LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: colpo doppio per Kilde, 9° Paris. Classifiche di Coppa del Mondo

14.32 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

14.30 In classifica generale domina Odermatt con 1025 punti, seguito da Kilde (649) e Mayer (547). 8° Paris a 346.

14.28 Kilde balza in testa alla graduatoria di discesa con 269 punti, seguito da Mayer a 257 e Paris a 256. La classifica è cortissima, perché Odermatt segue a 226 e Feuz a 225. Domani nuova gara a Wengen, non una buona notizia per Paris che proprio non riesce a digerire la Lauberhorn.

14.26 La classifica finale della discesa di Wengen:

Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) Marco Odermatt (Svizzera) +0.19 Beat Feuz (Svizzera) +0.30 Daniel Hemetsberger (Austria) +0.46 Max Franz (Austria) +0.66 Matthias Mayer (Austria) +0.78 Bryce Bennett (Usa) +0.95 Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.96 Dominik Paris (Italia) +1.00 Martin Cater (Slovenia) +1.15

Gli altri italiani: 13° Innerhofer a 1.31, 17° Mattia Casse a 1.48, 22° Matteo Marsaglia a 1.80. Fuori dalla zona punti Pietro Zazzi (45° a 3.32) ed Emanuele Buzzi (46° a 3.39), non ha terminato la gara Guglielmo Bosca.

14.25 Pietro Zazzi chiude 45° a 3″32. E con lui si conclude la gara.

14.15 Il canadese James Crawford si è inserito in 16ma piazza, facendo retrocedere di un posto Casse e Marsaglia.

14.13 Fuori Guglielmo Bosca, che era dietro di 3″40 al penultimo intermedio.

14.09 Non ci sono inserimenti con i pettorali alti. Attendiamo le discese di Bosca e Zazzi.

14.02 Dominik Paris porta a casa 29 punticini in classifica di specialità ed è 3° a quota 256, preceduto da Kilde (269) e Mayer (257). Tutto è ancora apertissimo, il problema è che domani si disputa una nuova discesa a Wengen, questa volta partendo dall’alto.

14.01 Buzzi proprio non riesce a sbloccarsi. E’ ultimo a 3″39: forse bisognerebbe ripartire dalla Coppa Europa.

13.59 Gli altri italiani: 13° Innerhofer a 1.31, 16° Casse a 1.48, 21° Marsaglia a 1.80. Ora tocca ad Emanuele Buzzi.

13.58 La classifica dopo i primi 30:

Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) Marco Odermatt (Svizzera) +0.19 Beat Feuz (Svizzera) +0.30 Daniel Hemetsberger (Austria) +0.46 Max Franz (Austria) +0.66 Matthias Mayer (Austria) +0.78 Bryce Bennett (Usa) +0.95 Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.96 Dominik Paris (Italia) +1.00 Martin Cater (Slovenia) +1.15

13.54 Più che discreto Mattia Casse: 16° a 1″48.

13.52 Kline chiude 25° a 2″19. Vediamo Mattia Casse se riuscirà a riscattarsi dopo il pessimo superG di ieri.

13.50 Il tedesco Josef Ferstl è 26° a 2″22. Ora lo sloveno Bostjan Kline, poi toccherà a Mattia Casse.

13.47 Oggi gli svizzeri di seconda fascia non si sono esaltati. Urs Kryenbuehl è 22° a 1″92.

13.46 L’austriaco Daniel Danklmaier è 22° a 1″95.

13.44 Lo sloveno Martin Cater è 10° a 1″15.

13.42 Il francese Nils Allegre è 19° a 1″88. I prossimi azzurri in gara: 30 Mattia Casse, 34 Emanuele Buzzi, 44 Guglielmo Bosca, 50 Pietro Zazzi.

13.40 Più che dignitoso l’addio di Carlo Janka: è 10° a 1″19, appena alle spalle di Dominik Paris. Ora Innerhofer è 12° a 1″31.

13.38 Rogentin non brilla ed è 13° a 1″40. Ora l’ultima gara in carriera dello svizzero Carlo Janka.

13.33 Irriconoscibile Hintermann: l’elvetico è 13° a 1″54. Il prossimo a partire, dopo la pausa, sarà il connazionale Stefan Rogentin, che ha fatto benissimo in prova.

13.31 Il tedesco Romed Baumann è 17° a 1″96: molto deludente dopo aver sfiorato il podio in superG ieri. Attenzione ora allo svizzero Niels Hintermann, terzo nella classifica di specialità!

