Classifica ATP, quali giocatori hanno guadagnato più posizioni in classifica agli Australian Open

Dopo la fine degli Australian Open 2022 di tennis, oggi, lunedì 31 gennaio, è stato rilasciato il ranking mondiale ATP aggiornato: tanti gli scalatori odierni, che hanno approfittato del primo torneo stagionale dello Slam per guadagnare tante posizioni in classifica.

Il primo è il padrone di casa Alex de Minaur, risalito fino al numero 33, guadagnando ben 9 posizioni, mentre entra in top 50 scalando 7 posti il neerlandese Botic van de Zandschulp, ma meglio di lui fanno il transalpino Adrian Mannarino e lo statunitense Maxime Cressy, che fanno registrare un +11 per il 58° ed il 59° posto rispettivamente.

Il serbo Miomir Kecmanovic sfrutta al meglio il tabellone orfano del numero 1 del mondo, il connazionale Novak Djokovic, per guadagnare 14 posti ed assestarsi in 63ma posizione. L’iberico Pablo Andujar fa segnare un bel +10 e si porta così al 73° posto.

Undici posti a testa guadagnati invece dall’argentino Sebastian Baez e dal lituano Ricardas Berankis, oggi rispettivamente 77° ed 82°, mentre il teutonico Oscar Otte ne guadagna dodici per portarsi al numero 84. Anche il transalpino Corentin Moutet scrive +11 e si issa alla posizione 89.

Il polacco Kamil Majchrzak irrompe in top 100 e si piazza al numero 95 guadagnando dodici posti, mentre resta di poco al di fuori dei migliori 100 il britannico Andy Murray, che ha avuto una wild card (+11 posti). Bel balzo anche per due qualificati, il moldavo Radu Albot, oggi 108°, ed il ceco Tomas Machac, oggi 116°: per entrambi +16.

Foto: LaPresse