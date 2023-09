LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: prima Corinne Suter, italiane in difesa. 9° Nadia Delago

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.48 L’elvetica Corinne Suter si piazza al primo posto nella prova cronometrata di Garmisch nonostante un evidente rallentamento nel finale. Seconda la padrona di casa Kira Weidle (+0”06) che precede l’altra svizzera Jasmine Flury (+0”30). Nadia Delago, nona a +1”40, è la migliore delle azzurre. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia, OA Sport vi dà appuntamento a domani per la seconda ed ultima prova cronometrata. Buon proseguimento di giornata!

12.45 Ecco la top10 odierna e i risultati delle azzurre:

1 Corinne Suter (Svizzera) 1’41”30

2 Kira Weidle (Germania) +0’’06

3 Jasmine Suter (Svizzera) +0’’30

4 Romane Miradoli (Francia) +0’’53

5 Cornelia Huetter (Austria) +1’’17

6 Tamara Tippler (Austria) +1’’18

7 Nadine Fest (Austria) +1’’21

8 Jacqueline Wiles (Stati Uniti) +1’22

9 Nadia Delago (Italia) +1’’40

10 Joana Haehlen (Svizzera) +1’’42

15 Nicol Delago +1’’76

18 Elena Curtoni +1’’98

21 Federica Brignone +2”07

24 Roberta Melesi +2”55

26 Francesca Marsaglia +2”65

28 Karoline Pichler +3”34

12.42 La statunitense Tricia Mangan cala il sipario sulla prima prova cronometrata di Garmisch con il trentacinquesimo tempo (+4”47). A brevissimo la classifica.

12.39 L’atleta delle Fiamme Oro è ventottesima a +3”34.

12.38 Grave errore nel finale per Roni Remme che termina trentacinquesima a +4”58. Scende adesso l’ultima azzurra, Karoline Pichler!

12.37 Ottimi invece gli intertempi della connazionale Roni Remme! Solo mezzo secondo di ritardo a metà pista.

12.35 Poco efficace l’azione della canadese Stefanie Fleckenstein, ventottesima a +3”55.

12.33 La bosniaca Elvedina Muzaferija mette a referto il trentaquattresimo tempo (+5”28).

12.30 Ventiquattresima piazza a +2”55 per la lecchese classe ’95.

12.29 L’azzurra accusa +0”67 al secondo intermedio.

12.28 Partita Melesi!

12.26 Insufficiente la prestazione di Cerutti, ventinovesima a +4”08. Breve pausa per risistemare una porta.

12.24 Dopo la transalpina Camille Cerutti sarà la volta di Roberta Melesi.

12.22 Prestazione discreta da parte della giovane leva austriaca Vanessa Nussbaumer nonostante un’emorragia di decimi persi nel finale. Ventiduesima posizione a +2”15.

12.20 La francese Tiffany Gauthier esce di pista.

12.18 Sono scese trenta atlete, ne mancano 13 al completamento della prova. In casa Italia attendiamo ancora Roberta Melesi (pettorale 36) e Karoline Pichler (pettorale 41).

12.16 Marsaglia transita sotto lo striscione in ventiquattresima piazza (+2”65). Potevamo sperare in qualcosa di meglio.

12.15 Già un secondo di ritardo per la romana d’origine a metà pista.

12.14 Altissimo il tempo dell’elvetica Noemie Kolly, ventiseiesima a +3”90. Tocca alla quinta azzurra, Francesca Marsaglia.

12.12 Meno bene la transalpina Laura Gauche, finita gambe all’aria nel superG di Cortina d’Ampezzo. Diciassettesima a +1”92.

12.10 Prova altisonante della due volte Campionessa del Mondo Juniores Nadine Fest che alza il piede nel finale dopo aver fatto registrare ottimi intermedi. Settima a +1”21.

12.08 Abissale il distacco al traguardo dell’austriaca Sabrina Maier, ventiduesima a +3”89.

12.07 Fa meglio la connazionale Jacqueline Wiles (settima a +1”22), punta di diamante del gruppo a stelle e strisce nella velocità dopo il forfait di Breezy Johnson.

12.05 La statunitense Alix Wilkinson non brilla: penultima a +3”04.

12.04 Ricapitoliamo brevemente: comanda la svizzera Corinne Suter con un margine esiguo sulla padrona di casa Kira Weidle (+0”06). Terza l’altra rossocrociata Jasmine Flury (+0”30), mentre Nadia Delago è la migliore delle italiane (settima a +1”40).

12.02 L’austriaca Cornelia Huetter, fresca di convocazione olimpica, chiude il gruppo delle migliori 20 insediandosi in quinta piazza (+1”17).

12.00 Ultimo tempo incontrastato per la slovena Ilka Stuhec che pagava un capitale già dopo un terzo di gara. Diciamo che se l’è presa piuttosto comoda (+9”69).

11.58 La trentenne originaria di Morbegno è quattordicesima a +1”98. Discesa di rodaggio per lei.

11.57 Parziali elevati quelli di Curtoni.

11.56 Oltre il secondo lo svantaggio finale dell’austriaca Tamara Tippler, quinta a +1”18. Pronta al via la quarta azzurra del lotto, Elena Curtoni.

