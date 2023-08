LIVE Berrettini-Kozlov 3-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: ora Alcaraz, proiezioni ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07.47 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

07.46 Diamo un’occhiata ai dati a confronto: 1 ace contro 21 in favore dell’azzurro che ha piazzato solo un doppio fallo contro i 5 del generoso americano. Percentuali alte per quanto riguarda il servizio: lo statunitense ha trovato la prima nel 68% dei punti, conquistando il 68% dei punti ma appena il 33% con la seconda. L’italiano invece ha trovato la prima nel 70% degli scambi giocati con il 79% di punti vinti con la prima e il 57% con la seconda. 53 vincenti a 23 in favore del nostro alfiere che però ha trovato anche 29 errori contro 37. In totale sono 124 i punti vinti contro 90: 6/16 le palle break convertite contro l’1/5 del #169 al mondo.

07.44 Matteo Berrettini vola al terzo turno contro Carlos Alcaraz, contro cui servirà ben altra versione dopo aver vinto quest’oggi con qualche fatica di troppo contro l’americano Stefan Kozlov. L’azzurro la spunta 6-1 4-6 6-4 6-1 in due ore e trentotto minuti al termine di un match complicatosi all’improvviso, complici la crescita del #169 al mondo e soprattutto le chance non sfruttate dal #7 al mondo. Dopodomani la rivincita di Vienna contro lo spagnolo che non ha perso set contro Alejandro Tabilo e Dusan Lajovic.

FINE QUARTO SET

6-1 GAME SET AND MATCH BERRETTINI! L’azzurro chiude con un ace.

AD-40 MATCH POINT BERRETTINI!

40-40 Servizio e diritto dell’azzurro

30-40 PALLA BREAK DAL NULLA PER KOZLOV! ALTRO VINCENTE IN RISPOSTA

30-30 Vincente di diritto in risposta dello statunitense.

30-15 20° ace per l’italiano.

15-15 Gran diritto diagonale dell’americano in corsa.

15-0 Ace dell’azzurro.

5-1 BREAK BERRETTINI! Match in dirittura d’arrivo.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! L’americano ha anche i crampi.

15-30 Bravissimo l’azzurro ad aprirsi il campo con il diritto e chiudere con il back di rovescio.

15-15 FANTASTICO “STRETTINO” DI BERRETTINI CON IL DIRITTO DOPO LA SMORZATA!

15-0 Rovescio in back in rete dell’azzurro.

4-1 Letale al servizio l’azzurro che conduce il set.

40-30 In corridoio la smorzata dell’azzurro.

40-15 Salgono a 18 gli ace.

30-15 Ace dell’azzurro.

15-15 Servizio e diritto lungolinea vincente di Berrettini.

0-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI KOZLOV!

3-1 I due giocatori vanno avanti per inerzia: energie ridotte al lumicino per entrambi.

40-15 Fuori di poco il passante di diritto di Berrettini dopo la discesa a rete dell’americano.

30-15 Si ferma sul nastro il back dell’azzurro dopo essere stato modo lungo il campo dall’americano.

15-15 Lob vincente dello statunitense dopo la palla corta.

0-15 L’americano è esausto: diritto diagonale lungo.

3-0 Servizio e palla corta: turno a zero e break confermato.

40-0 Bravissimo l’azzurro a dominare lo scambio e piazzare il 43° vincente della sfida.

30-0 Si ferma sul nastro il back di rovescio di Kozlov che perde la diagonale.

15-0 Servizio e smash di Berrettini.

2-0 BREAK IMMEDIATO BERRETTINI! Lungo il rovescio di Kozlov e chance da sfruttare ora.

40-AD PALLA BREAK BERRETTINI! Quinto doppio fallo dell’americano.

40-40 L’azzurro muove l’avversario che va in difficoltà in uscita dal servizio.

40-30 Servizio e diritto di Kozlov ma entrambi sono in debito di ossigeno.

30-30 Bravissimo il #7 al mondo a muovere l’avversario che sbaglia sul back di rovescio.

30-15 Kozlov disegna il campo e trova il vincente con il diritto lungolinea.

15-15 Solito servizio e diritto a sventaglio dell’americano: rovescio scarico di Berrettini che non riesce a liberarsi dalla trappola del colpo bimane.

0-15 Gran smorzata fintate dal romano.

1-0 Servizio e diritto del #7 al mondo che è avanti nel quarto set.

40-30 Ace centrale dell’italiano.

