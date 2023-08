Salto con gli sci, Lindvik vince anche a Zakopane davanti a Geiger e Lanisek. 4° Kobayashi, sempre pettorale giallo

Marius Lindvik continua a saltare divinamente in questo mese di gennaio e conquista il secondo successo consecutivo nella Coppa del Mondo di salto con gli sci 2021-2022, dopo il trionfo di otto giorni fa a Bischofshofen, imponendosi anche sul trampolino grande di Zakopane grazie ad una prestazione di livello stellare specialmente nella seconda serie.

Il 23enne norvegese, terzo a metà gara con 3.9 punti di ritardo dal leader, ha eseguito alla perfezione il suo secondo salto facendo la differenza rispetto a tutti i suoi rivali e rifilando almeno dieci punti al resto della concorrenza nella somma delle due manche.

Lindvik, alla quinta vittoria della carriera nel circuito maggiore, ha preceduto sul podio odierno il tedesco Karl Geiger (in rimonta da 4° a 2°) e lo sloveno Anze Lanisek (da 5° a 3°). Deludente quarta piazza per il giapponese Ryoyu Kobayashi, autore del miglior punteggio nella prima serie, che si conferma comunque leader della classifica generale di Coppa del Mondo a +44 su Geiger.

Da segnalare lo splendido quinto posto dell’austriaco Daniel Tschofenig, che può sorridere per il miglior risultato della carriera dopo aver chiuso addirittura in seconda posizione la prima manche. Battuta d’arresto molto negativa infine in ottica Sfera di Cristallo per il norvegese Halvor Egner Granerud, oggi solo 25°.

