LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: fuori Vinatzer e Razzoli, vince Ryding, 6° Sala, 9° Maurberger

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I POSSIBILI CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI: NOMI SICURI, BALLOTTAGGI E POSSIBILI ESCLUSI

LE PAGELLE DELLE GARE DI OGGI

LA CRONACA DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL

LE DICHIARAZIONI DI ALEX VINATZER

LE DICHIARAZIONI DI GIULIANO RAZZOLI

VIDEO ALEX VINATZER CADUTA SECONDA MANCHE KITZBUEHEL

LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE

LA CRONACA DELLA DISCESA DI CORTINA D’AMPEZZO: VITTORIA DI SOFIA GOGGIA

SOFIA GOGGIA: “HO FATTO DI TUTTO E HO VINTO: MI E’ ESPLOSO IL CUORE”

VIDEO LA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA CON LA VITTORIA?

SOFIA GOGGIA ALLA 17MA VITTORIA: SECONDA ITALIANA PIU’ VINCENTE DI SEMPRE

TUTTI I PODI DELLE ITALIANE IN COPPA DEL MONDO: SOFIA GOGGIA RISALE

LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO: GOGGIA SI AVVICINA A SHIFFRIN

LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA BRIGNONE: “GARA BUTTATA”

14.53 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo.

14.51 In classifica generale resta al comando Odermatt con 1120, seguito da Kilde (785) e Mayer (642). 7° Paris a 410. Ricordiamo che domani andrà in scena una nuova discesa sulla Streif di Kitzbuehel.

14.48 Braathen sale in vetta alla classifica di slalom con 235 punti, seguito da Foss-Solevaag a 180 e Yule a 162. 5° Razzoli a 154. Vinatzer è solo 15° a 99, superato anche da Sala, 14° a 104.

14.47 Tommaso Sala, 6°, ha ottenuto il miglior risultato in carriera: basterà per la convocazione olimpica? Oppure toccherà a Simon Maurberger (oggi 9°), schierabile anche in gigante e Team Event?

14.46 E’ la prima volta che la Gran Bretagna ha vinto nella Coppa del Mondo di sci. Sono 8 i podi complessivi per i sudditi di Sua Maestà, la metà dei quali conquistati da Ryding.

14.43 Prima vittoria in carriera a 35 anni per Dave Ryding.

14.41 La classifica dello slalom di Kitzbuehel:

Dave Ryding (Gran Bretagna) Lucas Braathen (Norvegia) +0.38 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.65 Michael Matt (Austria) +0.78 Johannes Strolz (Austria) +0.80 Tommaso Sala (Italia) +0.86 Loic Meillard (Svizzera) +0.88 Marc Rochat (Svizzera) +0.96 Simon Maurberger (Italia) +1.01 Filip Zubcic (Croazia) +1.09

14.37 Vince l’inglese Dave Ryding con 0.38 e 0.65 sui norvegesi Braathen e Kristoffersen. 6° Sala a 0.86, 9° Maurberger a 1″01. E’ incredibile come i primi quattro dopo la prima manche o siano usciti (Razzoli e Foss-Solevaag) o siano scivolati, chiudendo nelle retrovie (Noel e Vinatzer).

14.35 Vinatzer si rialza. Al primo intermedio transita con 2″30 di ritardo, all’arrivo è 18° a 2″34. Occasione persa. Di sicuro la tracciatura di Theolier si è rivelata dannosa per gli azzurri. Che autogol…

14.34 Scivola subito Vinatzer, finita.

14.33 Vai Alex Vinatzer (-0.81). E’ il momento dell’azzurro.

14.33 Noel è 15° a 1″73. Il francese è entrato in un tunnel dopo aver vinto a Val d’Isere ad inizio stagione.

14.32 SBAGLIA NOEL! Si ferma e riparte, ma ha 1″64 di ritardo al secondo intermedio!

14.30 Ha inforcato Foss-Solevaag! Ryding è sicuro del podio. Mancano solo Noel e Vinatzer. Parte il francese con 73 centesimi da gestire.

14.30 Partito il norvegese Foss-Solevaag con 0.72 di vantaggio.

14.29 NOOOOOOOO!!! Fuori Giuliano Razzoli sul dosso finale! Aveva 3 decimi di vantaggio al penultimo intermedio e 1 centesimo all’ultimo. Che peccato, stava sciando divinamente.

