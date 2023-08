LIVE Berrettini/Sinner VS Martin/Vasselin 2-1, Italia-Francia 3-0 ATP Cup in DIRETTA: le dichiarazioni degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

06.20 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

06.19 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: sette ace a testa con l’Italia che ha realizzato tre doppi falli rispetto ai due della Francia. Percentuali simili al servizio: 72% di punti vinti con la prima per gli Azzurri e 55% con la seconda contro il 70% francese e il 50% con la seconda. 5 palle break salvate su 6 dall’Italia contro le 5/8 transalpine: fanno la differenza appena due punti in termini di punti vinti, ovvero 77 a 75 in favore dei due top10 nostrani.

06.17 Partita pazzesca dell’Italia che vince anche il doppio surclassando la Francia 3-0 nel computo totale degli incontri odierni. Dopo i successi in singolare su Arthur Rinderknech e Ugo Humber, Jannik Sinner e Matteo Berrettini si ripetono alla “prima” in doppi battendo in un’ora e quarantanove minuti i francesi Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin per 6-4 (7)6-7 10-8 vedendosi annullare anche un match point ma realizzando una gran rimonta nel finale dopo un incontro al cardiopalma. Adesso però, non resta che tifare Russia per poi giocarsi tutto eventualmente giovedì 6 a mezzanotte: in caso di vittoria dell’Australia, gli Azzurri non potranno provare a difendere la finale dello scorso anno e ottenere la rivincita contro Medvedev&Co.

FINE TERZO SET

10-8 GAME SET AND MATCH BERRETTINI/SINNER!!!!! 3-0 PAZZESCO DEGLI AZZURRI SULLA FRANCIA!!!!!!!

9-8 SECONDO MATCH POINT ITALIA!!!!! QUESTA VOLTA SUL SERVIZIO DI BERRETTINI!

8-8 SUL NASTRO IL DIRITTO DI ROGER-VASSELIN!!!! FINALE AL CARDIOPALMA

7-8 ALTRO MINI-BREAK FRANCIA!!!! SI FA DURISSIMA ADESSO

7-7 LUNGO IL ROVESCIO DI SINNER SULL’ATTACCO DI MARTIN!

7-6 Prima esterna di Martin.

7-5 DOPPIO FALLO MARTIN E CAMBIO CAMPO!!!! CHANCE DA SFRUTTARE

6-5 Ace dell’azzurro.

5-5 Prima esterna del romano.

4-5 QUANTA FORTUNA PER LA FRANCIA! Altra riga clamorosa colpita da Martin nonostante la difesa di Berrettini.

4-4 PASSANTE DI BERRETTINI AI DANNI DI MARTIN!

3-4 DOPPIO MINI-BREAK FRANCIA! Male Sinner in uscita dal servizio.

3-3 BOLIDE DI MARTIN IN RISPOSTA! CAMBIO CAMPO SUL SERVIZIO DI SINNER

3-2 Scappa via la risposta di Sinner.

3-1 ALTRA RISPOSTA POTENTE DI BERRETTINI CON IL DIRITTO!

2-1 Gran smash di Sinner sottorete.

1-1 Lunga la risposta del classe 1985.

0-1 Gran chiusura di Martin con lo smash.

INIZIO TERZO SET

06.00 Si vola al terzo set nel terzo ed ultimo match di giornata del gruppo B tra Italia e Francia! Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin annullano un match point e al secondo tentativo vincono per 9 punti a 7 il tie-break di un secondo set caratterizzato dai break del terzo e sesto gioco.

FINE SECONDO SET

7-9 MARTIN PORTA LA SFIDA AL SUPER TIE-BREAK! SECONDO SET FRANCIA

7-8 SET POINT FRANCIA! Gran chiusura di Roger-Vasselin.

7-7 Ace esterno di Martin.

7-6 MATCH POINT ITALIAAAA!!!!! CHE INTERVENTO DI BERRETTINI DOPO IL DIRITTO DI CONTROBALZO DI SINNER

6-6 DI POCO LUNGA LA RISPOSTA DI MARTIN! CAMBIO CAMPO A SYDNEY

5-6 SET POINT FRANCIA! CHE GIOCATA DI MARTIN SOTTORETE

5-5 Sul nastro la risposta di Berrettini.

