Collins-Swiatek oggi, Semifinale Australian Open 2022: orario, tv, programma, streaming

Il giovedì della seconda settimana dell’Australian Open 2022 sarà dedicato interamente alle donne. Si svolgeranno quest’oggi le due semifinali dell’Happy Slam nella Rod Laver Arena; la vincente tra Ashleigh Barty e Madison Keys osserverà con attenzione la sfida tra la statunitense Danielle Collins e la polacca Iga Swiatek.

La numero 7 del tabellone, dopo aver sorpreso tutti nel 2020 con il successo al Roland Garros, pareva destinata a grandissime cose e destinata a dominare la scena femminile nel prossimo futuro; ma a parte lo squillo agli Internazionali d’Italia 2021, la polacca si è per ora confermata come una tennista assai forte, ma ancora acerba per puntare al numero 1 del mondo. Questa sua seconda semifinale Slam, ottenuta con gli ultimi due successi in rimonta su Sorana Cirstea e Kaia Kanepi, può rappresentare un punto di svolta.

Contro di lei una giocatrice come la Collins, che alla soglia dei 28 anni sta vivendo forse il momento migliore della sua carriera: nella scorsa estate è riuscita a vincere i suoi primi due tornei in carriera, il 250 di Palermo e il 500 a San Jose, e in questa settimana e mezzo è riuscita a replicare la sua miglior performance a Melbourne, raggiungendo di nuovo la semifinale del Major oceanico: se nel 2019 arrivò però lanciatissima superando, tra le altre, anche la numero 2 del tabellone Angelique Kerber, nel cammino di quest’anno ha avuto un approccio alla portata, con Elise Mertens al quarto turno come avversario più tosto secondo le classifiche.

La sfida tra Danielle Collins ed Iga Swiatek sarà l’ultima di giornata alla Rod Laver Arena. Il programma serale sarà dedicato interamente alle semifinali femminili e questo match è il secondo in programma, subito dopo quello tra la numero 1 al mondo Ashleigh Barty e la statunitense Madison Keys che aprirà alle 9.30 italiane il programma serale. La semifinale tra Collins e Swiatek sarà visibile in diretta live su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, NOW, e DAZN.

PROGRAMMA SEMIFINALE COLLINS-SWIATEK AUSTRALIAN OPEN 2022

ROD LAVER ARENA

SESSIONE SERALE

dalle 9.30 (ora italiana): A. Barty [1] – M. Keys

D. Collins [27] – I. Swiatek [7]

SEMIFINALE COLLINS-SWIATEK AUSTRALIAN OPEN 2022: DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta tv: Eurosport

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, NOW, e DAZN