14.27 Rochat non si prende rischi e chiude 8° a 0.96. Sala è top10! Ne mancano 4, e qui si inizia a vibrare. C’è Giuliano Razzoli: parte con appena 0.08 di vantaggio.

14.25 Manche importante per Ryding. Il britannico si porta al comando con 38 centesimi su Braathen: può puntare al podio. Tocca allo svizzero Marc Rochat (-0.04).

14.23 Subito fuori Pinturault! Sala mal che vada sarà 11°, miglior risultato in carriera! Ne mancano sei. Tocca al britannico Dave Ryding (-0.17).

14.22 Discreto Sala, 5° a 0.48. Ha sbagliato molto. E’ già sicuro di eguagliare il miglior risultato della carriera, non ha mai fatto meglio di 12°…Ora il francese Alexis Pinturault.

14.20 Tocca a Tommaso Sala (-0.05): vale lo stesso discorso di Gross, deve rischiare tutto per meritarsi la convocazione olimpica.

14.19 Braathen perde qualcosa nel finale, ma si porta in testa con 0.27 sul connazionale Kristoffersen: il norvegese si conferma in grande forma, sarà una mina vagante anche alle Olimpiadi.

14.17 Subito fuori Gross. E’ andato all’arrembaggio ed ha sbagliato subito. Addio Pechino. Ora il norvegese Lucas Braathen (-0.70), reduce dalla rimonta vincente di Wengen.

14.15 Matt perde tanto nel finale ed è 2° a 0.13 da Kristoffersen. Ora i top10, quattro saranno italiani. E si parte proprio con Stefano Gross (-0.60): ha bisogno della manche della vita per meritarsi la convocazione alle Olimpiadi.

14.13 Ed è niente…inforcata per Jakobsen. Maurberger sicuro di finire tra i migliori 15: era 28° a metà gara. Ne mancano 11. Parte l’austriaco Michael Matt (-0.54).

14.12 Winters è 6° a 0.48. Ne mancano 12, Maurberger vicino alla top15. Attenzione ora allo svedese Kristoffer Jakobsen (-0.48), sciatore che può tutto (ma anche niente).

14.11 Tocca all’americano Luke Winters (-0.32): dopo la prima manche tre atleti si trovavano a pari merito in tredicesima posizione.

14.10 Bene Strolz, ma non basta: è 2° a 0.15 da Kristoffersen, ormai ad un passo dalla top10.

14.09 Meillard è secondo a 23 centesimi, dunque ora Maurberger è terzo a 0.36. Vediamo l’austriaco Johannes Strolz (-0.32), eroe di Adelboden.

14.06 Mancano gli ultimi 15. Al comando Kristoffersen con 0.36 su Maurberger e 0.44 su Zubcic. Tocca allo svizzero Loic Meillard (-0.32).

14.05 Schwarz è quarto a 0.56.

14.03 Strasser quinto a 1″04. Tocca all’austriaco Marco Schwarz (-0.26).

14.02 Zenhaeusern subito fuori. Sono saltati ben sei atleti. Tocca al tedesco Linus Strasser (-0.17).

14.01 Zubcic è 3° a 0.44. Ne mancano 18, Maurberger è sicuro di chiudere in top20 come avevamo previsto. Ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern (-0.17), un altro dei delusi della prima manche.

13.59 L’austriaco Dominik Raschner è 4° a 1″11. Tocca al croato Filip Zubcic (-0.13).

13.57 FUORI ANCHE YULE! Era partito all’arrembaggio, ma non è riuscito a contenere la velocità, saltando una porta.

13.57 Inforcata per Simonet. Ora ancora uno svizzero, Daniel Yule (-0.11): si tratta del 2° della classifica di specialità, solo 20° a metà gara.

13.55 Delude Aerni ed è terzo a 0.84, dunque alle spalle di Maurberger. Tocca allo svizzero Sandro Simonet (-0.09).

13.54 Miglior tempo di manche per Kristoffersen, va in testa con 0.36 su un comunque bravo Maurberger. La rimonta dell’azzurro non è finita. Tocca allo svizzero Luca Aerni (-0.04).

13.52 Salta completamente Ritchie, che non conclude la prova. Sin qui sono usciti tre sciatori su sei! Ora attenzione al norvegese Henrik Kristoffersen (-0.25), grande deluso della prima manche. Se finisse alle spalle di Maurberger…

13.51 Scivola subito l’americano, che poi si rialza e riparte, ma la sua gara è compromessa. Nella parte alta bisogna sciare circospetti, per poi scatenarsi da metà in più.