13.29 Innerhofer fa sognare per metà pista, poi crolla: 11° a 1″31. Sono lontani i tempi di quando vinse nel 2013.

13.28 Sbaglia tutto Innerhofer al Langentrejen, è dietro di 0.89 al terzo parziale.

13.27 Innerhofer avanti 3 centesimi al secondo intermedio!

13.26 Franz pasticcia nella parte bassa ed è 5° a 66 centesimi. Comunque una buona gara. Ora Christof Innerhofer per la sorpresa…

13.25 Buonissimo Franz, solo 0.01 di ritardo al secondo intermedio!

13.24 Il tedesco Andreas Sander è 16° a 2″76. Attenzione ora all’austriaco Max Franz.

13.21 Striedinger è 12° a 1″74. Dominik Paris resta 8° a 1″00. Ma, ripetiamo, è probabile che esca fuori dai 10. L’azzurro eccelle in alcune piste (Bormio, Kitzbuehel, Kvitfjell e Garmisch su tutte), ma fa troppa fatica in tante altre (Beaver Creek, Val Gardena, Wengen, anche a Lake Louise nonostante vi abbia vinto in gioventù). Non è un caso che in carriera non abbia mai vinto la Coppa del Mondo di discesa.

13.19 Il francese Matthieu Bailet è 14° a 2″19. Tocca all’austriaco Otmar Striedinger, pettorale n.15. Ci avviciniamo a Christof Innerhofer che avrà il 18 e potrebbe stupire.

13.16 SECONDO PER 19 CENTESIMI! Ma che campione Marco Odermatt. Ormai è formidabile in ben tre specialità: gigante, superG e discesa. Per la Coppa del Mondo generale è imbattibile.

13.16 Dopo l’Hanneggschuss Odermatt è dietro di 7 centesimi! Pazzesco!

13.15 0.10 di ritardo al primo rilevamento, stesso tempo di Kilde al secondo. Lo svizzero è stato il migliore in assoluto alla Kernen-S, da cui è uscito a quasi 85 km/h!

13.14 L’americano Bryce Bennett fa perdere un’altra posizione a Paris ed è 5° a 95 centesimi. Vediamo ora Marco Odermatt, vincitore del superG di ieri.

13.13 Kilde, al momento, sarebbe in testa alla classifica di discesa con 2 punti di vantaggio su Mayer e Paris. Ma la gara è ancora lunga. Lo scandinavo ha sciato benissimo, ma non è attaccabile.

13.12 Kilde si mangia la Ziel-S e vola in testa con 3 decimi secchi su Feuz. Paris è già 6° a 1″00, gara da dimenticare, purtroppo non una sorpresa a Wengen.

13.11 Mantiene 0.31 di margine il norvegese al terzo intermedio e 0.21 al quarto!

13.10 Kilde ha subito 15 centesimi di vantaggio. Maestosa poi la Kernen-S, rifila 0.33 a Feuz al secondo rilevamento!

13.09 Il prossimo a partire sarà il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Potrebbe sbancare…

13.07 L’americano Ryan Cochran-Siegle è 4° a 66 centesimi. L’azzurro oggi perde la leadership della classifica di discesa. Non è facile oggi terminare in top10, è già 5° e sono scesi solo 10 atleti.

13.07 Paris ha compromesso la sua gara sul Langentrejen, lì ha perso velocità sino all’arrivo.

13.04 Paris ha sbagliato troppo nella parte bassa. E’ 4° a 70 centesimi da Feuz. Peccato perché aveva superato lo scoglio della Kernen-S. Da metà tracciato in giù ha sbagliato troppo, anche sulla Ziel-S non è stato preciso, tutt’altro.

13.04 Paris sbaglia nei curvoni centrali ed è dietro di 0.15 al terzo parziale.

13.03 Discreta la Kernen-S, 5 centesimi di vantaggio al secondo intermedio.

13.02 Anonima la gara di Schwaiger, che finisce anche alle spalle di Matteo Marsaglia: è ultimo a 1″59. Tocca a Dominik Paris: la chiave di tutto sarà limitare i danni alla Kernen-S che non ha mai digerito.

13.00 Kriechmayr è quarto a 96 centesimi da Feuz. Sinora stupisce il 2° posto di Hemetsberger a soli 16 centesimi da un Feuz che, lo ripetiamo, è battibile. Ora il tedesco Dominik Schwaiger.

12.59 Perde tanto l’austriaco al terzo intermedio, 0.57 dietro Feuz.

12.59 Kriechmayr è in vantaggio di 7 centesimi al secondo rilevamento. Impeccabile alla Kernen-S…

12.57 Ganong compromette la gara con una pessima Kernen-S, per il resto non ha sfigurato. E’ 5° a 1″39. Ed ora Vincent Kriechmayr, il ‘graziato’ dalla Fis. Da regolamento, oggi non sarebbe dovuto essere in gara.

12.56 Ora l’americano Travis Ganong, poi il discusso Kriechmayr. Pensate se vincesse proprio l’austriaco…

12.55 Matthias Mayer è 3° a 48 centesimi. Ottima notizia per Dominik Paris.

12.54 Mayer paga 0.18 al terzo rilevamento, 0.25 al quarto!

12.54 Mayer paga 0.12 al primo intermedio e solo 0.06 al secondo. Ha sciato molto bene la Kernen-S.

12.52 Matteo Marsaglia è ultimo a 1″50. Il romano, in carriera, non è mai finito a punti a Wengen! Proprio non digerisce la Lauberhorn. Occhio ora a Matthias Mayer: l’austriaco è secondo nella classifica di specialità alle spalle di Paris.