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI BERRETTINI! L’azzurro sfrutta la discesa a rete leggera dell’avversario.

15-30 Seconda di servizio e diritto diagonale vincente del romano.

0-30 Risposta profondissima di Kozlov che continua a crederci come mostrato dall’atteggiamento in campo.

0-15 Diritto lungo dell’azzurro in uscita dal servizio.

INIZIO QUARTO SET

07.12 Matteo Berrettini conquista il terzo set sfruttando l’unica chance di break ottenuta nel decimo ed ultimo gioco del parziale sotto gli occhi attenti e preoccupanti della fidanzata Ajla Tomljanović. L’italiano se la cava contro un ispirato Stefan Kozlov, completamente rinato dopo un primo set complicato.

FINE TERZO SET

6-4 TERZO SET MATTEO BERRETTINI!!!! SI SCUOTE L’AZZURRO CON IL PASSANTE DI DIRITTO SUL SERVE&VOLLEY DI KOZLOV!

30-40 BREAK POINT E SET POINT BERRETTINI! L’azzurro finalmente risulta pungente in risposta e si prende il punto con il diritto.

30-30 KOZLOV SI SUPERA SOTTORETE! Gran recupero di diritto comunque dell’azzurro.

15-30 Regalo dello statunitense in uscita dal servizio: game fondamentale.

15-15 Servizio e diritto lungolinea di Kozlov.

0-15 Doppio fallo dell’americano.

5-4 Game a zero di Berrettini e adesso Kozlov deve allungare il terzo set. Il romano appare comunque sottotono dal punto di vista fisico. Intanto Carlos Alcaraz vola al terzo turno battendo 6-2 6-3 7-5 Dusan Lajovic e attende il vincente di questa sfida.

40-0 Ottimo recupero dell’azzurro sulla palla corta di Kozlov e chiusura con il diritto.

30-0 Fuori di pochissimo il diritto in recupero in corsa di Kozlov dopo il back di Berrettini.

15-0 Errore di rovescio dell’americano.

4-4 L’americano rimonta ancora nel game e tiene testa all’azzurro.

40-30 CHE RECUPERO DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI KOZLOV! Colto impreparato Berrettini dopo il diritto diagonale.

30-30 Si ferma sul nastro il back di diritto di Berrettini sul rovescio lungolinea di Kozlov.

15-30 PASSANTE CON IL BACK DI ROVESCIO DI BERRETTINI! Colto impreparato l’americano che era sceso a rete.

15-15 Berrettini chiude con lo smash che riesce ad intensificare lo scambio con il diritto.

15-0 Servizio e diritto di Kozlov.

4-3 Servizio a zero per il #7 al mondo.

40-0 Serve&volley efficace di Berrettini sulla seconda.

30-0 L’italiano accetta lo scambio ma se la cava sulla diagonale di rovescio.

15-0 Ace #14 per l’azzurro.

3-3 Il più reattivo tra i due è l’americano: l’azzurro sta peccando di lucidità e fiducia.

40-30 Diritto profondo di Berrettini che attacca con il back di rovescio.

40-15 Servizio e diritto a sventaglio dell’americano: serve una svolta nel gioco del #7 al mondo.

30-15 Il romano non trova il campo in risposta.

15-15 Gran diritto di Kozlov ma termina largo di poco.

15-0 Risposta lunga dell’italiano con il diritto.

3-2 Altro ace e l’azzurro resta avanti nel terzo set.

40-15 Ace #12 per il laziale.

30-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI KOZLOV!

30-0 MISSILE DI DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI!

15-0 Lunga la risposta del #169 al mondo.

2-2 Kozlov è totalmente un altro giocatore rispetto a inizio match.

40-15 Troppo lento il #7 al mondo a spostarsi con il diritto a sventaglio.

30-15 Bolide lungolinea con il diritto per l’italiano.

30-0 Prima esterna del romano.

15-0 Serve&volley ancora efficace per l’americano: frustrato l’azzurro.

2-1 Game a zero dell’italiano.

40-0 Ace per Berrettini e doppia cifra raggiunta.

30-0 Due bordate importanti di Berrettini che scardina la difesa americana.

15-0 Prima esterna dell’azzurro.

1-1 L’americano tiene il servizio: match tutto da vivere a Melbourne!

AD-40 KOZLOV SI AGGIUDICA UNO SCAMBIO DURISSIMO! L’azzurro non chiude ben due volte, né sul recupero della palla corta con il diritto diagonale né con lo smash mancando la pallina.