13.50 Ha inforcato Von Gruenigen. Ora l’americano Benjamin Ritchie (-0.19).

13.49 Il croato Samuel Kolega, praticamente senza sbagliare, chiude a 2″87: la differenza tra attaccare e voler arrivare a tutti i costi al traguardo…Ora lo svizzero Noel Von Gruenigen (-0.11). Maurberger può ragionevolmente ambire ad una top20, ma forse anche meglio.

13.48 Bravo Maurberger, va al comando con 1″15 su Tremmel. Ha commesso un paio di errori, ma attaccando come un forsennato: l’approccio giusto.

13.46 Subito fuori Kranjec, che non ricordava bene il tracciato. Tocca a Simon Maurberger: l’azzurro parte con 3 centesimi di vantaggio.

13.46 1’43″42 il tempo del teutonico. Theolier, per quanto possibile, ha cercato di tracciare nel modo più regolare possibile, proprio come piace agli azzurri. Ora lo sloveno Zan Kranjec.

13.45 Iniziata la seconda manche con il tedesco Anton Tremmel.

13.40 Giuliano Razzoli vanta due terzi posti a Kitzbuehel: nel 2010 e 2011.

13.37 Dieci anni esatti ci separano invece dall’unico trionfo in carriera di Cristian Deville: era il 22 gennaio 2012. L’ultima volta che un italiano trionfò nello slalom austriaco.

13.35 L’ultimo podio dell’Italia a Kitzbuehel risale al 2014 con il terzo posto di Patrick Thaler.

13.30 La seconda manche è stata tracciata dal francese Jacques Theolier, allenatore dell’Italia. O, meglio, potremmo dire il vero e proprio demiurgo degli azzurri.

13.24 Sono cinque gli azzurri qualificati, ben quattro di questi in top10: 1° Vinatzer, 4° Razzoli, 8° Sala, 10° Gross, 28° Maurberger. E’ questa l’Italia che ci piace.

13.22 La classifica della prima manche:

1 12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 50.59 Nordica

2 1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 50.67 0.08 Dynastar

3 5 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 50.68 0.09 Voelkl

4 8 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 51.32 0.73 Fischer

5 29 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 51.36 0.77 Nordica

6 15 220689 RYDING Dave 1986 GBR 51.40 0.81 Fischer

7 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 51.50 0.91 Head

8 27 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 51.52 0.93 Dynastar

9 18 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 51.57 0.98 Atomic

10 26 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 51.67 1.08 Voelkl

11 9 54170 MATT Michael 1993 AUT 51.73 1.14 Rossignol

12 10 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 51.79 1.20 Fischer

13 38 6531936 WINTERS Luke 1997 USA 51.95 1.36 Rossignol

13 22 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 51.95 1.36 Head

13 3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 51.95 1.36 Rossignol

16 4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 52.01 1.42 Atomic

17 13 202451 STRASSER Linus 1992 GER 52.10 1.51 Rossignol

17 2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 52.10 1.51 Rossignol

19 16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 52.14 1.55 Atomic

20 36 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 52.16 1.57 Rossignol

20 11 511996 YULE Daniel 1993 SUI 52.16 1.57 Fischer

22 31 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 52.18 1.59 Rossignol

23 14 511983 AERNI Luca 1993 SUI 52.23 1.64 Fischer

24 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 52.27 1.68 Rossignol

25 43 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA 52.33 1.74 Dynastar

26 54 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI 52.41 1.82 Fischer

27 41 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 52.43 1.84 Rossignol

28 30 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 52.52 1.93 Atomic

29 34 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 52.54 1.95 Rossignol

30 40 202615 TREMMEL Anton 1994 GER 52.55 1.96 Nordica

13.18 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.45 prenderà il via l’attesissima seconda manche dello slalom maschile di Kitzbuehel. Ci sarà da vibrare con gli azzurri…

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.30

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: ALEX VINATZER IN TESTA

11.46 Alex Vinatzer estrae dal cilindro una manche sontuosa e fa registrare il miglior tempo tra i pali snodabili di Kitzbuehel! Alle sue spalle il transalpino Clement Noel (+0’’09) ed il norvegese leader della classifica di specialità Sebastian Foss-Solevaag (+0’’09). Completano il capolavoro azzurro Giuliano Razzoli, quarto a +0’’73, Tommaso Sala, ottavo a +0’’93 e Stefano Gross, decimo a +1’’08. Qualificato anche Simon Maurberger, ventottesimo a +1’’93. La seconda manche prenderà il via alle 13.45, OA Sport vi aggiornerà in tempo reale sull’epilogo dello slalom di Kitzbuehel. Grazie per essere stati con noi e a più tardi!