12.51 Marsaglia è rimasto in piedi per miracolo dopo il salto dell’Hundschopf. Gara compromessa, ha già 9 decimi di ritardo al secondo intermedio.

12.50 Non una Ziel-S memorabile per Feuz. Perde qualcosa, ma è al comando con 16 centesimi su Hemetsberger: non sembra una discesa da vittoria. Tocca a Matteo Marsaglia.

12.50 Passa in vantaggio Feuz al terzo rilevamento, al quarto ha 0.31 di margine.

12.49 Subito 21 centesimi di ritardo per Feuz al primo intermedio. Frenata brusca alla Kernen-S, al secondo parziale è dietro di 0.16.

12.48 Gran finale per Hemetsberger, molto deciso alla Ziel-S. Va in testa con 9 decimi su Clarey. Ed ora subito il grande favorito, lo svizzero Beat Feuz.

12.47 Intanto è passato il trenino alla Wasserstation. La bellezza di Wengen…

12.45 1’43″78 il tempo di Clarey. Chiaramente, con la partenza abbassata, è una discesa molto meno impegnativa. Tocca all’austriaco Daniel Hemetsberger.

12.44 Cielo terso a Wengen, non c’è una nuvola.

12.44 Iniziata la discesa di Wengen con il francese Johann Clarey, 41 anni!

12.42 La gara inizierà alle 12.44!

12.41 Manca poco all’inizio della gara. Stanno scendendo gli ultimi apripista.

12.36 Questa mattina la FIS ha fatto disputare una ‘prova fantasma’ a Vincent Kriechmayr per fargli disputare la gara odierna. L’austriaco ha aperto il cancelletto di partenza e si è fermato 10 metri dopo…Che figuraccia! Ricordiamo che, da regolamento, serve disputare almeno una prova per partecipare ad una discesa. L’austriaco le aveva saltate entrambe perché alle prese con la positività ad un tampone rapido, cui è seguita la negatività al successivo tampone molecolare.

12.34 Bisognerà attendere. L’apripista caduto era proprio il primo, dunque occorrerà sistemare la pista e, in seguito, attendere la discesa degli altri apripista.

12.28 Partenza ritardata per la caduta di un apripista.

12.27 La partenza odierna è abbassata, mentre domani si partirà in cima.

12.25 Vincent Kriechmayr, nonostante non abbia disputato le prove a causa del Covid, è comunque in gara con il pettorale n.7: un precedente che farà discutere…

12.13 Dominik Paris è in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa con 227 punti, appena 10 in più dell’austriaco Matthias Mayer. Terzo lo svizzero Niels Hintermann a 178. E’ chiaro che molto, se non tutto, si deciderà nelle quattro discese in programma tra Wengen e Kitzbuehel. Paris deve limitare i danni in Svizzera e poi provare a scatenarsi in Austria.

12.10 Dominik Paris non ha mai amato la Lauberhorn. I suoi migliori risultati sono un secondo posto (2020), un ottavo (2018) e un quarto (2016). Negli anni pari è sempre andato bene, ora siamo nel 2022…Il problema è sempre il solito: il tornantino. Se riuscisse a superarlo senza perdere troppo…

12.08 I pettorali di partenza degli italiani: 4 Matteo Marsaglia, 9 Dominik Paris, 18 Christof Innerhofer, 30 Mattia Casse, 34 Emanuele Buzzi, 44 Guglielmo Bosca, 50 Pietro Zazzi.

12.05 I pettorali di partenza della discesa di oggi:

1 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

4 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

6 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

12 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

15 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

16 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

17 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

20 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

21 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

22 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

23 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

24 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

25 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

26 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

27 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

28 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

29 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon

30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

31 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

32 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

33 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

34 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

35 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

36 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Salomon

37 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

38 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

39 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

40 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

41 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

42 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

43 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

44 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

45 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

46 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

47 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

48 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

49 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

50 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima delle due discese in programma sulla mitica Lauberhorn di Wengen.

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della prima discesa libera maschile di Wengen. Sulla mitica Lauberhorn gli uomini jet cercano la gloria in uno degli appuntamenti più rilevanti dell’intero panorama sciistico internazionale.

Dominik Paris deve difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità dagli assalti di Matthias Mayer e Beat Feuz, idolo di casa nonché vincitore di due libere qui disputate. Potranno dire la loro anche il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e l’altro austriaco Vincent Kriechmayr, già artefice di un successo su queste nevi.

Gli organizzatori hanno optato per l’accorciamento della pista nella giornata odierna in modo tale da preservare le energie degli atleti per la gara di domani. In casa Italia vedremo al via, oltre a “Dommen”, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Guglielmo Bosca e Pietro Zazzi.

L’orario della discesa liberà è fissato alle 12.30. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete seguire le prove in tempo reale fino al termine della gara, rimanete con noi per non perdervi davvero nulla di quanto accade sul pendio elvetico!

Foto: Lapresse