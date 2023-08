LIVE Sci alpino, Seconda Prova Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia in testa. “Posso limare qualcosa”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.40 LA CLASSIFICA COMPLETA DELLA SECONDA PROVA DI ZAUCHENSEE

1 5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:47.19 Atomic

2 11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE 1:47.22 0.03 0.84 Atomic

3 3 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:47.89 0.70 19.50 Head

4 4 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:47.96 0.77 21.43 Atomic

5 18 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT 1:48.12 0.93 25.85 Head

6 21 56417 FEST Nadine 1998 AUT 1:48.44 1.25 34.64 Rossignol

7 9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:48.46 1.27 35.19 Atomic

8 25 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:48.47 1.28 35.46 Atomic

9 28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:48.49 1.30 36.01 Head

10 1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:48.57 1.38 38.20 Head

11 17 206668 WEIDLE Kira 1996 GER 1:48.74 1.55 42.83 Rossignol

12 14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:48.76 1.57 43.38 Stoeckli

12 2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:48.76 1.57 43.38 Rossignol

14 44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:48.78 1.59 43.92 Atomic

15 15 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:48.94 1.75 48.27 Fischer

16 8 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:48.96 1.77 48.81 Head

17 12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:49.02 1.83 50.44 Fischer

18 36 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:49.04 1.85 50.98 Rossignol

19 27 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:49.17 1.98 54.50 Dynastar

20 29 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:49.24 2.05 56.39 Head

21 6 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:49.25 2.06 56.66 Head

22 19 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:49.43 2.24 61.51 Salomon

23 46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 1:49.45 2.26 62.05 Atomic

24 23 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:49.48 2.29 62.86 Atomic

25 32 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:49.52 2.33 63.93 Fischer

26 13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:49.74 2.55 69.83 Head

27 26 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:49.79 2.60 71.16 Head

28 48 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA 1:49.90 2.71 74.10

29 33 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA 1:49.95 2.76 75.43 Rossignol

29 10 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:49.95 2.76 75.43 Dynastar

31 16 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:50.06 2.87 78.36 Rossignol

32 30 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:50.24 3.05 83.14 Salomon

33 37 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT 1:50.25 3.06 83.40 Head

34 24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:50.39 3.20 87.11 Stoeckli

35 38 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT 1:50.41 3.22 87.64 Head

36 20 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:50.44 3.25 88.43 Head

37 41 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO 1:50.50 3.31 90.01 Salomon

38 40 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI 1:50.61 3.42 92.91 Stoeckli

39 39 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS 1:50.70 3.51 95.28 Head

40 31 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:50.97 3.78 102.36 Head

41 22 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT 1:51.07 3.88 104.97 Head

42 42 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI 1:51.13 3.94 106.54 Atomic

43 49 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN 1:51.16 3.97 107.32 Rossignol

43* 45 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:51.16 3.97 107.32 Dynastar

45 52 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA 1:51.45 4.26 114.86 Voelkl

46 43 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:51.75 4.56 122.62 Atomic

47 51 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:52.14 4.95 132.64 Head

48 35 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA 1:52.26 5.07 135.71 Rossignol

49 47 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:52.54 5.35 142.85 Salomon

50* 53 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA 1:52.89 5.70 151.73 Rossignol

51 50 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:53.46 6.27 166.06 Head

12.24 Termina qui la DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata di Zauchensee. Sofia Goggia migliora la seconda piazza di ieri facendo segnare un ottimo tempo, appena sufficiente per tenersi alle spalle la ceca Ester Ledecka. Buoni segnali arrivano anche dalle sorella Nadia e Nicol Delago, rispettivamente quarta e ottava. Domani in programma la discesa libera alle 10.45, domenica il superG alle 11.30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