11.43 I risultati della prima manche:

1 Alex Vinatzer (Italia) 50’’59

2 Clement Noel (Francia) +0’’08

3 Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) +0’’09

4 Giuliano Razzoli (Italia) +0’’73

5 Marc Rochat (Svizzera) +0’’77

6 Dave Ryding (Gran Bretagna) +0’’81

7 Alexis Pinturault (Francia) +0’’91

8 Tommaso Sala (Italia) +0’’93

9 Lucas Braathen (Norvegia) +0’’98

10 Stefano Gross (Italia) +1’’08

28 Simon Maurberger +1”93

43 Federico Liberatore +3’’40

DNF Manfred Moelgg

11.41 L’argentino Cristian Javier Simari Birkner (uscito) cala il sipario. A brevissimo la top10 e i piazzamenti degli azzurri.

11.39 Siamo agli sgoccioli delle prima manche! Mancano solo due slalomisti, Maurberger è ufficialmente qualificato.

11.37 Ormai sembra fatta per Maurberger. Gli ultimi atleti scesi non sono riusciti ad avvicinare la top30.

11.35 Lontanissimi dalla qualificazione lo sloveno Tijan Marovt ed il nipponico Shiro Aihara.

11.32 Non parte il russo Simon Efimov.

11.30 Regge la ventottesima piazza di Simon Maurberger quando mancano 15 atleti al termine della prima manche.

11.27 Il classe 2001 incappa in una giornata no: trentasettesimo a +2”70.

11.26 Discesa interessante quella dell’austriaco Joshua Sturm, terzo nella classifica di specialità di Coppa Europa.

11.24 Fuori il ceco Ondrej Berndt.

11.21 Anche lo statunitense Benjamin Ritchie purtroppo scavalca Maurberger: è venticinquesimo a +1”74.

11.19 Scivola in ventiseiesima piazza Maurberger, appena sopravanzato dal croato Samuel Kolega (venticinquesimo a +1”84).

11.17 Male invece Federico Liberatore, poco pulito nella sua azione: è trentaduesimo a +3”40 e dunque non prenderà parte alla seconda manche.

11.16 Lo statunitense Luke Winters, fresco di convocazione olimpica, compie un mezzo capolavoro dal secondo intertempo in giù perdendo solo quattro centesimi da Vinatzer! Al traguardo è tredicesimo a +1”36, bravissimo!

11.14 Bravo l’austriaco Dominik Raschner, diciannovesimo a +1”57. Perde posizioni Maurberger, al momento è ventiquattresimo.

11.12 Non male il gigantista sloveno Zan Kranjec, ventiquattresimo a +1”95.

11.11 Fuori lo svizzero Reto Schmidiger.

11.10 La tracciatura per l’inversione dei trenta sarà affidata all’allenatore degli italiani Jacques Théolier. Motivo in più per sognare in grande.

11.08 Quando sono scesi trenta atleti abbiamo quattro azzurri in top10: primo Vintzer, quarto Razzoli, ottavo Sala, decimo Gross! Ci attende una seconda manche da urlo!

