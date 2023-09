Golf, PGA Tour: Billy Horschel guida il Farmers Insurance Open dopo il primo giro. Ottimo Molinari, quinto

Si è conclusa questa prima giornata, insolitamente giocata di mercoledì, del Farmers Insurance Open a La Jolla in California. Come previsto, lo spettacolo è stato subito di altissimo livello su entrambi i percorsi del Torrey Pines Golf Course. Sempre secondo previsione, il North Course si è rivelato più semplice del South Course, tanto che solo quattro dei migliori 30 punteggi sono stati fatti segnare sul percorso Nord.

Chi è riuscito a trarre maggior vantaggio dal giro sul percorso più corto e semplice è stato lo statunitense Billy Horschel, capace di siglare un -9, frutto di 9 birdie, ben sparsi su tutto il corso delle 18 buche. Il secondo classificato della Race to Dubai 2021 ha espresso un gioco al limite della perfezione, riuscendo a rimediare sui green a quei pochissimi errori commessi nel gioco lungo.

Alle sua spalle si è piazzato un altro giocatore a stelle e strisce, Michael Thompson, a lungo leader della classifica provvisoria. Anche per lui carta immacolata con 8 birdie, validi per firmare il -8 sul North Course. Ad un ulteriore colpo di ritardo troviamo la coppia formata dal tedesco Stephan Jaeger e dall’americano Kevin Tway, entrambi molto precisi e solidi sui green.

Francesco Molinari continua la sua rinascita, confermando i buoni risultati della scorsa settimana con un ottimi giro in -6, buono per la quinta posizione a pari merito con gli americani Rickie Fowler e Doug Ghim, e il numero 1 al mondo, lo spagnolo Jon Rahm, primo dei giocatori impegnati quest’oggi sul South Course. Molinari ha chiuso una giornata senza bogey con una straordinaria accelerata sul finale, quando ha collezionato quattro birdie nelle ultime sei buche, scalando posizioni su posizioni in classifica. Domani l’italiano gareggerà sul South Course, percorso difficile ma che tende a valorizzare i giocatori molto precisi dal tee, ed in questo ambito sono veramente pochi i golfisti più competenti di Molinari.

Dietro ai quattro giocatori che condividono la quinta posizione, si apre un gruppo enorme, formato da 22 giocatori, tutti sullo stesso punteggio di -5. Tra questi troviamo alcuni nomi molto interessanti come quello degli statunitensi Daniel Berger, Tony Finau e Sam Burns o dell’inglese Justin Rose. Molto arretrato un Phil Mickelson che sembra non riuscire a trovare la forma adatta, 141esimo a +4, mentre sorprende molto di più il +2 di Lanto Griffin, dato da molti tra i favoriti dopo la terza posizione al The American Express.

Foto: LaPresse