40-40 Berrettini si prende il punto a rete dopo aver attaccato sul lungolinea.

40-30 Servizio e diritto di Kozlov che chiude con lo smash.

30-30 DIFESA CON IL CONTRO SMASH DI BERRETTINI!!!! Kozlov sfonda con il diritto ma non chiude con lo smash e l’azzurro si supera in salto da fondocampo.

30-15 Buona difesa a rete dell’americano che scherza l’azzurro.

15-15 Diritto lungolinea vincente del romano.

15-0 Buona prima di Kozlov.

1-0 Nono ace del romano e game vinto senza problemi.

40-15 Errore di rovescio dell’azzurro che perde la diagonale.

40-0 Rovescio lungo di Kozlov.

30-0 Prima al corpo del romano.

15-0 Risposta lunga dell’americano.

0-0 Si riprende sulla John Cain Arena il cui pubblico non si aspettava una partita. Rientra anche Berrettini: intanto Carlos Alcaraz sta perdendo 2-4 nel terzo set.

INIZIO TERZO SET

06.31 L’americano torna in campo dopo essere andato in bagno.

06.28 Matteo Berrettini si complica la vita e dal 2-1 0-40 in suo favore, perde il secondo set riaprendo un match che sembrava ampiamente alla portata considerando le difficoltà di Stefan Kozlov che invece annulla ben 9 palle break, strappa il servizio nel settimo gioco e si invola verso la conquista del parziale.

FINE SECONDO SET

4-6 SECONDO SET A SORPRESA PER KOZLOV!

AD-40 SET POINT KOZLOV! Rovescio in rete dell’azzurro.

40-40 Servizio e diritto di Kozlov che si prende il punto a rete.

30-40 LARGO DI UN SOFFIO IL DIRITTO DAL CENTRO DEL CAMPO!

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI PER RIAPRIRE IL SET!

15-30 Prima centrale di Kozlov.

0-30 Servizio e diritto a sventaglio in corridoio dell’americano.

0-15 Attento l’azzurro sulla smorzata dell’americano e letale sottorete.

4-5 Berrettini allunga il set con qualche fatica di troppo.

AD-40 Prima esterna del romano.

40-40 L’azzurro continua a spingere ma anche a fare errori: volée in rete.

40-30 Servizio e diritto di Berrettini.

30-30 Prima vincente dell’azzurro.

15-30 Servizio e smash a rimbalzo del romano.

0-30 Altro vincente dell’americano con il rovescio.

0-15 Continua a spingere Kozlov con il diritto: in ritardo l’azzurro.

3-5 Incredibile rimonta di Kozlov che annulla altre 4 palle break con la partecipazione di Berrettini che adesso deve allungare il set.

AD-40 Ancora una palla corta vincente per Kozlov.

40-40 Lungo il lob di rovescio del romano che sembra un po’ in crisi di soluzioni.

40-AD Berrettini ottiene l’undicesima chance di break dopo aver condotto lo scambio con il diritto.

40-40 Servizio e palla corta di Kozlov.

40-AD ANCORA UNA CHANCE PER MATTEO! Doppio fallo del #169 al mondo.

40-40 Come sta giocando Kozlov ora… L’americano spinge in uscita dal servizio e chiude a volo.

30-40 Diritto lungo del romano.

15-40 DUE PALLE DEL CONTROBREAK! Servizio e diritto a sventaglio in rete dell’americano.

15-30 Secondo doppio fallo dello statunitense.

15-15 Servizio e diritto diagonale lungo di Kozlov.

15-0 Risposta lunga dell’azzurro.

3-4 BREAK A SORPRESA DI KOZLOV! L’azzurro si distrae e alla fine perde il servizio allo scoccare della prima ora di gioco. Intanto Carlos Alcaraz conduce 6-2 6-1 contro Dusan Lajovic.

40-AD DIRITTO LUNGOLINEA FUORI DI UN SOFFIO! L’azzurro fa e disfa.

40-40 Servizio e diritto del classe 1996.

30-40 Prima esterna dell’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK KOZLOV! Altro errore di diritto dell’azzurro in uscita dal servizio.

15-30 Servizio e schiaffo a volo di diritto del romano.

0-30 BERRETTINI SBAGLIA L’ANGOLO CON IL DIRITTO! Passante di diritto dell’americano con l’azzurro a rete.

0-15 Ancora in ritardo l’italiano dal lato del diritto sulle variazioni inaspettate dell’americano.

3-3 Kozlov è cresciuto negli ultimi game: errore di Berrettini che dev’essere più concentrato.