11.07 In chiave Italia manca all’appello Federico Liberatore (pettorale 39).

11.06 Ventiduesimo a +1”93 Maurberger. Speriamo riesca a qualificarsi.

11.05 L’azzurro Simon Maurberger è partito a rilento: già +0”71 al primo intermedio.

11.04 Che manche dello svizzero Marc Rochat! Quinto a +0”77!

11.03 Esce intanto il canadese Erik Read.

11.02 Abbiamo quattro azzurri nelle prime otto posizioni! Potrebbe essere una giornata trionfale per il Bel Paese!

11.01 GRANDE SALA E GRANDE ITALIA! Settimo il milanese classe ’95 (+0”93).

11.00 Non c’è tempo per rifiatare, Tommaso Sala è già sul tracciato! Accusa +0”78 a metà pista.

10.59 Si difende bene l’azzurro! Ottavo a +1”08, grande prestazione la sua!

10.58 Partito Gross! Solo +0”13 di svantaggio in alto!

10.57 Disastroso Marchant, salta un palo in avvio e torna su per completare la manche: ultimo a oltre cinque secondi.

10.56 Dopo il belga Armand Marchant assisteremo in rapida successione alle discese di Stefano Gross e Tommaso Sala.

10.55 Haugan se l’è presa comoda: diciannovesimo a +2”21.

10.54 Nemmeno Popov conclude la gara. Tocca al norvegese Timon Haugan.

10.53 Partito il bulgaro Albert Popov. Queste intanto le parole a caldo di Vinatzer: “Grazie a Razzoli, per la prima volta un azzurro è partito prima di me e mi ha dato dei riferimenti. Lui ha detto di attaccare, mi sono sentito sicuro e l’ho fatto. Grazie Giuliano”.

10.51 L’austriaco Johannes Strolz, trionfatore ad Adelboden, porta a casa la decima piazza provvisoria (+1”36).

10.50 Esce dal tracciato anche il russo Alexander Khoroshilov.

10.49 Fuori Moelgg! Peccato.

10.48 +0”36 dopo un terzo di gara, poi un errore grave: siamo a +1”93 a metà pista.

10.47 L’elvetico Tanguy Nef inforca all’ingresso del muro. Gustiamoci ora la prova di Manfred Moelgg!

10.46 Il norvegese limita i danni sugli ultimi dossi: settimo a +0”98.

10.45 Vediamo come se la cava il vincitore dello slalom di Wengen Lucas Braathen. Tre decimi di ritardo al primo rilevamento, +0”83 al secondo.

10.44 Numeri da circo per l’austriaco Fabio Gstrein, mestamente ultimo a +2”34.

10.43 Tredicesimo a +1”55 il croato Filip Zubcic.

10.41 Ricapitoliamo brevemente la classifica: guida Vinatzer con 0”08 di vantaggio su Noel, terzo Foss-Solevaag a 0”09. Quarto Razzoli (+0”73).

10.40 Sono scesi i primi quindici atleti. Le parole di Razzoli ai microfoni RAI: “La neve era bella e dura, potevo fare qualcosa in più ma non era così semplice a causa della visibilità, sono stato guardingo. Bravo Vinatzer che ha fatto una grande manche”.

10.39 Ryding limita i danni nella parte bassa: quinto a +0”81.

10.38 Il britannico Dave Ryding accusa +0”26 al primo intermedio.

10.37 Poco incisiva l’azione dello svizzero Luca Aerni, penultimo a +1”64.

10.36 Decimo intanto il tedesco Linus Strasser (+1”51).

10.35 L’Italia può sognare in grande quest’oggi! La prova di Vinatzer è stata semplicemente esaltante!

10.34 PRIMO IL GARDENESE! Noel battuto di -0”08!

10.33 Cresce il vantaggio di Vinatzer, -0”28!

10.33 Partito Vinatzer! In vantaggio di -0”11 alla prima fotocellula.

10.32 Sottotono la prova di Yule: decimo a +1”49.

10.31 Dopo lo svizzero Daniel Yule sarà la volta di Alex Vinatzer!

10.30 Troppe incertezze nel finale, al traguardo Jakobsen è sesto (+1”12).

10.29 Lo svedese Kristoffer Jakobsen è in linea con i tempi di Noel.

10.28 Continua l’andazzo deludente di Michael Matt: l’austriaco è quinto a +1”06.

10.27 Terzo a +0”65 il reggiano! Bene così.

10.26 “Razzo” paga solo +0’11 al primo intertempo, +0”44 al secondo.

10.25 Il norvegese non brilla: settimo a +1”60! Tocca al primo azzurro, Giuliano Razzoli!

10.24 Discreta l’azione del francese Alexis Pinturault, terzo a +0”83 dal connazionale Noel. Si prepara Henrik Kristoffersen che deve farsi perdonare l’uscita clamorosa di Wengen.

