali si aggiungono le due Delago, senza dimenticare Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni.

LA START-LIST DELLA GARA ODIERNA

1 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

11 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

12 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

14 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

18 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

19 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

20 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

21 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

22 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

23 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

24 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

25 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

26 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

27 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

29 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

30 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

35 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

36 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

37 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

38 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

39 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

40 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

41 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

42 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

43 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl

44 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

45 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

46 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

47 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

48 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

49 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

50 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

51 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

52 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

53 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

54 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

11.15 LA CLASSIFICA DI SPECIALITA’: SUPERG

1 Sofia Goggia Italia 320

2 Federica Brignone Italia 227

3 Elena Curtoni Italia 216

4 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 205

5 Lara Gut Svizzera 180

11.12 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO GENERALE 2021-2022

1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 966

2 Petra Vlhová Slovacchia 916

3 Sofia Goggia Italia 657

4 Sara Hector Svezia 582

5 Federica Brignone Italia 447

6 Lara Gut-Behrami Svizzera 443

7 Wendy Holdener Svizzera 414

8 Ramona Siebenhofer Austria 413

9 Michelle Gisin Svizzera 385

10 Ragnhild Mowinckel Norvegia 351

11.09 Andiamo a conoscere la tracciatura della pista odierna: si partirà da una altezza di 1.875 metri, l’arrivo è fissato a quota 1.380, la lunghezza sarà di 1.900 metri con 31 curve e 36 porte. La firma è dell’italiano Marco Viale, allenatore della Francia.

11.06 Sofia Goggia ci sarà, e questa è la prima importante notizia di giornata! La bergamasca, nonostante le ammaccature dopo la caduta di ieri, sarà al cancelletto di partenza e proverà a domare un superG che si annuncia molto complicato, con diverse porte cieche che metteranno a dura prova le atlete. Ci sarà da divertirsi a Zauchensee!

11.03 Tutto è pronto per la seconda gara del weekend. Ieri la discesa è stata vinta da Lara Gut-Behrami, ma tutte le attenzioni sono andate sulla caduta di Sofia Goggia che ha spaventato tutti gli addetti ai lavori. Passando ai risultati, bene Nadia Delago, quarta, e Federica Brignone, sesta.

11.00 Buongiorno e benvenuti a Zauchensse, tra 30 minuti esatti vivremo il superG che chiuderà il weekend austriaco. Dalla prossima settimana il Circo Bianco al femminile si sposterà a Cortina d’Ampezzo!

9.48 Buongiorno amici di OA Sport. Dopo aver effettuato la ricognizione del superG, Sofia Goggia ha sciolto le riserve e deciso di prendere il via alla gara di oggi che scatterà alle 11.30.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Sulla pista denominata “Kälberloch”, con la sua iconica “picchiata” dopo il cancelletto, e diverse curve davvero complicate, come la “Panorama”, si tornerà in azione dopo la discesa di ieri.

La gara odierna prenderà il via alle ore 11.30 e metterà in palio altri 100 punti pesanti in ottica rincorsa alla Sfera di Cristallo e, non ultimo, per la graduatoria di specialità. Quali saranno le favorite di oggi? In primo luogo bisogna nominare la svizzera Lara Gut-Behrami, vincitrice della discesa di ieri, mentre rimarrà un grosso punto interrogativo sul conto di Sofia Goggia.

La bergamasca, reduce dalla brutta caduta di ieri, sarà in grado di ripresentarsi al cancelletto di partenza? Le ammaccature avranno la meglio? Lo scopriremo solamente nell’immediatezza della gara. Altre protagoniste sicure saranno le nostre Marta Bassino e Federica Brignone, con le sorelle Delago a caccia di conferme dopo l’ottima prova di ieri, senza dimenticare le pattuglie svizzera e austriaca, sempre nutrite e agguerrite.

Il superG di Zauchensee prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

Foto: Lapresse