5-4 Prima esterna del romano.

4-4 LUNGO IL PASSANTE DI DIRITTO DI BERRETTINI!

4-3 Resta corto il lob di Berrettini e Martin chiude a volo.

4-2 Ace di Martin.

4-1 ANCORA MATTEO! Mini-break confermato dagli azzurri.

3-1 Smash vincente del romano sottorete.

2-1 Chiusura senza pietà di Martin sottorete.

2-0 MINI-BREAK ITALIA! Risposta micidiale di diritto dell’italiano.

1-0 Servizio e diritto di Berrettini e chiusura di Sinner.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK PER LA TERZA VOLTA QUEST’OGGI!

40-30 ROVESCIO IN RETE DI BERRETTINI A CAMPO APERTO DOPO IL BOLIDE DI SINNER

30-30 ITALIA A DUE PUNTI DAL MATCH! ERRORE DI ROGER-VASSELIN SOTTORETE

30-15 Passante di diritto di Berrettini.

30-0 Servizio e smash per Martin.

15-0 Brutta risposta di diritto di Sinner.

6-5 DOPPIO MIRACOLO DI BERRETTINI CHE PARA DUE BORDATE DI ROGER-VASSELIN! L’Italia si assicura di giocare il tie-break.

40-40 BREAK POINT FRANCIA! MOMENTO DI DIFFICOLTA’ PER GLI AZZURRI

40-30 I transalpini provano ad avvicinarsi nuovamente vincendo la diagonale di diritto.

40-15 DI POCO LUNGO L’INTERVENTO SOTTORETE DI BERRETTINI!

40-0 Ace dell’altoatesino.

30-0 Passante di rovescio di Sinner che continua a divertirsi con Berrettini.

15-0 Prima potente di Sinner.

5-5 Servizio a zero della Francia che allunga il match.

40-0 Rovescio lungo di Sinner.

30-0 DI POCO LUNGO IL ROVESCIO DI BERRETTINI!

15-0 PESSIMA VOLÈE DI MARTIN SOTTORETE MA IL NASTRO LO SALVA!

5-4 FORTUNATO SINNER CON LA VOLÈE DI ROVESCIO! LA FRANCIA PROVA A PROLUNGARE IL MATCH AL SERVIZIO

40-30 Brutto intervento di Sinner con la volée di diritto dopo l’inserimento di Martin.

40-15 Ace del classe 1996.

30-15 Prima al corpo di Berrettini.

15-15 Chiusura a rete di Sinner.

0-15 Servizio e diritto in rete del romano.

4-4 Gran riflesso di Martin che si salva sul tentativo di passante di Sinner e la volée di Berrettini.

40-15 Lunga la risposta di Berrettini.

30-15 Prima esterna di Martin.

15-15 Di poco largo il rovescio del romano che tenta il passante dopo la difesa dei due portacolori.

0-15 Diritto al corpo di Berrettini: lunga la volée di Martin.

4-3 BREAK CONFERMATO DAGLI AZZURRI!!!

40-30 PASSANTE CLAMOROSO DI ROVESCIO DI SINNER ALLO SCOCCARE DEI 60 MINUTI!

30-30 DI NUOVO FUORI DI UN SOFFIO IL CAMBIO DI LUNGOLINEA DI SINNER!

30-15 Di poco lungo il rovescio lungolinea dell’altoatesino dopo il recupero diagonale.

30-0 Prima central del classe 2001.

15-0 SINNER PASSA ANCORA MARTIN CON IL ROVESCIO!

3-3 BREAK ITALIA!!!!! MARTIN COLPITO DA ROGER-VASSELIN SULLA SECONDA DI SERVIZIO!!!!!!!

30-40 Di poco largo il rovescio del #10 al mondo.

15-40 TRE PALLE BREAK ITALIA! Sinner passa Martin dopo la parata sul diritto di Berrettini.