40-30 Prodezza sottorete di Kozlov con la volée di diritto dopo il passante di rovescio dell’azzurro.

30-30 Rovescio in rete del romano.

15-30 Kozlov in ritardo in uscita dal servizio.

15-15 Servizio e diritto lungolinea per poi chiudere con il diagonale sulla riga.

0-15 Diritto a sventaglio lungolinea vincente dell’azzurro.

3-2 Servizio a zero per l’italiano.

40-0 Risposta lunga dell’americano.

30-0 Settimo ace dell’azzurro.

15-0 Servizio e back di rovescio per poi chiudere con il lungolinea.

2-2 Kozlov annulla tre palle a break e resta a galla nel secondo set.

AD-40 Rovescio in corridoio dell’azzurro.

40-40 Berrettini spinge con pazienza dopo aver manovrato con il rovescio ma l’ultimo termina in rete.

30-40 Servizio e diritto di Kozlov.

15-40 L’americano attacca con il diritto e chiude con lo smash.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI! Rovescio in manovra in corridoio del classe 1998.

0-30 Altro errore per l’americano, lento in uscita dal servizio.

0-15 Servizio e diritto lungolinea di Kozlov che non chiude a volo.

2-1 Con qualche fatica di troppo, Berrettini annulla una palla break e resta avanti nel set.

AD-40 Prima centrale del romano.

40-40 Kozlov resiste da fondocampo sull’attacco di Berrettini che non riesce a salvarsi a rete.

AD-40 Servizio, diritto diagonale e smash a rimbalzo vincente dell’italiano.

40-40 Ace immediato del finalista in carica di Wimbledon.

40-AD PALLA BREAK KOZLOV! Errore grave dell’azzurro con il diritto.

40-40 Si vola ai vantaggi: altro diritto profondo di Kozlov.

40-30 Servizio e diritto lungolinea del romano.

30-30 Diritto aggressivo di Kozlov e con il lungolinea porta all’errore l’avversario.

30-15 Lunga la risposta dell’americano.

15-15 Ace centrale del romano.

0-15 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI KOZLOV! Gran recupero dopo il diritto diagonale dell’azzurro.

1-1 Il #169 al mondo muove il punteggio. Intanto Miomir Kecmanovic ha battuto Tommy Paul 7-6 (7) 7-5 7-6 (8) e conquista il terzo turno contro Lorenzo Sonego.

40-30 Servizio e diritto lungolinea di Kozlov.

30-30 Alza subito il ritmo l’azzurro con il diritto diagonale.

30-15 Bravissimo l’americano a difendersi sulla diagonale di rovescio e recuperare la smorzata dell’azzurro: punto aggiudicato dopo 19 colpi.

15-15 Kozlov prova a tenere testa all’azzurro ma sbaglia ancora dal lato del rovescio con il diritto a sventaglio.

15-0 Diritto in rete di Berrettini.

1-0 Ottima rimonta dell’italiano che comincia bene il secondo set.

40-30 Servizio e diritto lungolinea del romano che chiude con la volée di diritto.

30-30 Prima centrale del #7 al mondo.

15-30 Spinge l’azzurro in uscita dal servizio: diritto largo in recupero dell’americano.

0-30 Aggressivo con il diritto l’americano in risposta.

0-15 Seconda di servizio e diritto diagonale in rete dell’azzurro.

INIZIO SECONDO SET

05.32 Dominio assoluto in meno di mezz’ora per Matteo Berrettini che conquista il primo parziale per 6 giochi a 1 forte di ben tre break ai danni di un sin qui impresentabile Stefan Kozlov.

FINE PRIMO SET

6-1 DOPPIO FALLO E PRIMO SET BERRETTINI! Terzo break per l’italiano in 27 minuti.

30-40 Servizio e rovescio diagonale del #169 al mondo.

15-40 DUE SET POINT BERRETTINI! Rovescio lungo di Kozlov e due chance di break.

15-30 DEMI-VOLÈE VINCENTE DI BERRETTINI CON IL DIRITTO! Gran attacco dell’azzurro con il diritto diagonale.

15-15 Gran recupero di diritto di Berrettini dopo il rovescio lungolinea di Kozlov: diritto lungolinea in corridoio dello statunitense.

15-0 In ritardo l’italiano con il diritto dopo la diagonale dell’americano.

5-1 L’azzurro è solido con il diritto e approfitta della difesa leggera dell’americano.

40-15 Lob vincente con il rovescio dell’americano dopo il serve&volley dell’azzurro.