12.21 I piazzamenti delle azzurre:

1 Sofia Goggia 1’47”19

4 Nadia Delago +0”77

8 Nicol Delago +1”28

12 Federica Brignone +1”57

26 Elena Curtoni +2”55

32 Francesca Marsaglia +3”05

43 Roberta Melesi +3”97

47 Karoline Pichler +4”95

12.18 Ecco la top10 della seconda prova cronometrata di Zauchensee:

1 Sofia Goggia (Italia) 1’47”19

2 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0”03

3 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0”70

4 Nadia Delago (Italia) +0”77

5 Christine Scheyer (Austria) +0”93

6 Nadine Fest (Svizzera) +1”25

7 Mirjam Puchner (Austria) +1”27

8 Nicol Delago (Italia) +1”28

9 Laura Gauche (Francia) +1”30

10 Corinne Suter (Svizzera) +1”38

12.15 Mangan chiude il trial odierno con il cinquantesimo tempo (+5”70). A breve la classifica finale.

12.13 Siamo ormai agli sgoccioli di questa prova cronometrata. Manca all’appello solo la statunitense Tricia Mangan.

12.10 Karoline Pichler non brilla: quarantaseiesima a +4”95.

12.08 Lontanissima Crawford che finisce in fondo alla classifica (+6”27). Partita la nostra Pichler.

12.05 Dopo la canadese Candace Crawford toccherà all’ultima azzurra, Karoline Pichler.

12.03 Discreta la prova dell’americana Alix Wilkinson, ventottesima a +2”71.

12.01 Si difende alla grande la bosniaca Elvedina Muzaferija, ventitreesima a +2”26.

11.59 Piuttosto lenta Roberta Melesi che paga +3”97 ed è penultima all’arrivo.

11.57 Cerutti accende la luce verde nella parte alta ma accusa decimi sul finale: quattordicesima a +1”59.

11.55 Dopo la transalpina Camille Cerutti sarà la volta di Roberta Melesi.

11.52 +3”42 di distacco e trentaquattresima posizione provvisoria per l’elvetica Noemie Kolly.

11.50 Bene Jacqueline Wiles, diciottesima a +1”85.

11.47 Nulla di grave per la francese Gauthier, si può ripartire.

11.45 Approfittiamo della pausa per ricordare la situazione: Guida Sofia Goggia (1’47”19) per soli tre centesimi sulla ceca Ester Ledecka. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami (+0”70), quarta Nadia Delago (+0”77). La sorella Nicol al momento è ottava (+1”28).

11.42 Prova interrotta per la caduta occorsa alla transalpina Tiffany Gauthier.

11.40 Da qualche discesa ormai non assistiamo a prestazioni degne di nota. Si prepara intanto l’americana Jacqueline Wiles.

11.38 Per l’Italia mancano all’appello della prova odierna Roberta Melesi (pettorale 45) e Karoline Pichler (pettorale 51).

11.36 Indietrissimo Holdener, penultima a +3”78.

11.34 Sta per disputare la sua prova la veterana elvetica Wendy Holdener, raramente impegnata tra le porte larghe.

11.32 Poco efficace l’azione della romana, ventiseiesima a +3”05.

11.30 Scenderà tra pochi secondi Francesca Marsaglia, trentesima atleta a prendere il via.

11.28 Discesa sottotono da parte della veterana austriaca Stephanie Venier, ventesima a +2”60.

11.26 La maggiore delle sorelle Delago chiude ottava a +1”28.

11.24 É la volta di Nicol Delago, quinta azzurra in partenza.

11.22 La prova riprende con l’austriaca Nadine Fest, sesta a +1”25.

11.20 Siamo alla pausa tecnica. Venti atlete al traguardo, comanda Sofia Goggia su Ester Ledecka (+0”03), Lara Gut-Behrami (+0”70) e Nadia Delago (+0”77).

11.17 Segnaliamo intanto che non è partita la statunitense Breezy Johnson, costretta a rinunciare alle gare del weekend in seguito ai dolori al ginocchio riportati dopo una caduta in allenamento.

11.15 Ottima prestazione dell’austriaca Christine Scheyer, quinta a +0”93.

11.14 La tedesca Kira Weidle, artefice del miglior tempo nella giornata di ieri, è settima a +1”55.

11.13 Petra Vlhova (Slovacchia) è il nuovo fanalino di coda quando sono scese 15 atlete: ultima a +2”87

11.11 Si difende discretamente la slovena Ilka Stuhec, settima a +1”57. Alle sue spalle l’austriaca Ramona Siebenhofer, nona a +1”75.

