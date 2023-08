Formula E, E-Prix Diriyah 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 28-29 gennaio

Tutto è pronto per una nuova stagione di Formula E. Inizia questo fine settimana dai muretti di Diriyah l’ottava stagione della categoria riservata alle auto elettriche più famosa al mondo, la seconda con il prestigioso status di Mondiale.

La battaglia è assicurata con il primo doubleheader del 2022, un format che è stato adottato negli ultimi anni per ovviare ai noti problemi dovuti all’emergenza sanitaria che ha creato degli importanti problemi ad una categoria che è nata per correre nelle più importanti città della terra.

Inizia la carriera furori dalla F1 del nostro Antonio Giovinazzi. L’alfiere di Dragon/Penske debutta full-time in una realtà che non ha eguali nel mondo del motorsport, una categoria che si è evoluta molto dalla prima stagione ad oggi.

Il Mondiale di Formula E dovrebbe essere trasmesso come accaduto lo scorso anno su Sky Sport. ed in chiaro su Mediaset. SkyGO e NowTV sono accessibili per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà in tempo reale con la Diretta Live delle due prove arabe.

PROGRAMMA E-PRIX DIRIYAH FORMULA E

Venerdì 28 gennaio

Qualifiche ore – da confermare

Gara-1 ore – da confermare

Sabato 29 gennaio

Qualifiche ore – da confermare

Gara-2 ore – da confermare

E-PRIX DIRIYAH FORMULA E IN TV

Diretta TV in chiaro su Mediaset – da confermare

Diretta TV su Sky Sport – da confermare

Diretta streaming su SkyGO e NowTV – da confermare

Diretta testuale su OA Sport

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Germain Hazard