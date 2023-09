LIVE Ciclocross, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tom Pidcock è campione del mondo! Battuti Van der Haar e Iserbyt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA

22:39 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, e con essa anche l’appuntamento iridato per questo 2022. Grazie per essere stati con noi in questi tre giorni meravigliosi che ci hanno regalato tante emozioni. Continuate a seguire OA Sport per approfondimenti e analisi su questo e tanti altri eventi sportivi!

22:38 Chiude al quarto posto Michael Vanthourenhout, seguito da un sorprendente Clement Venturini e da uno spento Toon Aerts.

22:37 Deluso all’arrivo Eli Iserbyt, che puntava forte alla vittoria. Il terzo posto è un risultato che non può soddisfarlo.

22:35 Giorno da consegnare agli annali della storia delle due ruote. Pidcock è il primo britannico a vincere il titolo iridato elite (dopo aver già vinto il titolo junior e U23), oltre a diventare il primo atleta a vincere oro olimpico nel Cross-Country e oro mondiale nel Ciclocross.

22:34 Prova pazzesca di Pidcock a cui è bastato un attacco vero e proprio per fare la differenza. Una volta presi pochi metri di vantaggio, il 22enne non si è mai guardato indietro, cavalcando in solitaria verso la maglia iridata.

22:32 Lars Van der Haar beffa Iserbyt per il secondo posto! Quarto podio iridato per il neerlandese. Prima volta nei primi 3 per il belga.

22:31 TOM PIDCOCK VINCE! IL BRITANNICO È CAMPIONE DEL MONDO ED ESULTA COME SUPERMAN!

22:30 Pidcock dà spettacolo! Regala al pubblico anche delle acrobazie sui salti!

22:29 Ultimo passaggio sulla scalinata per Pidcock!

22:27 Ormai la storia è vicinissima! Pidcock sta per diventare il primo campione del mondo britannico della storia del Ciclocross!

22:26 Van der Haar e Iserbyt hanno fatto il vuoto sugli inseguitori, mettendo oltre 15″ su Vanthourenhout e Venturini.

22:25 ULTIMO GIRO! Pidcock gira in 6’41”, e ha un vantaggio di 27 secondi su Van der Haar e Iserbyt.

22:23 Ci avviciniamo all’ultimo giro di questo Mondiale.

22:21 Non cala il vantaggio del britannico, nonostante tutti gli sforzi degli inseguitori!

22:20 L’azione del neerlandese e del belga è molto forte, ma forse si sono mossi con un po’ di ritardo.

22:18 6’45” il tempo del settimo giro di Tom Pidcock che ha ancora 29″ di vantaggio sulla coppia all’inseguimento.

22:17 La coppia Iserbyt-Van der Haar si è avvantaggiata sul resto del gruppo.

22:16 Continua convinta l’azione del britannico, che sale con forza i 38 gradini per poi gettarsi in discesa.

22:15 Si lancia sulla sua ruota Iserbyt, chissà se c’è ancora tempo per recuperare su Pidcock.

22:14 Lars Van der Haar prova a fare la differenza nel gruppo degli inseguitori sulla lunga salita.

22:12 Il gruppo all’inseguimento passa a 35 secondi di distacco! Pidcock deve solo gestire per il sogno iridato!

22:11 Chiuso il settimo giro, percorso da Pidcock in 6’38”.

22:10 Il vantaggio di Pidcock sale a 27″. Iserbyt non molla ma non recupera. La sua speranza è quella di fare come nella gara di Hoogerheide, quando ha recuperato uno svantaggio simile su Pidcock negli ultimi due giri.

22:08 Veramente sorprendente la prestazione di Venturini, che si lancia subito sulle ruote di Iserbyt.

22:07 Non si ferma la cavalcata di Pidcock! Iserbyt prova a forzare il ritmo, ma per ora non guadagna.