10.23 Un solo centesimo di ritardo all’arrivo per il norvegese!

10.22 Il detentore del pettorale rosso Sebastian Foss-Solevaag è in vantaggio di -0”02 al secondo rilevamento.

10.21 Niente da fare, nemmeno Schwarz riesce ad avvicinare il transalpino: terzo a +1”34.

10.20 Solo +0”06 per l’austriaco Marco Schwarz al primo intermedio, +0”41 a metà pista.

10.19 Cresce progressivamente lo svantaggio del rossocrociato, +1”28 al traguardo. Noel ha sciato alla grande.

10.18 Addirittura +1”43 il distacco dell’elvetico da Noel. Tocca al connazionale Loic Meillard.

10.17 Lo svizzero Ramon Zenhaeusern paga +0”11 al primo intermedio, +0”46 di ritardo al secondo parziale.

10.16 La tracciatura è abbastanza regolare. Senza sbavature la prova di Noel che stoppa il cronometro in 50”67.

10.15 Partito Noel! Inizia ufficialmente lo slalom di Kitzbuehel.

10.14 Ci siamo, Clement Noel sta per affacciarsi al cancelletto di partenza.

10.12 Le condizioni meteo e di visibilità non sono ottimali: sta nevicando abbondantemente sulla Streif.

10.10 Parte in questo momento il primo apripista. Tra meno di cinque minuti si fa sul serio!

10.07 Toccherà al francese Clement Noel aprire e danza dello slalom di Kitzbuehel. Il transalpino cerca la decima sinfonia in Coppa del Mondo.

10.04 Sono sette gli azzurri in gara quest’oggi. Ecco i loro pettorali di partenza:

8 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

12 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

20 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

26 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

27 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

30 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

39 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

10.01 Ben più dilatati i distacchi nella generale: guida in scioltezza lo svizzero Marco Odermatt (1120) davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde (785) ed all’austriaco Matthias Mayer (642).

09.58 Nella classifica di specialità comanda il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (180 punti) davanti all’elvetico Daniel Yule (162) ed all’altro norvegese Lucas Braathen (155), vincitore dell’ultimo slalom disputato a Wengen. Quarto Giuliano Razzoli (154), tredicesimo Alex Vinatzer (86).

09.55 Diamo uno sguardo alla startlist odierna:

1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

5 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

8 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

9 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

10 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

11 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

13 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

14 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

15 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

18 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

19 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Head

20 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

21 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

22 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

23 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

24 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

25 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

26 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

27 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

28 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

29 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

30 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

31 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

32 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

33 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

34 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

35 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

36 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

37 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

38 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

39 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

41 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

42 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

43 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

44 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA

45 202485 KETTERER David 1993 GER Atomic

46 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

47 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

48 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

49 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

50 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

51 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

52 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

53 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

54 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

55 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Rossignol

56 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

57 6531160 LEEVER Alex 1995 USA Fischer

58 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

59 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS Head

60 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO Head

61 180870 SULKAKOSKI Oskari 2000 FIN Atomic

62 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

63 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

64 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

65 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

66 502417 JONSSON Carl 2000 SWE Rossignol

67 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS

68 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

09.52 Buongiorno amici e amiche di OA Sport. Alle 10.15 prenderà il via la prima manche dello slalom maschile di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino! Sarà una gara imperdibile con tanti pretendenti al podio, tra questi Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer, ancora in lizza per il globo di cristallo.

LA CRONACA DELLA DISCESA LIBERA DI KITZBUEHEL

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Kitzbuehel! Ci attende una gara appassionante siccome in Coppa del Mondo l’equilibrio regna sovrano tra i pali snodabili e non mancano le speranze di vedere un azzurro sul podio.

Giuliano Razzoli è reduce dal capolavoro di Wengen che lo ha proiettato sul terzo gradino a sei anni di distanza dall’ultima top3. Il reggiano classe ’84 occupa al momento la quarta posizione nella classifica di specialità e deve colmare un margine esiguo (26 punti) per avvicinarsi al detentore del pettorale rosso Sebastian Foss-Solevaag, nonostante i pretendenti al globo di cristallo siano tanti e più agguerriti che mai.

Tra questi segnaliamo il nostro Alex Vinatzer, reduce da una scivolata in terra svizzera e desideroso di centrare il primo acuto della stagione. Assieme al gardenese ed al già citato Razzoli completano il gruppo azzurro Simon Maurberger, Tommaso Sala, Federico Liberatore ed i veterani Stefano Gross e Manfred Moelgg.

La prima manche dello slalom odierno prenderà il via alle 10.15, mentre l’inversione dei trenta è fissata alle 13.45. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport rimarrete aggiornati in tempo reale sullo svolgimento della competizione, rimanete con noi per non perdervi davvero nulla dello slalom di Kitzbuehel! A più tardi.

Foto: Lapresse