Fenerbahce Istanbul-Trento oggi, Champions League volley 2022: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 26 gennaio alle 17.00 italiane, si giocherà Fenerbahçe Istanbul-Itas Trentino, match valido per il quarto turno della fase a giorni della Champions League di Volley Maschile 2021/22. Partita piuttosto delicata per la squadra italiana, sempre alla ricerca di punti per provare a garantirsi la qualificazione ai quarti di finale almeno come una delle tre migliori seconde.

L’avversaria odierna è una squadra molto solida che può contare su delle forti individualità come Yacine Louati, Seyed Mousavi, Salvador Hidalgo e Metin Toy, oltre ad una vecchia conoscenza del volley italiano in panchina, l’allenatore argentino Daniel Castellani. Nel match d’andata i “dolomitici” hanno vinto piuttosto agevolmente in tre set, con un Daniele Lavia in grande spolvero. Sarà fondamentale per le speranze dell’Itas di fornire la stessa performance oggi alla Burhan Felek Voleybol Salonu, in un girone in cui l’altra squadra italiana, la Sir Sicoma Monini Perugia, si sta imponendo nettamente come prima forza.

Coach Angelo Lorenzetti dovrebbe avere a disposizione la formazione tipo con cui ha vinto le ultime cinque partite consecutive. Riccardo Sbertoli in regia, Julian Zenger da libero, con la coppia serba di centrali Srecko Lisinac-Marko Podrascanin e i celebrati tre schiacciatori pronti a fare fuoco: Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Matey Kaziyski.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fenerbahçe Istanbul-Itas Trentino, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv.

FENERBAHCE-TRENTINO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO:

17.00 Fenerbahçe Istanbul vs Itas Trentino

FENERBAHCE-TRENTINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv.

Foto: Photo LiveMedia/Lorena Bonapace