11.09 Curtoni è undicesima a +2”55.

11.07 Sta per partire la quarta azzurra del lotto, Elena Curtoni.

11.06 Velocissima la Campionessa Olimpica di superG, seconda al traguardo (+0”03 da Goggia).

11.04 Ledecka è avanti di -0”34 al primo raffronto cronometrico.

11.01 Pronta al cancelletto la ceca Ester Ledecka.

10.59 Discreta prova da parte dell’austriaca Mirjam Puchner, quarta a +1”27. Altissimi invece gli intermedi dell’elvetica Priska Nufer.

10.57 Lontane la canadese Marie-Michele Gagnon (+2”06) e la norvegese Ragnnhild Mowinckel (+1”77), rispettivamente ultima e penultima al momento.

10.55 Vola “Super Sofi”! La bergamasca va in testa con 1’47”19, sette decimi meglio di Lara Gut-Behrami!

10.53 L’azzurra classe ’97 va vicinissima al tempo di Gut-Behrami (+0”07). Scende Sofia Goggia!

10.51 La rossocrociata fa segnare ottimi intertempi e si inserisce al comando per -0”68. In pista Nadia Delago.

10.49 Buona la discesa della valdostana che paga +0”19 dall’elvetica Suter. In partenza Lara Gut-Behrami.

10.47 1’48”57 il tempo di Suter, solo otto centesimi più lenta rispetto alla miglior prestazione di ieri della tedesca Kira Weidle. Tocca a Federica Brignone!

10.45 Ci siamo! Inizia ufficialmente la seconda prova cronometrata di Zauchensee con la discesa della svizzera Corinne Suter.

10.43 Sono otto le azzurre al via quest’oggi. In ordine di partenza: Federica Brignone, Nadia Delago, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

10.41 Domani assisteremo alla discesa libera (ore 10.45) mentre domenica sarà la volta del superG (ore 11.30).

10.38 Parte in questo momento il primo apripista. Poco più di cinque minuti e l’elvetica Corinne Suter alzerà il sipario sulla seconda prova cronometrata.

10.35 La tedesca Kira Weidle ha fatto segnare il miglior tempo nel trial di ieri precedendo Sofia Goggia e Lara-Gut Behrami.

10.31 Questa la startlist della prova odierna:

1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

3 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

4 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

7 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

8 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

10 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

15 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

16 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

17 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

18 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

19 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

20 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

21 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

22 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

23 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

25 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

26 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

27 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

29 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

30 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

31 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

32 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

33 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

34 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

35 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

36 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

37 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

38 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

39 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

40 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

41 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

42 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

43 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

45 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

47 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

48 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

49 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

50 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

51 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

52 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl

53 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

10.28 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata di Zauchensee! Si parte alle 10.45, vi aggiorneremo minuto per minuto raccontandovi quanto accade sulla “Hermann Maier”.

Il programma delle gare di Zauchensee – La cronaca della prima prova di ieri – La classifica di Coppa del Mondo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, prova della discesa libera di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021-2022. Dopo l’esordio di ieri sulla pista austriaca, oggi si torna in azione per un allenamento che permetterà alle protagoniste della velocità di conoscere al meglio la pista denominata Kälberloch.

Grande attenzione, come sempre, per la nostra Sofia Goggia che dovrà sfruttare al massimo le due gare veloci in programma nel corso di questo fine settimana, per provare a rientrare ufficialmente in corsa nella lotta per la Coppa del Mondo generale. L’azzurra deve recuperare più di trecento punti a Mikaela Shiffrin, ma prima delle Olimpiadi ci saranno tre weekend di corsa dedicati alle prove veloci e dunque c’è l’occasione di rimontare. Per quanto visto ieri, la bergamasca sembra partire in grande fiducia, dato che ha messo in mostra di nuovo una buona condizione, preceduta nella prima prova solamente dalla tedesca Kira Weidle.

La seconda prova della discesa di Zauchensee prenderà il via alle ore 10.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento sulla pista austriaca. Buon divertimento!