22:05 Quinto giro completato. Ancora 6’33” per Pidcock che ha 22″ di vantaggio su tutti gli altri.

22:04 Iserbyt ripreso dal gruppo inseguitori, che diventa ora un quintetto.

22:03 Sono già 20 i secondi di vantaggio del britannico!

22:02 Allunga il britannico! Aumenta il suo vantaggio su Iserbyt.

22:01 Si stanno delineando i valori in campo, come previsto alla vigilia. Pidcock davanti a tutti, inseguito da Iserbyt. Alle loro spalle gruppetto formato da Sweeck, Vanthourenhout, Van der Haar e un sorprendente Clement Venturini.

21:59 I giri da percorre saranno 9.

21:58 Iserbyt passa secondo a 6″. Il belga si è messo all’inseguimento in prima persona.

21:58 Quarto giro completato il 6’33” da Tom Pidcock. Giro più veloce in gara di gran lunga finora.

21:57 Il britannico è stato già in grado di mettere 5 secondi tra sè e Vanthourenhout, più diretto inseguitore.

21:55 Esplode la gara! Grande attacco di Pidcock che mette in difficoltà tutti gli altri.

21:54 Secondo sparo di Vanthourenhout, ripreso subito da Pidcock, che ora prova ad allungare!

21:53 Prova a forzare Michael Vanthourenhout. I ritmi, un po’ soporiferi delle prime tornate, stanno iniziando ad alzarsi.

21:51 Terzo giro in archivio, 6’52” il tempo di percorrenza.

21:50 Risponde subito Pidcock, mentre si formano le prime crepe nel gruppo.

21:49 Primo vero attacco della gara! Ci prova Laurens Sweeck nel tratto veloce poco prima del traguardo.

21:47 Si riabbassa il ritmo. Prova a fare l’andatura il francese Clement Venturini.

21:46 Si mette davanti Eli Iserbyt, braccato da Pidcock.

21:44 Secondo passaggio sul traguardo. Vanthourenhout passa davanti, giro completato in 6’43”

21:44 La gara è ancora in una fase estremamente tattica, nessuno ha veramente forzato o attaccato.

21:42 Il britannico ancora davanti sulla mitica scalinata, seguito a ruota da Vanthourenhout, Iserbyt e a sorpresa i due francesi e lo svizzero Kevin Kuehn.

21:41 Risponde Pidcock che si riporta in prima posizione imponendo la propria andatura e le proprie traiettorie.

21:40 Prima mossa di Iserbyt che risale il gruppo mettendosi in testa.

21:39 Continua l’azione del campione nazionale francese, inseguito da Aerts e Pidcock.

21:38 Completata la prima tornata, Joshua Dubau è il primo a tagliare il traguardo in 6’56”.

21:37 Si fanno vedere nelle prime posizioni anche i francesi Joshua Dubau e Clemente Venturini.

21:36 Prima ascesa sulla lunga scalinata da 38 gradini. Aerts davanti a tutti, seguito da Pidcock e Toon Vandebosch.

21:35 Caduta per il belga Vincent Baestaens, purtroppo la gara è già finita per lui.

21:34 Insiste Toon Aerts che prende qualche metro di vantaggio, mentre Iserbyt rimane più coperto.

21:33 Primo passaggio sulla salita più dura, azione di forza di Aerts e Pidcock che si portano in testa.

21:32 Laurens Sweeck, abituati alle grandi partenze, si porta subito davanti con Van der Haar.

21:31 Ottima la partenza di Van der Haar e di Vanthourenhout, leggermente più arretrai Pidcock e Iserbyt.

21:30 PARTITA LA GARA!

21:29 Corridori ormai schierati sulla griglia di partenza. La prima fila presenta Van der Haar, Iserbyt, Vanthourenhout, Aerts, Pidcock insieme ad altri due belgi, Laurens Sweeck e Toon Vandebosch e il neerlanderse Corné Van Kessel.