40-0 Prima centrale di Berrettini.

30-0 Diritto lungo di Kozlov in risposta.

15-0 Ace centrale dell’azzurro.

4-1 DOPPIO BREAK BERRETTINI! L’azzurro chiama a rete lo statunitense e al secondo tentativo lo passa con il diritto.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! Diritto in rete per l’americano.

15-30 Risposta profonda dell’azzurro: ancora difficoltà per l’americano.

15-15 Servizio e diritto del tennista di origine macedone.

0-15 Diritto in rete di Kozlov sorpreso dal back dell’italiano.

3-1 BREAK CONFERMATO DA BERRETTINI! L’azzurro domina il punto dal lato del diritto e chiude con una deliziosa palla corta.

40-30 Si ferma sul nastro il back di Berrettini.

40-15 Risposta in rete dell’americano.

30-15 Terzo ace del romano.

15-15 Ace esterno dell’azzurro.

0-15 Risposta profonda del #169 al mondo: lento Berrettini in uscita dal servizio.

2-1 Pessimo diritto in uscita dal servizio di Kozlov e break in avvio dell’azzurro.

40-AD ARRIVA LA PALLA BREAK PER MATTEO! In difficoltà con il rovescio l’americano che perde il confronto.

40-40 Si vola ai vantaggi: altro diritto in rete dello statunitense dal lato del rovescio.

40-30 Si spegne in corridoio il recupero oltre il paletto dell’americano dopo la smorzata di Berrettini.

40-15 Servizio e diritto a sventaglio vincente della wild card americana.

30-15 Qualche errore di troppo in risposta per il #7 al mondo nonostante Kozlov sia sempre dietro la riga di fondo.

15-15 Servizio e diritto a sventaglio in rete per l’americano.

15-0 Di poco lungo il passante di rovescio di Berrettini dopo il servizio e diritto di Kozlov che ha chiuso a rete.

1-1 Nessun problema al servizio per l’azzurro.

40-15 Diritto diagonale dell’americano dopo la seconda al corpo.

30-15 Ace centrale dell’italiano.

15-15 Doppio fallo per Berrettini.

15-0 Diritto in rete di Kozlov.

0-1 Nonostante un atteggiamento difensivo, Kozlov tiene il servizio.

40-30 PASSANTE DI ROVESCIO DIAGONALE DI KOZLOV! Berrettini continua a spingere da fondocampo sfondando con il diritto lungolinea ma a rete non riesce a chiudere con la volée di rovescio.

30-30 Servizio e diritto diagonale di Kozlov che termina in corridoio.

30-15 L’azzurro spinge in risposta con il diritto ma al momento di chiudere, il colpo si ferma sul nastro.

15-15 Servizio e diritto a sventaglio lungo di Kozlov.

15-0 Si ferma sul nastro il diritto di Berrettini dal lato del rovescio.

0-0 Si comincia a Melbourne! Stefan Kozlov vuole confermare il successo contro il ceco Jiry Vesely ottenuto all’esordio per 7-5 6-3 6-4.

INIZIO PRIMO SET

05.00 Il serbo è avanti 7-6(7) 7-5 4-4 contro l’americano: in palio ci sarà il quarto turno presumibilmente contro Gael Monfils che giocherà contro Alexander Bublik sulla Margaret Court Arena come ultima sfida.

04.58 Tornando a parlare degli azzurri, Matteo Berrettini cerca di migliorare il quarto turno dello scorso anno quando non riuscì a giocare contro Stefanos Tsitsipas per problemi fisici. Camila Giorgi invece disputerà il terzo turno contro Ashleigh Barty dopo essere rimasta l’ultima italiana. Infine Lorenzo Sonego attende Mioimir Kecmanovic o Tommy Paul dopo la rivincita ottenuta su Otte.

04.57 Al via il riscaldamento sul terzo campo più importante ma secondo per capienza.

04.56 Il francese Damien Dumusois arbitra la sfida: effettuato il sorteggio vinto da Berrettini che sceglie di ricevere.

04.54 Giocatori in campo! 27 gradi e 19 km/h il vento che potrebbe condizionare il match.

04.52 La testa di serie #7 ha battuto al primo turno l’americano Brandon Nakashima per 4-6 6-2 7-6(5) 6-3 sopravvivendo anche al caldo e ai problemi allo stomaco.