11.55 L’altra rossocrociata Jasmine Flury invece spreme tutte le energie fino alla linea d’arrivo: terza a +0”30 dalla capitana.

11.54 Passo mostruoso di Suter da metà pista in giù, poi la svizzera decide di rallentare strappando comunque il miglior tempo: -0”06 su Kira Weidle.

11.52 Nemmeno la connazionale Stephanie Venier spinge a tutta: decima a +1”96. Al via l’elvetica Corinne Suter.

11.51 La salisburghese alza il piede nel finale, settima a +1”59.

11.49 Spalanca il cancelletto Ramona Siebenhofer, una delle papabili candidate alla vittoria.

11.47 Poco incisiva l’azione dell’austriaca Ariane Raedler, sesta a +1”55.

11.46 Attenzione, la padrona Kira Weidle non è da meno e scalza subito la francese rifilandole -0”47! Occhio a lei per la gara…

11.45 Prestazione sontuosa della transalpina, prima con -0”87 di margine su Nadia Delago!

11.44 Romane Miradoli sta volando!

11.43 La canadese Marie-Michele Gagnon dimostra di essere poco pimpante in questo scorcio stagionale: ultimo tempo a +0”76 dalla vetta.

11.42 L’elvetica Joana Haehlen mette il turbo nel finale e va a +0”02 dall’azzurra! La classifica è piuttosto stretta al momento.

11.40 Miglior prestazione per Nadia Delago che al traguardo sopravanza Scheyer di dodici centesimi!

11.39 Anche Nadia è una scheggia nei primi secondi di gara!

11.38 Secondo tempo a +0”24 da Scheyer per la più grande delle sorelle Delago. Vediamo come se la cava Nadia!

11.37 Velocità elevata ma Nicol passa in luce rossa.

11.36 Nicol Delago fa segnare il miglior parziale nella parte alta!

11.35 La carabiniera di La Salle recupera quasi sei decimi nel finale! Terza a +0”55.

11.34 Mezzo secondo di ritardo dopo un terzo di gara per Federica. Il distacco cresce oltre il secondo.

11.33 Scheyer passa in vantaggio per tre decimi (1’42”82 all’arrivo). Tocca adesso a Federica Brignone, poi in rapida successione assisteremo alle discese di Nicol e Nadia Delago!

11.32 1’43”12 il tempo della salisburghese. Vediamo il raffronto con la connazionale Christine Scheyer che è già in pista.

11.30 Partita Puchner!

11.28 Ci siamo, mancano orami meno di 120 secondi allo start della prima prova cronometrata sulla Kandahar di Garmisch! Aprirà le danze l’austriaca Mirjam Puchner.

11.25 Ricordiamo che sabato andrà in scena la discesa libera alle 11.30, mentre domenica alla stessa ora prenderà il via il superG.

11.22 Sta per partire il primo apripista. Il cielo è rannuvolato ma non sono attese precipitazioni.

11.19 Nella classifica di discesa comanda Sofia Goggia (400) con ampio margine di vantaggio sull’austriaca Ramona Siebenhofer (264) che potrebbe guadagnare parecchi punti nella libera di sabato. Terza in graduatoria l’austriaca Breezy Johnson (240), ferma ai box per infortunio.

11.16 Saranno sette le azzurre al via: Federica Brignone, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler. Manca all’appello Sofia Goggia, infortunatasi nel superG di Cortina e sono assenti per altri motivi anche Shiffrin, Vlhova, Gut-Behrami e Ledecka.

11.13 Questa la startlist odierna:

1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

2 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

4 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

5 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

7 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

8 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

10 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

11 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

12 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

13 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

14 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

15 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

20 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

21 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

23 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

27 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

28 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

29 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

31 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

32 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

33 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

34 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

36 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

37 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

38 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

39 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

40 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

41 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

42 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl

43 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

11.10 Buongiorno amici e amiche di OA Sport! Sta per cominciare la DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata sul pendio tedesco di Garmisch, ultima trasferta di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi. Si parte alle 11.30.

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della prima prova cronometrata di Garmisch-Partenkirchen. Lo sci alpino femminile fa tappa nella località bavarese per l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima dell’imminente rassegna a cinque cerchi.

Le gare del weekend potrebbero sconvolgere non poco le classifiche di specialità in quanto Sofia Goggia, detentrice del pettorale rosso in discesa, guarderà l’evento da casa dopo i danni riportati a Cortina. Fuori dai giochi anche la statunitense Breezy Johnson, seconda vittima illustre dell’Olympia delle Tofane, mentre l’austriaca Ramona Siebenhofer e le due azzurre Federica Brignone ed Elena Curtoni avranno a disposizione una ghiotta chance per macinare punti sia in superG che nella libera.

Il gruppo azzurro schiera per la trasferta tedesca le sorelle Nadia e Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler oltre alle sopraccitate Brignone e Curtoni. In ottica vittoria le elvetiche Lara Gut-Behrami e Corinne Suter sono una minaccia concreta così come la padrona di casa Kira Weidle e la stiriana Tamara Tippler, seconda nel superG di Cortina.

L’orario di partenza della prima prova cronometrata è fissato alle ore 11.30. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete seguire l’andamento delle atlete in tempo reale fino alla fine del trial, con un occhio di riguardo sulle prestazioni delle velociste nostrane. A più tardi!

Foto: Lapresse