15-30 Di poco lunga la risposta del classe 2001.

0-30 COME STA GIOCANDO BERRETTINI IN RISPOSTA! Passante di rovescio mortifero dell’azzurro dopo due lob alzati.

0-15 RISPOSTA SUBITO AGGRESSIVA DI SINNER CON IL ROVESCIO DIAGONALE!

2-3 Ace del classe 1996.

40-15 Prima centrale del romano.

30-15 Rovescio vincente di Sinner nei pressi della rete.

15-15 Glaciale Sinner sottorete.

0-15 CHE RISPOSTA DI ROGER-VASSELIN CON IL ROVESCIO! Berrettini colto impreparato.

1-3 Break confermato dai francesi.

40-0 Ace del classe 1986.

30-0 Prima al centro di Martin.

15-0 Di pochissimo fuori il rovescio in risposta di Sinner.

1-2 BREAK FRANCIA! GRAN RISPOSTA DI MARTIN CON IL DIRITTO

30-40 Si salva l’Italia sulla seconda del classe 2001 e la volée di Berrettini.

15-40 ALTRE TRE PALLE BREAK FRANCIA!!!! ALTRO DOPPIO FALLO DI SINNER!

15-30 Doppio fallo dell’azzurro.

15-15 Ottima volée di Roger-Vasselin.

15-0 Buona prima di Sinner.

1-1 SI SALVA LA FRANCIA! Risposta lunga di Sinner con il diritto.

40-40 BREAK POINT ITALIA!!!! PASSANTE AL CORPO DI BERRETTINI CON MARTIN CHE SI SCANSA!

40-30 Ancora un missile in risposta dell’altoatesino che sorprende i francesi a rete.

40-15 Altro diritto in rete per il #7 al mondo.

30-15 DIRITTO VINCENTE IN RISPOSTA DI SINNER!

30-0 Risposta in rete del classe 1996.

15-0 Ace di Roger-Vasselin.

1-0 BERRETTINI SHOW NEL PRIMO GAME DEL SECONDO SET!

40-40 Altro ace di Berrettini.

30-40 Ace esterno del romano.

15-40 TRE PALLE BREAK FRANCIA! Altro errore del classe 2001 nei pressi della rete.

15-30 Ottima soluzione in risposta di Martin.

15-15 Scappa via la volée di Sinner sottorete.

15-0 Buona prima di Berrettini.

INIZIO SECONDO SET

04.59 L’Italia conquista il primo set anche del terzo match di giornata con la coppia inedita composta da Matteo Berrettini e Jannik Sinner che vincono per 6-3 il parziale ai danni di Martin e Roger-Vassalin, apparsi impacciati e in balìa delle risposte azzurre.

FINE PRIMO SET

6-3 BREAK E SET ITALIA!!!! SINNER SHOW IN RISPOSTA

40-40 SET POINT ITALIA DOPO I TRE LOB DI BERRETTINI! Martin non chiude e alla fine non si intende con il compagno.

40-30 Risposta larga di Sinner.

30-30 LUNGO IL DIRITTO DI SINNER! Andava presa la rete dopo il lob di Berrettini….

15-30 ALTRO ERRORE DI MARTIN SOTTORETE DOPO IL RECUPERO IN CONTROBALZO DI SINNER!

15-15 PASSANTE DI DIRITTO DI BERRETTINI IN RISPOSTA!

15-0 Gran prima di Martin.

5-3 Servizio a zero dell’Italia: la Francia deve allungare il set.

40-0 Si ferma sulla racchetta la risposta di Martin.

30-0 Ottima prima dell’azzurro.

15-0 PASSANTE DI SINNER IN USCITA DAL SERVIZIO!

4-3 Servizio a zero anche per i francesi.

40-0 Chiusura a rete di Martin che para la risposta di Sinner.

30-0 Chiude a rete l’ex #6 al mondo di doppio.

15-0 Prima esterna di Roger-Vasselin.

4-2 Primo servizio a zero del match e break confermato dagli Azzurri.