04.50 In attesa di vedere impegnato Matteo Berrettini ad Acapulco dal 21 al 26 febbraio nella nuovissima Arena GNP Seguros, in grado di ospitare oltre diecimila spettatori, l’azzurro torna in campo a Melbourne per conquistare il terzo turno.

04.48 Tra poco avrà inizio dunque la sfida che consegnerà il vincitore a questa sfida di secondo turno: vittoria dell’ucraina per 7-6(5) 6-3 sulla spagnola in 1 ora e 53 minuti mentre Pegula si è aggiudicata il derby americano per 6-4 6-4 in 1 ora e 23 minuti.

04.46 Primo confronto tra i due giocatori. In palio c’è il terzo turno contro uno tra Carlos Alcaraz e Dusan Lajovic, in campo come terzo match di giornata a partire dall’1 italiana sulla 1573 Arena dopo le sfide tra Sara Sorribes Tormo VS Marta Kostyuk e Bernarda Pera VS Jessica Pegula.

04.44 Sono uscite di scena invece Lucia Bronzetti contro la padrona di casa Ashleigh Barty con un doppio 6-1 in 52 minuti sulla Rod Laver Arena dopo la sconfitta di Martina Trevisan per 6-0 6-3 contro Paula Badosa in un’ora e 11 minuti.

04.42 Ultimo azzurro a scendere in campo quest’oggi; hanno passato il turno Camila Giorgi, che ha battuto la ceca Tereza Martincova per 6-2 7-6 (2) e Lorenzo Sonego contro Oscar Otte per 2-6 6-2 6-3 6-1.

04.40 Madison Keys vola al terzo turno! La statunitense batte 6-2 7-5 la rumena Jaqueline Cristian in 90 minuti. Comincerà in ritardo la sfida tra Matteo Berrettini e Stefan Kozlov, prevista inizialmente alle 4.30.

03.54 Si è concluso il primo set del secondo match di giornata tra Madison Keys e Jaqueline Cristian: l’americana conduce 6-2 2-0 in 46 minuti. Sale l’attesa per il match dell’azzurro.

03.05 La sfida sarà la terza in programma sulla John Cain Arena. Al momento è terminato il primo match che ha visto la vittoria dell’azzurra Camila Giorgi contro la ceca Tereza Martincova per 6-2 7-6 (2).

03.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Stefan Kozlov, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia).

Il programma della sfida tra Matteo Berrettini e Stefan Kozlov – La vittoria di Matteo Berrettini su Brandon Nakashima – Matteo Berrettini parteciperà al torneo di Acapulco – VIDEO Matteo Berrettini e i dolori allo stomaco agli Australian Open

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Stefan Kozlov, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Primo confronto tra i due giocatori. In palio c’è il terzo turno contro uno tra Carlos Alcaraz e Dusan Lajovic, in campo come terzo match di giornata a partire dall’1 italiana sulla 1573 Arena dopo le sfide tra Sara Sorribes Tormo VS Marta Kostyuk e Bernarda Pera VS Jessica Pegula.

In attesa di vedere impegnato Matteo Berrettini ad Acapulco dal 21 al 26 febbraio nella nuovissima Arena GNP Seguros, in grado di ospitare oltre diecimila spettatori, l’azzurro torna in campo a Melbourne. La testa di serie #7 ha battuto al primo turno l’americano Brandon Nakashima per 4-6 6-2 7-6(5) 6-3 sopravvivendo anche al caldo e ai problemi allo stomaco. Il romano è virtualmente trentacinquesimo nella Race verso Torino e con una vittoria oggi salirebbe a 135 punti.

Stefan Kozlov vuole confermare il successo contro il ceco Jiry Vesely ottenuto all’esordio per 7-5 6-3 6-4. La wild card americana di origine macedone ha guadagnato 23 posizioni virtualmente. Il #169 al mondo con un successo si farebbe strada verso la top140 sfruttando l’eliminazione di diversi concorrenti nel primo Slam dell’anno. Lo statunitense è reduce dalle eliminazioni al primo turno nel Challenger di Bendigo contro Flavio Cobolli e a Sydney contro Denis Kudla.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Stefan Kozlov, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). L’incontro è in programma come terzo match di giornata a partire dalle 11.00 locali, ovvero l’1 di notte italiana ma non prima delle 4.30 italiane, ovvero le 14.30 australiane, sulla John Cain Arena e dopo le sfide tra Tereza Martincova VS Camila Giorgi e Madison Keys VS Jaqueline Cristian. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN. Buon divertimento e forza Italia!

Foto: Lapresse/AP Photo/Hamish Blair