21:27 Non ci saranno italiani in gara. L’unico iscritto, Jakob Dorigoni, è stato fermato dal protocollo anticovid, ancor prima di partire per gli Stati Uniti.

21:25 Vedremo quindi per l’ultima volta in questa settimana il percorso del Centennial Park di Fayetteville, un percorso molto veloce che non lascia un attimo per rifiatare. I più adatti a questo tipo di tracciato potrebbero essere Pidcock, Iserbyt e Van der Haar, ma nel Ciclocross nulla è mai scritto.

21:23 Ormai manca pochissimo, i corridori stanno completando gli ultimi preparativi. La tensione è palpabile.

21:20 Non sarà necessariamente un affare per due, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout e Lars Van der Haar saranno pronti a giocare le proprie carte. Tutti sono stati già su un podio mondiale e vorranno conquistare la maglia per la prima volta.

21:18 Pidcock corre per diventare il primo campione del mondo britannico e per essere il primo a vincere un oro olimpico nel Cross-Country e un oro mondiale nel Ciclocross. Iserbyt vuole sfruttare al massimo l’assenza dei due dominatori degli scorsi anni, in un’occasione forse irripetibile.

21:15 Assenti Van Aert e Van der Poel, il favorito per salire sul tetto del mondo è il britannico Tom Pidcock, ma occhio a Eli Iserbyt, grande protagonista della stagione.

21:13 Abbiamo visto delle splendide gare in questa rassegna iridata, dalla vittoria dell’Italia nel Test Event della Team Relay, alla gare elite femminile che ha regalato a Marianne Vos l’ottavo titolo e a Silvia Persico uno straordinario bronzo. L’ultimo titolo da assegnare è quello degli Uomini Elite, ci sarà da divertirsi.

21:10 Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara di questi Mondiali di Ciclocross 2022, la gara riservata agli Uomini Elite!

Amiche ed amici di Eurosport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova riservata agli Uomini Elite dei Campionati del Mondo di Ciclocross di Fayetteville 2022. Finalmente arrivato il momento più atteso dell’anno, quello in cui si assegna la maglia iridata!

L’ormai nota assenza di Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel lascia un’occasione gigantesca per tutti gli altri grandi corridori che negli ultimi anni hanno dovuto inchinarsi ai due fenomeni. Tutti gli indizi sembrano puntare a Tom Pidcock come possibile erede, ormai chiacchierato da tempo come “terzo incomodo”. Per lui un successo avrebbe una portata gigantesca, diventerebbe il primo britannico di sempre a vincere un Mondiale e andrebbe a chiudere dodici mesi straordinari in tutte le discipline a due ruote, come dimostrato dall’oro olimpico nel Cross country MTB a Tokyo.

Il primo avversario per Pidcock sarà il belga Eli Iserbyt, grande mattatore della stagione. Il classe 1997 ha sostanzialmente dominato la Coppa del Mondo, fatta eccezione per le poche apparizioni di un alieno belga che risponde al nome di Wout Van Aert. Iserbyt si presenta a questi Campionati del Mondo nella migliore stagione della sua carriera e non vorrà farsi sfuggire l’occasione.

Gli altri nomi da tenere d’occhio per un posto sul podio sono i belgi Toon Aerts e Michael Vanthourenhout, insieme all’olandese Lars Van der Haar. Tutti e tre sono già stati su un podio iridato in passato, e tutti e tre hanno dovuto arrendersi a uno tra Van Aert e Van der Poel, e saranno quindi consapevoli della grande occasione che hanno davanti. Nessun italiano in gara a seguito della mancata partenza di Jakob Dorigoni, fermato dal protocollo anti-Covid.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara riservata agli Uomini Elite dei Campionati del Mondo di Ciclocross 2022 dal percorso di Fayetteville, in Arkansas, Stati Uniti. La partenza è prevista per le 21:30. Chi succederà a Van Aert e Van der Poel?