40-0 Stecca di Vasselin sulla seconda di Berrettini.

30-0 SINNER SHOW CON LO SMASH INDIETREGGIANDO!

15-0 Gran prima esterna di Berrettini.

3-2 BREAK ITALIA AL QUARTO TENTATIVO! ERRORE DI MARTIN SUL SERVE&VOLLEY!

40-40 Ottima volée di Vasselin e altro deciding point.

30-40 ALTRE DUE PALLE BREAK ITALIA! DOPPIO FALLO MARTIN

30-30 PASSANTE DI BERRETTINI CON IL ROVESCIO IN RISPOSTA!

30-15 Reattivo Roger-Vasselin sottorete.

15-15 CHE GIOCATA DI SINNER CON IL DIRITTO DOPO LO SMASH NON CHIUSO DA MARTIN!

15-0 Ace di Martin.

2-2 No problem per Jannik Sinner al servizio.

40-15 Prima al corpo dell’italiano.

30-15 Doppio fallo di Sinner.

30-0 Interviene in maniera prepotente il romano.

15-0 Chiusura immediata a rete di Berrettini.

1-2 FUORI DI UN SOFFIO LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI SINNER!

40-40 Gran prima e smash di Martin.

30-40 DUE PALLE BREAK ITALIA! Risposta vincente di diritto di Sinner.

30-30 Chiusura facile a rete di Martin.

15-30 Ottima prima di Roger-Vasselin.

0-30 Bravissimo il romano che si difende sulla volée di Martin e chiude a volo.

0-15 FIAMMATA DI ROVESCIO DI SINNER DA FONDOCAMPO!

1-1 Ottima prima di Berrettini.

40-30 Smash vincente chiuso a rete dal classe 2001.

30-30 Buon intervento di Sinner con la volée di rovescio.

15-30 Scappa via la seconda volée di Sinner con il diritto.

15-15 Risposta lunga di Martin.

0-15 Pessima volée di diritto di Sinner.

0-1 Lunga la risposta dell’altoatesino.

40-15 Vincente di rovescio in risposta di Berrettini.

40-0 Prima esterna del francese.

30-0 Ace di Martin.

15-0 Chiusura immediata di Roger-Vasselin a rete.

0-0 Si comincia a Sydney! Batte la Francia.

INIZIO PRIMO SET

04.24 I francesi hanno vinto il sorteggio e scelto di servire.

04.22 La coppia francese è un po’ arrugginita come dimostrato nella sconfitta per 2-0 contro la Russia: Martin e Roger-Vasselin hanno giocato solo due match in coppia nel 2021, ovvero a Estoril ed Eastbourne.

04.20 Al via il riscaldamento a Sydney. C’è tanta curiosità per la prima sfida insieme dei due top10 italiani. Sacrificati ancora Fabio Fognini e Lorenzo Sonego: Simone Bolelli invece è stato titolare con il romano contro l’Australia.

04.18 In campo i quattro protagonisti dell’ultimo match di giornata.

04.16 Momentaneamente l’Italia è prima nel gruppo B con una vittoria e una sconfitta per quanto riguarda gli incontri con tre partite vinte e due sconfitte piazzandosi davanti ad Australia, Russia e la Francia già eliminata.

04.14 Gli Azzurri sono certi del successo grazie alle vittorie di Jannik Sinner e Matteo Berrettini rispettivamente contro Arthur Rinderknech e Ugo Humbert. L’altoatesino ha vinto in 98 minuti per 6-3 7-6(3) contro il #58 al mondo mentre il romano per 6-4 7-6(6) contro il 23enne di Metz.

04.12 Tra poco scenderanno in campo le due coppie per il terzo ed ultimo match di giornata del gruppo B: gli Azzurri sono già certi della vittoria considerando i successi in singolare ma alle 7.30 italiane dovranno tifare Russia contro l’Australia.

04.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di doppio tra Matteo Berrettini/Jannik Sinner e Fabrice Martin/Edouard Roger-Vasselin, valida per il terzo match della sfida tra Italia e Francia, seconda giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia).

Foto: LaPresse