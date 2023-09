Coppa d’Africa 2022, Egitto-Marocco 2-1 d.t.s: Faraoni in semifinale, Salah dirompente in rimonta

L’Egitto ha sconfitto il Marocco per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al novantesimo minuto) e si è qualificato per la semifinale della Coppa d’Africa 2022. I Faraoni si sono imposti nel rovente derby contro i Leoni dell’Atlante, andato in scena allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun), e proseguono la propria avventura nella rassegna continentale, regalandosi la caldissima semifinale contro il Camerun padrone di casa.

Il Marocco è passato in vantaggio al 7′ con un rigore trasformato da Boufal, ma l’Egitto ha avuto la pazienza di ricostruire: Salah ha pareggiato al 53‘, il match si è trascinato ai supplementari al 100′ uno scatenato Salah si è inventato una devastante progressione sulla destra, cross in mezzo per Trezeguet che ha insaccato da due passi. I Faraoni fanno festa e ora iniziano a sognare seriamente in grande, mentre il Marocco si ferma a un passo dall’impresa.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Queiroz decide di schierare il suo Egitto con un 4-3-3: Salah in attacco con Marmoush e Mostafa; chiavi del centrocampo in mano a Elneny, sostenuto da El Solia e Ashraf; difesa a quattro con El Fotouh, Abdelmonem, Hegazy, Kamal davanti all’estremo difensore Gabaski. Halilhodzic Boufal ed En Nesyri a formare la coppia d’attacco; Barkok, Amallah ed El Haddadi a centrocampo; Amrabat davanti alla difesa formata da Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina; Bono tra i pali.

Al 5′ fallo su Hakimi in area di rigore, l’episodio viene rivisto al VAR e viene concesso il calcio di rigore al Marocco: Boufal si presenta sul dischetto e spiazza il portiere avversario. La partita diventa subito fallosa, l’Egitto cerca di reagire ma non riesce a creare occasioni realmente pericolose. La ripresa inizia con l’ingresso di Trezeguet al posto di Hegazy tra le fila dei Faroni, che al 52′ riescono a trovare il pareggio: Salah è il più lesto in una mischia e insacca in maniera autoritaria. Il Marocco cerca di alzare progressivamente il baricentro, l’Egitto soffre e all’84mo minuto Aguerd colpisce la traversa: Marocco a un passo dal colpo gobbo, ma si va ai supplementari.

In avvio del primo tempo supplementare il portiere dell’Egitto non riesce a restare in campo: Gabaski lascia il posto a Sobhi. Le due squadre sono visibilmente stanche e succede davvero molto poco fino al 100′: progressione strepitosa di Salah sulla fascia destra, percussione magistrale, assist in mezzo per Trezeguet che insacca da due passi. I Faraoni si portano in vantaggio, i Leoni dell’Atlante sono troppo giù di corda per tenere botta e l’Egitto vola in semifinale.

Foto: Lapresse